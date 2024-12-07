Динамо - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 08.12.2024

И снова болельщиков украинского футбола ожидает встреча лидеров УПЛ. В среду в Александрии команды между собой сыграли вничью 0:0. Может, в Киеве мы все же увидим голы? Будем на это надеяться.

"Динамо" - "Александрия"

VBET Лига. 16-й тур

08 декабря, Киев, стадион "Динамо", 18:00

Видеотрансляция: УПЛ ТВ, 2+2

Текстовая трансляция: UA-Футбол

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"Динамо": последние новости

Безусловно, последними результатами киевляне не могут быть удовлетворены. "Динамо" в УПЛ два матча подряд выиграть не может – две ничьи. Таким образом, подопечные Шовковского упустили единоличное лидерство. Футболисты "Динамо" играли максимально пассивно, не создавали проблем Ермакову – всего два удара в створ ворот. Как ни странно, но подопечные Шовковского отдали инициативу сопернику и рассчитывали на контратаки. В защите киевляне сыграли неплохо, но в атаке ничего не вышло. За счет чего старались забивать игроки киевского клуба? Ответа на этот вопрос мы так и не получили.

Безусловно, стоит отметить потерю Николая Шапаренко. Однако, неужели у "Динамо" нет футболиста, который может его заменить? Есть немало вопросов к тренерскому штабу, который, кажется, прежде всего хотел не проиграть. Даже, несмотря на кадровые проблемы, "Динамо" не имеет права играть так беззубо и трусливо. Перед вторым матчем с "Александрией" есть приятные новости для болельщиков "Динамо". Александр Пихаленок и Владимир Шепелев вернулись в общую группу. Футболисты полностью восстановились после травм. Возможно, именно Пихаленка мы увидим уже в стартовом составе?

Ориентировочный состав: Бущан – Вивчаренко, Михавко, Попов, Тимчик – Рубчинский, Бражко, Караваев, Буяльский, Волошин – Ванат

"Александрия": последние новости

"Горожане" могут себе в актив занести первый матч против "Динамо". Подопечные Ротаня против киевлян пытались играть с позиции силы и это заслуживает положительных отзывов. Голевых моментов почти не было, но стоит отметить организацию игры "Александрии". Команда Руслана Ротаня не давала сопернику свободных зон, пытались высоко встречать. Конечно, не все удавалось, но это было очень неплохо.

"Александрия" в том матче продемонстрировала, что она уже способна на равных играть против "Динамо". Стоит отметить игру Безерры, не боявшегося брать инициативу на себя и создававшего проблемы для соперников. А вот Филиппов откровенно разочаровал. Это был явно не самый лучший матч для нападающего.

Вот что после игры сказал Руслан Ротань. - "Боевая игра. Никто не хотел уступать. И это нормально, ведь встречались команды, лидирующие в чемпионате. Прежде всего было необходимо не дать сопернику сыграть в свой футбол. Вышло недостаточно голевых моментов для двух команд, но относительно плана на игру, то я могу сделать только комплимент нашей команде, в частности, по желанию. Мы не очень многое позволили сопернику".

Ориентировочный состав: Ермаков – Кравченко, Кампос, Шабанов, Мартынюк – Калюжный, Ковалец, Мышнев, Безерра, Беляев, Филиппов

Последние матчи

"Динамо"

04.12. "Александрия" – "Динамо" 0:0 (УПЛ)

01.12. "Колос" - "Динамо" 1:1 (УПЛ)

28.11. "Динамо" – "Виктория" 1:2 (ЛЕ)

23.11. "Динамо" – "Черноморец" 3:1 (УПЛ)

10.11. "Динамо" - "Полесье" 2:1 (УПЛ)

"Александрия"

"Александрия" – "Полесье" 1:0 (УПЛ)

"Александрия" – "Карпаты" 3:0 (УПЛ)

"Верес" – "Александрия" 1:1 (УПЛ)

"Александрия" – "Черноморец" 3:0 (УПЛ)

"Александрия" – "Динамо" 0:0 (УПЛ)

Личные встречи

В УПЛ команды между собой сыграли 30 матчей: 24 победы "Динамо", пять ничьих и одна победа "Александрии". Игра первого круга сезона 2024/25 завершилась вничью – 0:0.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 15 11 4 0 33-11 37 2 ФК Александрия 15 11 4 0 25-8 37 3 Шахтер 15 10 3 2 41-14 33 4 Кривбасс 14 7 4 3 17-12 25 5 Полесье 15 6 6 3 23-15 24 6 Карпаты 15 6 3 6 17-19 21 7 Рух 15 4 8 3 19-11 20 8 Верес 15 4 7 4 17-18 19 9 Заря 15 6 1 8 16-19 19 10 ЛНЗ 15 5 3 7 16-22 18 11 Ворскла 16 4 4 8 15-24 16 12 Колос 15 2 8 5 9-12 14 13 Черноморец 15 3 3 9 9-20 12 14 Левый Берег 15 2 4 9 5-19 10 15 Оболонь 15 2 4 9 7-28 10 16 Ингулец 15 1 6 8 12-29 9

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч от UA-Футбол

Букмекеры и в этот раз считают фаворитами противостояния киевское "Динамо". Однако с этим сложно согласиться, ведь киевляне сейчас далеко не в самой лучшей форме. Игра в среду продемонстрировала, что это сейчас равные соперники и сложно кому-то отдать предпочтение. Надеемся, что на этот раз болельщики голы все же увидят, но не рассчитываем на голевую феерию. Хотя бы по разу соперники забить все же способны. Прогноз – обе команды забьют (2.12).