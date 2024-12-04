Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 05.12.2024
Шахтер - Ворскла. Прогноз и анонс матча ⋉ 05.12.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Шахтар
В стартовом матче 16-го тура УПЛ "Шахтер" во Львове будет принимать "Ворсклу". Обе команды недовольны результатами прошлого тура, поэтому будут стремиться реабилитироваться за неудачи. Напомним, что в первом круге "Шахтер" победил – 5:0.
15-й тур УПЛ сезона 2024/25
Четверг, 5 декабря. Львов, "Арена Львов". 18:00
"Шахтер" - "Ворскла"
Видеотрансляция - УПЛ ТВ
Текстовая трансляция – UA-Футбол
"Шахтер": последние новости
"Горняки" переживают сейчас не лучшие времена. После очень болезненного поражения от ПСВ подопечные Пушича потеряли очки и в чемпионате. В прошлом туре "Шахтер" не смог победить "Рух" – 1:1. "Шахтер" давил, но из игры ничего особенного создать не мог. На помощь пришел стандарт. После подачи с углового отличился Николай Матвиенко. Статистически "Шахтер" как будто преобладал, но в то же время ни о какой доминации речь не шла. Подопечных Пушича наказали за пассивность в компенсированное время. Классную скоростную атаку на последних минутах компенсированного времени замкнул Дидык.
С такой игрой и такими результатами сложно рассчитывать на чемпионство. "Динамо" и "Александрия" потеряли очки в 15 туре, но "горняки" этим не воспользовались. Примечательно, что бразильские легионеры "Шахтера" в УПЛ играют точно не на максимум своих возможностей. Очень много также вопросов к тренерскому штабу, который часто не угадывает с заменами. Безусловно, кадровый потенциал у команды хороший, но к профессионализму некоторых игроков и работе тренера есть вопросы.
Ориентировочный состав: Ризнык – Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Крыськив, Кевин, Судаков, Бондаренко, Педриньо – Сикан
"Ворскла": последние новости
Полтавчане в прошлом туре откровенно опозорились. "Ворскла" 0:3 уступила главному аутсайдеру чемпионата "Ингульцу". Таким образом, прервалась двухматчевая победная серия, а также "сухая" серия команды. Подопечные Максимова пропустили уже на 21 секунде. Показалось, что именно концентрации не хватило игрокам "Ворсклы". Они пытались вернуться в игру и имели все шансы для этого, но не реализовали пенальти в начале второго тайма. Футболисты полтавской команды заслужили хотя бы гол престижа, но в тот вечер они все же заслуженно проиграли.
После такого поражения "Ворскле" придется сыграть против "Шахтера". Это очень сложное испытание, ведь "Шахтер" постарается реабилитироваться за неудачу в прошлом туре. Напомним, что игра первого круга завершилась поражением "Ворсклы" – 0:5. Тогда тренером был не Юрий Максимов. Очень сложно рассчитывать на положительный результат гостям.
Ориентировочный состав: Исенко – Пердута, Гучек, Бацула, Крупский – Скляр, Павлюк, Челядин – Кане, Ндукве, Иеде
Последние матчи команд
"Ворскла"
29.11 "Ингулец" 0:3 (УПЛ)
23.11 ЛНЗ 2:0 (УПЛ)
08.11 "Черноморец" 1:0 (УПЛ)
03.11 "Колос" 0:1 (УПЛ)
30.10 "Динамо" Киев 1:2 (Кубок Украины)
"Шахтер"
01.12 "Рух" 1:1 (УПЛ)
27.11. ПСВ 2:" (ЛЧ)
23.11. "Ингулец" 6:0 (УПЛ)
10.11. "Заря" 3:1 (УПЛ)
06.11. "Янг Бойз" 2:1 (ЛЧ)
Личные встречи
В УПЛ команды между собой сыграли 58 матчей: 43 победы "Шахтера", 10 ничьих и пять побед "Ворсклы". В прошлом чемпионате дважды выиграл "Шахтер". Игра первого круга завершилась разгромной победой "горняков" – 5:0.
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|14
|11
|3
|0
|33-11
|36
|2
|ФК Александрия
|14
|11
|3
|0
|25-8
|36
|3
|Шахтер
|14
|9
|3
|2
|38-13
|30
|4
|Кривбасс
|14
|7
|4
|3
|17-12
|25
|5
|Полесье
|14
|6
|5
|3
|22-14
|23
|6
|Карпаты
|15
|6
|3
|6
|17-19
|21
|7
|Верес
|15
|4
|7
|4
|17-18
|19
|8
|Рух
|14
|4
|7
|3
|18-10
|19
|9
|Заря
|15
|6
|1
|8
|16-19
|19
|10
|ЛНЗ
|15
|5
|3
|7
|16-22
|18
|11
|Ворскла
|15
|4
|4
|7
|14-21
|16
|12
|Колос
|15
|2
|8
|5
|9-12
|14
|13
|Черноморец
|15
|3
|3
|9
|9-20
|12
|14
|Левый Берег
|15
|2
|4
|9
|5-19
|10
|15
|Оболонь
|15
|2
|4
|9
|7-28
|10
|16
|Ингулец
|15
|1
|6
|8
|12-29
|9
Ставка и коэффициенты
Прогноз на матч "Шахтер" – "Ворскла" от UA-Football
Безусловно, "горняки" в этом матче должны набирать три очка. "Ворскла" сейчас явно не в самом лучшем состоянии, но и "Шахтер" умеет себе создавать проблемы. Ожидаем, что все же на этот раз подопечные Пушича смогут порадовать своих болельщиков. "Шахтер" должен с первых минут играть активно и обеспечить себе преимущество еще до перерыва. Прогноз – индивидуальный тотал "Шахтера" в первом тайме более одного гола (1.85).
Популярное сейчас
- Немецкие войска могут оказаться в Украине. Глава МИД страны назвала условие для этого
- Акценты. Цирковой скандал, или скандал циркачей? Черноморец vs Волочай
- Линекер – Родри о Золотом мяче 1986: Меня ограбили. Выиграл тот, о ком ты никогда не слышал – Игорь Беланов
- Шахтер - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1.12.2024
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Первый серьезный вызов Аморима. Арсенал – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.12.2024