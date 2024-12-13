Александрия - ЛНЗ. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 14.12.2024

Украинская Премьер-лига 2024/25, семнадцатый тур

14 декабря 2024 года. Александрия, "Ника"

"Александрия" 13:00 "ЛНЗ"

Телетрансляция – Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Киевстар ТВ, Setanta Sports, youtv, VOLIA

Текстовая трансляция – UA-Футбол

"Александрия" набрала лишь одно очко в двух последних матчах УПЛ, сыграв вничью и проиграв "Динамо". Команда Руслана Ротаня стремится завершить 2024 год на позитивной ноте, и в этом контексте черкасский "ЛНЗ", который уволил Андреса Карраско после четырех поражений подряд, – удобный соперник.

Новости Александрии

В прошлом туре "Александрия" впервые проиграла в сезоне 2024/25. Проиграла в матче за лидерство в чемпионате – киевскому "Динамо". Проиграла с досадным счетом – 0:3. "Результат бьет по нашему самолюбию", – признал после игры Александр Филиппов.

"Динамо" сыграло в этом матче эффективнее, зрелее. Гол в конце первого тайма после углового от Попова, и сразу – второй гол Ваната. "Александрия" от этого двойного удара так и не пришла в себя, что и признал после матча главный тренер команды Руслан Ротань.

Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

"После первого пропущенного у нас появилось большое желание сравнять счет, но подводило мастерство и правильное распознавание игровых ситуаций. Мы делали совсем не то, что тренировали. К сожалению, у нас менталитет средней команды, которая неправильно реагирует на ошибки и все разваливается. Мы дали "Динамо" пространство и возможность играть на контратаках, и оно этим воспользовалось. Мы сами дали возможность сопернику сыграть в его футбол".

Ротань ожидает, что команда выучит урок этого матча, и убеждает, что ничего страшного не произошло. Посмотрим, действительно ли команда 43-летнего тренера сможет отреагировать на ошибки и на поражение.

Новости ЛНЗ

Только две победы в последних 12 матчах УПЛ, среди них семь поражений, четыре в последних четырех турах. Недоразумения на поле, и вне его, ошибки и нервы. "ЛНЗ" не выглядел в последние месяцы целостной командой, и отставка Андреса Карраско после матча с "Левым берегом" не стала неожиданностью. К игре с "Александрией" команду будет готовить и.о. главного тренера Андрей Дикань.

В матче с "Левым берегом" (1:3) многое решали эпизоды, и многие из них решились не в пользу "ЛНЗ". Однако все же возникают вопросы, как можно было пропустить три гола от наименее результативной команды лиги, проиграть сопернику, который в последний раз брал три очка еще первого сентября. И Карраско – не дурак, он понимал, что он видел. Уже бывший тренер "ЛНЗ" признал, что соперник "играл более интенсивно", а это уже прямая зона его ответственности.

"Мы должны перестраиваться и только тогда будет прогресс. Но пока этого недостаточно", – добавил Карраско, не зная тогда, что этот вероятный прогресс уже будет происходить без него.

Статистика команд, цифры и факты

Больше "ЛНЗ" в сезоне 2024/25 пропустил только "Ингулец" (25 голов и 29).

"ЛНЗ" забивал первым в последних двух матчах, но в итоге проигрывал.

Поражение от "Динамо" стало для "Александрии" первым в сезоне 2024/25.

Команда Руслана Ротаня в последних шести турах пропустила четыре гола, три из них – от "Динамо".

Беспроигрышная домашняя серия "Александрии" длится в УПЛ 12 игр: девять побед и три ничьи.

Пропускная гостевая клубная рекордная серия "ЛНЗ" продолжается в УПЛ 14 игр – 23 гола.

"ЛНЗ" на полях соперников обходится без ничьих на протяжении рекордных для клуба пяти игр: победа и четыре поражения.

Последние матчи Александрии и ЛНЗ

Александрия

08.12 "Динамо" Киев 0:3 (УПЛ)

04.12 "Динамо" Киев 0:0 (УПЛ)

01.12 "Черноморец" 3:0 (УПЛ)

24.11 "Верес" 1:1 (УПЛ)

09.11 "Карпаты" 3:0 (УПЛ)

ЛНЗ

07.12 "Левый берег" 1:3 (УПЛ)

30.11 "Верес" 1:2 (УПЛ)

23.11 "Ворскла" 0:2 (УПЛ)

09.11 "Оболонь" 0:1 (УПЛ)

04.11 "Заря" 2:1 (УПЛ)

Турнирная таблица УПЛ

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 16 12 4 0 36-11 40 2 ФК Александрия 16 11 4 1 25-11 37 3 Шахтер 15 10 3 2 41-14 33 4 Кривбасс 15 8 4 3 20-13 28 5 Полесье 16 6 6 4 23-16 24 6 Карпаты 16 7 3 6 22-19 24 7 Рух 16 5 8 3 20-11 23 8 Верес 16 4 7 5 17-23 19 9 Заря 15 6 1 8 16-19 19 10 ЛНЗ 16 5 3 8 17-25 18 11 Ворскла 17 4 4 9 15-25 16 12 Левый Берег 17 4 4 9 9-20 16 13 Колос 16 2 9 5 9-12 15 14 Черноморец 16 3 3 10 10-23 12 15 Оболонь 16 2 5 9 7-28 11 16 Ингулец 15 1 6 8 12-29 9

Личные встречи

Всего команды провели между собой три матча: одна победа "Александрии", одна – "ЛНЗ" и одна ничья. На стадионе "Ника" в прошлом сезоне победил "ЛНЗ" – 2:1.

Ставки и Коэффициенты на матч Александрия – ЛНЗ

Прогноз на матч Александрия – ЛНЗ от UA-Football

Сложно предсказать, что удастся сделать Диканю за эти несколько дней, что он возглавляет "ЛНЗ". Будет ли команда выглядеть такой же разобранной и психологически хрупкой? Интересно и посмотреть на "Александрию" после первого поражения. Все же положительные результаты команды Руслана Ротаня на своем поле делают ее фаворитом в матче. Прогноз – победа "Александрии" 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.