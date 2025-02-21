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Ингулец - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.02.2025
УПЛ возвращается после зимней паузы
Полісся
Итак, после длительного двухмесячного зимнего перерыва родная и всеми любимая УПЛ возвращается, и в матче 18-го тура "Ингулец" в Житомире примет "Полесье".
И перед матчем противостояние выглядит как битва Давида против Голиафа, ведь команды находятся просто в разных весовых категориях.
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Новостей за зимний период из стана команд много, но мы постараемся не сильно затягивать наш материал. Итак, разбираемся, с чем и как команды входят в весеннюю часть сезона и подходят к очному поединку.
"Ингулец" (Петрово) – "Полесье" (Житомир)
VBET Лига. 18-й тур
22 февраля, Житомир, стадион "Центральный", 15:30
Арбитр: Клим Заброда (Киев)
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Ингулец", последние новости:
Первое что нужно сказать – "Ингулец" все еще не решил проблему со своим новым стадионом. Арена еще не сдана в эксплуатацию и поэтому команда продолжает играть на чужих стадионах. Как в субботу, в частности, матч против "Полесья" состоится на стадионе "Полесья". Ну а когда будет введен в эксплуатацию стадион в Петрово – не совсем понятно. По последним данным – не раньше мая.
"Ингулец" осеннюю часть сезона завершил на последнем месте в турнирной таблице и зимний перерыв только утвердил и даже усугубил предположение, что команда остается главным претендентом на вылет.
У команды Поворознюка и Кобина все плохо, насколько плохо это может быть. "Ингулец" - единственная команда УПЛ, которая из-за отсутствия финансов зимние сборы проводила не за границей, а в Украине, проводя спарринги с представителями ПФЛ. А это показатель.
Трансферы – тут кое-что у петровцев есть на вход, но снова все новички – из уровня ПФЛ. К команде из Петрово присоединились Александр Жовтенко ("Мариуполь"), Виталий Фарасеенко ("Буковина"), Андрей Меленчук ("Реал Фарма") и Александр Дихтярук ("Кремень").
Потеряла команда Виливальда, который вернулся в "Кривбасс", и это главная потеря "Ингульца" в зимнее межсезонье. Также Белоцерковец перешел в "Зарю", а Шершень, пока неофициально, но уже стал игроком "Кудровки". Ну и игроки, которые были отстранены от первой команды еще осенью (Козак, Мельничук, Петько и Козыренко) также зимой покидают команду и вероятно, окажутся, в разных клубах ПФЛ.
Как говорил недавно Василий Кобин, команда омолаживает состав, а все потому, что на опытных игроков нужны деньги, которых в "Ингульце" сейчас очень немного.
Суммируя сказанное – в "Ингульце" как было все плохо после осенней части сезона, так и осталось плохо после зимы. Даже стало хуже.
Конечно, есть слабая надежда, что молодежь выстрелит и начнет играть не просто за деньги, а за задор, молодость и свое имя, а Кобин выстрелит новыми идеями и тренерскими решениям, но верится в это слабо.
Повторюсь, что "Ингулец" остается главным претендентом на вылет и после зимнего антракта мы только утвердились в этом предположении.
Ориентировочный состав "Ингульца": Паламарчук, Резепов, Нури-Малыш, Дихтярук, Мысык, Могильный, Лосенко, Пятов, Сад, Волохатый, Кисленко
"Полесье", последние новости:
У "Полесья" после зимнего межсезонья все хорошо, а по сравнению с "Ингульцом" - так и вовсе отлично. Команды, вернее клубы, просто находятся на разных полюсах.
Житомирская команда продолжит свою борьбу за еврокубки, что и подтвердила зимним отрезком подготовки. Качественные сборы в Турции, очередная серия подписаний довольно дорогих, как для УПЛ, новичков. Все стабильно и все идет по накату.
В атаку житомирская команда подписала Батишту, который прогнозируется основным центрфорвардом. Три игрока пришли в центр поля – Юсефи, Битон и Андриевский. Справа есть Майсурадзе и подписан Хадрой. Также на замену Макуана, который продолжает бузить, подписан вингер Гонсалвеш. Также подписан (тут на перспективу) и 19-летний бразильский голкипер Нунеш.
Есть у житомирцев и потери – ушли Артем Смоляков, Богдан Кушниренко, Дмитрий Шастал, Эмиль Мустафаев, Димитар Трайков и Луифер Эрнандес.
