Рух - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.02.2025

Субботний игровой день в родной УПЛ, после ее возвращения из зимней спячки, очным противостоянием закроют "Рух" и ЛНЗ. Обе команды находятся на стадии перестройки и переосмысления идей. Команда Виталия Пономарева понесла серьезные кадровые потери, а черкасский клуб получил нового наставника в лице Романа Григорчука.

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18-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 22-е февраля

Львов, "Арена Львов"

Арбитр: Райда Михаил

"Рух" 18:00 ЛНЗ

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"Рух": последние новости

Новостная бомба о слиянии двух львовских клубов ("Руха" и непосредственно их соседа по Львову - "Карпат"), которая взорвалась в конце прошлого календарного года, точно не пошла на пользу команде Виталия Пономарева. Интриги, скандалы, расследования...

Так и случилось. Формат "слияния" или поглощения одним клубом другого, называйте как хотите, еще далеко не известен во всех деталях и аспектах, а "Рух" уже почувствовал первые мощные последствия от этого судьбоносного решения. И последствия, не то, чтобы не заметны - это больше походит на удар под дых.

Прежде всего, речь идет о потерях ключевых исполнителей в атакующей линии. Краснопир, Федор, Сыч, Квасница - все они перебрались в стан заклятого врага (на футбольном поле, конечно). К тому же, "желто-черных" на правах свободного агента покинул 29-летний француз Плюман и из аренды в криворожский "Кривбасс" вернулся хавбек Семотюк.

Что касается тренировочных сборов в это межсезонье, то "Рух" имел очень насыщенную и плодотворную подготовку, проведя сразу 9 контрольных спаррингов. В частности, соперниками львовян стали: австрийский "Хартберг" (1:1), словенский "Браво" (0:0), словенский "Копер" (1:2 - победа), словенский "Толмин" (0: 0), австрийский "Грацер" (0:1 - победа), австрийский "Штурм" (победы со счетом 2:3 и 3:0), австрийский "Амштеттен" (1:3 - победа) и словенский "Триглав" (2:2). В общем, 5 побед и ни одного (!) поражения!

Поэтому, как видим, несмотря на существенные потери и реструктуризацию команды, Виталию Пономареву удается адаптировать свой коллектив и находить другие решения. Перед возобновлением УПЛ в состоянии "Руха" была печальная новость. Однако, как сообщается, их коуч успел выздороветь после болезни и вернулся к полноценной работе.

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Лях, Холод, Дидык, Слюбик, Китела, Пидгурский, Притула, Карабин, Климчук, Эдсон.

ЛНЗ: последние новости

ЛНЗ откровенно штормило в конце осенне-зимней части регулярного чемпионата.Как-никак четыре подряд поражения и лишь одна ничья говорят сами за себя.

И то, ничейный результат с "Александрией" Руслана Ротаня ЛНЗ оформил уже без Андреса Карраско. Все-таки, испанский романтизм не прежился на суровых украинских полях.

Закономерно, что в эту паузу черкасский клуб получил нового наставника - широко известного на просторах УПЛ специалиста. Конечно, речь идет о 59-летнем Романе Иосифовиче Григорчуке, последним местом которого до этого был азербайджанский "Нефтчи".

Как и положено новому руководителю, Григорчук сразу взялся за трансферы. Хотя их было не так много, но эти ротации было достаточно существенными и в определенном смысле определили будущий вектор команды. В частности, отказ клуба от позиционного футбола только ради самого контроля мяча.

"99 из ста футболистов, которых мы выбрали, как правило, не приезжают, по дороге случаются проблемы, отказываются. Настолько это сейчас тяжелая работа, трудно даже словами описать", - так наставник ЛНЗ прокомментировал непростую трансферную кампанию черкасского клуба в нынешних для украинского чемпионата реалиях.

Таким образом, к ЛНЗ в это окно присоединилось четыре исполнителя. Главным усилением конечно стал Александр Драмбаев из криворожского "Кривбасса" - за него по разным данным черкасцы заплатили около 500 тысяч евро. Также из существенных переходов стоит отметить опорного хавбека Богдана Кушниренко, который покинул житомирское "Полесье" на правах свободного агента. К тому же, ряды ЛНЗ пополнили: 19-летний Александр Якименко и опытный Вячеслав Танковский.

