Александрия - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.12.2024

В перенесенном матче первого тура УПЛ "Александрия" будет принимать "Динамо". Это та игра, которую точно нельзя пропустить. Обе команды набрали по 36 очков.

ФК "Александрия" – "Динамо"

VBET Лига. 1-й тур

04 декабря, Александрия, стадион "Ника", 15:30

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая трансляция: UA-Футбол

"Александрия": последние новости

Подопечные Руслана Ротаня в 15 туре разгромили "Черноморец" - 3:0. Однако эта игра запомнилась не результатом, а скандальным поведением одесситов. Уже к 30-й минуте Петряк и Бутко за чрезмерные эмоции заработали удаление. Бабич даже забрал команду с поля, но игру все-таки доиграли. Открыл счет в матче 19-летний Александр Ващенко, но даже в двойном численном большинстве минимальное преимущество держалось до 80-й минуты. Команда Ротаня уверенно контролировала игру и в конце встречи забила еще дважды. Отличились Костышин и Казак.

Стоит отмечать, прежде всего, работу Руслана Ротаня и его тренерского штаба. Никто не верил, что именно "Александрия" будет бороться с "Динамо" за первое место. Безусловно, не всегда все идеально в игре команды, но она научилась выжимать максимум из минимума. С наилучшей стороны себя проявляют Безерра и Калюжный, за которыми внимательно следят не только в Украине, но и в Европе. В большинстве матчей "горожане" играют с позиции силы и им это неплохо удается. Беспроигрышная клубная рекордная серия "Александрии" длится в УПЛ 19 игр: 13 побед и 6 ничьих. Киевлянам точно легко не будет против такой "Александрии".

Ориентировочный состав: Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко – Мышнев, Ващенко, Ковалец – Беляев, Филиппов, Безерра

"Динамо": последние новости

О выступлениях "Динамо" в еврокубках и говорить не стоит, ведь там все очень грустно. А вот в чемпионате подопечные Шовковского еще не проигрывали. Однако результат 15-го тура точно не устраивает киевлян. "Динамо" на выезде сыграло вничью с "Колосом" – 1:1. Гости уже на пятой минуте открыли счет, но удержать преимущество не смогли. Еще до перерыва мяч с ударом от Алефиренко и рикошетом от Михавко залетел в ворота Бущана – 1:1. Очень много времени было у футболистов "Динамо", чтобы вырвать победу, но они не смогли этого сделать. Моментов после перерыва хватало, но довести свои атаки до логического завершения не удалось. Таким образом, "Динамо" потеряло единоличное лидерство.

Последние результаты не придают уверенности "бело-синим". Похоже, что подопечные Александра Шовковского уже откровенно устали и поэтому им сложно в конце 2024 года. В основном в УПЛ дается добиваться результата за счет класса, но иногда случаются и неудачи. В матче против неуступчивой и организованной "Александрии" будет очень непросто. Готова ли команда Шовковского решать проблемы, которые у нее возникнут уже по ходу встречи?

Ориентировочный состав: Бущан, Тимчик, Дячук, Попов, Дубинчак, Бражко, Рубчинский, Волошин, Буяльский, Кабаев, Ванат

Последние матчи

"Динамо"

01.12. "Колос" - "Динамо" 1:1 (УПЛ)

28.11. "Динамо" – "Виктория" 1:2 (ЛЕ)

23.11. "Динамо" – "Черноморец" 3:1 (УПЛ)

10.11. "Динамо" - "Полесье" 2:1 (УПЛ)

07.11. "Динамо" – "Ференцварош" 0:4 (ЛЕ)

"Александрия"

ЮКСА – "Александрия" 1:4 (Кубок)

"Александрия" – "Полесье" 1:0 (УПЛ)

"Александрия" – "Карпаты" 3:0 (УПЛ)

"Верес" – "Александрия" 1:1 (УПЛ)

"Александрия" – "Черноморец" 3:0 (УПЛ)

Личные встречи

В УПЛ команды между собой сыграли 29 матчей: 24 победы "Динамо", четыре ничьих и одна победа "Александрии". В прошлом чемпионате киевляне дважды победили (1:0 и 4:2).

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 14 11 3 0 33-11 36 2 ФК Александрия 14 11 3 0 25-8 36 3 Шахтер 14 9 3 2 38-13 30 4 Кривбасс 14 7 4 3 17-12 25 5 Полесье 14 6 5 3 22-14 23 6 Карпаты 15 6 3 6 17-19 21 7 Верес 15 4 7 4 17-18 19 8 Рух 14 4 7 3 18-10 19 9 Заря 15 6 1 8 16-19 19 10 ЛНЗ 15 5 3 7 16-22 18 11 Ворскла 15 4 4 7 14-21 16 12 Колос 15 2 8 5 9-12 14 13 Черноморец 15 3 3 9 9-20 12 14 Левый Берег 15 2 4 9 5-19 10 15 Оболонь 15 2 4 9 7-28 10 16 Ингулец 15 1 6 8 12-29 9

Ставка и коэффициенты

Прогноз от UA-Футбол

Чрезвычайно интригующее, эмоциональное и интересное противостояние нас ожидает. Обе команды в нынешнем чемпионате еще не проигрывали и заслуженно делят первое и второе места. Похоже, что сейчас "Динамо" далеко не в лучшей своей форме. Особенно это касается функционального состояния игроков. А вот "Александрия" играет очень неплохо в течение всего этого сезона, если не считать матч с "Вересом". Гостей ожидает очень непростая игра и победа им не гарантирована. У подопечных Ротаня есть все шансы зацепиться за результат. Прогноз – "Александрия" не проигрывает (1.93).