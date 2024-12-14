Ингулец - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 15.12.2024

Главный аутсайдер УПЛ "Ингулец" сыграет с находящимся в зоне стыковых игр "Колосом". Обоим командам кровь из носу нужно добывать очки, так что мотивации им будет не занимать.
Также интересно противостояние двух разных стилей - комбинационного футбола Василия Кобина со стремлением действовать первым номером и игры от обороны со ставкой на контратаки в исполнении коллектива Александра Поздеева.
Судя по всему, "Ингулец" постепенно приходит в себя. Петровцы показывали неплохой потенциал еще в первых турах, но проблемы с реализацией моментов и отсутствие игр на собственном стадионе были одними из главных факторов, мешающих им подняться из зоны вылета.
Позднее к вышеперечисленному добавились и внутренние проблемы "Ингульца", вследствие чего после разгрома от "Динамо" (2:5) в дубль были переведены сразу пять футболистов первой команды.
Затем "красно-желтые" сыграли вничью с "Левым Берегом" (0:0), потерпели унизительное поражение от "Шахтера" (0:6), но после этого реабилитировались перед болельщиками крупной победой над только набравшей ход "Ворсклой" (3:0).
На прошлой неделе "Ингулец" в Кривом Роге закончил в свою пользу первый тайм матча с "Зарей" (1:0), но доиграть встречу не удалось из-за долгой тревоги, и ее в конечном итоге перенесли.
В лазарете петровцев находятся Виталий Дубилей и Станислав-Нури Малыш.
В отличие от своего будущего соперника, у "Колоса" ситуация более стабильная. "Хлеборобы" с каждым поединком укрепляют свой статус самой закрытой команды чемпионата, чередуя нулевые ничьи (или со счетом 1:1) с минимальными поражениями и победами.
Обеспокоенность проблемами своих подопечных в атаке после матча с "Оболонью" (0:0) на прошлой неделе выразил и главный тренер "Колоса" Александр Поздеев:
"Мне в линии атаки нужно видеть конкретные действия. Я хочу видеть прострельные передачи, удары по воротам. Хочу видеть давление, врывание в штрафную площадь.
Мы не можем вообще не забивать голов. Если бы у нас не было моментов - окей, это одна проблема. А когда моменты есть, пусть их не так много как хотелось, но они есть - то нужно хоть что-то выжимать из них. А иначе просто нет шансов за что-то бороться вообще", - сказал специалист.
Учитывая вышесказанное, можно предположить, что с "Ингульцом" ковалевцы постараются сыграть в более открытый футбол.
Не помогут "Колосу" в предстоящей встрече травмированные Олег Криворучко и Владислав Емец.