В свою очередь, покинули ЛНЗ этой зимой пятеро футболистов. Речь идет об украинцах Денисе Олейнике, Сергее Шестакове и Александре Насонове, и легионерах: Араде Бара и Матее Ангелове. Кто-то покинул ЛНЗ как свободный агент, а у кого-то началось/закончилось арендное соглашение.

Что касается тренировочных сборов, то футболисты Григорчука провели 7 контрольных спаррингов. И в отличие от того же "Руха", ЛНЗ по результатам в них вообще не впечатлял. Речь идет о таких поединках: против венгерского ДВТК (1:0 - поражение), чешского "Пардубице" (1:0 - поражение), канадского "Ванкувера" (0:2 - поражение), норвежского "Одда" (0:3 - поражение), грузинским "Торпедо" (1:1) и норвежским "Лиллестрем" (1:2 - поражение). Как видим, ни одной победы... Ни одной!

И хотя это лишь товарищеские игры, но все равно конкретное настораживание подобные результаты вызывают. Особенно, в контексте возобновления УПЛ.

Ориентировочный состав ЛНЗ: Пеньков, Дайко, Муравский, Салиху, Драмбаев, Танковский, Бойко, Тилль, Пасич, Топалов, Момо.

"Рух" - ЛНЗ . Личные встречи

Всего в своей истории львовская и черкасская команды провели между собой 3 очные встречи.

Все они официальные, и абсолютно ожидаемо прошли под эгидой УПЛ. На данном этапе статистика именно на стороне ЛНЗ - как по победам, так и по забитым мячам. При этом, коллективы еще ни разу не расписывали ничейный результат. Возможно, это будет тот самый дебютный кейс?

Статистика очных поединков:

Победы: 1:2

1:2 Забитые мячи: 3:5

3:5 В среднем голов за матч: 1.00 - 1.67

1.00 - 1.67 Самая большая победа: 1:0 - 3:1

"Рух" - ЛНЗ . Последние официальные матчи

"Рух":

ЛНЗ:

Турнирное положение команд

Львовяне и черкасцы закончили первую половину украинского первенства сезона 2024/25 в разных частях турнирной таблицы. Обе команды ударно начали текущее первенство, однако в итоге скатились на более низкие места. Особенно, это касается ЛНЗ, который доигрывал осенне-зимний отрезок прям ужасно. Прежде всего, в контексте результатов. Четыре поражения подряд, одна ничья и 10-е место говорят сами за себя.

Сейчас команда Виталия Пономарева имеет в своем активе 23 зачетных балла. А Роман Григорчук получил свой очередной новый клуб с 19 очками в активе.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 17 13 4 0 37-11 43 2 ФК Александрия 17 11 5 1 26-12 38 3 Шахтер 16 10 3 3 41-15 33 4 Кривбасс 16 9 4 3 22-13 31 5 Полесье 17 7 6 4 24-16 27 6 Карпаты 17 7 3 7 22-21 24 7 Рух 17 5 8 4 21-14 23 8 Заря 16 7 1 8 18-20 22 9 Верес 17 4 7 6 17-24 19 10 ЛНЗ 17 5 4 8 18-26 19 11 Колос 17 3 9 5 11-12 18 12 Ворскла 17 4 4 9 15-25 16 13 Левый Берег 17 4 4 9 9-20 16 14 Оболонь 17 3 5 9 10-29 14 15 Черноморец 17 3 3 11 11-25 12 16 Ингулец 16 1 6 9 12-31 9

"Рух" - ЛНЗ . Ставка и коэффициенты

"Рух" - ЛНЗ . Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья - 1:1. Сейчас обе команды выглядят абсолютными загадками. Тренировочные сборы это одно, а вот официальные поединки, да еще и после зимней паузы - это совсем другое. Более того, одни понесли серьезные кадровые потери, а другие - попали под руководство нового главного тренера. Поэтому, несмотря на ставку букмекеров на ЛНЗ, мы вообще не считаем, что в этой паре все очевидно.