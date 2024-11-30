Александрия - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.12.2024

Итак, мы официально подошли к экватору УПЛ сезоне 2024/25. В 15-м туре УПЛ "Александрия" Ротаня будет принимать "Черноморец" Бабича.

Команды в турнирной таблице решают разные задачи. "Александрия" борется за еврокубки (про чемпионство нам говорить все еще страшно), а кризисный "Черноморец" после ухода Романа Григорчука и половины команды явно очертил свою зону задач остаться в элите.

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И даже если формально "горожане" являются фаворитом противостояния, если копнуть глубже – все не так просто.

Разбираемся, с чем команды подходят к очному поединку.

ФК "Александрия" – "Черноморец" (Одесса)

VBET Лига. 15-й тур

01 декабря, Александрия, стадион "Ника", 13:00

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Александрия", последние новости:

"Александрия" в прошлом туре не смогла на выезде обыграть "Верес" и опустилась в таблице на чистое второе место, отставая от "Динамо" на два очка.

Но, тем не менее, осенняя часть сезона подходит к концу, но "горожане" продолжают идти среди лидеров. Говорить о чемпионстве боятся не только журналисты и болельщики, но ив самом клубе. Однако то, что команда Ротаня остается лидером в борьбе за еврокубковые местаа – это факт. И многое в амбициях команды будет зависеть от того, как она проведет остаток осенней части сезона. После "Черноморца" у "Александрии" два матча с "Динамо" и домашний поединок с ЛНЗ. Вот и посмотрим после них, в каком состоянии "горожане" уйдут на зимний перерыв.

Одна из самых интересных последних новостей из стана клуба – информация инсайдеров о том, что игроки "Александрии" уже четыре месяца не получают зарплату и живут за счет премиальных. Впрочем, отмечалось, что ситуация не является критичной, что премии эти вполне неплохого уровня, а зарплаты все равно будут выплачены. Так-то оно может и так, но интересно, не отбивается ли это на моральном состоянии игроков, которые, как-никак, пока что идут на втором месте в таблице.

Ближе к зиме стали появляться и трансферные слухи. Появилась информация, что "горожане" торгуют в "Лудогорец" одного из своих лидеров Безерру. Называется сумма в районе 2 млн евро, и если клубы договорятся, бразилец может зимой покинуть команду.

Также ест ь информация, что зимой "Александрия" планирует подписать одного из лучших бомбардиров Первой лиги. Речь о форварде тернопольской "Нивы" Андрее Ризныке.

Ну и традиционно, куда же без него, слухи о Иване Калюжном в "Шахтере". Представители обоих клубов отнекиваются и ничего не говорят, но СМИ продолжают активно сватать опорника в стан чемпиона.

Сам Калюжный матч с "Черноморцем" пропустит из-за перебора желтых карточек, и это единственная потеря команды. Впрочем, учитывая дальнейшую "спарку" с "Динамо", может и лучше, что лидер команды Ротаня отсидит именно матч с "Черноморцем".

Ориентировочный состав "Александрии": Ермаков, Шабанов, Кампос, Мартынюк, Кравченко, Смирный, Козак, Мишнев, Джевани, Филиппов, Безерра

"Черноморец", последние новости:

"Черноморец" летом покинул Роман Григорчук вместе с половиной команды. Команду принял Александр Бабич, который по зернышку насобирал игроков откуда только можно. Естественно, при таком положении вещей говорить о высоких материях тяжело и команда упорно балансирует на грани зоны вылета. Где-то лучше, где-то хуже, где-то везет, где-то нет. В итоге, к матчу с "Александрией" "моряки" подходят на 12-м месте в таблице.

В прошлом туре "Черноморец" без особых шансов уступил "Динамо" 1:3, забив гол престижа на последних минутах. Ожидаемый результат.

В матче с киевлянами у одесситов не играли несколько игроков из-за повреждений. Впрочем, есть вероятность, что к поединку с "Александрией" они восстановятся.

"У Янакова повреждение, заболел Бутко, повреждения у Попова, Ермакова. Все эти футболисты - это боевые единицы, которые у нас делают результат. Насколько? - посмотрим. Завтра-послезавтра уже будет обследование. Если кто-то из этой четверки подойдет к следующему матчу - все будет хорошо. Но уже на следующей неделе после выходного, будем разговаривать с врачами, смотреть как ребята будут реагировать на тренировочный процесс", - говорил после игры с "Динамо" Александр Бабич.

В целом же, команда готовится в штатном режиме, и даже больше. Ведь попытаться отобрать очки у "Александрии" "Черноморцу" должно быть потенциально проще, чем у "Динамо". А как оно выйдет – увидим.

