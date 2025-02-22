Оболонь - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.02.2025

Интересное противостояние ожидает болельщиков в рамках 18-го тура УПЛ. В Киеве местная "Оболонь" будет принимать полтавскую "Ворсклу".

УПЛ. 18-й тур

23.02.2025. 13:00. Киев. "Оболонь-Арена"

"Оболонь" - "Ворскла"

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"Оболонь": последние новости

Киевляне по итогам первой части сезона занимают 14-е место. Безусловно, такое турнирное положение будет давить на команду, ведь терять очки не желательно. Тренерский штаб "Оболони" остался доволен подготовкой команды к весенней части сезона. В начале сборов были проблемы с результативностью, но постепенно команда прибавляла и начала забивать больше. Киевляне сыграли семь контрольных матчей: четыре победы и три поражения. Последние три контрольные игры "пивовары" выиграли и это свидетельствует о достаточно неплохой готовности.

Среди зимних трансферов безусловно стоит отметить подписание Олега Ильина. Олег кроме родного места флангового полузащитника, может сыграть и в защите. Для тренерского штаба это хорошая опция. Также зимой "пивовары" подписали Олега Устименко. К сожалению, Олег травмировался и пропустил все зимние сборы. Денис тренировался с командой U-19. Это существенная проблема для команды, ведь киевлянам с их результативностью форвард сейчас очень нужен.

Главный плюс для тренерского штаба в том, что потерь зимой не было. Таким образом, в плане сыгранности никаких проблем не должно быть.

"Ворскла": последние новости

Полтавчане не лучшим образом провели первую часть сезона и сейчас занимают 12-е место. Безусловно, такие результаты не устраивают никого в клубе. Главная проблема "Ворсклы" - кризис у инвестора, а введенные государственные санкции вообще ставят большой вопрос о дальнейшей судьбе клуба. Во время зимних сборов подопечные Максимова сыграли шесть контрольных матчей: одна победа, одна ничья и четыре поражения. Результаты шокируют, но на сборах не это главное. Лишь в последнем матче удалось победить "Динамо" Батуми - 2:0.

Среди зимних новичков стоит отметить возвращение в команду нападающего Владислава Кулача. Однако, сможет ли опытный игрок проявить себя после неудачных предыдущих сезонов? Довольно неплохо на сборах себя проявил Навин Малыш, который присоединился к команде на правах аренды из "Динамо". Безусловно, не стоит забывать о подписании Евгения Пасича, который в этом сезоне играл за "Металлист 1925". Достаточно неплохая селекция была у полтавчан.

Самая большая потеря - опытный и универсальный защитник Александр Черноморец. Напомним, что Илья Крупский доигрывает этот сезон за "Ворсклу".

Владислав Кулач и Евгений Пасич, которые еще восстанавливаются после повреждений не сыграют в первых официальных матчах. Однако, тренерский штаб уже может рассчитывать на основного голкипера Павла Исенко.

Последние матчи команд

"Оболонь"

13.02. "Оболонь" - "Решица" 3:0

11.02. "Оболонь" - "Милсами" 2:1

07.02. "Оболонь" - "Злин" 1:0

01.02. "Оболонь" - СК "Рапид-2" 1:5

01.02. "Оболонь" - "Висла" 3:2

"Ворскла"

14.02. "Ворскла" - "Динамо" Батуми 2:0

05.02. "Ворскла" - "Арджеш" 1:2

29.01. "Ворскла" - "Андижан" 3:4

23.01. "Ворскла" - "Малишева" 2:3

21.01. "Ворскла" - "Острава" 1:1

Личные встречи

Команды между собой сыграли четыре матча и все выиграла "Ворскла". В первом круге игра в Полтаве завершилась победой хозяев - 2:0.

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 17 13 4 0 37-11 43 2 ФК Александрия 17 11 5 1 26-12 38 3 Шахтер 16 10 3 3 41-15 33 4 Кривбасс 16 9 4 3 22-13 31 5 Полесье 17 7 6 4 24-16 27 6 Карпаты 17 7 3 7 22-21 24 7 Рух 17 5 8 4 21-14 23 8 Заря 16 7 1 8 18-20 22 9 Верес 17 4 7 6 17-24 19 10 ЛНЗ 17 5 4 8 18-26 19 11 Колос 18 3 9 6 12-14 18 12 Ворскла 17 4 4 9 15-25 16 13 Левый Берег 17 4 4 9 9-20 16 14 Черноморец 18 4 3 11 13-26 15 15 Оболонь 17 3 5 9 10-29 14 16 Ингулец 16 1 6 9 12-31 9

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч от UA-Футбол

Безусловно, у полтавчан впечатляющее преимущество в личных встречах. Тем не менее, не стоит недооценивать "пивоваров". "Оболонь" на своем поле может навязать борьбу и даже рассчитывать на очки. Подопечным Максимова не хватает стабильности и этим может воспользоваться "Оболонь". Сомневаемся, что "Ворскла" сможет начать вторую часть сезона с победы. Прогноз - победа "Оболони" с форой 0 (1.99).