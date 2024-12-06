Левый берег - ЛНЗ. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 07.12.2024

"Левый берег" и "ЛНЗ" набрали пять очков на двоих в последних пяти турах. Черкасская команда постепенно опускается ниже в турнирной таблице, а "Левый берег" уже не первый тур остается возле зоны вылета. Обеим командам крайне нужна победа.
"Левый берег" не может победить в десяти матчах подряд, однако в прошлом туре произошло выдающееся событие, которое дает дебютанту УПЛ капли оптимизма – первый забитый гол в чемпионате за более чем 900 минут.
И это был не просто забитый гол, а спасительное чудо – Якимов на 90+6 минуте пробил Федоривского, и установил окончательный результат матча с "Оболонью" – 1:1.
Матч двух аутсайдеров был максимально боевым – на двух команд 30 фолов, много стыков, борьбы, очень мало футбола. Специфическое явление для настоящих ценителей.
"Вырвали на последних секундах ничью только на характере и большом желании. Итог первой половины чемпионата? Негативный. Хотелось, чтобы очков было больше. У нас есть много желания, но опыта нет", – сказал тренер "Левого берега" Виталий Первак.
Новости ЛНЗ
Черкасский "ЛНЗ" критикуется в последние недели едва ли не больше всех в последних турах. Конечно, наличие у команды тренера-иностранца, большого количества легионеров в составе, и желание играть в современный футбол являются определяющими факторами для большого количества критиканов "старой школы". И пока "ЛНЗ" не будет давать результат, критика не утихнет.
Черкасская команда проиграла три последних матча, и в целом в последних 11 турах Премьер-лиги выиграла лишь два матча. Проигранный матч с "Вересом" ярко продемонстрировал все проблемы "ЛНЗ" – команда не сумела удержать победный счет, много ошибалась и не была управляемой.
"Не понимаю почему, но после перерыва сбились на длинные вертикальные передачи. Это создавало периоды хаоса в игре. Пропустили второй раз после мягкой передачи назад. А потом все, как всегда: играли как в финальном матче. На этот раз старания в конце матча были напрасными. Наша команда проиграла три подряд матча. Можно ли это назвать кризисом? Я думаю, что мы в кризисе со второго тура – должны были обыгрывать "Александрию". На каждый матч выходим как на финал. Именно отсюда наша тревога и волнение. А в таком психологическом напряжении не всегда можно демонстрировать лучшую игру. Поэтому, я защищаю своих игроков. У нас не лучшая атмосфера. Мы постоянно находимся под давлением", – рассказал Карраско.
Статистика команд, цифры и факты
"Левый берег" в прошлом туре прервал свою серию из девяти матчей без забитых голов, однако новичок лиги сохраняет серию без побед (десять матчей).
"ЛНЗ" пропускает в 13 гостевых поединках УПЛ подряд (20 мячей).
"Левый берег" забил пять голов в 15 матчах УПЛ – меньше всех в лиге.
"ЛНЗ" на выезде выиграл лишь один матч из семи (две ничьи, четыре поражения).
"ЛНЗ" лишь дважды в сезоне не пропускал – в матчах с "Ингульцом" (2:0) и "Левым берегом" (1:0).
"Левому берегу" очень тяжело дается позитивная игра, на голы, моменты и победу. "ЛНЗ" может демонстрировать более содержательный футбол, однако сейчас у черкасской команды большие кадровые и психологические проблемы. Прогноз – победа "ЛНЗ" 1:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.