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Черноморец - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.12.2024
Черноморец - Кривбасс: Прогноз и анонс матча ⋉ 07.12.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Кривбас
В Одессе тринадцатая команда УПЛ в матче 16-го тура будет принимать четвертую. Смогут ли подопечные Бабича навязать борьбу амбициозному сопернику
"Черноморец" (Одесса) - "Кривбасс" (Кривой Рог)
VBET Лига. 16-й тур
07 декабря, Одесса, стадион "Черноморец", 15:30
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
Текстовая онлайн-трансляция:
"Черноморец": последние новости
Очень сложный матч ожидает подопечных Бабича, если учитывать кадровую ситуацию. Из-за дисквалификации не смогут играть Богдан Бутко и Иван Петряк. Это существенные потери для одесситов. "Черноморец" четыре предыдущих встречи проиграл, но стоит учитывать уровень соперников. Рассчитывать на очки против "Динамо", "Шахтера" и "Александрии" было сложно. В прошлом туре "моряки" уже по состоянию на 30-ю минуту остались в численном меньшинстве. Красные получили Бутко и Петряк. Можно сколько угодно жаловаться на арбитров, но нужно вести себя достойно. Такое эмоциональное поведение опытных игроков обошлось одесситам очень дорого. В итоге та игра завершилась поражением - 0:3.
"Черноморец" во всех матчах играет максимально осторожно в защите, а в атаке уж как повезет. Одесситы рассчитывают на индивидуальное мастерство Янакова, Хобленко. Моментов футболисты "Черноморца" создают немного, но до матчей с лидерами даже такая игра позволяла набирать очки. В домашнем матче против "Кривбасса" ожидаем снова увидеть максимально прагматичную игру подопечных Бабича, которые в первую очередь постараются не пропустить.
Ориентировочный состав: Рудько, Удод, Лацабидзе, Скиба, Кисиль, Билошевский, Сигеев, Шпорн, Янаков, Попов, Хобленко
"Кривбасс": последние новости
Подопечные Юрия Вернидуба после поражения от "Полесья" в Кубке Украины четыре игры не проигрывают: две ничьи и две победы. В прошлом туре "Кривбасс" дома переиграл все то же "Полесье" – 3:1. Героем матча стал 23-летний Егор Твердохлеб, забивший три мяча. Эти три очка позволили обойти житомирский коллектив в турнирной таблице и подняться на четвертое место. "Кривбасс" защищался организованно и массово. Что-нибудь придумать с этим гостям не удавалось.
Вот что сказал Юрий Вернидуб после домашней победы. - "До 8-10 минуты играли не очень. Но потом начали играть в тот футбол, в который хотим. Все ребята сегодня отдались по полной, потому и победили. Твердохлеб? Поздравляю Егора с хет-триком. Очень неплохая игра в его исполнении. Можно сказать, что он уже точно влился в коллектив, – резюмировал специалист».
"Кривбасс" лишь во второй раз в сезоне победил во втором матче подряд. Команда точно не собирается останавливаться на достигнутом и постарается в Одессе продолжить свою победную серию.
Ориентировочный состав: Маханьков – Бандейра, Понедельник, Драмбаев, Дибанго – Илич – Кузик, Твердохлеб, Шевченко, Микитишин – Соса
Последние матчи команд
"Кривбасс"
30.11. "Полесье" 3:1 (УПЛ)
24.11 "Оболонь" 1:0 (УПЛ)
09.11 "Колос" 1:1 (УПЛ)
04.11 "Рух" 1:1 (УПЛ)
30.10 "Полесье" 1:2 (Кубок Украины)
"Черноморец"
"Рух" – "Черноморец" 1:1
"Шахтер" – "Черноморец" 2:1
"Черноморец" – "Ворскла" 0:1
"Динамо" – "Черноморец" 3:1
"Александрия" - "Черноморец" 3:0
Личные встречи
В новейшей истории украинского футбола команды между собой сыграли шесть матчей: четыре победы "Кривбасса" и две победы "Черноморца". Как ни странно, но ни одной ничьи пока не было.
Факты и цифры
Игроки "Черноморца" с начала чемпионата больше одного гола за игру не забивают;
Одесситы проиграли четыре матча подряд и забили всего два гола;
"Кривбасс" две предыдущие встречи выиграл;
В новейшей истории украинского футбола личные встречи этих команд еще не завершались вничью.
Ставка и коэффициенты
Прогноз на матч от UA-Football
Одесситам очень сложно будет рассчитывать на положительный результат. "Кривбасс" сейчас находится в хорошем игровом тонусе. К тому же, у "моряков" существенные кадровые потери. Безусловно, подопечные Бабича будут играть максимально осторожно, но смогут ли они остановить давление гостей? Ожидаем, что все-таки этого им не удастся. Прогнозируем победу подопечных Юрия Вернидуба. Прогноз – победа "Кривбасса" (1.75).
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