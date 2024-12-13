Александрия - ЛНЗ. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 14.12.2024

"Александрия" набрала лишь одно очко в двух последних матчах УПЛ, сыграв вничью и проиграв "Динамо". Команда Руслана Ротаня стремится завершить 2024 год на позитивной ноте, и в этом контексте черкасский "ЛНЗ", который уволил Андреса Карраско после четырех поражений подряд, – удобный соперник.
В прошлом туре "Александрия" впервые проиграла в сезоне 2024/25. Проиграла в матче за лидерство в чемпионате – киевскому "Динамо". Проиграла с досадным счетом – 0:3. "Результат бьет по нашему самолюбию", – признал после игры Александр Филиппов.
"Динамо" сыграло в этом матче эффективнее, зрелее. Гол в конце первого тайма после углового от Попова, и сразу – второй гол Ваната. "Александрия" от этого двойного удара так и не пришла в себя, что и признал после матча главный тренер команды Руслан Ротань.
"После первого пропущенного у нас появилось большое желание сравнять счет, но подводило мастерство и правильное распознавание игровых ситуаций. Мы делали совсем не то, что тренировали. К сожалению, у нас менталитет средней команды, которая неправильно реагирует на ошибки и все разваливается. Мы дали "Динамо" пространство и возможность играть на контратаках, и оно этим воспользовалось. Мы сами дали возможность сопернику сыграть в его футбол".
Ротань ожидает, что команда выучит урок этого матча, и убеждает, что ничего страшного не произошло. Посмотрим, действительно ли команда 43-летнего тренера сможет отреагировать на ошибки и на поражение.
Новости ЛНЗ
Только две победы в последних 12 матчах УПЛ, среди них семь поражений, четыре в последних четырех турах. Недоразумения на поле, и вне его, ошибки и нервы. "ЛНЗ" не выглядел в последние месяцы целостной командой, и отставка Андреса Карраско после матча с "Левым берегом" не стала неожиданностью. К игре с "Александрией" команду будет готовить и.о. главного тренера Андрей Дикань.
В матче с "Левым берегом" (1:3) многое решали эпизоды, и многие из них решились не в пользу "ЛНЗ". Однако все же возникают вопросы, как можно было пропустить три гола от наименее результативной команды лиги, проиграть сопернику, который в последний раз брал три очка еще первого сентября. И Карраско – не дурак, он понимал, что он видел. Уже бывший тренер "ЛНЗ" признал, что соперник "играл более интенсивно", а это уже прямая зона его ответственности.
"Мы должны перестраиваться и только тогда будет прогресс. Но пока этого недостаточно", – добавил Карраско, не зная тогда, что этот вероятный прогресс уже будет происходить без него.
Статистика команд, цифры и факты
Больше "ЛНЗ" в сезоне 2024/25 пропустил только "Ингулец" (25 голов и 29).
"ЛНЗ" забивал первым в последних двух матчах, но в итоге проигрывал.
Поражение от "Динамо" стало для "Александрии" первым в сезоне 2024/25.
Команда Руслана Ротаня в последних шести турах пропустила четыре гола, три из них – от "Динамо".
Беспроигрышная домашняя серия "Александрии" длится в УПЛ 12 игр: девять побед и три ничьи.
Пропускная гостевая клубная рекордная серия "ЛНЗ" продолжается в УПЛ 14 игр – 23 гола.
"ЛНЗ" на полях соперников обходится без ничьих на протяжении рекордных для клуба пяти игр: победа и четыре поражения.
Сложно предсказать, что удастся сделать Диканю за эти несколько дней, что он возглавляет "ЛНЗ". Будет ли команда выглядеть такой же разобранной и психологически хрупкой? Интересно и посмотреть на "Александрию" после первого поражения. Все же положительные результаты команды Руслана Ротаня на своем поле делают ее фаворитом в матче. Прогноз – победа "Александрии" 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.