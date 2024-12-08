Полесье - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.12.2024

Игра на "Арене Львов" между этими соперниками завершилась вничью 1:1. Непременно, этот итог был в пользу конкурентов. Ожидаем и в этот раз бескомпромиссный футбол в Житомире.

УПЛ, 16-й тур

09.12.2024. 18:00. "Центральный городской стадион". Житомир

"Полесье" - "Рух"

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая трансляция: UA-Футбол

"Полесье": последние новости

В УПЛ подопечные Ашура не побеждают уже семь матчей подряд: четыре ничьих и три поражения. Очень много вопросов есть к тренерскому штабу, ведь кадровый потенциал у житомирского коллектива очень солидный. Игровой кризис у "Полесья" продолжается и неизвестно когда он завершится. Если команда продолжит серию без побед, то есть все шансы, что руководство клуба уволит тренерский штаб Ашура. Перед этим туром "Полесье" занимало пятое место и от третьего отставало уже на девять очков.

Игра во Львове между этими соперниками завершилась вничью – 1:1. "Полесье" начало матч без Назаренко, и это существенно повлияло на игру команды в заключительной трети поля. По ходу встречи житомирский коллектив проигрывал, но все решило индивидуальное мастерство Гуцуляка. Алексей на 82-й минуте спас команду от поражения. Вот что после игры сказал Ашур. - "Была ли схема 3-5-2 заточена именно под "Рух" или наигрывалась раньше? Здесь речь шла об игровых кондициях игроков, о текущем состоянии состава. Непосредственно была идея в том, что в этой игре будет достаточно много борьбы. У нас в последнее время есть определенные кадровые проблемы, точечные, но они ключевые. Именно поэтому мы приняли решение сегодня насытить определенную зону на поле большим количеством. игроков, – отметил тренер".

Обращаем внимание, что из-за дисквалификации не сможет сыграть полузащитник Богдан Крушинский.

Ориентировочный состав: Волынец – Матич, Сарапий, Виале – Михайличенко, Бабенко, Эрнандес, Тейлор – Назаренко, Пайшао, Гуцуляк

"Рух": последние новости

В последнее время львовяне начали играть более качественно и улучшили свои результаты. "Рух" обыграл "Левый Берег" (1:0), а также сыграл вничью с "Шахтером" (1:1) и "Полесьям" (1:1). Такие результаты свидетельствуют о том, что молодые ребята Пономарева способны навязывать борьбу более именитым соперникам. К тому же, у львовян есть характер и они всегда играют до конца. К игре команды есть немало вопросов, но и позитив также следует отмечать.

В матче в среду в первой половине встречи подопечные Пономарева ничего не создали до перерыва, но разговор с тренером пошел на пользу. В начале второго тайма после передачи Климчука открыл счет Карабин. После этого львовяне отдали инициативу сопернику, но по счету все же играли уверенно. Если бы не Алексей Гулуцяк, то "Рух" смог бы набрать три очка.

Своими ожиданиями от матча поделился главный тренер львовской команды Пономарев. - "В составе житомирян есть игроки своих национальных сборных, в том числе и сборной Украины, качественные легионеры. Их футболисты очень индивидуально сильны, поэтому нам нужно хорошо подготовиться к этому матчу, проанализировав нашу предыдущую игру. Если мы качественно разберем соперника, то можно будет рассчитывать на положительный результат".

Ориентировочный состав: Ледвий – Сыч, Слюбик, Холод, Лях – Федор, Дидык, Пастух – Карабин, Климчук, Клайвер

Последние матчи команд

"Рух"

"Полесье" 1:1 (УПЛ)

"Шахтер" 1:1 (УПЛ)

"Левый Берег" 1:0 (УПЛ)

"Верес" 0:2 (УПЛ)

"Кривбасс" 1:1 (УПЛ)

"Полесье"

"Рух" 1:1 (УПЛ)

"Кривбасс" 1:3 (УПЛ)

"Заря" 1:1 (УПЛ)

"Динамо" 1:2 (УПЛ)

"Александрия" 0:1 (УПЛ)

Личные встречи

Команды между собой в рамках УПЛ встречались трижды: одна победа львовян и две ничьи. Игра первого круга в среду завершилась вничью – 1:1.

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 15 11 4 0 33-11 37 2 ФК Александрия 15 11 4 0 25-8 37 3 Шахтер 15 10 3 2 41-14 33 4 Кривбасс 15 8 4 3 20-13 28 5 Полесье 15 6 6 3 23-15 24 6 Карпаты 16 7 3 6 22-19 24 7 Рух 15 4 8 3 19-11 20 8 Верес 16 4 7 5 17-23 19 9 Заря 15 6 1 8 16-19 19 10 ЛНЗ 16 5 3 8 17-25 18 11 Ворскла 16 4 4 8 15-24 16 12 Колос 15 2 8 5 9-12 14 13 Левый Берег 16 3 4 9 8-20 13 14 Черноморец 16 3 3 10 10-23 12 15 Оболонь 15 2 4 9 7-28 10 16 Ингулец 15 1 6 8 12-29 9

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Полесье – Рух от UA-Футбол

Игра в среду завершилась вничью. Тогда на "Арене Львов" команды не подарили болельщикам яркий футбол с большим количеством моментов. На этот раз тоже не ждем голевой феерии. Будет много борьбы и прагматичного футбола. Должны больше играть с позиции силы хозяева, считающиеся фаворитами противостояния. Однако не стоит списывать со счетов львовян. У подопечных Виталия Пономарева есть все шансы и в этот раз не проиграть. Прогноз – "Рух" не проиграет (1.84).