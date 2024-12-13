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Заря - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.12.2024
Заря - Черноморец. Прогноз и анонс матча ⋉ 14.12.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Осенне-зимняя часть родной УПЛ приближается к своему финишу. Вот и "Заря" и "Черноморец" проведут свой последний поединок перед новогодним отпуском. Очки необходимы обоим: луганчанам - чтобы закрепиться в середине таблицы, "морякам" - чтобы вылезти из зоны "стыков".
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- "Заря" 18:00 "Черноморец"
- "Заря": последние новости
- "Чорноморець": последние новости
- "Заря" - "Чорноморець" . Личные встречи
- "Заря" - "Чорноморець" . Последние официальные матчи
- Турнирное положение команд
- "Заря" - "Чорноморець" . Ставка и коэффициенты
- "Заря" - "Чорноморець" . Прогноз на матч от UA-Футбол
17-й тур УПЛ сезона 2024/25
Суббота, 14-е декабря
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Арбитр: Блавацкий Роман
"Заря" 18:00 "Черноморец"
Текстовая онлайн-трансляция матчу - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Заря": последние новости
Банда Младена Бартуловича идет по своему графику. Регулярные поражения чередуются с редкими ничьими. Как-никакая стабильность, хех. При этом, можно утверждать, что "Заря" берет очки там, где и должна это делать. Без "оверперформансов", однако и без откровенных провалов.
А последнем туре луганчан вообще прорвало. Сначала "Заря" довольно неожиданно на выезде расписала ничью с житомирским "Полесьем" Имада Ашура (1:1). Да, кризисными житомирянами, но все же. Эта ничья, кстати, стала первой для луганского коллектива в этом сезоне.
После этого же последовала первая победа для "Зари" с конца октября. В частности, уже на правах хозяина подопечные ховартского специалиста обыграли львовские "Карпаты" Владислава Лупашко (2:1). Примечательно, что луганчане первыми пропустили в той встрече, однако собрались во втором тайме и оформили победный камбэк.
"Заря" всегда была "мужиками". У нас тоже строится новая команда. Много молодых игроков - Яцык, Горбач, Слесар, Эскинья, Гусев... Надо немного времени. Уверен, что этот характер придет. В игре против "Полесья" он был, сегодня был также. Надо дальше так работать. До паузы еще две важных игры. Надо выигрывать их и подниматься в турнирной таблице. У нашей команды есть большой потенциал", - рассказал 38-летний Бартулович после триумфа над "львами".
Так и есть. "Заря" на моральном подъеме. И кажется, что понемногу команда Бартуловича нащупывает свою игру.
Конечно, последним матчем для "Зари" было противостояние с "Ингульцом". Да, подопечные Василия Кобина сумели выйти вперед в конце первого тайма. Но встреча не была доиграна из-за затяжной воздушной тревоги в Кривом Роге. Коллективы успели провести лишь первую половину - поэтому анализировать здесь что-то очень сложно. Комплексной картинки, как и результата нет.
Ориентировочный состав "Зари": Сапутин, Джордан, Дрышлюк, Жуниор, Башич, Вантух, Яцик, Горбач, Мичин, Вакула, Будковский.
"Чорноморець": последние новости
Если у "Зари" есть какие-то проблески и надежда на светлое будущее. То здесь, тотальная безнадежная яма. А что, вы хотели услышать что-то другое? Пятиматчевая серия из поражений в УПЛ... А побеждал "Черноморец" на украинских полях вообще еще в начале октября. Речь идет о минимальном триумфе над одним из аутсайдеров - киевской "Оболонью" (1:0).
Из "положительного" за последнее время с натяжкой можно отметить ничьи с ровенским "Вересом" и львовским "Рухом". Обе встречи закончились с идентичным счетом - по 1:1. Но ведь 5 (пять!) подряд поражений... Ну о чем речь.
Тем более, в рядах "моряков" явно нарушился внутренний микроклимат. Матч с "Александрией" Руслана Ротаня и два удаления на что-то то намекают. Особенно, в этом контексте показательна дисквалификация опытного Богдана Бутко. Если уж капитан "ломается" морально, то что говорить о других.
"Настоящая мужская игра была. Очень хотели порадовать наших болельщиков. Считаю, сыграли достаточно агрессивно. Перестроили тактическую схему. И в принципе ребята выполняли много "верхнего" прессинга. Будем откровенны, где-то в последние 5 минут первого тайма мы уступили: пенальти - гол, и второй гол из ничего пропустили", - так наставник "Черноморца" прокомментировал поражение от криворожского "Кривбасса" в предыдущем туре чемпионата.
Кажется, что матч с "Зарей" - последний шанс для Александра Бабича хоть как-то сгладить впечатление от этой катастрофы и безнадежности. "Морякам" просто жизненно необходимо демонстрировать характер и доказывать, что их рано списывать со счетов. Иначе, уже и зона вылета не за горами...
Ориентировочный состав "Черноморца": Рудько, Кисель, Скиба, Лацабидзе, Ермаков, Билошевский, Пшеничнюк, Сигеев, Шпорн, Хобленко, Попов.
"Заря" - "Чорноморець" . Личные встречи
Тотальный паритет по победам, ничего себе! И это аж за 73 очных поединка, которые луганская и одесская команды провели между собой на совершенно разных уровнях. К тому же, эти коллективы очень любят расходиться миром - сразу 21 ничья была зафиксирована в очных встречах "Зари" и "Черноморца".
Статистика очных поединков:
"Заря" - "Чорноморець" . Последние официальные матчи
Турнирное положение команд
Только честно, многие из вас ожидали, что луганчане и одесситы по итогам первого круга расположатся на этих местах? Вот и мы - откровенно, нет. "Заря" находится на грани верхней и нижней частей турнирной таблицы. В свою очередь, "Черноморец" вообще свалился в зону переходных матчей...
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|16
|12
|4
|0
|36-11
|40
|2
|ФК Александрия
|16
|11
|4
|1
|25-11
|37
|3
|Шахтер
|15
|10
|3
|2
|41-14
|33
|4
|Кривбасс
|15
|8
|4
|3
|20-13
|28
|5
|Полесье
|16
|6
|6
|4
|23-16
|24
|6
|Карпаты
|16
|7
|3
|6
|22-19
|24
|7
|Рух
|16
|5
|8
|3
|20-11
|23
|8
|Верес
|16
|4
|7
|5
|17-23
|19
|9
|Заря
|15
|6
|1
|8
|16-19
|19
|10
|ЛНЗ
|16
|5
|3
|8
|17-25
|18
|11
|Ворскла
|17
|4
|4
|9
|15-25
|16
|12
|Левый Берег
|17
|4
|4
|9
|9-20
|16
|13
|Колос
|16
|2
|9
|5
|9-12
|15
|14
|Черноморец
|16
|3
|3
|10
|10-23
|12
|15
|Оболонь
|16
|2
|5
|9
|7-28
|11
|16
|Ингулец
|15
|1
|6
|8
|12-29
|9
"Заря" - "Чорноморець" . Ставка и коэффициенты
"Заря" - "Чорноморець" . Прогноз на матч от UA-Футбол
Минимальная победа "Зари". Учитывая текущую игровую форму команд и место в таблице, именно луганчане являются фаворитом этой пары. "Черноморец" сейчас выглядит максимально безнадежно во всех смыслах. Особенно, в моральном контексте... Серия из поражений не даст соврать.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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