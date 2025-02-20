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Колос – Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21.02.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Колос" - "Черноморец" в рамках 18-го тура УПЛ
Фото: ФК Чорноморець
Наконец-то украинские футбольные болельщики дождались старта родной УПЛ. Последний матч чемпионата Украины был сыгран еще 16 декабря, потому 2 месяца украинские болельщики были без национального футбола. Честь открывать вторую часть сезона в УПЛ выпала "Колосу" и "Черноморцу".
УПЛ. 18-й тур
21 февраля. Ковалевка. "Колос"
"Колос" 15:30 "Черноморец"
Арбитр: Новохатний Владимир
Текстовая онлайн-трансляция матча –
Новости "Колоса"
"Колос" завершил летне-осеннюю часть сезона УПЛ на 11-й позиции с 18 очками. Это явно не та позиция, на которую рассчитывает руководство, вкладывая средства в развитие команды.
В межсезонье ковалевцы приобрели албанца Ррапаи из "Партизани", свободными агентами пришли Николай Ковталюк из "Ворсклы" и Стефан Владой из румынской "Университате".
Свободными агентами в январе команду покинули Денис Безбородько (перешел как раз в "Черноморец"), Игорь Харатин ("Верес") и Диего Кариока. Ряд игроков "Колоса" отправились в аренду в другие клубы для получения игровой практики. Олег Ильин стал игроком "Оболони", Антон Салабай будет выступать в "Ворскле", а Паулаускас уехал в "Динамо" из Батуми покорять Грузию.
На сборах ковалевцы сыграли ряд товарищеских матчей, но официальный сайт команды дает только краткие отчеты, не публикуя даже состав команды.
Новости "Черноморца"
Черноморец провел зимнее межсезонье в некоторой неопределенности. Только 17 февраля команда решила проблему с трансферным баном и теперь имеет возможность регистрировать новичков.
На правах свободных агентов команду пополнили Денис Безбородько из "Колоса" и Магомед Кратов из киевского "Локомотива". На правах аренды "моряки" подписали еще четырех новичков. Из "Полесья" пришли Эмиль Мустафаев и Богдан Панчишин, из "Металлиста 1925" - Игорь Когут. Пока последним зимним новичком команды стал бразильский левый защитник Райан из "Байи".
Несколько игроков также покинули команду зимой. Закончились арендные соглашения Ивана Петряка из "Шахтера" и Владислава Калина с "Динамо", не стали продлевать контракт с Александром Васильевым, статус свободного агента получил Борис Лотоцкий.
"Черноморец" находится в зоне прямого вылета с 12-ю очками и отстает от спасительной 12-й позиции на 4 очка. Зимой команда сыграла ряд товарищеских матчей, но какие-то конкретные выводы о состоянии команды можно будет делать уже в официальных матчах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Сообщений о травмах среди игроков "Колоса" не было, поэтому должны сыграть сильнейшие.
Ориентировочный состав "Колоса": Пахолюк – Поправка, Козик, Бондаренко, Цуриков – Демченко, Гагнидзе, Ррапай – Велетень, Боливар, Алефиренко.
У "Черноморца" травмирован только Артем Присяжнюк. Среди новичков ожидаем выход Мустафаева и Раяна.
Ориентировочный состав "Черноморца": Рудько - Бутко, Скиба, Ермаков, Раян - Мустафаев, Шпорн, Габелок, Белошевский, Янаков - Хобленко.
"Колос" - "Черноморец": статистика личных встреч
- 16.08.24. Черноморец – Колос 1:0 (УПЛ)
- 14.07.24. Черноморец - Колос 1:3 (Товарищеский матч)
- 10.12.23. Черноморец – Колос 1:0 (УПЛ)
- 06.08.23. Колос – Черноморец 2:0 (УПЛ)
- 03.05.23. Черноморец – Колос 3:0 (УПЛ)
В последних 5 личных встречах зафиксировано 3 победы "Черноморца" и 2 победы "Колоса". Матч первого круга в августе завершился минимальной победой "Черноморца" 1:0, а месяц до этого в товарищеском матче сильнее был "Колос" 3:1.
Последние матчи "Колоса"
- 14.02. Колос - Телави 1:3 (Товарищеский матч)
- 14.02. Колос - Меркуря-Чук 0:0 (Товарищеский матч)
- 09.02. Колос - Актобе 1:2 (Товарищеский матч)
- 08.02. Колос - Иберия 1999 1:0 (Товарищеский матч)
- 02.02. Колос - Петровец 3:0 (Товарищеский матч)
Последние матчи "Черноморца"
- 11.02. Черноморец - Узген 1:4 (Товарищеский матч)
- 08.02. Черноморец - Бельцы 3:0 (Товарищеский матч)
- 08.02. Черноморец – Меркуря-Чук 1:1 (Товарищеский матч)
- 04.02. Черноморец - Колхети-1913 3:4 (Товарищеский матч)
- 04.02. Черноморец - Фратрия 2:1 (Товарищеский матч)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|17
|13
|4
|0
|37-11
|43
|2
|ФК Александрия
|17
|11
|5
|1
|26-12
|38
|3
|Шахтер
|16
|10
|3
|3
|41-15
|33
|4
|Кривбасс
|16
|9
|4
|3
|22-13
|31
|5
|Полесье
|17
|7
|6
|4
|24-16
|27
|6
|Карпаты
|17
|7
|3
|7
|22-21
|24
|7
|Рух
|17
|5
|8
|4
|21-14
|23
|8
|Заря
|16
|7
|1
|8
|18-20
|22
|9
|Верес
|17
|4
|7
|6
|17-24
|19
|10
|ЛНЗ
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|11
|Колос
|17
|3
|9
|5
|11-12
|18
|12
|Ворскла
|17
|4
|4
|9
|15-25
|16
|13
|Левый Берег
|17
|4
|4
|9
|9-20
|16
|14
|Оболонь
|17
|3
|5
|9
|10-29
|14
|15
|Черноморец
|17
|3
|3
|11
|11-25
|12
|16
|Ингулец
|16
|1
|6
|9
|12-31
|9
"Колос" - "Черноморец": ставки и коэффициенты
"Колос" - "Черноморец": прогноз от UA-Футбол
Обе команды не являются результативными в течение сезона: в матчах "Колоса" в среднем забивается 1,4 гола, в матчах "Черноморца" - 2,1 гола. Учитывая, что это первая игра после зимнего перерыва, команды не будут сильно рисковать, поэтому считаем, что в матче будет забито не более 2 голов (ТМ 2) за коэффициент 1,81.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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