Шахтер - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 05.12.2024

В стартовом матче 16-го тура УПЛ "Шахтер" во Львове будет принимать "Ворсклу". Обе команды недовольны результатами прошлого тура, поэтому будут стремиться реабилитироваться за неудачи. Напомним, что в первом круге "Шахтер" победил – 5:0.

15-й тур УПЛ сезона 2024/25

Четверг, 5 декабря. Львов, "Арена Львов". 18:00

"Шахтер" - "Ворскла"

Видеотрансляция - УПЛ ТВ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

"Шахтер": последние новости

"Горняки" переживают сейчас не лучшие времена. После очень болезненного поражения от ПСВ подопечные Пушича потеряли очки и в чемпионате. В прошлом туре "Шахтер" не смог победить "Рух" – 1:1. "Шахтер" давил, но из игры ничего особенного создать не мог. На помощь пришел стандарт. После подачи с углового отличился Николай Матвиенко. Статистически "Шахтер" как будто преобладал, но в то же время ни о какой доминации речь не шла. Подопечных Пушича наказали за пассивность в компенсированное время. Классную скоростную атаку на последних минутах компенсированного времени замкнул Дидык.

С такой игрой и такими результатами сложно рассчитывать на чемпионство. "Динамо" и "Александрия" потеряли очки в 15 туре, но "горняки" этим не воспользовались. Примечательно, что бразильские легионеры "Шахтера" в УПЛ играют точно не на максимум своих возможностей. Очень много также вопросов к тренерскому штабу, который часто не угадывает с заменами. Безусловно, кадровый потенциал у команды хороший, но к профессионализму некоторых игроков и работе тренера есть вопросы.

Ориентировочный состав: Ризнык – Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Крыськив, Кевин, Судаков, Бондаренко, Педриньо – Сикан

"Ворскла": последние новости

Полтавчане в прошлом туре откровенно опозорились. "Ворскла" 0:3 уступила главному аутсайдеру чемпионата "Ингульцу". Таким образом, прервалась двухматчевая победная серия, а также "сухая" серия команды. Подопечные Максимова пропустили уже на 21 секунде. Показалось, что именно концентрации не хватило игрокам "Ворсклы". Они пытались вернуться в игру и имели все шансы для этого, но не реализовали пенальти в начале второго тайма. Футболисты полтавской команды заслужили хотя бы гол престижа, но в тот вечер они все же заслуженно проиграли.

После такого поражения "Ворскле" придется сыграть против "Шахтера". Это очень сложное испытание, ведь "Шахтер" постарается реабилитироваться за неудачу в прошлом туре. Напомним, что игра первого круга завершилась поражением "Ворсклы" – 0:5. Тогда тренером был не Юрий Максимов. Очень сложно рассчитывать на положительный результат гостям.

Ориентировочный состав: Исенко – Пердута, Гучек, Бацула, Крупский – Скляр, Павлюк, Челядин – Кане, Ндукве, Иеде

Последние матчи команд

"Ворскла"

29.11 "Ингулец" 0:3 (УПЛ)

23.11 ЛНЗ 2:0 (УПЛ)

08.11 "Черноморец" 1:0 (УПЛ)

03.11 "Колос" 0:1 (УПЛ)

30.10 "Динамо" Киев 1:2 (Кубок Украины)

"Шахтер"

01.12 "Рух" 1:1 (УПЛ)

27.11. ПСВ 2:" (ЛЧ)

23.11. "Ингулец" 6:0 (УПЛ)

10.11. "Заря" 3:1 (УПЛ)

06.11. "Янг Бойз" 2:1 (ЛЧ)

Личные встречи

В УПЛ команды между собой сыграли 58 матчей: 43 победы "Шахтера", 10 ничьих и пять побед "Ворсклы". В прошлом чемпионате дважды выиграл "Шахтер". Игра первого круга завершилась разгромной победой "горняков" – 5:0.

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 14 11 3 0 33-11 36 2 ФК Александрия 14 11 3 0 25-8 36 3 Шахтер 14 9 3 2 38-13 30 4 Кривбасс 14 7 4 3 17-12 25 5 Полесье 14 6 5 3 22-14 23 6 Карпаты 15 6 3 6 17-19 21 7 Верес 15 4 7 4 17-18 19 8 Рух 14 4 7 3 18-10 19 9 Заря 15 6 1 8 16-19 19 10 ЛНЗ 15 5 3 7 16-22 18 11 Ворскла 15 4 4 7 14-21 16 12 Колос 15 2 8 5 9-12 14 13 Черноморец 15 3 3 9 9-20 12 14 Левый Берег 15 2 4 9 5-19 10 15 Оболонь 15 2 4 9 7-28 10 16 Ингулец 15 1 6 8 12-29 9

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч "Шахтер" – "Ворскла" от UA-Football

Безусловно, "горняки" в этом матче должны набирать три очка. "Ворскла" сейчас явно не в самом лучшем состоянии, но и "Шахтер" умеет себе создавать проблемы. Ожидаем, что все же на этот раз подопечные Пушича смогут порадовать своих болельщиков. "Шахтер" должен с первых минут играть активно и обеспечить себе преимущество еще до перерыва. Прогноз – индивидуальный тотал "Шахтера" в первом тайме более одного гола (1.85).