  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Украина
  4. Карпаты - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.12.2024
В тренде
Украина
Украина

Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.12.2024

Украина
Обновлено

Карпаты - Верес: Прогноз и анонс матча ⋉ 07.12.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Карпаты - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.12.2024

Фото: НК Верес

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Две главные сенсации текущего розыгрыша УПЛ за исключением "Александрии". "Карпаты" победили в трех домашних последних матчах, в то время как беспроигрышная серия "Вереса" в чемпионате составляет уже девять игр. Прервется ли чья-то серия в одной из самых интригующих встреч нового тура?

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

"Карпаты" - "Верес" 18:00

VBET Лига. 16-й тур

7 декабря. Львов. Стадион "Украина"

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Содержание

"Карпаты": последние новости

"Карпаты" остаются одной из самых бескомпромиссных команд УПЛ. "Зелёно-белые" не играют вничью уже шесть поединков в чемпионате (четыре победы и два поражения). Эта серия чуть не прервалась в понедельник - оставил львовян без набранных баллов на 80-й минуте вингер "Зари" Петар Мичин.

"Мы доминировали, я в этом уверен. Больше моментов, больше владения мяча, и нужно было закрывать игру, потому что были качественные шансы. Тяжело принять такое поражение", - прокомментировал встречу с луганчами главный тренер Владислав Лупашко.

Помимо прочего, очень хороши в этом сезоне "Карпаты" дома, где в текущем сезоне львовяне добыли уже 14 очков (7 - на выезде). В последних трех играх на стадионе "Украина" "зелено-белые" отпраздновали победы над "Левым Берегом" (3:0), "Оболонью" и "Колосом" (1:0 - в обоих).

Из-за перебора желтых карточек не поможет "Карпатам" в матче с "Вересом" Пабло Альварес.

Ориентировочный состав: Кемкин, Мирошниченко, Адамюк, Полегенько, Жан Педросо, Стенео, Костенко, Чачуа, Бруниньо, Очеретько, Игорь Невес

"Верес": последние новости

"Верес" не перестает доказывать, что его подъем до середины турнирной таблицы не является случайным событием. В прошлом туре ровенчане одержали волевую победу над ЛНЗ (2:1), благодаря чему потеснил черкасский клуб с восьмого места.

Помимо вышеуказанного результата, "Верес" в ноябре уверенно переиграл "Рух" (2:0), расписал ничью с "Оболонью" (0:0) и чуть не обыграл одного из лидеров чемпионата "Александрию" (1:1).

Такой прогресс не остался незамеченным - УПЛ признала наставника "народных" Олега Шандрука лучшим тренером по итогам прошлого месяца.

Кстати говоря, на этой неделе проходил слух, что после провального старта сезона вместо Шандрука у руля "Вереса" должен был встать Юрий Максимов, но спортдиректор клуба Юрий Габовда эту информацию опроверг.

Ориентировочный состав: Кожухар, Куция, Чечер, Гончаренко, Шевченко, Луан, Яго, Клец, Дахновский, Гайдучик, Степанюк

"Карпаты" - "Верес". Последние матчи

"Карпаты":

  • 02.12. "Заря" - "Карпаты" 2:1 (УПЛ)
  • 22.11. "Карпаты" - "Колос" 1:0 (УПЛ)
  • 09.11. "Александрия" - "Карпаты" 3:0 (УПЛ)
  • 02.11. "Карпаты" - "Левый Берег" 3:0 (УПЛ)
  • 29.10. "Рух" - "Карпаты" 1:0 (Кубок)

"Верес":

  • 30.11. ЛНЗ - "Верес" 1:2 (УПЛ)
  • 24.11. "Верес" - "Александрия" 1:1 (УПЛ)
  • 10.11. "Верес" - "Рух" 2:0 (УПЛ)
  • 04.11. "Оболонь" – "Верес" 0:0 (УПЛ)
  • 30.10. "Верес" – "Оболонь" 2:1 (Кубок)

Личные встречи

Команды провели между собой 9 матчей. Самый популярный результат противостояния - ничья, она была зафиксирована 5 раз. Трижды побеждал "Верес", и лишь один раз - "Карпаты". В поединке первого тура этого сезона голов забито не было.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Карпаты - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.12.2024 - изображение 1Динамо

 15 11 4 0 33-11 37
2

Карпаты - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.12.2024 - изображение 2ФК Александрия

 15 11 4 0 25-8 37
3

Карпаты - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.12.2024 - изображение 3Шахтер

 15 10 3 2 41-14 33
4

Карпаты - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.12.2024 - изображение 4Кривбасс

 14 7 4 3 17-12 25
5

Карпаты - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.12.2024 - изображение 5Полесье

 15 6 6 3 23-15 24
6

Карпаты - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.12.2024 - изображение 6Карпаты

 15 6 3 6 17-19 21
7

Карпаты - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.12.2024 - изображение 7Рух

 15 4 8 3 19-11 20
8

Карпаты - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.12.2024 - изображение 8Верес

 15 4 7 4 17-18 19
9

Карпаты - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.12.2024 - изображение 9Заря

 15 6 1 8 16-19 19
10

Карпаты - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.12.2024 - изображение 10ЛНЗ

 15 5 3 7 16-22 18
11

Карпаты - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.12.2024 - изображение 11Ворскла

 16 4 4 8 15-24 16
12

Карпаты - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.12.2024 - изображение 12Колос

 15 2 8 5 9-12 14
13

Карпаты - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.12.2024 - изображение 13Черноморец

 15 3 3 9 9-20 12
14

Карпаты - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.12.2024 - изображение 14Левый Берег

 15 2 4 9 5-19 10
15

Карпаты - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.12.2024 - изображение 15Оболонь

 15 2 4 9 7-28 10
16

Карпаты - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.12.2024 - изображение 16Ингулец

 15 1 6 8 12-29 9

Ставки и коэффициенты

Favbet
2.41
3.30
3.10
Узнать больше

"Карпаты" - "Верес". Прогноз от UA-Футбол

К предстоящей игре "красно-черные" подходят более свежими и слегка в лучшей форме.

Наш прогноз - "Верес" не проиграет (X2) и забьет хотя бы один гол (индивидуальный тотал больше 0,5) с общим коэффициентом 2,35.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

По теме
yellow-arrow
Левый берег - ЛНЗ. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 07.12.2024
yellow-arrow
Черноморец - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.12.2024
yellow-arrow
Шахтер - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 05.12.2024
Верес (Ровно) Прогнозы Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости