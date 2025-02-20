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Колос – Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21.02.2025

Украина
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UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Колос" - "Черноморец" в рамках 18-го тура УПЛ

Колос – Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21.02.2025

Фото: ФК Чорноморець

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Наконец-то украинские футбольные болельщики дождались старта родной УПЛ. Последний матч чемпионата Украины был сыгран еще 16 декабря, потому 2 месяца украинские болельщики были без национального футбола. Честь открывать вторую часть сезона в УПЛ выпала "Колосу" и "Черноморцу".

УПЛ. 18-й тур
21 февраля. Ковалевка. "Колос"
"Колос" 15:30 "Черноморец"
Арбитр: Новохатний Владимир
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Новости "Колоса"

"Колос" завершил летне-осеннюю часть сезона УПЛ на 11-й позиции с 18 очками. Это явно не та позиция, на которую рассчитывает руководство, вкладывая средства в развитие команды.

В межсезонье ковалевцы приобрели албанца Ррапаи из "Партизани", свободными агентами пришли Николай Ковталюк из "Ворсклы" и Стефан Владой из румынской "Университате".

Свободными агентами в январе команду покинули Денис Безбородько (перешел как раз в "Черноморец"), Игорь Харатин ("Верес") и Диего Кариока. Ряд игроков "Колоса" отправились в аренду в другие клубы для получения игровой практики. Олег Ильин стал игроком "Оболони", Антон Салабай будет выступать в "Ворскле", а Паулаускас уехал в "Динамо" из Батуми покорять Грузию.

На сборах ковалевцы сыграли ряд товарищеских матчей, но официальный сайт команды дает только краткие отчеты, не публикуя даже состав команды.

Новости "Черноморца"

Черноморец провел зимнее межсезонье в некоторой неопределенности. Только 17 февраля команда решила проблему с трансферным баном и теперь имеет возможность регистрировать новичков.

На правах свободных агентов команду пополнили Денис Безбородько из "Колоса" и Магомед Кратов из киевского "Локомотива". На правах аренды "моряки" подписали еще четырех новичков. Из "Полесья" пришли Эмиль Мустафаев и Богдан Панчишин, из "Металлиста 1925" - Игорь Когут. Пока последним зимним новичком команды стал бразильский левый защитник Райан из "Байи".

Несколько игроков также покинули команду зимой. Закончились арендные соглашения Ивана Петряка из "Шахтера" и Владислава Калина с "Динамо", не стали продлевать контракт с Александром Васильевым, статус свободного агента получил Борис Лотоцкий.

"Черноморец" находится в зоне прямого вылета с 12-ю очками и отстает от спасительной 12-й позиции на 4 очка. Зимой команда сыграла ряд товарищеских матчей, но какие-то конкретные выводы о состоянии команды можно будет делать уже в официальных матчах.


Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Сообщений о травмах среди игроков "Колоса" не было, поэтому должны сыграть сильнейшие.

Ориентировочный состав "Колоса": Пахолюк – Поправка, Козик, Бондаренко, Цуриков – Демченко, Гагнидзе, Ррапай – Велетень, Боливар, Алефиренко.

У "Черноморца" травмирован только Артем Присяжнюк. Среди новичков ожидаем выход Мустафаева и Раяна.

Ориентировочный состав "Черноморца": Рудько - Бутко, Скиба, Ермаков, Раян - Мустафаев, Шпорн, Габелок, Белошевский, Янаков - Хобленко.

"Колос" - "Черноморец": статистика личных встреч

  • 16.08.24. Черноморец – Колос 1:0 (УПЛ)
  • 14.07.24. Черноморец - Колос 1:3 (Товарищеский матч)
  • 10.12.23. Черноморец – Колос 1:0 (УПЛ)
  • 06.08.23. Колос – Черноморец 2:0 (УПЛ)
  • 03.05.23. Черноморец – Колос 3:0 (УПЛ)

В последних 5 личных встречах зафиксировано 3 победы "Черноморца" и 2 победы "Колоса". Матч первого круга в августе завершился минимальной победой "Черноморца" 1:0, а месяц до этого в товарищеском матче сильнее был "Колос" 3:1.

Последние матчи "Колоса"

  • 14.02. Колос - Телави 1:3 (Товарищеский матч)
  • 14.02. Колос - Меркуря-Чук 0:0 (Товарищеский матч)
  • 09.02. Колос - Актобе 1:2 (Товарищеский матч)
  • 08.02. Колос - Иберия 1999 1:0 (Товарищеский матч)
  • 02.02. Колос - Петровец 3:0 (Товарищеский матч)

Последние матчи "Черноморца"

  • 11.02. Черноморец - Узген 1:4 (Товарищеский матч)
  • 08.02. Черноморец - Бельцы 3:0 (Товарищеский матч)
  • 08.02. Черноморец – Меркуря-Чук 1:1 (Товарищеский матч)
  • 04.02. Черноморец - Колхети-1913 3:4 (Товарищеский матч)
  • 04.02. Черноморец - Фратрия 2:1 (Товарищеский матч)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 17 13 4 0 37-11 43
2 ФК Александрия ФК Александрия 17 11 5 1 26-12 38
3 Шахтер Шахтер 16 10 3 3 41-15 33
4 Кривбасс Кривбасс 16 9 4 3 22-13 31
5 Полесье Полесье 17 7 6 4 24-16 27
6 Карпаты Карпаты 17 7 3 7 22-21 24
7 Рух Рух 17 5 8 4 21-14 23
8 Заря Заря 16 7 1 8 18-20 22
9 Верес Верес 17 4 7 6 17-24 19
10 ЛНЗ ЛНЗ 17 5 4 8 18-26 19
11 Колос Колос 17 3 9 5 11-12 18
12 Ворскла Ворскла 17 4 4 9 15-25 16
13 Левый Берег Левый Берег 17 4 4 9 9-20 16
14 Оболонь Оболонь 17 3 5 9 10-29 14
15 Черноморец Черноморец 17 3 3 11 11-25 12
16 Ингулец Ингулец 16 1 6 9 12-31 9

"Колос" - "Черноморец": ставки и коэффициенты

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1.85
3.25
5.20
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"Колос" - "Черноморец": прогноз от UA-Футбол

Обе команды не являются результативными в течение сезона: в матчах "Колоса" в среднем забивается 1,4 гола, в матчах "Черноморца" - 2,1 гола. Учитывая, что это первая игра после зимнего перерыва, команды не будут сильно рисковать, поэтому считаем, что в матче будет забито не более 2 голов (ТМ 2) за коэффициент 1,81.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.

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