Черноморец - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.12.2024

В Одессе тринадцатая команда УПЛ в матче 16-го тура будет принимать четвертую. Смогут ли подопечные Бабича навязать борьбу амбициозному сопернику

"Черноморец" (Одесса) - "Кривбасс" (Кривой Рог)

VBET Лига. 16-й тур

07 декабря, Одесса, стадион "Черноморец", 15:30

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

"Черноморец": последние новости

Очень сложный матч ожидает подопечных Бабича, если учитывать кадровую ситуацию. Из-за дисквалификации не смогут играть Богдан Бутко и Иван Петряк. Это существенные потери для одесситов. "Черноморец" четыре предыдущих встречи проиграл, но стоит учитывать уровень соперников. Рассчитывать на очки против "Динамо", "Шахтера" и "Александрии" было сложно. В прошлом туре "моряки" уже по состоянию на 30-ю минуту остались в численном меньшинстве. Красные получили Бутко и Петряк. Можно сколько угодно жаловаться на арбитров, но нужно вести себя достойно. Такое эмоциональное поведение опытных игроков обошлось одесситам очень дорого. В итоге та игра завершилась поражением - 0:3.

"Черноморец" во всех матчах играет максимально осторожно в защите, а в атаке уж как повезет. Одесситы рассчитывают на индивидуальное мастерство Янакова, Хобленко. Моментов футболисты "Черноморца" создают немного, но до матчей с лидерами даже такая игра позволяла набирать очки. В домашнем матче против "Кривбасса" ожидаем снова увидеть максимально прагматичную игру подопечных Бабича, которые в первую очередь постараются не пропустить.

Ориентировочный состав: Рудько, Удод, Лацабидзе, Скиба, Кисиль, Билошевский, Сигеев, Шпорн, Янаков, Попов, Хобленко

"Кривбасс": последние новости

Подопечные Юрия Вернидуба после поражения от "Полесья" в Кубке Украины четыре игры не проигрывают: две ничьи и две победы. В прошлом туре "Кривбасс" дома переиграл все то же "Полесье" – 3:1. Героем матча стал 23-летний Егор Твердохлеб, забивший три мяча. Эти три очка позволили обойти житомирский коллектив в турнирной таблице и подняться на четвертое место. "Кривбасс" защищался организованно и массово. Что-нибудь придумать с этим гостям не удавалось.

Вот что сказал Юрий Вернидуб после домашней победы. - "До 8-10 минуты играли не очень. Но потом начали играть в тот футбол, в который хотим. Все ребята сегодня отдались по полной, потому и победили. Твердохлеб? Поздравляю Егора с хет-триком. Очень неплохая игра в его исполнении. Можно сказать, что он уже точно влился в коллектив, – резюмировал специалист».

"Кривбасс" лишь во второй раз в сезоне победил во втором матче подряд. Команда точно не собирается останавливаться на достигнутом и постарается в Одессе продолжить свою победную серию.

Ориентировочный состав: Маханьков – Бандейра, Понедельник, Драмбаев, Дибанго – Илич – Кузик, Твердохлеб, Шевченко, Микитишин – Соса

Последние матчи команд

"Кривбасс"

30.11. "Полесье" 3:1 (УПЛ)

24.11 "Оболонь" 1:0 (УПЛ)

09.11 "Колос" 1:1 (УПЛ)

04.11 "Рух" 1:1 (УПЛ)

30.10 "Полесье" 1:2 (Кубок Украины)

"Черноморец"

"Рух" – "Черноморец" 1:1

"Шахтер" – "Черноморец" 2:1

"Черноморец" – "Ворскла" 0:1

"Динамо" – "Черноморец" 3:1

"Александрия" - "Черноморец" 3:0

Личные встречи

В новейшей истории украинского футбола команды между собой сыграли шесть матчей: четыре победы "Кривбасса" и две победы "Черноморца". Как ни странно, но ни одной ничьи пока не было.

Факты и цифры

Игроки "Черноморца" с начала чемпионата больше одного гола за игру не забивают;

Одесситы проиграли четыре матча подряд и забили всего два гола;

"Кривбасс" две предыдущие встречи выиграл;

В новейшей истории украинского футбола личные встречи этих команд еще не завершались вничью.

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч от UA-Football

Одесситам очень сложно будет рассчитывать на положительный результат. "Кривбасс" сейчас находится в хорошем игровом тонусе. К тому же, у "моряков" существенные кадровые потери. Безусловно, подопечные Бабича будут играть максимально осторожно, но смогут ли они остановить давление гостей? Ожидаем, что все-таки этого им не удастся. Прогнозируем победу подопечных Юрия Вернидуба. Прогноз – победа "Кривбасса" (1.75).