Ориентировочный состав "Черноморца": Рудько, Бутко, Лацабидзе, Жаржу, Скиба, Шпорн, Билошевский, Габелок, Петряк, Янаков, Хобленко

Турнирная таблица

"Александрия" после ничьей с "Вересом" уступила единоличное лидерство "Динамо". У "горожан" на данный момент 33 очка, второе место и отставание от киевлян в два очка. В матче с "Черноморцем" команде Ротаня нужно необходимо брать очки, чтобы подогревать "чемпионский" интерес. Тем более что дальше идут два поединка именно с "Динамо".

"Черноморец" продолжает балансировать на границе зоны переходных матчей. У "моряков" 12 очков и 13-е место в таблице. Взять очки в матче с "Александрией" - задача выглядит более простой, чем в прошлом матче с "Динамо". Во всяком случае, попробовать можно, тем более что в текущем сезоне для команды бабича каждое очко на вес золота.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 13 11 2 0 32-10 35 2 ФК Александрия 13 10 3 0 22-8 33 3 Шахтер 13 9 2 2 37-12 29 4 Полесье 13 6 5 2 21-11 23 5 Кривбасс 13 6 4 3 14-11 22 6 Карпаты 14 6 3 5 16-17 21 7 ЛНЗ 14 5 3 6 15-20 18 8 Рух 13 4 6 3 17-9 18 9 Верес 14 3 7 4 15-17 16 10 Заря 14 5 1 8 14-18 16 11 Ворскла 15 4 4 7 14-21 16 12 Колос 14 2 7 5 8-11 13 13 Черноморец 14 3 3 8 9-17 12 14 Оболонь 14 2 3 9 6-27 9 15 Левый Берег 14 2 3 9 4-18 9 16 Ингулец 15 1 6 8 12-29 9

Последние матчи

В шести последних матчах у "Александрии" 5 побед и 1 ничья, разницей мячей 12:3.

"Александрия" – "Ворскла" 1:0

"Александрия" – "Ингулец" 2:1

ЮКСА – "Александрия" 1:4

"Александрия" – "Полесье" 1:0

"Александрия" – "Карпаты" 3:0

"Верес" – "Александрия" 1:1

"Черноморец" в последних шести матчах одержал 1 победу, 2 матча сыграл вничью и 3 поединка проиграл с разницей мячей 5:8.

"Черноморец" – "Оболонь" 1:0

"Черноморец" – "Верес" 1:1

"Рух" – "Черноморец" 1:1

"Шахтер" – "Черноморец" 2:1

"Черноморец" – "Ворскла" 0:1

""Динамо" – "Черноморец" 3:1

Всего между собой команды провели 30 матчей: 12 побед "Александрии", 9 ничьих и 9 побед "Черноморца". Разница мячей 41:40.

На поле "Александрии" команды провели 14 матчей: 6 побед "Александрии", 6 ничьих и 2 победы "Черноморца". Разница мячей 18:16.

В УПЛ сыгран 21 матч: 7 побед "Александрии", 7 ничьих и 7 побед "Черноморца". Разница мячей 29:30.

Из них, на поле "Александрии" - 10 матчей: 3 победы хозяев, 5 ничьих и 2 победы гостей. Разница мячей 11:14.

Последний матч на поле Александрии - 23.09.2023. 8-й тур Чемпионата Украины-2023/24, "Александрия" - "Черноморец" 1:5.

"Александрия" одно из 6-ти крупнейших домашних поражений в УПЛ потерпела именно от Черноморца (1:5, 23.09.2023).

"Александрия" может в 110-й раз сыграть вничью в истории УПЛ.

Это будет 180-й домашний матч Александрии в УПЛ.

Беспроигрышная клубная рекордная серия "Александрии" продолжается в УПЛ 18 игр: 12 побед и 6 ничьих.

"Черноморец" пропускает в УПЛ на протяжении 20 матчей подряд (36 голов).

Безвыигрышная гостевая серия "Черноморца" длится уже 10 игр - 2 ничьи и 8 поражений.

90-й матч "Черноморца" при Александре Бабиче в УПЛ.

25-й гол в УПЛ может Алексей Хобленко, 10-й – Богдан Бутко (оба – "Черноморец").

Игроки "Черноморца" с начала чемпионата больше одного гола за игру не забивают.

50-й матч в УПЛ может провести Артур Рудько ("Черноморец") и Данил Скорко ("Александрия").

"Александрия" – "Черноморец": ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Александрия" – "Черноморец" от UA-Футбол

Букмекеры видят не просто фаворитом, а явным фаворитом матча "Александрию", и пожалуй, такие прогнозы оправданы. Команда Ротаня выглядит мощнее, сыграннее, а ничья в прошлом туре выглядит больше недоразумением.

Без сомнений, "Черноморец" попробует навязать борьбу, но насколько желания и везения хватит, чтобы отобрать очки у лидера? Риторический вопрос.

Прогноз UA-Футбол: Победа "Александрии" за 1.42

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.