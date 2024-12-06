Левый берег - ЛНЗ. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 07.12.2024

Украинская Премьер-лига 2024/25, шестнадцатый тур

7 декабря 2024 года. Киевская область, "Арена Левый берег"

"Левый берег" 13:00 "ЛНЗ"

Телетрансляция – Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Киевстар ТВ, Setanta Sports, youtv, VOLIA

Текстовая трансляция – UA-Футбол

"Левый берег" и "ЛНЗ" набрали пять очков на двоих в последних пяти турах. Черкасская команда постепенно опускается ниже в турнирной таблице, а "Левый берег" уже не первый тур остается возле зоны вылета. Обеим командам крайне нужна победа.

Новости Левого берега

"Левый берег" не может победить в десяти матчах подряд, однако в прошлом туре произошло выдающееся событие, которое дает дебютанту УПЛ капли оптимизма – первый забитый гол в чемпионате за более чем 900 минут.

И это был не просто забитый гол, а спасительное чудо – Якимов на 90+6 минуте пробил Федоривского, и установил окончательный результат матча с "Оболонью" – 1:1.

Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Матч двух аутсайдеров был максимально боевым – на двух команд 30 фолов, много стыков, борьбы, очень мало футбола. Специфическое явление для настоящих ценителей.

"Вырвали на последних секундах ничью только на характере и большом желании. Итог первой половины чемпионата? Негативный. Хотелось, чтобы очков было больше. У нас есть много желания, но опыта нет", – сказал тренер "Левого берега" Виталий Первак.

Новости ЛНЗ

Черкасский "ЛНЗ" критикуется в последние недели едва ли не больше всех в последних турах. Конечно, наличие у команды тренера-иностранца, большого количества легионеров в составе, и желание играть в современный футбол являются определяющими факторами для большого количества критиканов "старой школы". И пока "ЛНЗ" не будет давать результат, критика не утихнет.

Черкасская команда проиграла три последних матча, и в целом в последних 11 турах Премьер-лиги выиграла лишь два матча. Проигранный матч с "Вересом" ярко продемонстрировал все проблемы "ЛНЗ" – команда не сумела удержать победный счет, много ошибалась и не была управляемой.

"Не понимаю почему, но после перерыва сбились на длинные вертикальные передачи. Это создавало периоды хаоса в игре. Пропустили второй раз после мягкой передачи назад. А потом все, как всегда: играли как в финальном матче. На этот раз старания в конце матча были напрасными. Наша команда проиграла три подряд матча. Можно ли это назвать кризисом? Я думаю, что мы в кризисе со второго тура – должны были обыгрывать "Александрию". На каждый матч выходим как на финал. Именно отсюда наша тревога и волнение. А в таком психологическом напряжении не всегда можно демонстрировать лучшую игру. Поэтому, я защищаю своих игроков. У нас не лучшая атмосфера. Мы постоянно находимся под давлением", – рассказал Карраско.

Статистика команд, цифры и факты

"Левый берег" в прошлом туре прервал свою серию из девяти матчей без забитых голов, однако новичок лиги сохраняет серию без побед (десять матчей).

"ЛНЗ" пропускает в 13 гостевых поединках УПЛ подряд (20 мячей).

"Левый берег" забил пять голов в 15 матчах УПЛ – меньше всех в лиге.

"ЛНЗ" на выезде выиграл лишь один матч из семи (две ничьи, четыре поражения).

"ЛНЗ" лишь дважды в сезоне не пропускал – в матчах с "Ингульцом" (2:0) и "Левым берегом" (1:0).

Последние матчи Левого берега и ЛНЗ

Левый берег

30.11 "Оболонь" 1:1 (УПЛ)

24.11 "Рух" 0:1 (УПЛ)

08.11 "Ингулец" 0:0 (УПЛ)

02.11 "Карпаты" 0:3 (УПЛ)

27.10 "Заря" 0:2 (УПЛ)

ЛНЗ

30.11 "Верес" 1:2 (УПЛ)

23.11 "Ворскла" 0:2 (УПЛ)

09.11 "Оболонь" 0:1 (УПЛ)

04.11 "Заря" 2:1 (УПЛ)

30.10 "Виктория" Сумы 2:2, пен. 1:3 (Кубок Украины)

Турнирная таблица УПЛ

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 15 11 4 0 33-11 37 2 ФК Александрия 15 11 4 0 25-8 37 3 Шахтер 15 10 3 2 41-14 33 4 Кривбасс 14 7 4 3 17-12 25 5 Полесье 15 6 6 3 23-15 24 6 Карпаты 15 6 3 6 17-19 21 7 Рух 15 4 8 3 19-11 20 8 Верес 15 4 7 4 17-18 19 9 Заря 15 6 1 8 16-19 19 10 ЛНЗ 15 5 3 7 16-22 18 11 Ворскла 16 4 4 8 15-24 16 12 Колос 15 2 8 5 9-12 14 13 Черноморец 15 3 3 9 9-20 12 14 Левый Берег 15 2 4 9 5-19 10 15 Оболонь 15 2 4 9 7-28 10 16 Ингулец 15 1 6 8 12-29 9

Личные встречи

В первом круге победил "ЛНЗ" –1:0. В общей сложности команды встречались три раза, "Левый берег" выиграл один раз, "ЛНЗ" – дважды.

Ставки и Коэффициенты на матч Левый берег – ЛНЗ

Прогноз на матч Левый берег – ЛНЗ от UA-Football

"Левому берегу" очень тяжело дается позитивная игра, на голы, моменты и победу. "ЛНЗ" может демонстрировать более содержательный футбол, однако сейчас у черкасской команды большие кадровые и психологические проблемы. Прогноз – победа "ЛНЗ" 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.