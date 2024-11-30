  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Украина
  4. Колос - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.12.2024
В тренде
Украина
Украина

Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Колос - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.12.2024

Украина

Колос - Динамо: Прогноз и анонс матча ⋉ 01.12.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Колос - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.12.2024

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Первый гостевой поединок для "Динамо" в УПЛ почти что за полтора месяца. Учитывая, что своих болельщиков на этой неделе "бело-синие" уже один раз успели расстроить, предстоящую игру они могут рассматривать как хорошую возможность для реабилитации.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

"Колос" - "Динамо" 15:30

VBET Лига. 15-й тур

1 декабря. Ковалевка. "Колос"

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Содержание

"Колос": последние новости

0:0, 0:1, 1:0, 1:1... Именно такими результатами заканчиваются почти все матчи "Колоса" в текущем сезоне УПЛ. Единственными исключениями стали выездные игры с "Оболонью" (2:2) и против "Александрии" (1:2).

Но несмотря на такие расклады, ковалевцы считаются одним из наиболее неприятных соперников во всем чемпионате. Добавить бы им еще высокой реализации и остроты в атаке в целом - могли бы бороться за попадание в верхнюю часть турнирной таблицы.

Именно реализация не позволила "Колосу" увезти хоть одно очко из Львова в прошлом туре.

"Мне понравилась наша игра с точки зрения мысли на поле. Мы пытались отрезать прессинг, продвигать мяч, доходить до третьей зоны, быть агрессивными, но не всегда это удавалось. Нам нужно забивать голы, чтобы побеждать", - сказал после поединка с "Карпатами" наставник "хлеборобов" Александр Поздеев.

Не сможет принять участие в игре с "Динамо" из-за перебора желтых карточек полузащитник Владислав Велетень.

Ориентировочный состав: Пахолюк, Козик, Красничи, Бондаренко, Цуриков, Демченко, Третьяков, Ореховский, Кариока, Алефиренко, Боливар.

"Динамо": последние новости

Уже в пятый раз в нынешнем сезоне "Динамо" возвращается к матчам в национальном первенстве после поражения в основном этапе Лиги Европы. Не сказать, что киевляне настолько безнадежны в еврокубках, но катастрофически низкая эффективность у ворот соперников выливается в последнее место в турнирной таблице и лишь один забитый гол при 12-и пропущенных.

Совсем по-другому у "Динамо" дела идут в УПЛ. После потери очков "Александрии" в прошлом туре "бело-синие" вышли на единоличную первую строчку. Интересно то, что с подопечными Ротаня им предстоит сыграть дважды в начале декабря. Результат этих встреч как раз и определит то, в каком положении команды уйдут на зимний перерыв.

Учитывая долгий переезд после номинально домашней игры с "Викторией" в Гамбурге, Александр Шовковский наверняка прибегнет к ротации в составе.

В лазарете "Динамо" по-прежнему находятся Владимир Шепелев, Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок и Брайан Себальос.

Ориентировочный состав: Бущан, Тымчик, Дячук, Попов, Дубинчак, Бражко, Шапаренко, Рубчинский, Волошин, Кабаев, Герреро.

"Колос" - "Динамо". Последние матчи

"Колос":

  • 22.11. "Карпаты" - "Колос" 1:0 (УПЛ)
  • 16.11. "Колос" - "Заря" 1:0 (УПЛ)
  • 09.11. "Колос" - "Кривбасс" 1:1 (УПЛ)
  • 03.11. "Ворскла" - "Колос" 0:1 (УПЛ)
  • 25.10. "Полесье" - "Колос" 1:1 (УПЛ)

"Динамо":

  • 28.11. "Динамо" - "Виктория" 1:2 (ЛЕ)
  • 23.11. "Динамо" - "Черноморец" 3:1 (УПЛ)
  • 10.11. "Динамо" - "Полесье" 2:1 (УПЛ)
  • 07.11. "Динамо" - "Ференцварош" 0:4 (ЛЕ)
  • 03.11. "Динамо" - "Ингулец" 5:2 (УПЛ)

Личные встречи

В 12 матчах за всю историю 7 раз победа оставалась за "Динамо", четырежды была зафиксирована ничья и лишь один раз верх взял "Колос". Последний поединок завершился разгромной победой киевлян со счетом 5:0.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Колос - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.12.2024 - изображение 1Динамо

 13 11 2 0 32-10 35
2

Колос - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.12.2024 - изображение 2ФК Александрия

 13 10 3 0 22-8 33
3

Колос - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.12.2024 - изображение 3Шахтер

 13 9 2 2 37-12 29
4

Колос - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.12.2024 - изображение 4Полесье

 13 6 5 2 21-11 23
5

Колос - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.12.2024 - изображение 5Кривбасс

 13 6 4 3 14-11 22
6

Колос - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.12.2024 - изображение 6Карпаты

 14 6 3 5 16-17 21
7

Колос - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.12.2024 - изображение 7Верес

 15 4 7 4 17-18 19
8

Колос - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.12.2024 - изображение 8ЛНЗ

 15 5 3 7 16-22 18
9

Колос - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.12.2024 - изображение 9Рух

 13 4 6 3 17-9 18
10

Колос - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.12.2024 - изображение 10Заря

 14 5 1 8 14-18 16
11

Колос - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.12.2024 - изображение 11Ворскла

 15 4 4 7 14-21 16
12

Колос - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.12.2024 - изображение 12Колос

 14 2 7 5 8-11 13
13

Колос - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.12.2024 - изображение 13Черноморец

 14 3 3 8 9-17 12
14

Колос - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.12.2024 - изображение 14Оболонь

 14 2 3 9 6-27 9
15

Колос - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.12.2024 - изображение 15Левый Берег

 14 2 3 9 4-18 9
16

Колос - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.12.2024 - изображение 16Ингулец

 15 1 6 8 12-29 9

Ставки и коэффициенты

Favbet
8.70
4.05
1.48
Узнать больше

"Колос" - "Динамо". Прогноз от UA-Футбол

Несмотря на плотную оборону и потенциальную ротацию состава у киевлян, в положительный исход для хозяев мало верится.

Наш прогноз - тотал матча меньше (3,5) и победа "Динамо" с общим коэффициентом 1,79.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

По теме
yellow-arrow
Александрия - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.12.2024
yellow-arrow
ЛНЗ - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.11.2024
yellow-arrow
Кривбасс - Полесье. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 30.11.2024
Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) Прогнозы
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости