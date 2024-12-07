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Колос - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 08.12.2024
Команды проведут свой третий матч в сезоне
koloskovalivka.com
УПЛ официально перевалила за экватор, и в рамках 16-го тура в воскресенье, 8 декабря, "Колос" будет принимать "Оболонь".
Команды в турнирной таблице расположились не так далеко друг от друга, но такое расположение несколько обманчиво. Ковалевцы в последних матчах прилично набрали (пусть не по очкам, но по игре точно) и на данный момент уже не выглядят аутсайдером, в то время как "Оюолонь" продолжает биться за свое место под солнцем.
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Что ж, разбираемся, с чем команды подходят к очному матчу.
"Колос" (Ковалевка) – "Оболонь" (Киев)
VBET Лига. 16-й тур
08 декабря, Ковалевка, стадион "Колос", 15:30
Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса)
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол
"Колос", последние новости:
"Колос" в последнее время существенно прибавил. Команда провалила начала сезона, но постепенно, преодолев внутренние распри и скандалы, начала набирать очки, и что главное, показывать игру.
И хоть побеждает команда Поздеев не так уж и часто, проблемы она создает всем соперникам, несмотря на ранги и регалии. В прошлом туре ковалевцы отобрали очки у "Динамо", также недавно не проиграли "Полесью" и "Кривбассу", да и "Шахтеру", несмотря на поражение, дали бой. Одним словом, "Колос" в последних турах ожил и уже не выглядит борцом за выживание.
Также команда постепенно начинает готовиться и к зимнему трансферному окну. На неделе клуб объявил о продлении контракта с 20-летиним, но уже основным голкипером Иваном Пахолюком.
Также СМИ пишут о том, что ковалевцы в Албании нашли атакующего хава Ррапая, за которого готовы выложить 500-600 тысяч евро, и что вероятность этого трансфера зимой оценивается как высокая.
Есть перед матчем с "Оболонью" у Поздеева и кадровые проблемы. Из-за перебора карточек поединок пропустят Максименко и Козик. Также из-за травм до конца календарного года будут недоступны Олег Криворучко и Владислав Емец.
Ориентировочный состав "Колоса": Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Красничи, Поправка, Демченко, Ориховский, Диего, Велетень, Алиференко, Боливар
"Оболонь", последние новости:
"Оболонь" продолжает свою борьбу за выживание. "Пивовары" продолжают биться и бороться и в прошлом туре сыграли вничью в дерби с "Левым Берегом" (1:1), пропустив на последних секундах после углового.
Интересно, что после матча с ЛБ "Оболонь" снова "наехала" на судей, которые, по мнению "пивоваров", в этом поединке допустили несколько ошибочных решений:
"ФК "Оболонь" предоставляет видеоматериал в котором собраны ошибочные решения арбитра матча "Левый Берег" - "Оболонь", которые прямо повлияли на ход игры и итоговый счет. Команда "Оболонь" стала жертвой нескольких крайне важных ошибок, которые имели серьезное влияние на результат.
Счет в матче - 1:1. Но был бы этот итог таким, если бы арбитр принимал правильные решения?", - говорится в заявлении клуба.
Ну а главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко настроен оптимистично и верит в позитив:
“Будем анализировать матч с "Левым Берегом", двигаться вперед, потому что есть еще 2 игры в первой части чемпионата. Я считаю, что борьба впереди, мы все еще в игре, потому что очень много матчей еще, очень много будет эмоций – и хороших, и не очень", - сказал Шищенко.
С выбором состава на матч с "Колоса" у Шищенко проблем быть не должно – дисквалификаций нет, травм тоже немного. Возможна некоторая ротация, особенно в атакующей линии, но это сугубо тренерское решение.
Ориентировочный состав "Оболони": Федоривский, Стасюк, Дубко, Прйимак, Карась, Витенчук, Черненко, Близниченко, Слободян, Груша, Суханов
Турнирная таблица
В турнирной таблице команды отделяют друг от друга всего 4 очка: у "Оболони" 15-е мес тои 10 баллов, у "Колоса" - 12-я позиция и 14 очков. Впрочем, ковалевцы в последнее время выглядят увереннее по игре и это тот случай, когда у "Колоса" есть отличные шансы подтянуться ближе к турнирной таблице и отдалиться от опасной зоны. Впрочем, и со стороны "пивоваров" хорошая мотивация, в случае победы продолжать борьбу и не выглядеть одним из главных претендентов на вылет.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|15
|11
|4
|0
|33-11
|37
|2
|ФК Александрия
|15
|11
|4
|0
|25-8
|37
|3
|Шахтер
|15
|10
|3
|2
|41-14
|33
|4
|Кривбасс
|14
|7
|4
|3
|17-12
|25
|5
|Полесье
|15
|6
|6
|3
|23-15
|24
|6
|Карпаты
|15
|6
|3
|6
|17-19
|21
|7
|Рух
|15
|4
|8
|3
|19-11
|20
|8
|Верес
|15
|4
|7
|4
|17-18
|19
|9
|Заря
|15
|6
|1
|8
|16-19
|19
|10
|ЛНЗ
|15
|5
|3
|7
|16-22
|18
|11
|Ворскла
|16
|4
|4
|8
|15-24
|16
|12
|Колос
|15
|2
|8
|5
|9-12
|14
|13
|Черноморец
|15
|3
|3
|9
|9-20
|12
|14
|Левый Берег
|15
|2
|4
|9
|5-19
|10
|15
|Оболонь
|15
|2
|4
|9
|7-28
|10
|16
|Ингулец
|15
|1
|6
|8
|12-29
|9
Последние матчи
В шести последних матчах у "Колоса" 1 победа, 3 ничьи и 2 поражения, разницей мячей 4:5.
- "Колос" – "Шахтер" 0:1
- "Полесье" – "Колос" 1:1
- "Ворскла" – "Колос" 0:1
- "Колос" – "Кривбасс" 1:1
- "Карпаты" – "Колос" 1:0
- "Колос" – "Динамо" 1:1
"Оболонь" в последних шести матчах одержала 1 победу, 2 матча сыграла вничью и 3 поединка проиграла с разницей мячей 3:5.
- "Карпаты" – "Оболонь" 1:0
- "Верес" – "Оболонь" 2:1
- "Оболонь" – "Верес" 0:0
- ЛНЗ – "Оболонь" 0:1
- "Оболонь" – "Кривбасс" 0:1
- "Левый Берег" – "Оболонь" 1:1
Ранее команды провели между собой 10 встреч во всех турнирах – 4 победы "Колоса", 5 ничьих, 1 победа "Оболони".
В УПЛ команды сыграли трижды, и все три матча завершились вничью.
В 1-м туре чемпионата в Киеве команды расписали результативную ничью 2:2.
Также в текущем сезоне команды сыграли в рамках 1/16 Кубка Украины. Матч закончился вничью 0:0, а в серии пенальти дальше прошла "Оболонь".
"Колос" – "Оболонь": ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Колос" – "Оболонь" от UA-Футбол
Букмекеры фаворитом матча видят "Колос", и учитывая нынешнее состояние команд, такие прогнозы вполне оправданы.
Впрочем, нужно понимать и то, что "Оболонь" просто так матч не отдаст. Также следует отметить и тот факт, что в УПЛ между собой команды собой играют исключительно вничью.
Еще один немаловажный нюанс – обе команды катастрофически мало забивают, и это, пожалуй, самый интересный фактор, на котором можно сыграть.
Прогноз UA-Футбол: Тотал меньше 2.0 за 1.72
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.
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