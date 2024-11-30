Шахтер - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1.12.2024

Воскресный игровой день в чемпионате Украины очным противостоянием будут закрывать донецкий "Шахтер" и львовский "Рух". Поединок пройдет на номинально домашнем стадионе для обеих сторон - "Арене Львов". "Горняки" Марино Пушича идут среди лидеров турнирной таблицы, а подопечные Виталия Пономарева располагаются на пересечении верхней и нижней частей турнирной таблицы.

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15-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 1-е декабря

Львов, "Арена Львов"

Арбитр: Копиевский Виктор

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"Шахтер": последние новости

"Горняки" в настоящей эмоциональной яме. И причиной этому лишь один злосчастный матч с нидерландским ПСВ в главном еврокубке. Причины такого состояния и итоговый результат того противостояния всем известны. "Шахтер" мог получить все, но, к сожалению, впал в определенное моральное опустошение.

Тем не менее, сезон продолжается, следующие поединки и соперники никуда не исчезают. Нужно выходить и решать задачи в регулярном первенстве, несмотря на предыдущие обстоятельства. Оппонент донецкой команды на этот раз достаточно непростой, хоть и кризисный.

И на бумаге действующий чемпион Украины, учитывая свой кадровый подбор исполнителей, должен без всяких "но" или проблем забирать свое в матче с львовянами. Вопрос как раз лежит в плоскости самодисциплины, правильного настроя и профессионализма. Прежде всего с точки зрения характера и морали.

Можно с уверенностью сказать, что "Шахтер" выходит на локальный временной период, который повлияет на дальнейшее фундаментальное развитие клуба и судьбу текущего тренерского штаба.

"Сначала была замечательная игра, но после красной карточки все пошло плохо - и это меня очень разозлило. Если у тебя на одного человека меньше, это тяжело. Наш голкипер очень хорошо работал, показал великолепную игру, но потом, когда мы получили гол из невозможного угла, я сказал своей команде, что им следует использовать эмоции стадиона. Но это также помогло ПСВ. Мои игроки сделали все, что могли, бились до самого конца, но удаление - это то, что изменило игру", - рассказал боснийский коуч "Шахтера" после поражения от ПСВ в Лиге чемпионов.

Ориентировочный состав "Шахтеря": Ризнык, Винисиус, Бондарь, Франьич, Азаров, Крыськив, Бондаренко, Марлон, Судаков, Зубков, Кевин, Эгиналду.

"Рух": последние новости

Львовяне в прошлом туре в конце концов сумели одержать свою первую победу в осенней части чемпионата Украины. Судьбу поединка с аутсайдером решил контроверсионный пенальти, который реализовал Карабин под самый занавес первого тайма матча с "аистами". Однако, тем не менее. Результат есть? Есть. Хотя этот тот самый случай, когда бы отсутствие этого самого результата удивляло бы значительно больше.

Поэтому, об окончательном выходе "Руха" из достаточно безыдейного кризиса еще слишком рано говорить. На этот вопрос как раз должна дать ответ встреча с футболистами Марино Пушича. Здесь все как надо: мощный и в определенном смысле обескровленный соперник.

Команда Виталия Пономарева точно не выглядит безнадежно. Пропускают мало, создают моментов достаточно. Однако, с фазой завершения и реализацией есть ощутимые проблемы - что-то в концепции и построении игры львовян сломалось. Не добирает очки этот "Рух", это факт. Однако, против злого "Шахтера" компенсировать эту разницу будет чрезвычайно сложно. Впрочем, сам Виталий Пономарев настроен на противостояние с "горняками" очень серьезно и решительно.

"Мы будем играть против сильного соперника, флагмана украинского футбола, который представляет нашу страну в Лиге Чемпионов. Конечно, в тренировочном процессе есть определенные особенности, которые мы готовим к матчу с "Шахтером", но в целом команда работает в своем привычном режиме. "Рух" будет очень мотивирован качественно сыграть против соперника такого уровня. Нам важно проверить свои силы в игре с "Шахтером", поэтому сейчас команда серьезно готовится к тяжелому матчу", - поделился мыслями наставник львовского коллектива накануне игры с дончанами.

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Роман, Холод, Слюбик, Сыч, Дидык, Клайвер, Федор, Карабин, Квасница, Краснопир.

"Шахтер" - "Рух" . Личные встречи

Донецкая и львовская команды провели между собой 7 официальных матчей и 3 товарищеские игры. Общая статистика, совершенно ожидаемо, на стороне именно "горняков". "Руху" лишь однажды удалось обыграть "Шахтер" - и то, только в контрольном спарринге.

Статистика очных поединков:

Победы: 7:1

7:1 Забитые мячи: 19:7

19:7 В среднем голов за матч: 1.90 - 0.70

1.90 - 0.70 Самая большая победа: 4:1 - 1:3

"Шахтер" - "Рух" . Последние официальные матчи

"Шахтер":

"Рух":

Турнирное положение команд

Разница между коллективами в турнирной таблице составляет 9 зачетных баллов. При этом, обе команды имеют по матчу в запасе.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 13 11 2 0 32-10 35 2 ФК Александрия 13 10 3 0 22-8 33 3 Шахтер 13 9 2 2 37-12 29 4 Кривбасс 14 7 4 3 17-12 25 5 Полесье 14 6 5 3 22-14 23 6 Карпаты 14 6 3 5 16-17 21 7 Верес 15 4 7 4 17-18 19 8 ЛНЗ 15 5 3 7 16-22 18 9 Рух 13 4 6 3 17-9 18 10 Заря 14 5 1 8 14-18 16 11 Ворскла 15 4 4 7 14-21 16 12 Колос 14 2 7 5 8-11 13 13 Черноморец 14 3 3 8 9-17 12 14 Левый Берег 15 2 4 9 5-19 10 15 Оболонь 15 2 4 9 7-28 10 16 Ингулец 15 1 6 8 12-29 9

"Шахтер" - "Рух" . Ставка и коэффициенты

"Шахтер" - "Рух" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "горняков" - 3:1. Фаворит очевиден. "Горняки" очень хотят реабилитироваться перед собственными болельщиками после фиаско с ПСВ в ЛЧ. "Руху" же нужно набирать очки и возвращаться в верхнюю часть таблицы. Впрочем, сделать это в противостоянии с подопечными Марино Пушича команде Виталия Пономарева будет очень сложно.