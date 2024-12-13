Кривбасс - Карпаты. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.12.2024

Осенняя часть сезона в УПЛ завершается 17-м туром, в одном из самых интересных матчей которого "Кривбасс" примет "Карпаты".

Обе команды сейчас на ходу, у обеих есть амбиции, поэтому поединок ожидается с серьезным интересом. Главное, чтобы все было нормально в Кривом Роге, где неделю назад из-за " тревог" "Ингулец" и "Заря" свой матч не доиграли.

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К тому же, как не вспомнить скандал в матче первого круга, "Карпаты" выиграли 3:0, а сама игра ознаменовалась перепалками между игроками и даже тренерскими штабами, вслледствие чего Вернидуб не пожал руку Лупашко.

Что ж, разбираемся, с чем команды подходят к своем последнему матчу перед долгим зимним перерывом.

"Кривбасс" (Кривой Рог) – "Карпаты" (Львов)

VBET Лига. 17-й тур

14 декабря, Кривой Рог, стадион "Горняк", 15:30

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

"Кривбасс", последние новости:

Если говорить в целом, то "Кривбасс" после несколько невнятного стар та сезона сейчас набрал ход и сейчас подтянулся уже на 4-е место в таблице, снова обозначив себя, как одного из главных претендентов на борьбу за еврокубки.

Раззабивался Твердохлеб, который положил уже 6 голов за последние 5 матча, при этом Егор выглядит целостным звеном в команде, а не "тащером", который индивидуально решает эпизоды.

Ну и как не вспомнить скандал в первом круге, когда "Карпаты" вынесли криворожцев 3:0. Это была первая серьезная победа Лупашко у руля "зелено-белых" и эмоции тогда перехлестывали через край. Львовяне тогда так эмоционально праздновали свои голы, что все завершилось почти конфликтом между тренерскими штабами, а Вернидуб после поединка не пожал руку своему коллеге.

Остается при своей позиции тренер криворожцев и сейчас:

"Единственное, что я скажу по этому всему - может, меня снова начнут наказывать или как там: руку я точно не пожму ни одному тренеру этой команды. После тех слов, которые я услышал в адрес клуба "Кривбасс", меня никто не заставит подойти и подать руку. Это точно, вообще. Пусть что хотят, то и делают. Пока они не извинятся - не передо мной (я человек такой, как и все), а перед клубом "Кривбасс" - за те слова, что сказал помощник главного тренера", - заявил на неделе Вернидуб.

Тем не менее, "Кривбасс" уже постепенно готовится к зимнему перерыву: в клубе уже объявили планы на зимнее межсезонье, Вернидуб дал большое интервью, в котором поговорил о зиме, трансферах, и тогах осени, да и в целом, о жизни.

Впрочем, нет сомнений, что отпускного настроения у команды точно не будет. Не на матч с "Карпатами", это точно.

Так что ждем боевой состав и не менее, а может и более боевой настрой от криворожской команды.

По составу особо гадать не нужно – в трех последних матчах у Вернидуба в старте выходили абсолютно одни и те же 11 исполнителей. Правда в последнем матче с "Черноморцем" тренер был не очень доволен действиями 18-летнего Шевченко, который был заменен уже в перерыве.

Ориентировочный состав "Кривбасса": Маханьков, Бандейра, Понедельник, Драмбаев, Дибанго, Илич, Козык, Твердохлеб, Бизимана, Микитишин, Соса

"Карпаты", последние новости:

"Карпаты" продолжают свое постепенное восхождение по турнирной таблице. Команда не всегда стабильна, но прогресс львовян в осенней части сезона очевиден. В прошлом туре подопечные Лупашко со счетом 5:0 вынесли "Верес" и в прекрасном настроении подходят к матчу с "Кривбассом".

На скандале в матче 2-го тура с "Кривбассом", когда дело закончилось перепалкой тренерских штабов, в львовском клубе не педалируют.

