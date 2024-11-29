Кривбасс - Полесье. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 30.11.2024

Украинская Премьер-лига 2024/25, пятнадцатый тур

30 ноября 2024 года. Кривой Рог, "Горняк"

"Кривбасс" 15:30 "Полесье"

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Текстовая трансляция – UA-Футбол

"Полесье" и "Кривбасс" занимают четвертое и пятое места в турнирной таблице УПЛ, разделенные лишь одним очком. Это будет очень интересное и напряженное противостояние. Победа может позволить "Кривбассу" опередить соперника, и отомстить за недавнее поражение в Кубке Украины.

Новости Кривбасса

В минувшее воскресенье "Кривбасс" победил впервые за четыре матча, справившись в Киеве с "Оболонью". Команда Юрия Вернидуба снова забила лишь один гол – как и в предыдущих четырех матчах, однако на этот раз не пропустила, что и позволило ей взять три очка.

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"Кривбасс" не демонстрирует в этом сезоне стабильность в плане результатов, его победы сменяются поражениями или ничьими, и лишь однажды криворожанам пришлось победить дважды подряд. Тем не менее Юрий Вернидуб не считает уместными разговоры о негативных сериях. "У нас не было плохих серий. Мы уже, если не ошибаюсь, пятую игру не проигрываем. Просто мы две выиграли, потом две ничьи".

Несмотря на отставание от "Александрии" на семь очков, тренер "Кривбасса" верит, что его команда сможет защитить свое третье место. "Мы будем все делать для того, чтобы попасть в тройку. Нас уже убрали из этой гонки. Сказали, что третья сила – "Александрия". Я уважаю эту команду, они показывают качественный футбол. Но мы еще не сдаемся, мы живы, нас рано хоронить. Все покажет концовка сезона. Я хочу дождаться конца сезона, а тогда о чем-то говорить", – сказал Вернидуб.

В матче с "Полесьем" вернется полузащитник Джихад Бизимана, который пропускал матч в Киеве из-за дисквалификации. Также тренируются в общей группе Бакари Конате, Александр Романчук и Максим Задерака, которые восстановились после повреждений.

Новости Полесья

Неординарный карьерный путь и образованность главного тренера "Полесья" Имада Ашура делают его легкой мишенью для немалой когорты украинских футбольных "экспертов" и обозревателей. Глубокие мысли и высказывания Ашура слишком сложны для рядовых "экспертов", и после серии негативных результатов, соблазн от них отмахнуться, назвать талантливого тренера мошенником – еще больше.

Действительно, "Полесье" не может выиграть в пяти подряд матчах УПЛ. Команда Ашура теряет очки и против команд из нижней половины таблицы ("Колос", "Левый берег"), лидеров чемпионата ("Динамо", "Александрия"), и против середняков ("Заря"). Команда из Житомира выпала из первой тройки, а "Кривбасс" и "Карпаты" уже зевают на четвертое место.

После матча с "Зарей", когда "Полесье" снова не реализовало несколько возможностей, Ашур пытался использовать аргумент случайности, доказать, что это не от него зависит, что футболисты не реализуют свои шансы. Однако этот аргумент подходит для одного-двух матчей. В длительной перспективе он не работает.

Статистика команд, цифры и факты

"Кривбасс" выиграл два из шести матчей УПЛ на своем поле в этом сезоне (три ничьи, одно поражение).

"Полесье" еще ни разу не играло вничью на выезде в УПЛ 2024/25 (три победы, два поражения).

"Полесье" и "Кривбасс" пропустили одинаковое количество голов (11), однако житомирцы забили на семь мячей больше (21 против 14).

Восстановление "Полесья" забивало в УПЛ больше гола за игру шестого октября (победа над "Ворсклой" 2:1),

"Кривбасс" в последних пяти матчах УПЛ пропустил лишь три гола.

Последние матчи Кривбасса и Полесья

Кривбасс

24.11 "Оболонь" 1:0 (УПЛ)

09.11 "Колос" 1:1 (УПЛ)

04.11 "Рух" 1:1 (УПЛ)

30.10 "Полесье" 1:2 (Кубок Украины)

26.10 "ЛНЗ" 2:2 (УПЛ)

Полесье

25.11 "Заря" 1:1 (УПЛ)

10.11 "Динамо" Киев 1:2 (УПЛ)

03.11 "Александрия" 0:1 (УПЛ)

30.10 "Кривбасс" 2:1 (Кубок Украины)

25.10 "Колос" 1:1 (УПЛ)

Турнирная таблица УПЛ

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 13 11 2 0 32-10 35 2 ФК Александрия 13 10 3 0 22-8 33 3 Шахтер 13 9 2 2 37-12 29 4 Полесье 13 6 5 2 21-11 23 5 Кривбасс 13 6 4 3 14-11 22 6 Карпаты 14 6 3 5 16-17 21 7 ЛНЗ 14 5 3 6 15-20 18 8 Рух 13 4 6 3 17-9 18 9 Верес 14 3 7 4 15-17 16 10 Заря 14 5 1 8 14-18 16 11 Ворскла 15 4 4 7 14-21 16 12 Колос 14 2 7 5 8-11 13 13 Черноморец 14 3 3 8 9-17 12 14 Оболонь 14 2 3 9 6-27 9 15 Левый Берег 14 2 3 9 4-18 9 16 Ингулец 15 1 6 8 12-29 9

Личные встречи

Команды всего провели между собой четыре матча – "Кривбасс" выиграл один раз, "Полесье" – два, еще раз команды сыграли вничью.

Ставки и Коэффициенты на матч Кривбасс – Полесье

Прогноз на матч Кривбасс – Полесье от UA-Football

Вполне возможно, что матч между "Кривбассом" и "Полесьем" не будет интересным с позиции зрителя, и скорее тяжелым для просмотра. Победа для обеих команд будет иметь сверхважное значение, особенно для "Полесья", которое особенно стремится чувствовать вкус выигрыша. С другой стороны результаты "Кривбасса" в последних турах улучшились. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.