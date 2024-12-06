Карпаты - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.12.2024

Две главные сенсации текущего розыгрыша УПЛ за исключением "Александрии". "Карпаты" победили в трех домашних последних матчах, в то время как беспроигрышная серия "Вереса" в чемпионате составляет уже девять игр. Прервется ли чья-то серия в одной из самых интригующих встреч нового тура?

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"Карпаты" - "Верес" 18:00

VBET Лига. 16-й тур

7 декабря. Львов. Стадион "Украина"

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Карпаты": последние новости

"Карпаты" остаются одной из самых бескомпромиссных команд УПЛ. "Зелёно-белые" не играют вничью уже шесть поединков в чемпионате (четыре победы и два поражения). Эта серия чуть не прервалась в понедельник - оставил львовян без набранных баллов на 80-й минуте вингер "Зари" Петар Мичин.

"Мы доминировали, я в этом уверен. Больше моментов, больше владения мяча, и нужно было закрывать игру, потому что были качественные шансы. Тяжело принять такое поражение", - прокомментировал встречу с луганчами главный тренер Владислав Лупашко.

Помимо прочего, очень хороши в этом сезоне "Карпаты" дома, где в текущем сезоне львовяне добыли уже 14 очков (7 - на выезде). В последних трех играх на стадионе "Украина" "зелено-белые" отпраздновали победы над "Левым Берегом" (3:0), "Оболонью" и "Колосом" (1:0 - в обоих).

Из-за перебора желтых карточек не поможет "Карпатам" в матче с "Вересом" Пабло Альварес.

Ориентировочный состав: Кемкин, Мирошниченко, Адамюк, Полегенько, Жан Педросо, Стенео, Костенко, Чачуа, Бруниньо, Очеретько, Игорь Невес

"Верес": последние новости

"Верес" не перестает доказывать, что его подъем до середины турнирной таблицы не является случайным событием. В прошлом туре ровенчане одержали волевую победу над ЛНЗ (2:1), благодаря чему потеснил черкасский клуб с восьмого места.

Помимо вышеуказанного результата, "Верес" в ноябре уверенно переиграл "Рух" (2:0), расписал ничью с "Оболонью" (0:0) и чуть не обыграл одного из лидеров чемпионата "Александрию" (1:1).

Такой прогресс не остался незамеченным - УПЛ признала наставника "народных" Олега Шандрука лучшим тренером по итогам прошлого месяца.

Кстати говоря, на этой неделе проходил слух, что после провального старта сезона вместо Шандрука у руля "Вереса" должен был встать Юрий Максимов, но спортдиректор клуба Юрий Габовда эту информацию опроверг.

Ориентировочный состав: Кожухар, Куция, Чечер, Гончаренко, Шевченко, Луан, Яго, Клец, Дахновский, Гайдучик, Степанюк

"Карпаты" - "Верес". Последние матчи

"Карпаты":

02.12. "Заря" - "Карпаты" 2:1 (УПЛ)

22.11. "Карпаты" - "Колос" 1:0 (УПЛ)

09.11. "Александрия" - "Карпаты" 3:0 (УПЛ)

02.11. "Карпаты" - "Левый Берег" 3:0 (УПЛ)

29.10. "Рух" - "Карпаты" 1:0 (Кубок)

"Верес":

30.11. ЛНЗ - "Верес" 1:2 (УПЛ)

24.11. "Верес" - "Александрия" 1:1 (УПЛ)

10.11. "Верес" - "Рух" 2:0 (УПЛ)

04.11. "Оболонь" – "Верес" 0:0 (УПЛ)

30.10. "Верес" – "Оболонь" 2:1 (Кубок)

Личные встречи

Команды провели между собой 9 матчей. Самый популярный результат противостояния - ничья, она была зафиксирована 5 раз. Трижды побеждал "Верес", и лишь один раз - "Карпаты". В поединке первого тура этого сезона голов забито не было.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 15 11 4 0 33-11 37 2 ФК Александрия 15 11 4 0 25-8 37 3 Шахтер 15 10 3 2 41-14 33 4 Кривбасс 14 7 4 3 17-12 25 5 Полесье 15 6 6 3 23-15 24 6 Карпаты 15 6 3 6 17-19 21 7 Рух 15 4 8 3 19-11 20 8 Верес 15 4 7 4 17-18 19 9 Заря 15 6 1 8 16-19 19 10 ЛНЗ 15 5 3 7 16-22 18 11 Ворскла 16 4 4 8 15-24 16 12 Колос 15 2 8 5 9-12 14 13 Черноморец 15 3 3 9 9-20 12 14 Левый Берег 15 2 4 9 5-19 10 15 Оболонь 15 2 4 9 7-28 10 16 Ингулец 15 1 6 8 12-29 9

Ставки и коэффициенты

"Карпаты" - "Верес". Прогноз от UA-Футбол

К предстоящей игре "красно-черные" подходят более свежими и слегка в лучшей форме.

Наш прогноз - "Верес" не проиграет (X2) и забьет хотя бы один гол (индивидуальный тотал больше 0,5) с общим коэффициентом 2,35.