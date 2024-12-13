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Кривбасс - Карпаты. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.12.2024
Принципиальный матч с отголосками скандала
Осенняя часть сезона в УПЛ завершается 17-м туром, в одном из самых интересных матчей которого "Кривбасс" примет "Карпаты".
Обе команды сейчас на ходу, у обеих есть амбиции, поэтому поединок ожидается с серьезным интересом. Главное, чтобы все было нормально в Кривом Роге, где неделю назад из-за " тревог" "Ингулец" и "Заря" свой матч не доиграли.
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К тому же, как не вспомнить скандал в матче первого круга, "Карпаты" выиграли 3:0, а сама игра ознаменовалась перепалками между игроками и даже тренерскими штабами, вслледствие чего Вернидуб не пожал руку Лупашко.
Что ж, разбираемся, с чем команды подходят к своем последнему матчу перед долгим зимним перерывом.
"Кривбасс" (Кривой Рог) – "Карпаты" (Львов)
VBET Лига. 17-й тур
14 декабря, Кривой Рог, стадион "Горняк", 15:30
Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол
"Кривбасс", последние новости:
Если говорить в целом, то "Кривбасс" после несколько невнятного стар та сезона сейчас набрал ход и сейчас подтянулся уже на 4-е место в таблице, снова обозначив себя, как одного из главных претендентов на борьбу за еврокубки.
Раззабивался Твердохлеб, который положил уже 6 голов за последние 5 матча, при этом Егор выглядит целостным звеном в команде, а не "тащером", который индивидуально решает эпизоды.
Ну и как не вспомнить скандал в первом круге, когда "Карпаты" вынесли криворожцев 3:0. Это была первая серьезная победа Лупашко у руля "зелено-белых" и эмоции тогда перехлестывали через край. Львовяне тогда так эмоционально праздновали свои голы, что все завершилось почти конфликтом между тренерскими штабами, а Вернидуб после поединка не пожал руку своему коллеге.
Остается при своей позиции тренер криворожцев и сейчас:
"Единственное, что я скажу по этому всему - может, меня снова начнут наказывать или как там: руку я точно не пожму ни одному тренеру этой команды. После тех слов, которые я услышал в адрес клуба "Кривбасс", меня никто не заставит подойти и подать руку. Это точно, вообще.
Пусть что хотят, то и делают. Пока они не извинятся - не передо мной (я человек такой, как и все), а перед клубом "Кривбасс" - за те слова, что сказал помощник главного тренера", - заявил на неделе Вернидуб.
Тем не менее, "Кривбасс" уже постепенно готовится к зимнему перерыву: в клубе уже объявили планы на зимнее межсезонье, Вернидуб дал большое интервью, в котором поговорил о зиме, трансферах, и тогах осени, да и в целом, о жизни.
Впрочем, нет сомнений, что отпускного настроения у команды точно не будет. Не на матч с "Карпатами", это точно.
Так что ждем боевой состав и не менее, а может и более боевой настрой от криворожской команды.
По составу особо гадать не нужно – в трех последних матчах у Вернидуба в старте выходили абсолютно одни и те же 11 исполнителей. Правда в последнем матче с "Черноморцем" тренер был не очень доволен действиями 18-летнего Шевченко, который был заменен уже в перерыве.
Ориентировочный состав "Кривбасса": Маханьков, Бандейра, Понедельник, Драмбаев, Дибанго, Илич, Козык, Твердохлеб, Бизимана, Микитишин, Соса
"Карпаты", последние новости:
"Карпаты" продолжают свое постепенное восхождение по турнирной таблице. Команда не всегда стабильна, но прогресс львовян в осенней части сезона очевиден. В прошлом туре подопечные Лупашко со счетом 5:0 вынесли "Верес" и в прекрасном настроении подходят к матчу с "Кривбассом".
На скандале в матче 2-го тура с "Кривбассом", когда дело закончилось перепалкой тренерских штабов, в львовском клубе не педалируют.
Перед матчем Владислав Лупашко больше опасался "чемоданного" настроения у легионеров команды, ведь это последняя игра календарного года:
"Мы понимаем, куда едем, с кем играем. Разговаривал с нашими иностранцами о том, насколько этот матч важен, что у нас есть в Украине такое – "чемоданное настроение" называется такое состояние последних матчей, что мы не хотим этого.
