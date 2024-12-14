Ингулец - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 15.12.2024

Главный аутсайдер УПЛ "Ингулец" сыграет с находящимся в зоне стыковых игр "Колосом". Обоим командам кровь из носу нужно добывать очки, так что мотивации им будет не занимать.

Также интересно противостояние двух разных стилей - комбинационного футбола Василия Кобина со стремлением действовать первым номером и игры от обороны со ставкой на контратаки в исполнении коллектива Александра Поздеева.

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"Ингулец" - "Колос" 13:00

VBET Лига. 17-й тур

15 декабря. Ковалевка. Стадион "Колос"

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Ингулец": последние новости

Судя по всему, "Ингулец" постепенно приходит в себя. Петровцы показывали неплохой потенциал еще в первых турах, но проблемы с реализацией моментов и отсутствие игр на собственном стадионе были одними из главных факторов, мешающих им подняться из зоны вылета.

Позднее к вышеперечисленному добавились и внутренние проблемы "Ингульца", вследствие чего после разгрома от "Динамо" (2:5) в дубль были переведены сразу пять футболистов первой команды.

Затем "красно-желтые" сыграли вничью с "Левым Берегом" (0:0), потерпели унизительное поражение от "Шахтера" (0:6), но после этого реабилитировались перед болельщиками крупной победой над только набравшей ход "Ворсклой" (3:0).

На прошлой неделе "Ингулец" в Кривом Роге закончил в свою пользу первый тайм матча с "Зарей" (1:0), но доиграть встречу не удалось из-за долгой тревоги, и ее в конечном итоге перенесли.

В лазарете петровцев находятся Виталий Дубилей и Станислав-Нури Малыш.

Ориентировочный состав: Паламарчук - Сидоренко, Виливальд, Шершень, Мысык - Волохатый - Белоцерковец, Пятов, Лосенко, Могильный - Резепов

"Колос": последние новости

В отличие от своего будущего соперника, у "Колоса" ситуация более стабильная. "Хлеборобы" с каждым поединком укрепляют свой статус самой закрытой команды чемпионата, чередуя нулевые ничьи (или со счетом 1:1) с минимальными поражениями и победами.

Обеспокоенность проблемами своих подопечных в атаке после матча с "Оболонью" (0:0) на прошлой неделе выразил и главный тренер "Колоса" Александр Поздеев:

"Мне в линии атаки нужно видеть конкретные действия. Я хочу видеть прострельные передачи, удары по воротам. Хочу видеть давление, врывание в штрафную площадь. Мы не можем вообще не забивать голов. Если бы у нас не было моментов - окей, это одна проблема. А когда моменты есть, пусть их не так много как хотелось, но они есть - то нужно хоть что-то выжимать из них. А иначе просто нет шансов за что-то бороться вообще", - сказал специалист.

Учитывая вышесказанное, можно предположить, что с "Ингульцом" ковалевцы постараются сыграть в более открытый футбол.

Не помогут "Колосу" в предстоящей встрече травмированные Олег Криворучко и Владислав Емец.

Ориентировочный состав: Пахолюк - Поправка, Бондаренко, Красничи, Цуриков - Алефиренко, Демченко, Ориховский, Велетень - Диего - Боливар

"Ингулец" - "Колос". Последние матчи

"Ингулец":

08.12. "Ингулец" - "Заря" 1:0 (перенесен)

29.11. "Ворскла" - "Ингулец" 0:3 (УПЛ)

23.11 "Шахтер" - "Ингулец" 6:0 (УПЛ)

08.11 "Левый Берег" - "Ингулец" 0:0 (УПЛ)

03.11. "Динамо" - "Ингулец" 5:2 (УПЛ)

"Колос":

08.12. "Колос" - "Оболонь" 0:0 (УПЛ)

01.12. "Колос" – "Динамо" 1:1 (УПЛ)

22.11. "Карпаты" – "Колос" 1:0 (УПЛ)

16.11. "Колос" - "Заря" 1:0 (УПЛ)

09.11. "Колос" - "Кривбасс" 1:1 (УПЛ)

Личные встречи

История противостояния этих команд насчитывает 15 официальных матчей. В трех из них побеждал "Ингулец", в четырех - "Колос", и еще восемь раз была зафиксирована ничья.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 16 12 4 0 36-11 40 2 ФК Александрия 17 11 5 1 26-12 38 3 Шахтер 15 10 3 2 41-14 33 4 Кривбасс 16 9 4 3 22-13 31 5 Полесье 16 6 6 4 23-16 24 6 Карпаты 17 7 3 7 22-21 24 7 Рух 16 5 8 3 20-11 23 8 Верес 16 4 7 5 17-23 19 9 ЛНЗ 17 5 4 8 18-26 19 10 Заря 15 6 1 8 16-19 19 11 Ворскла 17 4 4 9 15-25 16 12 Левый Берег 17 4 4 9 9-20 16 13 Колос 16 2 9 5 9-12 15 14 Черноморец 16 3 3 10 10-23 12 15 Оболонь 16 2 5 9 7-28 11 16 Ингулец 15 1 6 8 12-29 9

Ставки и коэффициенты

"Ингулец" - "Колос". Прогноз от UA-Футбол

"Ингулец" забил четыре гола за последние 2,5 тайма, а в "Колосе" бьют тревогу по поводу низкой результативности. Так что предположим, что как минимум два гола в этом поединке мы увидим.

Наш прогноз - тотал матча больше (1,5) и фора (+1,0) на "Ингулец" с общим коэффициентом 2,21.