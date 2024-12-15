Динамо - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.12.2024

Этим матчем завершится 2024 год в украинском футболе. Киевляне точно не должны недооценивать "Верес", ведь в первом круге им было не просто.

"Динамо" - "Верес"

VBET Лига. 17-й тур

16 декабря, Киев, стадион "Динамо", 13:00

Видеотрансляция: УПЛ ТВ, 2+2

Текстовая трансляция - UA-Футбол

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"Динамо": последние новости

Киевляне снова опозорились в Лиге Европы - 0:3 от "Реал Сосьедад" и последнее место. Александр Шовковский составом на игру еще раз дал понять, что для него в приоритете чемпионат. "Динамо" сыграло в три центральных защитника, но было беспомощно. За первым таймом стыдно было смотреть – всего один удар против 19-ти у соперника. Если бы не Бущан, то все бы завершилось с унизительным счетом. Можно сколько угодно искать оправдание такой игре, но если говорить объективно, то оправданий такому провалу нету. Играют они, а стыдно нам... В УПЛ у "Динамо" все хорошо – единоличное лидерство. В прошлом туре киевляне дома разгромили "Александрию" – 3:0. До гола Попова игра была ровной, но после этого на поле была только одна команда.

"Динамо" повторило рекорд сезона-2024/25 в УПЛ по проценту выигранной верховой борьбы (74%). В матче против "Александрии" киевляне выиграли 17 воздушных дуэлей из 23-х. С наилучшей стороны себя проявил Владислав Ванат, отличившийся дублем. В Испании Владислав вышел только во втором тайме и не сомневаемся, что в УПЛ против "Вереса" именно Ванат выйдет в стартовом составе. Дисквалифицированных на эту игру у "Динамо" нет.

Ориентировочный состав: Бущан – Вивчаренко, Михавко, Попов, Тимчик – Бражко, Михайленко, Кабаев, Буяльский, Волошин – Ванат

"Верес": последние новости

В прошлом туре подопечные Шандрука шокировали своих болельщиков. "Верес" на выезде проиграл "Карпатам" - 0:5. Таким образом, завершилась беспроигрышная серия ровенского коллектива в УПЛ, которая длилась 9 матчей: 3 победы и 6 ничьих. Команда Шандрука провалила начало встречи – пропустили дважды, а потом еще и было изъятие у Яго Сиккейры. После этого вернуться в матч было невозможно, но и так разгромно все же "Верес" не должен был проигрывать. Показалось, что футболисты "Вереса" банально опустили руки. Ровенский коллектив проиграл закономерно. Даже без удаления Яго это могло произойти столь же убедительно. До прошлого тура подопечные Шандрука выглядели очень уверенно, качественно реализуя свои преимущества в быстрых атаках со всеми предыдущими соперниками. Высокие позиции вингеров позволяли в случае перехвата мяча иметь выгодные положения для быстрых атак. Тренерский штаб "Карпат" тщательно проанализировал игру соперника и сыграл на их слабых сторонах.

Вот что сказал после матча Шандрук. - "Каждое поражение не является приятным, а с большим счетом – тем более. Но действительно есть поражение сегодня, получили хорошую оплеуху. Наверное, я тут чего-то оригинального не скажу. Как команда отреагирует на это? Хотя всего-навсего 1 тур остался, но интересная игра впереди – с "Динамо".

"Верес" уже точно завершится 2024 год не ниже девятого места, но, безусловно, команда хотя на мажорной ноте уйти в отпуск. Обращаем внимание, что из-за дисквалификации в Киеве не сможет сыграть Яго.

Ориентировочный состав: Кожухар, Вовченко, Гончаренко, Шевченко, Протасевич, Кучеров, Клец, Дахновский, Луан, Гайдучик, Степанюк

Последние матчи команд

"Динамо"

12.12. "Реал Сосьедад" - "Динамо" 3:0 (ЛЕ)

08.12. "Динамо" – "Александрия" 3:0 (УПЛ)

04.12. "Александрия" – "Динамо" 0:0 (УПЛ)

01.12. "Колос" - "Динамо" 1:1 (УПЛ)

28.11. "Динамо" – "Виктория" 1:2 (ЛЕ)

"Верес"

07.12. "Карпаты" - "Верес" 5:0 (УПЛ)

30.11. ЛНЗ - "Верес" 1:2 (УПЛ)

24.11. "Верес" - "Александрия" 1:1 (УПЛ)

10.11. "Верес" - "Рух" 2:0 (УПЛ)

04.11. "Оболонь" – "Верес" 0:0 (УПЛ)

Личные встречи

Команды между собой сыграли 20 матчей: 15 побед "Динамо", одна победа "Вереса" и четыре ничьи. В первом круге киевляне на выезде победили – 2:1.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 16 12 4 0 36-11 40 2 ФК Александрия 17 11 5 1 26-12 38 3 Шахтер 15 10 3 2 41-14 33 4 Кривбасс 16 9 4 3 22-13 31 5 Полесье 16 6 6 4 23-16 24 6 Карпаты 17 7 3 7 22-21 24 7 Рух 16 5 8 3 20-11 23 8 Заря 16 7 1 8 18-20 22 9 Верес 16 4 7 5 17-23 19 10 ЛНЗ 17 5 4 8 18-26 19 11 Ворскла 17 4 4 9 15-25 16 12 Левый Берег 17 4 4 9 9-20 16 13 Колос 16 2 9 5 9-12 15 14 Черноморец 17 3 3 11 11-25 12 15 Оболонь 16 2 5 9 7-28 11 16 Ингулец 15 1 6 8 12-29 9

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч от UA-Футбол

Букмекеры вообще не оставляют шансов гостям, но не стоит недооценивать "Верес" и переоценивать "Динамо". У киевлян немало проблем, и их игра точно не выглядит идеальной. Безусловно, за счет класса подопечные Шовковского могут выиграть, но не ожидаем разгромной победы. Есть все шансы увидеть конкурентный и интересный футбол в Киеве. Легко хозяевам поля точно не будет. Прогноз – "Верес" – форой +1.5 (2.02).