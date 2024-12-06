Карпаты - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.12.2024

Две главные сенсации текущего розыгрыша УПЛ за исключением "Александрии". "Карпаты" победили в трех домашних последних матчах, в то время как беспроигрышная серия "Вереса" в чемпионате составляет уже девять игр. Прервется ли чья-то серия в одной из самых интригующих встреч нового тура?
"Карпаты" остаются одной из самых бескомпромиссных команд УПЛ. "Зелёно-белые" не играют вничью уже шесть поединков в чемпионате (четыре победы и два поражения). Эта серия чуть не прервалась в понедельник - оставил львовян без набранных баллов на 80-й минуте вингер "Зари" Петар Мичин.
"Мы доминировали, я в этом уверен. Больше моментов, больше владения мяча, и нужно было закрывать игру, потому что были качественные шансы. Тяжело принять такое поражение", - прокомментировал встречу с луганчами главный тренер Владислав Лупашко.
Помимо прочего, очень хороши в этом сезоне "Карпаты" дома, где в текущем сезоне львовяне добыли уже 14 очков (7 - на выезде). В последних трех играх на стадионе "Украина" "зелено-белые" отпраздновали победы над "Левым Берегом" (3:0), "Оболонью" и "Колосом" (1:0 - в обоих).
Из-за перебора желтых карточек не поможет "Карпатам" в матче с "Вересом" Пабло Альварес.
Ориентировочный состав: Кемкин, Мирошниченко, Адамюк, Полегенько, Жан Педросо, Стенео, Костенко, Чачуа, Бруниньо, Очеретько, Игорь Невес
"Верес": последние новости
"Верес" не перестает доказывать, что его подъем до середины турнирной таблицы не является случайным событием. В прошлом туре ровенчане одержали волевую победу над ЛНЗ (2:1), благодаря чему потеснил черкасский клуб с восьмого места.
Помимо вышеуказанного результата, "Верес" в ноябре уверенно переиграл "Рух" (2:0), расписал ничью с "Оболонью" (0:0) и чуть не обыграл одного из лидеров чемпионата "Александрию" (1:1).
Такой прогресс не остался незамеченным - УПЛ признала наставника "народных" Олега Шандрука лучшим тренером по итогам прошлого месяца.
Кстати говоря, на этой неделе проходил слух, что после провального старта сезона вместо Шандрука у руля "Вереса" должен был встать Юрий Максимов, но спортдиректор клуба Юрий Габовда эту информацию опроверг.
Команды провели между собой 9 матчей. Самый популярный результат противостояния - ничья, она была зафиксирована 5 раз. Трижды побеждал "Верес", и лишь один раз - "Карпаты". В поединке первого тура этого сезона голов забито не было.