Перед матчем Владислав Лупашко больше опасался "чемоданного" настроения у легионеров команды, ведь это последняя игра календарного года:

"Мы понимаем, куда едем, с кем играем. Разговаривал с нашими иностранцами о том, насколько этот матч важен, что у нас есть в Украине такое – "чемоданное настроение" называется такое состояние последних матчей, что мы не хотим этого. Проговорили, что холодно, снег, что, возможно, какие-то сложности в логистике будут, тренировки на выезде. То есть сказали, что может быть, чтобы они были к этому готовы, и что мы должны от первого до последнего матча играть и продолжать прогрессировать", – сказал тренер.

В целом же, у команды все вполне спокойно, по крайне мере, внешне.

Ориентировочный состав "Карпат": Кемкин, Полегенько, Бабогло, Жан Педрозу, Мирошниченко, Альварес, Костенко, Чачуа, Бруниньо, Очеретько, Игор Невес

Турнирная таблица

"Кривбасс" после скомканного начала сезона набрал ход и сейчас поднялся уже на 4-е место в таблице, заявляя о своих претензиях на еврокубки. У команды 28 очков после 15 матчей.

"Карпаты" также провели хорошую очень и сейчас не намного отстают от криворожцев. У львовян 6-е место, 24 очка и 4 пункта отставания от "Кривбасса". Владислав Лупашко, при этом, продолжает говорить, что задача по сохранению места в элите еще не решена, но конечно же тренер лукавит. Закрепиться в зоне борьбы за еврокубки перед зимним перерывом – лакомая задача. Но для этого желательно брать очки у "Кривбасса".

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 16 12 4 0 36-11 40 2 ФК Александрия 16 11 4 1 25-11 37 3 Шахтер 15 10 3 2 41-14 33 4 Кривбасс 15 8 4 3 20-13 28 5 Полесье 16 6 6 4 23-16 24 6 Карпаты 16 7 3 6 22-19 24 7 Рух 16 5 8 3 20-11 23 8 Верес 16 4 7 5 17-23 19 9 Заря 15 6 1 8 16-19 19 10 ЛНЗ 16 5 3 8 17-25 18 11 Ворскла 16 4 4 8 15-24 16 12 Колос 16 2 9 5 9-12 15 13 Левый Берег 16 3 4 9 8-20 13 14 Черноморец 16 3 3 10 10-23 12 15 Оболонь 16 2 5 9 7-28 11 16 Ингулец 15 1 6 8 12-29 9

Последние матчи

В шести последних матчах у "Кривбасса" 3 победы, 2 ничьи и 1 поражение, разницей мячей 10:6.

"Полесье" – "Кривбасс" 2:1

"Кривбасс" – "Рух" 1:1

"Колос" – "Кривбасс" 1:1

"Оболонь" – "Кривбасс" 0:1

"Кривбасс" – "Полесье" 3:1

"Черноморец" – "Кривбасс" 1:3

"Карпаты" в последних шести матчах одержали 3 победы и 3 поединка проиграли с разницей мячей 10:6.

"Рух" – "Карпаты" 1:0

"Карпаты" – "Левый Берег" 3:0

"Александрия" – "Карпаты" 3:0

"Карпаты" – "Колос" 1:0

"Заря" – "Карпаты" 2:1

"Карпаты" – "Верес" 5:0

В матче первого круга "Карпаты" во Львове разгромили "Кривбасс" 3:0.

"Кривбасс" – "Карпаты": ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Кривбасс" – "Карпаты" от UA-Футбол

Букмекеры видят фаворитом "Кривбасс". Впрочем, это ожидаемо, но не настолько сильно, чтобы уверенно говорить о победе хозяев. Криворожцы сейчас выглядят более стабильно, Твердохлеб раззабивался, но… Всегда есть какое-то но. У нас это то, что матч после скандала в первом круге, матч будет боевым и эмоциональным, и поэтому может качнуться в любую сторону.

Тяжелый матч для прогнозов, но все- таки хозяевам нужнее, поэтому берем с подстраховкой на криворожцев.

Прогноз UA-Футбол: Кривбасс с форой 0 за 1.45

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.