Рух - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 15.12.2024

Команды сыграют последний для себя матч в 2024 году. Безусловно, фаворитами противостояния считаются хозяева, но против неуступчивой Оболони им будет непросто. Смогут ли подопечные Шищенко на мажорной ноте завершить сложный год?

УПЛ, 17-й тур

15.12.2024. 15:30. "Арена Львов". Львов

"Рух" - "Оболонь"

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая трансляция: UA-Футбол

"Рух": последние новости

Четыре матча подряд не проигрывают львовяне: две победы и две ничьи. Безусловно, эти результаты не могут не радовать болельщиков и руководство клуба. "Рух" продолжает борьбу за топ-5, но к игре этого коллектива есть вопросы. В прошлом туре львовяне на выезде минимально победили "Полесье". Житомирский коллектив почти весь матч играл в меньшинстве, а на последних минутах - даже без двух игроков. Даже, несмотря на такое численное большинство игрового преимущества, у подопечных Пономарева не было. Они играли максимально осторожно и пассивно. Были все шансы, что "Полесье" даже сравняет счет. Показалось, что в функциональном плане у львовян не все так хорошо в конце 2024 года. Героем матча стал Игорь Краснопир, забивший на 30-й минуте.

Своими ожиданиями от матча против бывшей команды поделился нападающий Игорь Краснопир. - "Я долго не забивал голы, поэтому рад, что смог отличиться в предыдущей игре. Для нападающего это очень важно, и когда ты не забиваешь какой-то период, то начинаешь терять уверенность в себе. Надеюсь, что смогу забить и в следующем поединке, и в других матчах в 2025 году и продолжу помогать команде добывать очки.

В начале сезона следил за результатами "Оболони". Киевляне уже сменили главного тренера, так что у ребят теперь новые требования, изменилась игровая структура. Это боевая команда и тяжело с ними играть, ведь они будут настроены забрать у нас очки. Но "Рух" попытается сделать все от себя зависящее, чтобы одержать победу в последней игре в этом году, - резюмировал Краснопир.

Ориентировочный состав: Ледвий – Сыч, Слюбик, Холод, Роман – Пастух, Дидык, Пидгурский – Карабин, Краснопир, Климчук

"Оболонь": последние новости

Киевляне перед этим туром занимали предпоследнее место и могут завершить год на последнем месте. Три матча подряд не могут выиграть "пивовары": две ничьи и поражение. Однако результатом игры с "Колосом" подопечные Шищенко все же должны быть довольны, ведь не проиграли на выезде непростому сопернику. Неплохой матч провел Назарий Федоривский, ведь "Оболонь" впервые за три игры не пропустила. С конструктивом очень большие проблемы у "пивоваров", но в защите начали играть неплохо. Бороться, бороться и еще раз бороться – таков девиз "Оболони" в нынешнем сезоне.

После матча с "Колосом" своими эмоциями поделился Сергей Шищенко. - "Я очень доволен, как ребята отработали сегодня. У нас где-то не получалось, но такой непростой матч с тревогами был, поэтому доволен результатом в первую очередь. Игрой эпизодически, а в целом результат нам очень нужен, - отметил тренер".

Перед игрой во Львове у киевлян есть существенная кадровая потеря, ведь из-за дисквалификации не сможет сыграть основной защитник команды Сергей Суханов.

Ориентировочный состав: Федоривский, Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Близниченко, Витенчук, Черненко, Тарануха, Бычек, Курко

Последние матчи команд

"Рух"

"Полесье" 1:1 (УПЛ)

"Шахтер" 1:1 (УПЛ)

"Левый Берег" 1:0 (УПЛ)

"Верес" 0:2 (УПЛ)

"Кривбасс" 1:1 (УПЛ)

"Оболонь"

"Колос" 0:0 (УПЛ)

"Левый Берег" 1:1 (УПЛ)

"Кривбасс" 0:1 (УПЛ)

ЛНЗ 1:0 (УПЛ)

"Верес" 0:0 (УПЛ)

Личные встречи

Команды между собой сыграли девять матчей: три победы львовян, две победы киевлян и четыре ничьих. Игра первого круга завершилась разгромной перемой львовян – 4:0.

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 16 12 4 0 36-11 40 2 ФК Александрия 16 11 4 1 25-11 37 3 Шахтер 15 10 3 2 41-14 33 4 Кривбасс 15 8 4 3 20-13 28 5 Полесье 16 6 6 4 23-16 24 6 Карпаты 16 7 3 6 22-19 24 7 Рух 16 5 8 3 20-11 23 8 Верес 16 4 7 5 17-23 19 9 Заря 15 6 1 8 16-19 19 10 ЛНЗ 16 5 3 8 17-25 18 11 Ворскла 17 4 4 9 15-25 16 12 Левый Берег 17 4 4 9 9-20 16 13 Колос 16 2 9 5 9-12 15 14 Черноморец 16 3 3 10 10-23 12 15 Оболонь 16 2 5 9 7-28 11 16 Ингулец 15 1 6 8 12-29 9

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Рух – Оболонь от UA-Футбол

Букмекеры считают фаворитом этого противостояния хозяев, но им легко не будет. В последних матчах подопечные Пономарева не выглядят убедительно. "Оболонь" всегда умела навязывать борьбу соперникам. Безусловно, киевляне играют неярко, но создать проблемы оппоненту они могут. Обе команды постараются на мажорной ноте завершить 2024 год, но большого количества голов не ожидаем. Прогноз – обе команды забьют (НЕТ) за 1.53.