Впрочем, подписания "Полесья" перекрывают ушедших игроков, хотя вопросы к глубине состава на долгой дистанции в защитной линии (левый защитник, опорник) остаются. Впрочем, если не брать в расчёт "Шахтера", "Полесье" провело одну из лучших и мощных зимних трансферных кампаний в УПЛ. И будет очень интересно, чего с этим составом команда Ашура, в итоге, достигнет.
Также стоит упомянуть, что зимой из клуба были уволены два топ менеджера – вице-президент Владимир Тесля и спортивный директор Дарио Друди. В клубе о причинах такого решения не говорили, а просто поставили перед фактом. Но как видим, в клубе работают не только над подписаниями и трансферами игроков.
Также перед стартом сезона главный тренер команды Имад Ашур собрал журналистов, долго и много, как он может говорил на разные темы, в том числе и про курсы PASS, из-за которых на клуб выливается много хейта. Тем не менее, эта пресс-конференция показала, что тренер клубе продолжают доверять и хотят сгладить острые углы с СМИ, которые осенью много критиковали Ашура, команду, PASS и руководство клуба.
Впрочем, внешне "Полесье" входит в весеннюю часть сезона внешне мощным коллективом, а что из этого выйдет – будет интересно посмотреть.
Ориентировочный состав "Полесья": Волынец, Михайличенко, Чоботенко, Сарапий, Майсурадзе, Мельниченко, Гонсалвеш, Назаренко, Крушинский, Гуцуляк, Батишта
Турнирная таблица
Исходя из турнирной таблицы, фаворит матча также очевиден. "Полесье" осеннюю часть сезона завершило на 5-й позиции, имея в активе 27 баллов и продолжит борьбу с "Кривбассом", "Александрией" и возможно , "Карпатами" за еврокубки.
У "Ингульца" все плохо – последнее, 16-е место в таблице и всего 9 набранных. И перспективы команды из Петрово в борьбе за выживание после зимнего отрезка выглядят плачевно.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|17
|13
|4
|0
|37-11
|43
|2
|ФК Александрия
|17
|11
|5
|1
|26-12
|38
|3
|Шахтер
|16
|10
|3
|3
|41-15
|33
|4
|Кривбасс
|16
|9
|4
|3
|22-13
|31
|5
|Полесье
|17
|7
|6
|4
|24-16
|27
|6
|Карпаты
|17
|7
|3
|7
|22-21
|24
|7
|Рух
|17
|5
|8
|4
|21-14
|23
|8
|Заря
|16
|7
|1
|8
|18-20
|22
|9
|Верес
|17
|4
|7
|6
|17-24
|19
|10
|ЛНЗ
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|11
|Колос
|17
|3
|9
|5
|11-12
|18
|12
|Ворскла
|17
|4
|4
|9
|15-25
|16
|13
|Левый Берег
|17
|4
|4
|9
|9-20
|16
|14
|Оболонь
|17
|3
|5
|9
|10-29
|14
|15
|Черноморец
|17
|3
|3
|11
|11-25
|12
|16
|Ингулец
|16
|1
|6
|9
|12-31
|9
Последние матчи
В шести последних матчах у "Ингульца" 2 победы, 1 ничья и 3 поражения, разницей мячей 6:8.
- "Ворскла" – "Ингулец" 0:3
- "Ингулец" – "Колос" 0:2
- "Колос" – "Ингулец" 1:2
- "Ингулец" – "Металлург" 0:3
- "Металлист 1925" – "Ингулец" 1:0
- "Ингулец" – "Кудровка" 1:1
"Полесье" в последних шести матчах одержало 4 победы и 2 поединка проиграло с разницей мячей 16:7.
- "Полесье" – "Яблонец" 1:3
- "Полесье" – "Балкани" 3:0
- "Полесье" – "Динамо" Батуми 5:0
- "Полесье" – "Арка" 2:3
- "Полесье" – "Балти" 2:1
- "Полесье" – "Карпаты" 3:0
В матче первого круга в Житомире команды сыграли вничью 1:1.
"Ингулец" – "Полесье": ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Ингулец" – "Полесье" от UA-Футбол
Букмекеры видят явным фаворитом "Полесье", которое также будет играть на своем стадионе. И поспорить с этим сложно. Должно произойти что-то просто невероятное, чтобы "Ингулец" в этом матче отобрал очки у фаворита. При этом, коэффициент на победу житомирской команду не такой уж высокий, но вполне "рабочий".
Прогноз UA-Футбол: Победа "Полесья" за 1.38.
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.
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