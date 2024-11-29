Левый Берег - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.11.2024

Две киевские команды, два представителя "подвала" турнирной таблицы УПЛ. Более того, "аисты" и "пивовары" имеют абсолютно аналогичное количество заработанных баллов - по 9. Таким образом, речь идет о противостоянии двух аутсайдеров: "Левого Берега" Виталия Первака и "Оболони" Сергея Шищенко.

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15-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 30-е ноября

Киевская область. "Арена Левый Берег"

Арбитр: Шандор Александр

Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Левый Берег": последние новости

Как бы это помягче сказать, хм. Катастрофа! Команда Виталия Первака не может забить поразить ворота соперников по УПЛ уже 9 туров подряд. На секунду, безголевая серия "аистов" в украинском первенстве длится уже более 800 минут чистого игрового времени. Как катастрофа и безыдейная яма по-другому это не описать. При всем желании.

Последний раз "Левый Берег" забивал еще в первый день сентября. Тогда и была зафиксирована последняя победа киевлян в чемпионате. В частности, речь идет о победном поединке для киевлян с ровенским "Вересом" Олега Шандрука (3:1). После этого как отрезало, буквально во всех аспектах.

Можно еще вспомнить "нули" с ковалевским "Колосом" Александра Поздеева, житомирским "Полесьем" Имада Ашура и "Ингульцом" Василия Кобина. Вот на этом теперь точно - все. Героически отбиваться и спасаться "Левый Берег" умеет хорошо, но больше, кажется, ничего... Особенно показательной в этом контексте стала как раз встреча с представителем поселка Петрово. "Ингулец" в той встрече по всем показателям переиграл "аистов", однако ничейный результат для команды Первака единолично "выгрыз" зубами голкипер Механив.

Если и выходить из этого затяжного кризиса, то лучшего момента чем в поединке с таким же аутсайдером как и ты - просто нет и самое главное не будет! Матч против "пивоваров" станет хрестоматийным для "Левого Берега" во всех смыслах. Потому что, вот даже уже "Ингулец" одержал свою первую победу в сезоне. У всех трех наших аутсайдеров по 9 зачетных баллов. Отступать некуда!

"По игре - "Рух" выиграл, я поздравил их с победой. Мы не смогли забить. Но я верю, что мы забьем и все будет хорошо. После перерыва сделали две вынужденные замены: Синица получил серьезную травму, Банаду заменили, потому что у него были проблемы с голеностопом. Вышел Сухоручко, начал выигрывать больше борьбы, но изменить ход игры не получалось, потому что "Рух" играл, отталкиваясь от счета. Мы же начали больше раскрываться, что дало сопернику больше свободных зон", - так Виталий Первак прокомментировал поражение от львовского "Руха" в прошлом туре.

Ориентировочный состав "Левого Берега": Механив, Астахов, Якимов, Семенов, Сидней, Войцеховский, Косовский, Галас, Приходько, Иван Когут, Сухоручко.

"Оболонь": последние новости

"Оболонь" же продолжает идти по графику типичного аутсайдера. Где-то забивает, где-то играет вничью, где-то даже побеждает. Что касается последнего пункта, то в позапрошлом туре "пивоварам" удалось на выезде минимально обыграть черкасский ЛНЗ Андреса Карраско (1:0). Но в целом же картина неизменна: поражения, поражения, и еще раз поражения. Где-то "боевые", а где-то достаточно безыдейные и блеклые.

Однако, в отличие от "аистов", у команды Сергея Шищенко хотя бы типа "прослеживается" какая-то "концепция" или намеченный план. Хотя бы что-то, за что можно зацепиться с точки зрения игры. А не только приславутое трио: желание, характер и бойцовские качества. Вот сам и наставник столичного коллектива утверждает, что видит прогресс своих футболистов.

"Команда уже понимает мои требования, они более агрессивные стали, структурированные, дисциплинированные. Я вижу, как команда прогрессирует. Я думаю, все это видят, что у нас совсем другая игра - не идеальная, как мы хотим, но я благодарен ребятам за то, как они действуют на тренировках, как они уже понимают друг друга на поле". "Повторюсь, что качество и агрессия в атакующих действиях нам очень важна, потому что надо забивать голы, чтобы побеждать, это понятно. Но я хочу все в комплексе, чтобы мы очень неплохо работали в обороне. Но одна ошибка лишила нас очков", - рассказал Шищенко после поражения от криворожского "Кривбасса" в предыдущем туре.

С другой стороны, "Оболонь" имеет одну из худших оборонительных линий в чемпионате. Киевляне пропустили лишь на два мяча меньше, чем тот же "Ингулец". У "Левого Берега" в этом контексте дела обстоят лучше - на 9 пропущенных меньше. Как и для подопечных Виталия Первака, этот матч станет показательным для "Оболони". Нужно брать очки "кровь из носу". Потому что легче уж точно не будет, вот прям стопроцентно.

Ориентировочный состав "Оболони": Федоривский, Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Грисьо, Витенчук, Черненко, Мединский, Слободян, Суханов.

"Левый Берег" - "Оболонь" . Личные встречи

Между собой команды провели два поединка, и оба были официальными. Это произошло в рамках плей-офф за выход в УПЛ по итогам кампании 2023/24. Тогда, по итогам двух матчей прописку в элитном дивизионе сохранила именно "Оболонь".

Статистика очных поединков:

Победы: 1:0

1:0 Забитые мячи: 1:1

1:1 В среднем голов за матч: 0.50 - 0.00

0.50 - 0.00 Самая большая победа: 1:0

"Левый Берег" - "Оболонь" . Последние официальные матчи

"Левый Берег":

"Оболонь":

Турнирное положение команд

Как было сказано выше, имеем дело с двумя аутсайдерами - с идентичным количеством очков. "Пивовары" опережают в турнирной таблице "аистов" лишь по дополнительным показателям.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 13 11 2 0 32-10 35 2 ФК Александрия 13 10 3 0 22-8 33 3 Шахтер 13 9 2 2 37-12 29 4 Полесье 13 6 5 2 21-11 23 5 Кривбасс 13 6 4 3 14-11 22 6 Карпаты 14 6 3 5 16-17 21 7 ЛНЗ 14 5 3 6 15-20 18 8 Рух 13 4 6 3 17-9 18 9 Верес 14 3 7 4 15-17 16 10 Заря 14 5 1 8 14-18 16 11 Ворскла 15 4 4 7 14-21 16 12 Колос 14 2 7 5 8-11 13 13 Черноморец 14 3 3 8 9-17 12 14 Оболонь 14 2 3 9 6-27 9 15 Левый Берег 14 2 3 9 4-18 9 16 Ингулец 15 1 6 8 12-29 9

"Левый Берег" - "Оболонь" . Ставка и коэффициенты

"Левый Берег" - "Оболонь" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья - 1:1. Предпосылок для победы одной из сторон в этом киевском дерби нет. Вот и букмекеры не выделяют фаворита в этой паре. Поэтому, поставим на ничью. И верим, что "аисты" в конце концов сумеют размочить свою чудовищную безголевую серию. Потому что это уже максимально несмешно и несерьезно...