Проговорили, что холодно, снег, что, возможно, какие-то сложности в логистике будут, тренировки на выезде. То есть сказали, что может быть, чтобы они были к этому готовы, и что мы должны от первого до последнего матча играть и продолжать прогрессировать", – сказал тренер.
В целом же, у команды все вполне спокойно, по крайне мере, внешне.
Ориентировочный состав "Карпат": Кемкин, Полегенько, Бабогло, Жан Педрозу, Мирошниченко, Альварес, Костенко, Чачуа, Бруниньо, Очеретько, Игор Невес
Турнирная таблица
"Кривбасс" после скомканного начала сезона набрал ход и сейчас поднялся уже на 4-е место в таблице, заявляя о своих претензиях на еврокубки. У команды 28 очков после 15 матчей.
"Карпаты" также провели хорошую очень и сейчас не намного отстают от криворожцев. У львовян 6-е место, 24 очка и 4 пункта отставания от "Кривбасса". Владислав Лупашко, при этом, продолжает говорить, что задача по сохранению места в элите еще не решена, но конечно же тренер лукавит. Закрепиться в зоне борьбы за еврокубки перед зимним перерывом – лакомая задача. Но для этого желательно брать очки у "Кривбасса".
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|16
|12
|4
|0
|36-11
|40
|2
|ФК Александрия
|16
|11
|4
|1
|25-11
|37
|3
|Шахтер
|15
|10
|3
|2
|41-14
|33
|4
|Кривбасс
|15
|8
|4
|3
|20-13
|28
|5
|Полесье
|16
|6
|6
|4
|23-16
|24
|6
|Карпаты
|16
|7
|3
|6
|22-19
|24
|7
|Рух
|16
|5
|8
|3
|20-11
|23
|8
|Верес
|16
|4
|7
|5
|17-23
|19
|9
|Заря
|15
|6
|1
|8
|16-19
|19
|10
|ЛНЗ
|16
|5
|3
|8
|17-25
|18
|11
|Ворскла
|16
|4
|4
|8
|15-24
|16
|12
|Колос
|16
|2
|9
|5
|9-12
|15
|13
|Левый Берег
|16
|3
|4
|9
|8-20
|13
|14
|Черноморец
|16
|3
|3
|10
|10-23
|12
|15
|Оболонь
|16
|2
|5
|9
|7-28
|11
|16
|Ингулец
|15
|1
|6
|8
|12-29
|9
Последние матчи
В шести последних матчах у "Кривбасса" 3 победы, 2 ничьи и 1 поражение, разницей мячей 10:6.
- "Полесье" – "Кривбасс" 2:1
- "Кривбасс" – "Рух" 1:1
- "Колос" – "Кривбасс" 1:1
- "Оболонь" – "Кривбасс" 0:1
- "Кривбасс" – "Полесье" 3:1
- "Черноморец" – "Кривбасс" 1:3
"Карпаты" в последних шести матчах одержали 3 победы и 3 поединка проиграли с разницей мячей 10:6.
- "Рух" – "Карпаты" 1:0
- "Карпаты" – "Левый Берег" 3:0
- "Александрия" – "Карпаты" 3:0
- "Карпаты" – "Колос" 1:0
- "Заря" – "Карпаты" 2:1
- "Карпаты" – "Верес" 5:0
В матче первого круга "Карпаты" во Львове разгромили "Кривбасс" 3:0.
"Кривбасс" – "Карпаты": ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Кривбасс" – "Карпаты" от UA-Футбол
Букмекеры видят фаворитом "Кривбасс". Впрочем, это ожидаемо, но не настолько сильно, чтобы уверенно говорить о победе хозяев. Криворожцы сейчас выглядят более стабильно, Твердохлеб раззабивался, но… Всегда есть какое-то но. У нас это то, что матч после скандала в первом круге, матч будет боевым и эмоциональным, и поэтому может качнуться в любую сторону.
Тяжелый матч для прогнозов, но все- таки хозяевам нужнее, поэтому берем с подстраховкой на криворожцев.
Прогноз UA-Футбол: Кривбасс с форой 0 за 1.45
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.
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