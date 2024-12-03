Рух - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.12.2024

В августе 1-й тур УПЛ сыграли не все. В частности, это касается "Руха" и "Полесья". Матч между этими командами перенесли из-за участия житомирян в еврокубках. Конечно, такое участие лучше бы и не вспоминать, но что поделаешь. Словом, пришло время сыграть перенесенный поединок.

УПЛ. 1 тур

04.12.2024. "Арена Львов" (Львов)

Главный арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Рух - Полесье. 18:00

Прямая трансляция: УПЛ ТВ

Рух

Львовяне довольно уверенно начали в августе новый сезон, что подтверждают аж 3 разгрома соперников. Однако, начиная с сентября что-то пошло не так. Сбой в системе. Целый мешок ничьих и низкая результативность начали преследовать команду.

К счастью, в последнее время заметно небольшое улучшение. После поражения от "Вереса" (0:2), "Рух" переиграл "Левый Берег" (1:0), а также сыграл вничью с "Шахтером" (1:1). Последний поединок стоит особого внимания, ведь львовяне сумели заставить чемпиона Украины играть во втором тайме на удержание счета. Как следствие - "Рух" таки добился своего, установив на табло 1:1. Сейчас "Рух" занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ, имея 19 очков.

Главный тренер Виталий Пономарев отмечает, что, несмотря на все, команда "не стоит на месте": "Трудно оценивать текущие результаты в первом круге, ведь для этого нужно проанализировать все матчи нашей команды. Не надо делать выводы по горячим следам, ведь они могут быть обманчивыми. Да, у нас были неудачные матчи и необязательные потери очков, но этому также были свои причины. Ведь были матчи, где мы сыграли вничью, но демонстрировали качественную игру. Все равно заметно, что команда прогрессирует, но много работы еще впереди".

Кстати, при Пономареве "Рух" провел 60-й матч во всех турнирах. За это время была 21 победа, 26 ничьих и 13 поражений (мячи 77-53).

Полесье

У житомирян продолжается кризис. Заметный регресс никак не прекращается. В УПЛ команда не побеждает уже 6 матчей подряд (3 ничьи и 3 поражения). Отмечаем, конечно, непростой график. Ведь недавно "Полесье" играло с такими командами как: "Александрия", "Динамо“, "Заря“ и "Кривбасс“. Но и у житомирян амбиции высокие... А результата нет.

Словом, сейчас коллектив Ашура размещается на 5-м месте в таблице. До чемпионской позиции расстояние аж в 13 очков, а до призового места - 7.

В последней игре "Полесье" уступило "Кривбассу" (1:3). Соперник обыграл житомирян довольно уверенно. А это прямой конкурент в чемпионате. Наставник "Полесья" Имад Ашур отмечает, что футболисты немного не доигрывают в некоторых ситуациях: "Сегодня, с нашей стороны очень сильно раздражает тот факт, что именно здесь к определенным таким простым ситуациям мы были не самой лучшей готовы. Уже конкретно в эпизоде, конкретно в те моменты, когда надо было быть максимально сфокусированными. Это больше всего раздражает потому, что эти эпизоды мы могли более надежно сыграть".

Из последних новостей - "Полесье" закрыло трансфер 25-летнего албанского фулбека Анди Хадроя. Его контракт вступит в силу со следующего года. СМИ сообщают, что игрок обошелся украинцам в 150 тысяч евро.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Руха:

01.12. Шахтер - Рух 1:1 (УПЛ)

24.11. Рух - Левый Берег 1:0 (УПЛ)

10.11. Верес - Рух 2:0 (УПЛ)

Последние 3 встречи Полесья:

30.11. Кривбасс - Полесье 3:1 (УПЛ)

25.11. Полесье - Заря 1:1 (УПЛ)

10.11. Динамо - Полесье 2:1 (УПЛ)

Последние очные встречи:

25.02. Рух - Полесье 1:1 (УПЛ)

2023. Полесье - Рух 0:1 (УПЛ)

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 14 11 3 0 33-11 36 2 ФК Александрия 14 11 3 0 25-8 36 3 Шахтер 14 9 3 2 38-13 30 4 Кривбасс 14 7 4 3 17-12 25 5 Полесье 14 6 5 3 22-14 23 6 Карпаты 15 6 3 6 17-19 21 7 Верес 15 4 7 4 17-18 19 8 Рух 14 4 7 3 18-10 19 9 Заря 15 6 1 8 16-19 19 10 ЛНЗ 15 5 3 7 16-22 18 11 Ворскла 15 4 4 7 14-21 16 12 Колос 15 2 8 5 9-12 14 13 Черноморец 15 3 3 9 9-20 12 14 Левый Берег 15 2 4 9 5-19 10 15 Оболонь 15 2 4 9 7-28 10 16 Ингулец 15 1 6 8 12-29 9

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Рух - Полесье от UA-Футбол

Обе команды не могут похвастаться великолепной игровой формой, хотя у львовян ситуация немного лучше. Возможно именно это, плюс фактор домашнего поля, должны помочь. Однако, точно можно сказать, что житомиряне не собираются долго терпеть неудачи. Думаем, что во Львове сойдутся на ничьей.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша