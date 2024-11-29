  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Украина
  4. Левый Берег - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.11.2024
В тренде
Украина
Украина

Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левый Берег - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.11.2024

Украина

Левый Берег - Оболонь. Прогноз и анонс матча ⋉ 30.11.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Левый Берег - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.11.2024

Фото: Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Две киевские команды, два представителя "подвала" турнирной таблицы УПЛ. Более того, "аисты" и "пивовары" имеют абсолютно аналогичное количество заработанных баллов - по 9. Таким образом, речь идет о противостоянии двух аутсайдеров: "Левого Берега" Виталия Первака и "Оболони" Сергея Шищенко.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
СОДЕРЖАНИЕ

15-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 30-е ноября

Киевская область. "Арена Левый Берег"

Арбитр: Шандор Александр

Лівий Берег "Левый Берег" 18:00 "Оболонь" Оболонь

Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

Лівий Берег "Левый Берег": последние новости

Как бы это помягче сказать, хм. Катастрофа! Команда Виталия Первака не может забить поразить ворота соперников по УПЛ уже 9 туров подряд. На секунду, безголевая серия "аистов" в украинском первенстве длится уже более 800 минут чистого игрового времени. Как катастрофа и безыдейная яма по-другому это не описать. При всем желании.

Последний раз "Левый Берег" забивал еще в первый день сентября. Тогда и была зафиксирована последняя победа киевлян в чемпионате. В частности, речь идет о победном поединке для киевлян с ровенским "Вересом" Олега Шандрука (3:1). После этого как отрезало, буквально во всех аспектах.

Можно еще вспомнить "нули" с ковалевским "Колосом" Александра Поздеева, житомирским "Полесьем" Имада Ашура и "Ингульцом" Василия Кобина. Вот на этом теперь точно - все. Героически отбиваться и спасаться "Левый Берег" умеет хорошо, но больше, кажется, ничего... Особенно показательной в этом контексте стала как раз встреча с представителем поселка Петрово. "Ингулец" в той встрече по всем показателям переиграл "аистов", однако ничейный результат для команды Первака единолично "выгрыз" зубами голкипер Механив.

Если и выходить из этого затяжного кризиса, то лучшего момента чем в поединке с таким же аутсайдером как и ты - просто нет и самое главное не будет! Матч против "пивоваров" станет хрестоматийным для "Левого Берега" во всех смыслах. Потому что, вот даже уже "Ингулец" одержал свою первую победу в сезоне. У всех трех наших аутсайдеров по 9 зачетных баллов. Отступать некуда!

"По игре - "Рух" выиграл, я поздравил их с победой. Мы не смогли забить. Но я верю, что мы забьем и все будет хорошо. После перерыва сделали две вынужденные замены: Синица получил серьезную травму, Банаду заменили, потому что у него были проблемы с голеностопом. Вышел Сухоручко, начал выигрывать больше борьбы, но изменить ход игры не получалось, потому что "Рух" играл, отталкиваясь от счета. Мы же начали больше раскрываться, что дало сопернику больше свободных зон", - так Виталий Первак прокомментировал поражение от львовского "Руха" в прошлом туре.

Ориентировочный состав "Левого Берега": Механив, Астахов, Якимов, Семенов, Сидней, Войцеховский, Косовский, Галас, Приходько, Иван Когут, Сухоручко.

Оболонь "Оболонь": последние новости

"Оболонь" же продолжает идти по графику типичного аутсайдера. Где-то забивает, где-то играет вничью, где-то даже побеждает. Что касается последнего пункта, то в позапрошлом туре "пивоварам" удалось на выезде минимально обыграть черкасский ЛНЗ Андреса Карраско (1:0). Но в целом же картина неизменна: поражения, поражения, и еще раз поражения. Где-то "боевые", а где-то достаточно безыдейные и блеклые.

Однако, в отличие от "аистов", у команды Сергея Шищенко хотя бы типа "прослеживается" какая-то "концепция" или намеченный план. Хотя бы что-то, за что можно зацепиться с точки зрения игры. А не только приславутое трио: желание, характер и бойцовские качества. Вот сам и наставник столичного коллектива утверждает, что видит прогресс своих футболистов.

