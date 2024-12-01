Заря - Карпаты. Анонс и прогноз матча УПЛ на 02.12.2024

В последнем матче 15-го тура УПЛ "Заря" будет принимать "Карпаты". Ожидаем интересного и интригующего противостояния амбициозных соперников.

15-й тур УПЛ сезона 2024/25

02.12.2024. 18:00. Киев. Стадион "Динамо"

"Заря" - "Карпаты"

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

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"Заря": последние новости

В прошлом туре луганчане впервые в сезоне сыграли вничью. "Заря" в меньшинстве не смогла удержать победу в противостоянии с "Полесьем" - 1:1. Подвел свою команду Роман Вантух, получивший две желтые карточки. Таким образом, пока "Заря" занимает десятое место. В первой половине встречи в Житомире подопечные Бартуловича полностью отдали инициативу и почти ничего не могли создать в атаке. А вот после перерыва начали играть смелее и даже открыли счет. Также стоит отметить много ошибок в защите, но Сапутин играл надежно. Своим шансом Александр воспользовался и оправдал доверие тренера.

В последний раз "Заря" набирала три очка в конце октября - в игре с аутсайдером в лице "Левого Берега" Виталия Первака (2:0). Безусловно, такие результаты не устраивают команду, но также стоит учитывать уровень соперников. Отметим, что в матче с "Карпатами" из-за дисквалификации не сможет сыграть правый защитник Роман Вантух. На его позиции ожидаем появление Кирюханцева.

Ориентировочный состав: Сапутин – Кирюханцев, Джордан, Эскинья, Жуниньо – Башич – Горбач, Слесарь, Яцык, Вакула – Будковский

"Карпаты": последние новости

В последних шести турах УПЛ "Карпаты" набрали 12 очков - четыре победы и два поражения. В последнее время у львовян наблюдается определенный прогресс. Перед этим туром "Карпаты" занимали шестое место. В прошлом туре подопечные Лупашко дома минимально обыграли "Колос" - 1:0. "Зелено-белые" выиграли третий матч подряд на "Украине" и снова не пропустили при этом. Судьбу встречи решило исполнительское мастерство Амбросия Чачуа (отдал результативную передачу) и Бруниньо (забил победный мяч). Бразилец адаптируется в "Карпатах" и все более быстро и уверенно взаимодействует с партнерами.

Это были очень непростые три очка, но команда продемонстрировала характер и добилась своего. Опытный защитник Владимир Адамюк уже восстановился после травмы и может помочь "Карпатам" уже в матче против "Зари". В матче с "Колосом" слева в защите играл Мирошниченко и со своей задачей справился.

Ориентировочный состав: Кемкин, Адамюк, Жан Педрозу, Бабогло, Полегенько, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Очеретько, Костенко, Игорь Невес

Последние матчи команд

"Заря"

25.11. "Полесье" 1:1 (УПЛ)

10.11. "Шахтер" 1:3 (УПЛ)

04.11. ЛНЗ 1:2 (УПЛ)

30.10. "Шахтер" 0:1 (Кубок)

27.10. "Левый Берег" 2:0 (УПЛ)

"Карпаты"

22.11."Колос" 1:0 (УПЛ)

09.11. "Александрия" 0:3 (УПЛ)

02.11. "Левый Берег" 3:0 (УПЛ)

29.10. "Рух" 0:1 (Кубок)

26.10. "Оболонь" 1:0 (УПЛ)

Личные встречи

В УПЛ команды между собой сыграли 36 матчей: 15 побед "Зари", 12 побед "Карпат" и 9 ничьих. Однако в последний раз эти клубы встречались аж в 2019 году. Тогда в конце ноября "Заря" выиграла 2:0.

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч от UA-Футбол

В этом матче сложно выделить фаворита, но можно точно сказать, что никому не будет легко. "Карпаты" сейчас играют достаточно уверенно, но и "Заря" не подарок. Болельщики луганского клуба заждались победы и надеются, что против амбициозных "Карпат" их команда сможет набрать три очка. Однако на результат в этом матче ставить не стоит, ведь может быть все что угодно. Ожидаем, что обе команды забьют. Прогноз – обе команды забьют (1.92).