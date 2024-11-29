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Левый Берег - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.11.2024
Левый Берег - Оболонь. Прогноз и анонс матча ⋉ 30.11.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Две киевские команды, два представителя "подвала" турнирной таблицы УПЛ. Более того, "аисты" и "пивовары" имеют абсолютно аналогичное количество заработанных баллов - по 9. Таким образом, речь идет о противостоянии двух аутсайдеров: "Левого Берега" Виталия Первака и "Оболони" Сергея Шищенко.
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- "Левый Берег" 18:00 "Оболонь"
- "Левый Берег": последние новости
- "Оболонь": последние новости
- "Левый Берег" - "Оболонь" . Личные встречи
- "Левый Берег" - "Оболонь" . Последние официальные матчи
- Турнирное положение команд
- "Левый Берег" - "Оболонь" . Ставка и коэффициенты
- "Левый Берег" - "Оболонь" . Прогноз на матч от UA-Футбол
15-й тур УПЛ сезона 2024/25
Суббота, 30-е ноября
Киевская область. "Арена Левый Берег"
Арбитр: Шандор Александр
"Левый Берег" 18:00 "Оболонь"
Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Левый Берег": последние новости
Как бы это помягче сказать, хм. Катастрофа! Команда Виталия Первака не может забить поразить ворота соперников по УПЛ уже 9 туров подряд. На секунду, безголевая серия "аистов" в украинском первенстве длится уже более 800 минут чистого игрового времени. Как катастрофа и безыдейная яма по-другому это не описать. При всем желании.
Последний раз "Левый Берег" забивал еще в первый день сентября. Тогда и была зафиксирована последняя победа киевлян в чемпионате. В частности, речь идет о победном поединке для киевлян с ровенским "Вересом" Олега Шандрука (3:1). После этого как отрезало, буквально во всех аспектах.
Можно еще вспомнить "нули" с ковалевским "Колосом" Александра Поздеева, житомирским "Полесьем" Имада Ашура и "Ингульцом" Василия Кобина. Вот на этом теперь точно - все. Героически отбиваться и спасаться "Левый Берег" умеет хорошо, но больше, кажется, ничего... Особенно показательной в этом контексте стала как раз встреча с представителем поселка Петрово. "Ингулец" в той встрече по всем показателям переиграл "аистов", однако ничейный результат для команды Первака единолично "выгрыз" зубами голкипер Механив.
Если и выходить из этого затяжного кризиса, то лучшего момента чем в поединке с таким же аутсайдером как и ты - просто нет и самое главное не будет! Матч против "пивоваров" станет хрестоматийным для "Левого Берега" во всех смыслах. Потому что, вот даже уже "Ингулец" одержал свою первую победу в сезоне. У всех трех наших аутсайдеров по 9 зачетных баллов. Отступать некуда!
"По игре - "Рух" выиграл, я поздравил их с победой. Мы не смогли забить. Но я верю, что мы забьем и все будет хорошо. После перерыва сделали две вынужденные замены: Синица получил серьезную травму, Банаду заменили, потому что у него были проблемы с голеностопом. Вышел Сухоручко, начал выигрывать больше борьбы, но изменить ход игры не получалось, потому что "Рух" играл, отталкиваясь от счета. Мы же начали больше раскрываться, что дало сопернику больше свободных зон", - так Виталий Первак прокомментировал поражение от львовского "Руха" в прошлом туре.
Ориентировочный состав "Левого Берега": Механив, Астахов, Якимов, Семенов, Сидней, Войцеховский, Косовский, Галас, Приходько, Иван Когут, Сухоручко.
"Оболонь": последние новости
"Оболонь" же продолжает идти по графику типичного аутсайдера. Где-то забивает, где-то играет вничью, где-то даже побеждает. Что касается последнего пункта, то в позапрошлом туре "пивоварам" удалось на выезде минимально обыграть черкасский ЛНЗ Андреса Карраско (1:0). Но в целом же картина неизменна: поражения, поражения, и еще раз поражения. Где-то "боевые", а где-то достаточно безыдейные и блеклые.
Однако, в отличие от "аистов", у команды Сергея Шищенко хотя бы типа "прослеживается" какая-то "концепция" или намеченный план. Хотя бы что-то, за что можно зацепиться с точки зрения игры. А не только приславутое трио: желание, характер и бойцовские качества. Вот сам и наставник столичного коллектива утверждает, что видит прогресс своих футболистов.
"Команда уже понимает мои требования, они более агрессивные стали, структурированные, дисциплинированные. Я вижу, как команда прогрессирует. Я думаю, все это видят, что у нас совсем другая игра - не идеальная, как мы хотим, но я благодарен ребятам за то, как они действуют на тренировках, как они уже понимают друг друга на поле". "Повторюсь, что качество и агрессия в атакующих действиях нам очень важна, потому что надо забивать голы, чтобы побеждать, это понятно. Но я хочу все в комплексе, чтобы мы очень неплохо работали в обороне. Но одна ошибка лишила нас очков", - рассказал Шищенко после поражения от криворожского "Кривбасса" в предыдущем туре.
С другой стороны, "Оболонь" имеет одну из худших оборонительных линий в чемпионате. Киевляне пропустили лишь на два мяча меньше, чем тот же "Ингулец". У "Левого Берега" в этом контексте дела обстоят лучше - на 9 пропущенных меньше. Как и для подопечных Виталия Первака, этот матч станет показательным для "Оболони". Нужно брать очки "кровь из носу". Потому что легче уж точно не будет, вот прям стопроцентно.
Ориентировочный состав "Оболони": Федоривский, Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Грисьо, Витенчук, Черненко, Мединский, Слободян, Суханов.
"Левый Берег" - "Оболонь" . Личные встречи
Между собой команды провели два поединка, и оба были официальными. Это произошло в рамках плей-офф за выход в УПЛ по итогам кампании 2023/24. Тогда, по итогам двух матчей прописку в элитном дивизионе сохранила именно "Оболонь".
Статистика очных поединков:
"Левый Берег" - "Оболонь" . Последние официальные матчи
Турнирное положение команд
Как было сказано выше, имеем дело с двумя аутсайдерами - с идентичным количеством очков. "Пивовары" опережают в турнирной таблице "аистов" лишь по дополнительным показателям.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|13
|11
|2
|0
|32-10
|35
|2
|ФК Александрия
|13
|10
|3
|0
|22-8
|33
|3
|Шахтер
|13
|9
|2
|2
|37-12
|29
|4
|Полесье
|13
|6
|5
|2
|21-11
|23
|5
|Кривбасс
|13
|6
|4
|3
|14-11
|22
|6
|Карпаты
|14
|6
|3
|5
|16-17
|21
|7
|ЛНЗ
|14
|5
|3
|6
|15-20
|18
|8
|Рух
|13
|4
|6
|3
|17-9
|18
|9
|Верес
|14
|3
|7
|4
|15-17
|16
|10
|Заря
|14
|5
|1
|8
|14-18
|16
|11
|Ворскла
|15
|4
|4
|7
|14-21
|16
|12
|Колос
|14
|2
|7
|5
|8-11
|13
|13
|Черноморец
|14
|3
|3
|8
|9-17
|12
|14
|Оболонь
|14
|2
|3
|9
|6-27
|9
|15
|Левый Берег
|14
|2
|3
|9
|4-18
|9
|16
|Ингулец
|15
|1
|6
|8
|12-29
|9
"Левый Берег" - "Оболонь" . Ставка и коэффициенты
"Левый Берег" - "Оболонь" . Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья - 1:1. Предпосылок для победы одной из сторон в этом киевском дерби нет. Вот и букмекеры не выделяют фаворита в этой паре. Поэтому, поставим на ничью. И верим, что "аисты" в конце концов сумеют размочить свою чудовищную безголевую серию. Потому что это уже максимально несмешно и несерьезно...
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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