"Команда уже понимает мои требования, они более агрессивные стали, структурированные, дисциплинированные. Я вижу, как команда прогрессирует. Я думаю, все это видят, что у нас совсем другая игра - не идеальная, как мы хотим, но я благодарен ребятам за то, как они действуют на тренировках, как они уже понимают друг друга на поле". "Повторюсь, что качество и агрессия в атакующих действиях нам очень важна, потому что надо забивать голы, чтобы побеждать, это понятно. Но я хочу все в комплексе, чтобы мы очень неплохо работали в обороне. Но одна ошибка лишила нас очков", - рассказал Шищенко после поражения от криворожского "Кривбасса" в предыдущем туре.

С другой стороны, "Оболонь" имеет одну из худших оборонительных линий в чемпионате. Киевляне пропустили лишь на два мяча меньше, чем тот же "Ингулец". У "Левого Берега" в этом контексте дела обстоят лучше - на 9 пропущенных меньше. Как и для подопечных Виталия Первака, этот матч станет показательным для "Оболони". Нужно брать очки "кровь из носу". Потому что легче уж точно не будет, вот прям стопроцентно.

Ориентировочный состав "Оболони": Федоривский, Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Грисьо, Витенчук, Черненко, Мединский, Слободян, Суханов.

Лівий Берег"Левый Берег" - "Оболонь" Оболонь. Личные встречи

Между собой команды провели два поединка, и оба были официальными. Это произошло в рамках плей-офф за выход в УПЛ по итогам кампании 2023/24. Тогда, по итогам двух матчей прописку в элитном дивизионе сохранила именно "Оболонь".

Статистика очных поединков:

  • Победы: Лівий Берег 1:0 Оболонь
  • Забитые мячи: Лівий Берег 1:1 Оболонь
  • В среднем голов за матч: Лівий Берег 0.50 - 0.00 Оболонь
  • Самая большая победа: Лівий Берег 1:0 Оболонь

Левый Берег - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.11.2024 - изображение 15

Оболонь "Левый Берег" - "Оболонь" Оболонь. Последние официальные матчи

Лівий Берег "Левый Берег":

Левый Берег - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.11.2024 - изображение 19

Оболонь "Оболонь":

Левый Берег - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.11.2024 - изображение 21

Турнирное положение команд

Как было сказано выше, имеем дело с двумя аутсайдерами - с идентичным количеством очков. "Пивовары" опережают в турнирной таблице "аистов" лишь по дополнительным показателям.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 13 11 2 0 32-10 35
2 ФК Александрия ФК Александрия 13 10 3 0 22-8 33
3 Шахтер Шахтер 13 9 2 2 37-12 29
4 Полесье Полесье 13 6 5 2 21-11 23
5 Кривбасс Кривбасс 13 6 4 3 14-11 22
6 Карпаты Карпаты 14 6 3 5 16-17 21
7 ЛНЗ ЛНЗ 14 5 3 6 15-20 18
8 Рух Рух 13 4 6 3 17-9 18
9 Верес Верес 14 3 7 4 15-17 16
10 Заря Заря 14 5 1 8 14-18 16
11 Ворскла Ворскла 15 4 4 7 14-21 16
12 Колос Колос 14 2 7 5 8-11 13
13 Черноморец Черноморец 14 3 3 8 9-17 12
14 Оболонь Оболонь 14 2 3 9 6-27 9
15 Левый Берег Левый Берег 14 2 3 9 4-18 9
16 Ингулец Ингулец 15 1 6 8 12-29 9

Лівий Берег "Левый Берег" - "Оболонь" Оболонь. Ставка и коэффициенты

Favbet
2.81
3.00
2.85
Узнать больше

Лівий Берег "Левый Берег" - "Оболонь" Оболонь. Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья - 1:1. Предпосылок для победы одной из сторон в этом киевском дерби нет. Вот и букмекеры не выделяют фаворита в этой паре. Поэтому, поставим на ничью. И верим, что "аисты" в конце концов сумеют размочить свою чудовищную безголевую серию. Потому что это уже максимально несмешно и несерьезно...

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

По теме
yellow-arrow
ЛНЗ - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.11.2024
yellow-arrow
Ворскла - Ингулец. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 29.11.2024
yellow-arrow
Полесье - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.11.2024
Оболонь (Киев) Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости