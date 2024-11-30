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Александрия - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.12.2024
Сумеют ли одесситы вставить палки в колеса команде Ротаня?
fco.com.ua
Итак, мы официально подошли к экватору УПЛ сезоне 2024/25. В 15-м туре УПЛ "Александрия" Ротаня будет принимать "Черноморец" Бабича.
Команды в турнирной таблице решают разные задачи. "Александрия" борется за еврокубки (про чемпионство нам говорить все еще страшно), а кризисный "Черноморец" после ухода Романа Григорчука и половины команды явно очертил свою зону задач остаться в элите.
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И даже если формально "горожане" являются фаворитом противостояния, если копнуть глубже – все не так просто.
Разбираемся, с чем команды подходят к очному поединку.
ФК "Александрия" – "Черноморец" (Одесса)
VBET Лига. 15-й тур
01 декабря, Александрия, стадион "Ника", 13:00
Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол
"Александрия", последние новости:
"Александрия" в прошлом туре не смогла на выезде обыграть "Верес" и опустилась в таблице на чистое второе место, отставая от "Динамо" на два очка.
Но, тем не менее, осенняя часть сезона подходит к концу, но "горожане" продолжают идти среди лидеров. Говорить о чемпионстве боятся не только журналисты и болельщики, но ив самом клубе. Однако то, что команда Ротаня остается лидером в борьбе за еврокубковые местаа – это факт. И многое в амбициях команды будет зависеть от того, как она проведет остаток осенней части сезона. После "Черноморца" у "Александрии" два матча с "Динамо" и домашний поединок с ЛНЗ. Вот и посмотрим после них, в каком состоянии "горожане" уйдут на зимний перерыв.
Одна из самых интересных последних новостей из стана клуба – информация инсайдеров о том, что игроки "Александрии" уже четыре месяца не получают зарплату и живут за счет премиальных. Впрочем, отмечалось, что ситуация не является критичной, что премии эти вполне неплохого уровня, а зарплаты все равно будут выплачены. Так-то оно может и так, но интересно, не отбивается ли это на моральном состоянии игроков, которые, как-никак, пока что идут на втором месте в таблице.
Ближе к зиме стали появляться и трансферные слухи. Появилась информация, что "горожане" торгуют в "Лудогорец" одного из своих лидеров Безерру. Называется сумма в районе 2 млн евро, и если клубы договорятся, бразилец может зимой покинуть команду.
Также ест ь информация, что зимой "Александрия" планирует подписать одного из лучших бомбардиров Первой лиги. Речь о форварде тернопольской "Нивы" Андрее Ризныке.
Ну и традиционно, куда же без него, слухи о Иване Калюжном в "Шахтере". Представители обоих клубов отнекиваются и ничего не говорят, но СМИ продолжают активно сватать опорника в стан чемпиона.
Сам Калюжный матч с "Черноморцем" пропустит из-за перебора желтых карточек, и это единственная потеря команды. Впрочем, учитывая дальнейшую "спарку" с "Динамо", может и лучше, что лидер команды Ротаня отсидит именно матч с "Черноморцем".
Ориентировочный состав "Александрии": Ермаков, Шабанов, Кампос, Мартынюк, Кравченко, Смирный, Козак, Мишнев, Джевани, Филиппов, Безерра
"Черноморец", последние новости:
"Черноморец" летом покинул Роман Григорчук вместе с половиной команды. Команду принял Александр Бабич, который по зернышку насобирал игроков откуда только можно. Естественно, при таком положении вещей говорить о высоких материях тяжело и команда упорно балансирует на грани зоны вылета. Где-то лучше, где-то хуже, где-то везет, где-то нет. В итоге, к матчу с "Александрией" "моряки" подходят на 12-м месте в таблице.
В прошлом туре "Черноморец" без особых шансов уступил "Динамо" 1:3, забив гол престижа на последних минутах. Ожидаемый результат.
В матче с киевлянами у одесситов не играли несколько игроков из-за повреждений. Впрочем, есть вероятность, что к поединку с "Александрией" они восстановятся.
"У Янакова повреждение, заболел Бутко, повреждения у Попова, Ермакова. Все эти футболисты - это боевые единицы, которые у нас делают результат. Насколько? - посмотрим. Завтра-послезавтра уже будет обследование. Если кто-то из этой четверки подойдет к следующему матчу - все будет хорошо. Но уже на следующей неделе после выходного, будем разговаривать с врачами, смотреть как ребята будут реагировать на тренировочный процесс", - говорил после игры с "Динамо" Александр Бабич.
В целом же, команда готовится в штатном режиме, и даже больше. Ведь попытаться отобрать очки у "Александрии" "Черноморцу" должно быть потенциально проще, чем у "Динамо". А как оно выйдет – увидим.
Ориентировочный состав "Черноморца": Рудько, Бутко, Лацабидзе, Жаржу, Скиба, Шпорн, Билошевский, Габелок, Петряк, Янаков, Хобленко
Турнирная таблица
"Александрия" после ничьей с "Вересом" уступила единоличное лидерство "Динамо". У "горожан" на данный момент 33 очка, второе место и отставание от киевлян в два очка. В матче с "Черноморцем" команде Ротаня нужно необходимо брать очки, чтобы подогревать "чемпионский" интерес. Тем более что дальше идут два поединка именно с "Динамо".
"Черноморец" продолжает балансировать на границе зоны переходных матчей. У "моряков" 12 очков и 13-е место в таблице. Взять очки в матче с "Александрией" - задача выглядит более простой, чем в прошлом матче с "Динамо". Во всяком случае, попробовать можно, тем более что в текущем сезоне для команды бабича каждое очко на вес золота.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|13
|11
|2
|0
|32-10
|35
|2
|ФК Александрия
|13
|10
|3
|0
|22-8
|33
|3
|Шахтер
|13
|9
|2
|2
|37-12
|29
|4
|Полесье
|13
|6
|5
|2
|21-11
|23
|5
|Кривбасс
|13
|6
|4
|3
|14-11
|22
|6
|Карпаты
|14
|6
|3
|5
|16-17
|21
|7
|ЛНЗ
|14
|5
|3
|6
|15-20
|18
|8
|Рух
|13
|4
|6
|3
|17-9
|18
|9
|Верес
|14
|3
|7
|4
|15-17
|16
|10
|Заря
|14
|5
|1
|8
|14-18
|16
|11
|Ворскла
|15
|4
|4
|7
|14-21
|16
|12
|Колос
|14
|2
|7
|5
|8-11
|13
|13
|Черноморец
|14
|3
|3
|8
|9-17
|12
|14
|Оболонь
|14
|2
|3
|9
|6-27
|9
|15
|Левый Берег
|14
|2
|3
|9
|4-18
|9
|16
|Ингулец
|15
|1
|6
|8
|12-29
|9
Последние матчи
В шести последних матчах у "Александрии" 5 побед и 1 ничья, разницей мячей 12:3.
- "Александрия" – "Ворскла" 1:0
- "Александрия" – "Ингулец" 2:1
- ЮКСА – "Александрия" 1:4
- "Александрия" – "Полесье" 1:0
- "Александрия" – "Карпаты" 3:0
- "Верес" – "Александрия" 1:1
"Черноморец" в последних шести матчах одержал 1 победу, 2 матча сыграл вничью и 3 поединка проиграл с разницей мячей 5:8.
- "Черноморец" – "Оболонь" 1:0
- "Черноморец" – "Верес" 1:1
- "Рух" – "Черноморец" 1:1
- "Шахтер" – "Черноморец" 2:1
- "Черноморец" – "Ворскла" 0:1
- ""Динамо" – "Черноморец" 3:1
Всего между собой команды провели 30 матчей: 12 побед "Александрии", 9 ничьих и 9 побед "Черноморца". Разница мячей 41:40.
На поле "Александрии" команды провели 14 матчей: 6 побед "Александрии", 6 ничьих и 2 победы "Черноморца". Разница мячей 18:16.
В УПЛ сыгран 21 матч: 7 побед "Александрии", 7 ничьих и 7 побед "Черноморца". Разница мячей 29:30.
Из них, на поле "Александрии" - 10 матчей: 3 победы хозяев, 5 ничьих и 2 победы гостей. Разница мячей 11:14.
Последний матч на поле Александрии - 23.09.2023. 8-й тур Чемпионата Украины-2023/24, "Александрия" - "Черноморец" 1:5.
"Александрия" одно из 6-ти крупнейших домашних поражений в УПЛ потерпела именно от Черноморца (1:5, 23.09.2023).
"Александрия" может в 110-й раз сыграть вничью в истории УПЛ.
Это будет 180-й домашний матч Александрии в УПЛ.
Беспроигрышная клубная рекордная серия "Александрии" продолжается в УПЛ 18 игр: 12 побед и 6 ничьих.
"Черноморец" пропускает в УПЛ на протяжении 20 матчей подряд (36 голов).
Безвыигрышная гостевая серия "Черноморца" длится уже 10 игр - 2 ничьи и 8 поражений.
90-й матч "Черноморца" при Александре Бабиче в УПЛ.
25-й гол в УПЛ может Алексей Хобленко, 10-й – Богдан Бутко (оба – "Черноморец").
Игроки "Черноморца" с начала чемпионата больше одного гола за игру не забивают.
50-й матч в УПЛ может провести Артур Рудько ("Черноморец") и Данил Скорко ("Александрия").
"Александрия" – "Черноморец": ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Александрия" – "Черноморец" от UA-Футбол
Букмекеры видят не просто фаворитом, а явным фаворитом матча "Александрию", и пожалуй, такие прогнозы оправданы. Команда Ротаня выглядит мощнее, сыграннее, а ничья в прошлом туре выглядит больше недоразумением.
Без сомнений, "Черноморец" попробует навязать борьбу, но насколько желания и везения хватит, чтобы отобрать очки у лидера? Риторический вопрос.
Прогноз UA-Футбол: Победа "Александрии" за 1.42
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.
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