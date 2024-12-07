Ингулец - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 08.12.2024

Команды подходят к очному противостоянию после побед в прошлом туре. Безусловно, такие результаты должны придать им уверенности. Смогут ли подопечные Бартуловича подтвердить статус фаворитов?

16-й тур УПЛ сезона 2024/25

08.12.2024. 13:00. Кривой Рог. Стадион "Горняк"

"Ингулец" - "Заря"

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

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"Ингулец": последние новости

Завершилась безвыигрышная клубная рекордная серия "Ингульца", которая длилась в УПЛ 15 игр: 6 ничьих и 9 поражений. Подопечные Василия Кобина на выезде разгромили "Ворсклу" – 3:0. Таким образом, игроки "Ингульца" повторили самую большую клубную победу в рамках чемпионата Украины. Также клуб с Петрово повторил другой клубный рекорд — по количеству голов в одной игре УПЛ. Стоит отметить работу тренерского штаба Василия Кобина, ведь "Ингулец" с первых минут начал играть максимально агрессивно. Уже на 21 секунде 20-летний Иван Лосенко открыл счет в матче. Также обращаем внимание на игру Владимира Белоцерковца, который был очень активен. Ну и конечно, куда же без Алексея Паламарчука. Голкипер отразил пятый подряд пенальти. Для команды было очень важно не пропустить после ужасающего поражения 0:6 от "Шахтера".

Однако даже несмотря на эту победу "Ингулец" остался на последнем месте в УПЛ. Работы у Василия Кобина еще очень много, но если петровцы будут играть так, как в прошлом туре, то они смогут подняться из зоны вылета. В матче против "Зари" будет очень непросто, но и луганчане не отличаются стабильностью.

Ориентировочный состав: Паламарчук - Малыш, Виливальд, Шершень, Мысык - Волохатый - Пятов, Белоцерковец, Лосенко, Могильный - Резепов

"Заря": последние новости

Долгожданную победу одержали подопечные Бартуловича в прошлом туре. Луганчане в волевом стиле переиграли "Карпаты". Это первая победа для "Заря" с 27 октября. "Карпаты" выигрывали 1:0, но дубль Мичина все перевернул с ног на голову – 2:1. До игры "Зари" очень много вопросов осталось, но стоит отметить характер команды. Одна из причин победы – фантастическая игра в воротах Александра Сапутина. Если в 21-летний голкипер будет играть стабильно, то у него большое будущее. После пропущенного мяча луганчане заиграли смелее и это им помогло. В понедельник удача улыбнулась команде Бартуловича, но стоит добавлять в игре.

В прошлом туре из-за дисквалификации не играл основной правый защитник Роман Вантух. Вместо него в защиту вышел номинальный полузащитник Слесарь и сыграл неудачно. Во второй половине встречи в игру вошел Кирюханцев. Безусловно, в воскресенье ожидаем возвращения в стартовый состав Вантуха. Следует отметить тактическую гибкость Бартуловича. "Заря" играет по схеме 4-2-3-1, но в позиционных атаках происходит перестройка на 4-3-3 благодаря более высокой позиции от Яцыка.

Ориентировочный состав: Сапутин, Джордан, Дрышлюк, Жуниор, Башич, Вантух, Яцык, Горбач, Мичин, Вакула, Будковский

Последние матчи команд

"Заря"

07.12. "Карпаты" 2:1 (УПЛ)

25.11. "Полесье" 1:1 (УПЛ)

10.11. "Шахтер" 1:3 (УПЛ)

04.11. ЛНЗ 1:2 (УПЛ)

30.10. "Шахтер" 0:1 (Кубок)

"Ингулец"

29.11. "Ворскла" 3:0 (УПЛ)

23.11 "Шахтер" 0:6 (УПЛ)

08.11 "Левый Берег" 0:0 (УПЛ)

03.11. "Динамо" 2:5 (УПЛ)

26.10. "Александрия" 1:2 (УПЛ)

Личные встречи

Команды между собой сыграли одиннадцать матчей: семь побед "Зари", две победы "Ингульца" и две ничьи. Безусловно, все хорошо помнят победу "Ингульца" в полуфинале Кубка Украины в 2019 году.

Факты и цифры

В прошлом туре "Ингулец" впервые в этом сезоне победил;

"Заря" прервала свою пятиматчевую серию без побед;

В первом круге "Заря" победила 2:1;

Василий Кобин у руля разных клубов одержал первую гостевую победу в УПЛ — в 28-м матче.

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч "Ингулец" - "Заря" от UA-Football

Фаворитами матча считаются подопечные Бартуловича, но легко им не должно быть. В прошлом туре "Ингулец" продемонстрировал, что его рано еще хоронить. К тому же, сейчас "Заря" не на таком уровне, чтобы достигать результата за счет класса. Ожидаем интересный и бескомпромиссный футбол, с большим количеством борьбы. Гости должны забивать, но и у коллектива из Петрово тоже будут свои моменты. Прогноз – обе команды забьют (1.92).