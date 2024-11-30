Колос - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.12.2024

Первый гостевой поединок для "Динамо" в УПЛ почти что за полтора месяца. Учитывая, что своих болельщиков на этой неделе "бело-синие" уже один раз успели расстроить, предстоящую игру они могут рассматривать как хорошую возможность для реабилитации.

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"Колос" - "Динамо" 15:30

VBET Лига. 15-й тур

1 декабря. Ковалевка. "Колос"

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Колос": последние новости

0:0, 0:1, 1:0, 1:1... Именно такими результатами заканчиваются почти все матчи "Колоса" в текущем сезоне УПЛ. Единственными исключениями стали выездные игры с "Оболонью" (2:2) и против "Александрии" (1:2).

Но несмотря на такие расклады, ковалевцы считаются одним из наиболее неприятных соперников во всем чемпионате. Добавить бы им еще высокой реализации и остроты в атаке в целом - могли бы бороться за попадание в верхнюю часть турнирной таблицы.

Именно реализация не позволила "Колосу" увезти хоть одно очко из Львова в прошлом туре.

"Мне понравилась наша игра с точки зрения мысли на поле. Мы пытались отрезать прессинг, продвигать мяч, доходить до третьей зоны, быть агрессивными, но не всегда это удавалось. Нам нужно забивать голы, чтобы побеждать", - сказал после поединка с "Карпатами" наставник "хлеборобов" Александр Поздеев.

Не сможет принять участие в игре с "Динамо" из-за перебора желтых карточек полузащитник Владислав Велетень.

Ориентировочный состав: Пахолюк, Козик, Красничи, Бондаренко, Цуриков, Демченко, Третьяков, Ореховский, Кариока, Алефиренко, Боливар.

"Динамо": последние новости

Уже в пятый раз в нынешнем сезоне "Динамо" возвращается к матчам в национальном первенстве после поражения в основном этапе Лиги Европы. Не сказать, что киевляне настолько безнадежны в еврокубках, но катастрофически низкая эффективность у ворот соперников выливается в последнее место в турнирной таблице и лишь один забитый гол при 12-и пропущенных.

Совсем по-другому у "Динамо" дела идут в УПЛ. После потери очков "Александрии" в прошлом туре "бело-синие" вышли на единоличную первую строчку. Интересно то, что с подопечными Ротаня им предстоит сыграть дважды в начале декабря. Результат этих встреч как раз и определит то, в каком положении команды уйдут на зимний перерыв.

Учитывая долгий переезд после номинально домашней игры с "Викторией" в Гамбурге, Александр Шовковский наверняка прибегнет к ротации в составе.

В лазарете "Динамо" по-прежнему находятся Владимир Шепелев, Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок и Брайан Себальос.

Ориентировочный состав: Бущан, Тымчик, Дячук, Попов, Дубинчак, Бражко, Шапаренко, Рубчинский, Волошин, Кабаев, Герреро.

"Колос" - "Динамо". Последние матчи

"Колос":

22.11. "Карпаты" - "Колос" 1:0 (УПЛ)

16.11. "Колос" - "Заря" 1:0 (УПЛ)

09.11. "Колос" - "Кривбасс" 1:1 (УПЛ)

03.11. "Ворскла" - "Колос" 0:1 (УПЛ)

25.10. "Полесье" - "Колос" 1:1 (УПЛ)

"Динамо":

28.11. "Динамо" - "Виктория" 1:2 (ЛЕ)

23.11. "Динамо" - "Черноморец" 3:1 (УПЛ)

10.11. "Динамо" - "Полесье" 2:1 (УПЛ)

07.11. "Динамо" - "Ференцварош" 0:4 (ЛЕ)

03.11. "Динамо" - "Ингулец" 5:2 (УПЛ)

Личные встречи

В 12 матчах за всю историю 7 раз победа оставалась за "Динамо", четырежды была зафиксирована ничья и лишь один раз верх взял "Колос". Последний поединок завершился разгромной победой киевлян со счетом 5:0.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 13 11 2 0 32-10 35 2 ФК Александрия 13 10 3 0 22-8 33 3 Шахтер 13 9 2 2 37-12 29 4 Полесье 13 6 5 2 21-11 23 5 Кривбасс 13 6 4 3 14-11 22 6 Карпаты 14 6 3 5 16-17 21 7 Верес 15 4 7 4 17-18 19 8 ЛНЗ 15 5 3 7 16-22 18 9 Рух 13 4 6 3 17-9 18 10 Заря 14 5 1 8 14-18 16 11 Ворскла 15 4 4 7 14-21 16 12 Колос 14 2 7 5 8-11 13 13 Черноморец 14 3 3 8 9-17 12 14 Оболонь 14 2 3 9 6-27 9 15 Левый Берег 14 2 3 9 4-18 9 16 Ингулец 15 1 6 8 12-29 9

Ставки и коэффициенты

"Колос" - "Динамо". Прогноз от UA-Футбол

Несмотря на плотную оборону и потенциальную ротацию состава у киевлян, в положительный исход для хозяев мало верится.

Наш прогноз - тотал матча меньше (3,5) и победа "Динамо" с общим коэффициентом 1,79.