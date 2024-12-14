Полесье - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 15.12.2024

Достаточно уникальный случай. Мало того, что имеем дело с лидерами нашего родного первенства, так этот матч еще и обещает стать показательным и хрестоматийным в профессиональном плане для наставников обеих команд. Конечно, речь идет о центральном поединке тура - встрече житомирских "волков" Имада Ашура и "горняков" Марино Пушича. Поехали разбирать кризисных лидеров!

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17-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 15-е декабря

Житомир, Центральный городской стадион "Полесье"

Арбитр: Романов Виталий

Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТБ

"Полесье": последние новости

Если еще месяц назад можно было бы сказать, что это ситуативный спад. Даже вот с условной "Барсой" или "Реалом" такое случается. А что уж говорить о таком молодом проекте, как "Полесье", при всем уважении. То с течением времени, можно со всей уверенностью констатировать - житомиряне попали в достаточно безыдейную яму. "Оверперформансы" лидеров Гуцуляка и Назаренко закончились, а дальше все - пустота. Невероятно широкий по меркам УПЛ подбор исполнителей и качество этого ростера ничего не могут продемонстрировать...

И если в этом контексте поражения от "Александрии" Руслана Ротаня и киевского "Динамо" Александра Шовковского можно списать без "списать" без проблем, учитывая их лидирующие позиции в турнирной таблице украинского первенства. Даже поражение от криворожского "Кривбасса" Юрия Вернидуба можно объяснить. То с ничьей с луганской "Зарей" (1:1) и одним очком в двух матчах с львовским "Рухом" в этом контексте как-то не складывается...

"У нас был план на игру. Его сначала один раз скорректировали, второй раз скорректировали существенно. По ходу игры много эпизодов, где наш план, очевидно, никому не интересен. Его продолжали корректировать. Не знаю, сколько еще раз должны ходить по ногам наших игроков в своей площадке соперники. Не знаю, еще сколько. Одна игра, вторая игра. Если будет так продолжаться, зачем вообще какие-то планы строить?", - поделился мыслями Ашур после последнего поражения от "Руха".

В "сухом" остатке имеем последнюю победу "Полесье" еще в конце октября. Решать вопрос нужно срочно. Что-то у житомирян внутри точно сломалось. И, кажется, у молодого наставника "волков" в лице Имада Ашура это последний шанс доказать свою профессиональную готовность работать в таком амбициозном клубе. Однако, соперника судьба подарила ой-ой...

Доверие от президента житомирского клуба есть - о чем и Геннадий Буткевич высказывался публично. Даже анонсированы будущие трансферы. Перспектива точно есть, необходимо лишь доказывать здесь и сейчас. Тем более, победить "Шахтер" в своем дебюте на взрослом уровне 36-летнему Ашуру уже удавалось.

Ориентировочный состав "Полесья": Волынец, Михайличенко, Матич, Сарапий, Смоляков, Кушниренко, Бабенко, Гуцуляк, Назаренко, Луифер, Венделл.

"Шахтер": последние новости

"Шахтер" же тоже находится в определенном угнетении. В УПЛ как будто результат в энергосберегающем режиме есть. Хотя и тоже случаются островки безыдейности, как вот с тем же львовским "Рухом" Виталия Пономарева - ничья 1:1.

Но больше всего в этом контексте добивает уверенность и энтузиазм "горняков" именно выступления на европейской арене. То абсолютное разочарование в виде потери победы в самой концовке с нидерландским ПСВ (2:3) и тотальный классовый погром от мюнхенской "Баварии" (1:5).

Поэтому, поприще УПЛ сейчас для дончан выступает в качестве реабилитационной платформы, как бы это ни звучало. И лучших условий для этой самой реабилитации на внутренней арене, чем матч со статусным, но невероятно кризисным на данный момент "Полесьем" - просто нет.

Если "Шахтер" правильно подготовится морально и выиграет битву прежде всего с собой, то шансов у житомирских "волков" не будет. Однако, здесь на авансцену со своими решениями должен выходить как раз боснийский специалист. Доказывать Марино Пушичу, как и его украинскому коллеге во главе житомирян, есть что.

"Это такой вид матчей высшего уровня. И такой результат для "Баварии" - это на самом деле нормально. Мы были очень близкими в первой половине. Однако, к сожалению, потеряли это. Но в то же время я сказал команде: "Не расстраивайтесь. Вы сделали все, чтобы получить результат в этой игре". Я думаю, что мы презентовали себя хорошим образом. Что касается меня, то я переключаюсь сразу и готовлюсь к следующему матчу в УПЛ, где мы будем играть против "Полесье". Лично для меня здесь и сейчас это наиболее важно. Я говорил с несколькими футболистами после игры и сказал им закрыть эту игру и готовиться к следующей", - рассказал Пушич после разгромного поражения от "Баварии" Венсана Компани.

Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Тобиас, Крыськив, Невертон, Судаков, Марлон Гомес, Зубков, Траоре.

"Полесье" - "Шахтер" . Личные встречи

Настоящая сенсация! По победам в очных противостояниях преобладают именно житомирские "волки". Более того! Горнякам еще ни разу не удалось обыграть "Полесье" в рамках УПЛ.

Статистика очных поединков:

Победы: 3:1

3:1 Забитые мячи: 5:4

5:4 В среднем голов за матч: 1.00 - 0.80

1.00 - 0.80 Самая большая победа: 2:0 - 1:4

"Полесье" - "Шахтер" . Последние официальные матчи

"Полесье":

"Шахтер":

Турнирное положение команд

"Шахтер" продолжает погоню за "горожанами" и динамовцами. Однако, есть матч в запасе. В свою очередь, "Полесье", кажется окончательно отклеилось от топ-4 украинского первенства.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 16 12 4 0 36-11 40 2 ФК Александрия 17 11 5 1 26-12 38 3 Шахтер 15 10 3 2 41-14 33 4 Кривбасс 16 9 4 3 22-13 31 5 Полесье 16 6 6 4 23-16 24 6 Карпаты 17 7 3 7 22-21 24 7 Рух 16 5 8 3 20-11 23 8 Заря 16 7 1 8 18-20 22 9 Верес 16 4 7 5 17-23 19 10 ЛНЗ 17 5 4 8 18-26 19 11 Ворскла 17 4 4 9 15-25 16 12 Левый Берег 17 4 4 9 9-20 16 13 Колос 16 2 9 5 9-12 15 14 Черноморец 17 3 3 11 11-25 12 15 Оболонь 16 2 5 9 7-28 11 16 Ингулец 15 1 6 8 12-29 9

"Полесье" - "Шахтер" . Ставка и коэффициенты

"Полесье" - "Шахтер" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "горняков". Фаворит - очевиден. Оба находятся в определенной моральной яме, однако характер этих кризисных периодов у наших команд совершенно разные. Все-таки матчи с условным ПСВ или гигантом "Баварией" и внутренняя арена - совершенно разные плоскости. Поэтому да, все факторы говорят в пользу как раз "горняков". Поставим на то, что оба коллектива отметятся забитыми мячами, но три очка завоюет именно действующий чемпион. Коэффициенты от букмекеров лишь подтверждают этот тезис, даже несмотря на домашний статус поединка для "волков".