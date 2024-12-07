Колос - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 08.12.2024

УПЛ официально перевалила за экватор, и в рамках 16-го тура в воскресенье, 8 декабря, "Колос" будет принимать "Оболонь".

Команды в турнирной таблице расположились не так далеко друг от друга, но такое расположение несколько обманчиво. Ковалевцы в последних матчах прилично набрали (пусть не по очкам, но по игре точно) и на данный момент уже не выглядят аутсайдером, в то время как "Оюолонь" продолжает биться за свое место под солнцем.

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Что ж, разбираемся, с чем команды подходят к очному матчу.

"Колос" (Ковалевка) – "Оболонь" (Киев)

VBET Лига. 16-й тур

08 декабря, Ковалевка, стадион "Колос", 15:30

Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Колос", последние новости:

"Колос" в последнее время существенно прибавил. Команда провалила начала сезона, но постепенно, преодолев внутренние распри и скандалы, начала набирать очки, и что главное, показывать игру.

И хоть побеждает команда Поздеев не так уж и часто, проблемы она создает всем соперникам, несмотря на ранги и регалии. В прошлом туре ковалевцы отобрали очки у "Динамо", также недавно не проиграли "Полесью" и "Кривбассу", да и "Шахтеру", несмотря на поражение, дали бой. Одним словом, "Колос" в последних турах ожил и уже не выглядит борцом за выживание.

Также команда постепенно начинает готовиться и к зимнему трансферному окну. На неделе клуб объявил о продлении контракта с 20-летиним, но уже основным голкипером Иваном Пахолюком.

Также СМИ пишут о том, что ковалевцы в Албании нашли атакующего хава Ррапая, за которого готовы выложить 500-600 тысяч евро, и что вероятность этого трансфера зимой оценивается как высокая.

Есть перед матчем с "Оболонью" у Поздеева и кадровые проблемы. Из-за перебора карточек поединок пропустят Максименко и Козик. Также из-за травм до конца календарного года будут недоступны Олег Криворучко и Владислав Емец.

Ориентировочный состав "Колоса": Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Красничи, Поправка, Демченко, Ориховский, Диего, Велетень, Алиференко, Боливар

"Оболонь", последние новости:

"Оболонь" продолжает свою борьбу за выживание. "Пивовары" продолжают биться и бороться и в прошлом туре сыграли вничью в дерби с "Левым Берегом" (1:1), пропустив на последних секундах после углового.

Интересно, что после матча с ЛБ "Оболонь" снова "наехала" на судей, которые, по мнению "пивоваров", в этом поединке допустили несколько ошибочных решений:

"ФК "Оболонь" предоставляет видеоматериал в котором собраны ошибочные решения арбитра матча "Левый Берег" - "Оболонь", которые прямо повлияли на ход игры и итоговый счет. Команда "Оболонь" стала жертвой нескольких крайне важных ошибок, которые имели серьезное влияние на результат. Счет в матче - 1:1. Но был бы этот итог таким, если бы арбитр принимал правильные решения?", - говорится в заявлении клуба.

Ну а главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко настроен оптимистично и верит в позитив:

“Будем анализировать матч с "Левым Берегом", двигаться вперед, потому что есть еще 2 игры в первой части чемпионата. Я считаю, что борьба впереди, мы все еще в игре, потому что очень много матчей еще, очень много будет эмоций – и хороших, и не очень", - сказал Шищенко.

С выбором состава на матч с "Колоса" у Шищенко проблем быть не должно – дисквалификаций нет, травм тоже немного. Возможна некоторая ротация, особенно в атакующей линии, но это сугубо тренерское решение.

Ориентировочный состав "Оболони": Федоривский, Стасюк, Дубко, Прйимак, Карась, Витенчук, Черненко, Близниченко, Слободян, Груша, Суханов

Турнирная таблица

В турнирной таблице команды отделяют друг от друга всего 4 очка: у "Оболони" 15-е мес тои 10 баллов, у "Колоса" - 12-я позиция и 14 очков. Впрочем, ковалевцы в последнее время выглядят увереннее по игре и это тот случай, когда у "Колоса" есть отличные шансы подтянуться ближе к турнирной таблице и отдалиться от опасной зоны. Впрочем, и со стороны "пивоваров" хорошая мотивация, в случае победы продолжать борьбу и не выглядеть одним из главных претендентов на вылет.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 15 11 4 0 33-11 37 2 ФК Александрия 15 11 4 0 25-8 37 3 Шахтер 15 10 3 2 41-14 33 4 Кривбасс 14 7 4 3 17-12 25 5 Полесье 15 6 6 3 23-15 24 6 Карпаты 15 6 3 6 17-19 21 7 Рух 15 4 8 3 19-11 20 8 Верес 15 4 7 4 17-18 19 9 Заря 15 6 1 8 16-19 19 10 ЛНЗ 15 5 3 7 16-22 18 11 Ворскла 16 4 4 8 15-24 16 12 Колос 15 2 8 5 9-12 14 13 Черноморец 15 3 3 9 9-20 12 14 Левый Берег 15 2 4 9 5-19 10 15 Оболонь 15 2 4 9 7-28 10 16 Ингулец 15 1 6 8 12-29 9

Последние матчи

В шести последних матчах у "Колоса" 1 победа, 3 ничьи и 2 поражения, разницей мячей 4:5.

"Колос" – "Шахтер" 0:1

"Полесье" – "Колос" 1:1

"Ворскла" – "Колос" 0:1

"Колос" – "Кривбасс" 1:1

"Карпаты" – "Колос" 1:0

"Колос" – "Динамо" 1:1

"Оболонь" в последних шести матчах одержала 1 победу, 2 матча сыграла вничью и 3 поединка проиграла с разницей мячей 3:5.

"Карпаты" – "Оболонь" 1:0

"Верес" – "Оболонь" 2:1

"Оболонь" – "Верес" 0:0

ЛНЗ – "Оболонь" 0:1

"Оболонь" – "Кривбасс" 0:1

"Левый Берег" – "Оболонь" 1:1

Ранее команды провели между собой 10 встреч во всех турнирах – 4 победы "Колоса", 5 ничьих, 1 победа "Оболони".

В УПЛ команды сыграли трижды, и все три матча завершились вничью.

В 1-м туре чемпионата в Киеве команды расписали результативную ничью 2:2.

Также в текущем сезоне команды сыграли в рамках 1/16 Кубка Украины. Матч закончился вничью 0:0, а в серии пенальти дальше прошла "Оболонь".

"Колос" – "Оболонь": ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Колос" – "Оболонь" от UA-Футбол

Букмекеры фаворитом матча видят "Колос", и учитывая нынешнее состояние команд, такие прогнозы вполне оправданы.

Впрочем, нужно понимать и то, что "Оболонь" просто так матч не отдаст. Также следует отметить и тот факт, что в УПЛ между собой команды собой играют исключительно вничью.

Еще один немаловажный нюанс – обе команды катастрофически мало забивают, и это, пожалуй, самый интересный фактор, на котором можно сыграть.

Прогноз UA-Футбол: Тотал меньше 2.0 за 1.72

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.