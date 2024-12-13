Заря - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.12.2024

Осенне-зимняя часть родной УПЛ приближается к своему финишу. Вот и "Заря" и "Черноморец" проведут свой последний поединок перед новогодним отпуском. Очки необходимы обоим: луганчанам - чтобы закрепиться в середине таблицы, "морякам" - чтобы вылезти из зоны "стыков".

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17-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 14-е декабря

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Арбитр: Блавацкий Роман

Текстовая онлайн-трансляция матчу - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Заря": последние новости

Банда Младена Бартуловича идет по своему графику. Регулярные поражения чередуются с редкими ничьими. Как-никакая стабильность, хех. При этом, можно утверждать, что "Заря" берет очки там, где и должна это делать. Без "оверперформансов", однако и без откровенных провалов.

А последнем туре луганчан вообще прорвало. Сначала "Заря" довольно неожиданно на выезде расписала ничью с житомирским "Полесьем" Имада Ашура (1:1). Да, кризисными житомирянами, но все же. Эта ничья, кстати, стала первой для луганского коллектива в этом сезоне.

После этого же последовала первая победа для "Зари" с конца октября. В частности, уже на правах хозяина подопечные ховартского специалиста обыграли львовские "Карпаты" Владислава Лупашко (2:1). Примечательно, что луганчане первыми пропустили в той встрече, однако собрались во втором тайме и оформили победный камбэк.

"Заря" всегда была "мужиками". У нас тоже строится новая команда. Много молодых игроков - Яцык, Горбач, Слесар, Эскинья, Гусев... Надо немного времени. Уверен, что этот характер придет. В игре против "Полесья" он был, сегодня был также. Надо дальше так работать. До паузы еще две важных игры. Надо выигрывать их и подниматься в турнирной таблице. У нашей команды есть большой потенциал", - рассказал 38-летний Бартулович после триумфа над "львами".

Так и есть. "Заря" на моральном подъеме. И кажется, что понемногу команда Бартуловича нащупывает свою игру.

Конечно, последним матчем для "Зари" было противостояние с "Ингульцом". Да, подопечные Василия Кобина сумели выйти вперед в конце первого тайма. Но встреча не была доиграна из-за затяжной воздушной тревоги в Кривом Роге. Коллективы успели провести лишь первую половину - поэтому анализировать здесь что-то очень сложно. Комплексной картинки, как и результата нет.

Ориентировочный состав "Зари": Сапутин, Джордан, Дрышлюк, Жуниор, Башич, Вантух, Яцик, Горбач, Мичин, Вакула, Будковский.

"Чорноморець": последние новости

Если у "Зари" есть какие-то проблески и надежда на светлое будущее. То здесь, тотальная безнадежная яма. А что, вы хотели услышать что-то другое? Пятиматчевая серия из поражений в УПЛ... А побеждал "Черноморец" на украинских полях вообще еще в начале октября. Речь идет о минимальном триумфе над одним из аутсайдеров - киевской "Оболонью" (1:0).

Из "положительного" за последнее время с натяжкой можно отметить ничьи с ровенским "Вересом" и львовским "Рухом". Обе встречи закончились с идентичным счетом - по 1:1. Но ведь 5 (пять!) подряд поражений... Ну о чем речь.

Тем более, в рядах "моряков" явно нарушился внутренний микроклимат. Матч с "Александрией" Руслана Ротаня и два удаления на что-то то намекают. Особенно, в этом контексте показательна дисквалификация опытного Богдана Бутко. Если уж капитан "ломается" морально, то что говорить о других.

"Настоящая мужская игра была. Очень хотели порадовать наших болельщиков. Считаю, сыграли достаточно агрессивно. Перестроили тактическую схему. И в принципе ребята выполняли много "верхнего" прессинга. Будем откровенны, где-то в последние 5 минут первого тайма мы уступили: пенальти - гол, и второй гол из ничего пропустили", - так наставник "Черноморца" прокомментировал поражение от криворожского "Кривбасса" в предыдущем туре чемпионата.

Кажется, что матч с "Зарей" - последний шанс для Александра Бабича хоть как-то сгладить впечатление от этой катастрофы и безнадежности. "Морякам" просто жизненно необходимо демонстрировать характер и доказывать, что их рано списывать со счетов. Иначе, уже и зона вылета не за горами...

Ориентировочный состав "Черноморца": Рудько, Кисель, Скиба, Лацабидзе, Ермаков, Билошевский, Пшеничнюк, Сигеев, Шпорн, Хобленко, Попов.

"Заря" - "Чорноморець" . Личные встречи

Тотальный паритет по победам, ничего себе! И это аж за 73 очных поединка, которые луганская и одесская команды провели между собой на совершенно разных уровнях. К тому же, эти коллективы очень любят расходиться миром - сразу 21 ничья была зафиксирована в очных встречах "Зари" и "Черноморца".

Статистика очных поединков:

Победы: 26:26

26:26 Забитые мячи: 1:1

1:1 В среднем голов за матч: 0.50 - 0.00

0.50 - 0.00 Самая большая победа: 1:0

"Заря" - "Чорноморець" . Последние официальные матчи

"Заря":

"Чорноморець":

Турнирное положение команд

Только честно, многие из вас ожидали, что луганчане и одесситы по итогам первого круга расположатся на этих местах? Вот и мы - откровенно, нет. "Заря" находится на грани верхней и нижней частей турнирной таблицы. В свою очередь, "Черноморец" вообще свалился в зону переходных матчей...

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 16 12 4 0 36-11 40 2 ФК Александрия 16 11 4 1 25-11 37 3 Шахтер 15 10 3 2 41-14 33 4 Кривбасс 15 8 4 3 20-13 28 5 Полесье 16 6 6 4 23-16 24 6 Карпаты 16 7 3 6 22-19 24 7 Рух 16 5 8 3 20-11 23 8 Верес 16 4 7 5 17-23 19 9 Заря 15 6 1 8 16-19 19 10 ЛНЗ 16 5 3 8 17-25 18 11 Ворскла 17 4 4 9 15-25 16 12 Левый Берег 17 4 4 9 9-20 16 13 Колос 16 2 9 5 9-12 15 14 Черноморец 16 3 3 10 10-23 12 15 Оболонь 16 2 5 9 7-28 11 16 Ингулец 15 1 6 8 12-29 9

"Заря" - "Чорноморець" . Ставка и коэффициенты

"Заря" - "Чорноморець" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Минимальная победа "Зари". Учитывая текущую игровую форму команд и место в таблице, именно луганчане являются фаворитом этой пары. "Черноморец" сейчас выглядит максимально безнадежно во всех смыслах. Особенно, в моральном контексте... Серия из поражений не даст соврать.