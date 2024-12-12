Ворскла - Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 13.12.2024

В стартовом матче 17-го тура УПЛ "Ворскла" будет принимать "Левый Берег". Напомним, что это последний тур украинского чемпионата в 2024 году.

17-й тур УПЛ сезона 2024/25

Пятница, 13 декабря. Полтава, "Ворскла". 18:00

"Ворскла" - "Левый Берег"

Видеотрансляция - УПЛ ТВ

Текстовая трансляция - UA-Футбол

"Ворскла": последние новости

Казалось, что под руководством Максимова полтавчане достигли прогресса. Однако после двух подряд побед "Ворскла" предыдущие две игры проиграла. Безусловно, ожидать положительного результата против "Шахтера" было непросто, но футболисты полтавской команды в двух матчах подряд допускали идентичные ошибки. "Ворскла" снова провалила первый тайм и только после перерыва начала играть достойно. После 0:3 вернуться в игру было невозможно, но гол престижа забили.

К сожалению, головной боли у Максимова после прошлого тура прибавилось. В конце встречи травмировался основной голкипер команды Павел Исенко. Диагноз – повреждение мениска. Таким образом, в матче с "Левым Берегом" будет играть 21-летний Александр Домолега. Александр в нынешнем чемпионате сыграл всего 22 минуты (против "Шахтера"). Кадровая ситуация у "Ворсклы" не самая лучшая.

Ориентировочный состав: Домолега – Пердута, Гучек, Бацула, Черноморец, Скляр, Павлюк, Челядин, Кане, Иеде, Крупский

"Левый Берег": последние новости

В прошлом туре киевляне одержали долгожданную победу. Подопечные Первака неожиданно в волевом стиле обыграли ЛНЗ – 3:1. Таким образом, это первая победа команды с начала сентября. Для "Левого Берега" три забитых мяча за игру это уже существенные достижения. За забитыми мячами "Левый Берег" уже не последний в УПЛ. Напомним, что в противостоянии с "Оболонью" киевляне прервали свою "сухую" серию, длившуюся более 900 минут. Героем матча стал капитан команды Руслан Дедух, отличившийся дублем. К тому же, Руслан еще и успел в свои ворота забить.

Также с наилучшей стороны себя проявил Сидней. 24-летний бразилец в течение всего матча был активным. В компенсированное время Сидней впервые в этом сезоне забил и снял все вопросы о победителе матча с ЛНЗ. Три очка позволили команде подняться на тринадцатое место. "Левый Берег" два тура не проиграет, но смогут ли киевляне на мажорной ноте завершить год?

Ориентировочный состав: Механив – Сидней, Самар, Акимов, Астахов – Косовский, Дедух – И. Когут, М. Когут, Войцеховский – Сухоручко

Последние матчи команд

"Левый Берег"

07.12. ЛНЗ 3:1 (УПЛ)

30.11 "Оболонь" 1:1 (УПЛ)

24.11 "Рух" 0:1 (УПЛ)

08.11 "Ингулец" 0:0 (УПЛ)

02.11 "Карпаты" 0:3 (УПЛ)

"Ворскла"

05.12. "Шахтер" 1:3 (УПЛ)

29.11 "Ингулец" 0:3 (УПЛ)

23.11 ЛНЗ 2:0 (УПЛ)

08.11 "Черноморец" 1:0 (УПЛ)

03.11 "Колос" 0:1 (УПЛ)

Личные встречи

Команды между собой сыграли всего один матч. В первом круге "Ворскла" разгромила "Левый Берег" – 3:0. Тогда полтавчан тренировал еще Долганский.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 16 12 4 0 36-11 40 2 ФК Александрия 16 11 4 1 25-11 37 3 Шахтер 15 10 3 2 41-14 33 4 Кривбасс 15 8 4 3 20-13 28 5 Полесье 16 6 6 4 23-16 24 6 Карпаты 16 7 3 6 22-19 24 7 Рух 16 5 8 3 20-11 23 8 Верес 16 4 7 5 17-23 19 9 Заря 15 6 1 8 16-19 19 10 ЛНЗ 16 5 3 8 17-25 18 11 Ворскла 16 4 4 8 15-24 16 12 Колос 16 2 9 5 9-12 15 13 Левый Берег 16 3 4 9 8-20 13 14 Черноморец 16 3 3 10 10-23 12 15 Оболонь 16 2 5 9 7-28 11 16 Ингулец 15 1 6 8 12-29 9

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч "Ворскла" – "Левый Берег" от UA-Football

Букмекеры считают фаворитом противостояния "Ворсклу", но с этим сложно согласиться. Полтавчане в последнее время не играют в свой лучший футбол и еще имеют кадровые проблемы. А вот "Левый Берег" два тура не проигрывает. Победа над ЛНЗ должна была придать подопечным Первака уверенности в собственных силах. Игра первого круга завершилась разгромной победой "Ворсклы", но в этот раз у киевлян есть все шансы реабилитироваться. Прогноз – "Левый Берег" не проиграет (2.13).