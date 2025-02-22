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Оболонь - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.02.2025
Оболонь - Ворскла: Прогноз и анонс матча ⋉ 23.02.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Оболонь
Интересное противостояние ожидает болельщиков в рамках 18-го тура УПЛ. В Киеве местная "Оболонь" будет принимать полтавскую "Ворсклу".
УПЛ. 18-й тур
23.02.2025. 13:00. Киев. "Оболонь-Арена"
"Оболонь" - "Ворскла"
Текстовая онлайн-трансляция матча -
"Оболонь": последние новости
Киевляне по итогам первой части сезона занимают 14-е место. Безусловно, такое турнирное положение будет давить на команду, ведь терять очки не желательно. Тренерский штаб "Оболони" остался доволен подготовкой команды к весенней части сезона. В начале сборов были проблемы с результативностью, но постепенно команда прибавляла и начала забивать больше. Киевляне сыграли семь контрольных матчей: четыре победы и три поражения. Последние три контрольные игры "пивовары" выиграли и это свидетельствует о достаточно неплохой готовности.
Среди зимних трансферов безусловно стоит отметить подписание Олега Ильина. Олег кроме родного места флангового полузащитника, может сыграть и в защите. Для тренерского штаба это хорошая опция. Также зимой "пивовары" подписали Олега Устименко. К сожалению, Олег травмировался и пропустил все зимние сборы. Денис тренировался с командой U-19. Это существенная проблема для команды, ведь киевлянам с их результативностью форвард сейчас очень нужен.
Главный плюс для тренерского штаба в том, что потерь зимой не было. Таким образом, в плане сыгранности никаких проблем не должно быть.
"Ворскла": последние новости
Полтавчане не лучшим образом провели первую часть сезона и сейчас занимают 12-е место. Безусловно, такие результаты не устраивают никого в клубе. Главная проблема "Ворсклы" - кризис у инвестора, а введенные государственные санкции вообще ставят большой вопрос о дальнейшей судьбе клуба. Во время зимних сборов подопечные Максимова сыграли шесть контрольных матчей: одна победа, одна ничья и четыре поражения. Результаты шокируют, но на сборах не это главное. Лишь в последнем матче удалось победить "Динамо" Батуми - 2:0.
Среди зимних новичков стоит отметить возвращение в команду нападающего Владислава Кулача. Однако, сможет ли опытный игрок проявить себя после неудачных предыдущих сезонов? Довольно неплохо на сборах себя проявил Навин Малыш, который присоединился к команде на правах аренды из "Динамо". Безусловно, не стоит забывать о подписании Евгения Пасича, который в этом сезоне играл за "Металлист 1925". Достаточно неплохая селекция была у полтавчан.
Самая большая потеря - опытный и универсальный защитник Александр Черноморец. Напомним, что Илья Крупский доигрывает этот сезон за "Ворсклу".
Владислав Кулач и Евгений Пасич, которые еще восстанавливаются после повреждений не сыграют в первых официальных матчах. Однако, тренерский штаб уже может рассчитывать на основного голкипера Павла Исенко.
Последние матчи команд
"Оболонь"
- 13.02. "Оболонь" - "Решица" 3:0
- 11.02. "Оболонь" - "Милсами" 2:1
- 07.02. "Оболонь" - "Злин" 1:0
- 01.02. "Оболонь" - СК "Рапид-2" 1:5
- 01.02. "Оболонь" - "Висла" 3:2
"Ворскла"
- 14.02. "Ворскла" - "Динамо" Батуми 2:0
- 05.02. "Ворскла" - "Арджеш" 1:2
- 29.01. "Ворскла" - "Андижан" 3:4
- 23.01. "Ворскла" - "Малишева" 2:3
- 21.01. "Ворскла" - "Острава" 1:1
Личные встречи
Команды между собой сыграли четыре матча и все выиграла "Ворскла". В первом круге игра в Полтаве завершилась победой хозяев - 2:0.
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|17
|13
|4
|0
|37-11
|43
|2
|ФК Александрия
|17
|11
|5
|1
|26-12
|38
|3
|Шахтер
|16
|10
|3
|3
|41-15
|33
|4
|Кривбасс
|16
|9
|4
|3
|22-13
|31
|5
|Полесье
|17
|7
|6
|4
|24-16
|27
|6
|Карпаты
|17
|7
|3
|7
|22-21
|24
|7
|Рух
|17
|5
|8
|4
|21-14
|23
|8
|Заря
|16
|7
|1
|8
|18-20
|22
|9
|Верес
|17
|4
|7
|6
|17-24
|19
|10
|ЛНЗ
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|11
|Колос
|18
|3
|9
|6
|12-14
|18
|12
|Ворскла
|17
|4
|4
|9
|15-25
|16
|13
|Левый Берег
|17
|4
|4
|9
|9-20
|16
|14
|Черноморец
|18
|4
|3
|11
|13-26
|15
|15
|Оболонь
|17
|3
|5
|9
|10-29
|14
|16
|Ингулец
|16
|1
|6
|9
|12-31
|9
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч от UA-Футбол
Безусловно, у полтавчан впечатляющее преимущество в личных встречах. Тем не менее, не стоит недооценивать "пивоваров". "Оболонь" на своем поле может навязать борьбу и даже рассчитывать на очки. Подопечным Максимова не хватает стабильности и этим может воспользоваться "Оболонь". Сомневаемся, что "Ворскла" сможет начать вторую часть сезона с победы. Прогноз - победа "Оболони" с форой 0 (1.99).
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