Колос - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.12.2024

Первый гостевой поединок для "Динамо" в УПЛ почти что за полтора месяца. Учитывая, что своих болельщиков на этой неделе "бело-синие" уже один раз успели расстроить, предстоящую игру они могут рассматривать как хорошую возможность для реабилитации.
0:0, 0:1, 1:0, 1:1... Именно такими результатами заканчиваются почти все матчи "Колоса" в текущем сезоне УПЛ. Единственными исключениями стали выездные игры с "Оболонью" (2:2) и против "Александрии" (1:2).
Но несмотря на такие расклады, ковалевцы считаются одним из наиболее неприятных соперников во всем чемпионате. Добавить бы им еще высокой реализации и остроты в атаке в целом - могли бы бороться за попадание в верхнюю часть турнирной таблицы.
Именно реализация не позволила "Колосу" увезти хоть одно очко из Львова в прошлом туре.
"Мне понравилась наша игра с точки зрения мысли на поле. Мы пытались отрезать прессинг, продвигать мяч, доходить до третьей зоны, быть агрессивными, но не всегда это удавалось. Нам нужно забивать голы, чтобы побеждать", - сказал после поединка с "Карпатами" наставник "хлеборобов" Александр Поздеев.
Не сможет принять участие в игре с "Динамо" из-за перебора желтых карточек полузащитник Владислав Велетень.
Уже в пятый раз в нынешнем сезоне "Динамо" возвращается к матчам в национальном первенстве после поражения в основном этапе Лиги Европы. Не сказать, что киевляне настолько безнадежны в еврокубках, но катастрофически низкая эффективность у ворот соперников выливается в последнее место в турнирной таблице и лишь один забитый гол при 12-и пропущенных.
Совсем по-другому у "Динамо" дела идут в УПЛ. После потери очков "Александрии" в прошлом туре "бело-синие" вышли на единоличную первую строчку. Интересно то, что с подопечными Ротаня им предстоит сыграть дважды в начале декабря. Результат этих встреч как раз и определит то, в каком положении команды уйдут на зимний перерыв.
Учитывая долгий переезд после номинально домашней игры с "Викторией" в Гамбурге, Александр Шовковский наверняка прибегнет к ротации в составе.
В лазарете "Динамо" по-прежнему находятся Владимир Шепелев, Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок и Брайан Себальос.
В 12 матчах за всю историю 7 раз победа оставалась за "Динамо", четырежды была зафиксирована ничья и лишь один раз верх взял "Колос". Последний поединок завершился разгромной победой киевлян со счетом 5:0.