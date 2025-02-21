Кривбасс – Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.02.2025

"Кривбасс" будет принимать "Верес" в (!) Ровно. Все дело в газоне на стадионе "Горняк" в Кривом Роге, который не пригоден для игры в футбол в этот момент. Обе команды амбициозны. Криворожцы уже выступали в еврокубках и стремятся повторить это участие в следующем сезоне. В перспективе в планах ровенчан тоже еврокубки, но пока команда решает другие задачи.

УПЛ. 18-й тур

22 февраля. Ровно. "Авангард"

"Кривбасс" 13:00 "Вересок"

Арбитр: Виктор Копиевский

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Новости "Кривбасса"

"Кривбасс" завершил летне-осеннюю часть сезона УПЛ на 4-й позиции с 31-м очком в активе. У криворожцев еще есть недоигранный матч с "Шахтером", который опережает подопечных Вернидуба на 2 очка.

В межсезонье команду из Кривого Рога пополнили ряды игроков. С аренды вернулись Виливальд, Устименко и Семотюк. Из этой троицы Вернидуб будет рассчитывать только на Виливальда, неплохо проявившего себя в "Ингульце". Устименко уже подписал контракт с Оболонью, а Семотюка коуч не видит в составе и ему тоже ищут новую команду.

Среди других новичков отметим опорника Икенну из болгарского "Левски" и вингера Мендосу из венесуэльской "Агностуры". Оба перебрались в Кривой Рог на правах аренды.

Свободными агентами в январе команду покинули уже упоминавшийся Устименко и Жан По. А вот на трех игроках "Кривбасса" удалось еще и заработать. Александр Драмбаев теперь будет выступать за "ЛНЗ", а Тимур Стецьков - за "Карпаты". По данным сайта Тransfermarkt, оба они обошлись их новым клубам в 500 тысяч евро. Бизимана за 300 тысяч пополнил ряды ливийского "Аль-Ахли".

На сборах криворожцы сыграли ряд товарищеских матчей. Команду бросало из крайностей в крайности: то разгром от "Раннерса" 5:1, то победа над "Левадией" 4:1.

Новости "Вереса"

"Верес" завершил первую часть сезона на 9-й позиции в УПЛ, что можно считать успехом для команды. Единственным новичком команды стал изгнанник "Колоса" Игорь Харатин. Он фактически стал заменой для Яго Сикейры, который за 350 тысяч евро пополнил ряды "Риги".

Из важных игроков команду покинул черногорец Мрвальевич, который в первой половине сезона проиграл конкуренцию Гайдучику и теперь попробует свои силы в "Лодзе".

Немного настораживает низкая активность ровенчан на трансферном рынке. Как бы ни произошло повторение истории, когда команду еще возглавлял Юрий Вирт. Тогда "Верес" тоже хорошо выступал в первой половине сезона, но не усилился зимой и спасся только в переходных матчах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Кривбасса" до сих пор травмирован Владимир Якимец, который еще не играл в текущем сезоне.

Ориентировочный состав "Кривбасса": Маханьков – Понедельник, Романчук, Виливальд, Дибанго – Илич, Вакулко, Твердохлеб – Кузык, Соса, Микитишин.

У "Вереса" травмированы левый защитник Василий Гакман и вингер Сэмюэл Нонго. Проблемы с мотивацией у одного из лидеров ровенчан Луана, который якобы не хотел возвращаться в Украину из турецких сборов.

Ориентировочный состав "Вереса": Кожухарь - Шевченко, Гончаренко, Вовченко, Протасевич - Дахновский, Клец, Кучеров, Шарай - Степанюк, Гайдучик.

"Кривбасс" - "Верес": статистика личных встреч

18.08.24. Верес - Кривбасс 0:2 (УПЛ)

30.03.24. Верес - Кривбасс 0:2 (УПЛ)

17.09.23. Кривбасс - Верес 2:1 (УПЛ)

19.07.23. Кривбасс - Верес 1:2 (Товарищеский матч)

01.04.23. Верес - Кривбасс 1:2 (УПЛ)

В последних 5 личных встречах зафиксировано 4 победы "Кривбасса" и 1 победа "Вереса". Свою победу "Верес" одержал в товарищеском матче летом 2023 года. Матч первого круга в августе завершился уверенной победой "Кривбасса" 2:0.

Последние матчи "Кривбасса"

12.02. Согндал - Кривбасс 2:2 (Товарищеский матч)

09.02. Кривбасс - Левадия 4:1 (Товарищеский матч)

07.02. Раннерс - Кривбасс 5:1 (Товарищеский матч)

06.02. Эребу - Кривбасс 1:2 (Товарищеский матч)

31.01. Кальмар – Кривбасс 2:0 (Товарищеский матч)

Последние матчи "Вереса"

14.02. РФС - Верес 1:0 (Товарищеский матч)

11.02. Верес - Меркуря-Чук 2:2 (Товарищеский матч)

08.02. Хам-Кам - Верес 2:1 (Товарищеский матч)

03.02. Верес - Шкупи 2:4 (Товарищеский матч)

02.02. Единство - Верес 0:3 (Товарищеский матч)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 17 13 4 0 37-11 43 2 ФК Александрия 17 11 5 1 26-12 38 3 Шахтер 16 10 3 3 41-15 33 4 Кривбасс 16 9 4 3 22-13 31 5 Полесье 17 7 6 4 24-16 27 6 Карпаты 17 7 3 7 22-21 24 7 Рух 17 5 8 4 21-14 23 8 Заря 16 7 1 8 18-20 22 9 Верес 17 4 7 6 17-24 19 10 ЛНЗ 17 5 4 8 18-26 19 11 Колос 18 3 9 6 12-14 18 12 Ворскла 17 4 4 9 15-25 16 13 Левый Берег 17 4 4 9 9-20 16 14 Черноморец 18 4 3 11 13-26 15 15 Оболонь 17 3 5 9 10-29 14 16 Ингулец 16 1 6 9 12-31 9

"Кривбасс" - "Верес": ставки и коэффициенты

"Кривбасс" - "Верес": прогноз от UA-Футбол

Несмотря на кадровые потери и формально домашний матч на выезде, "Кривбасс" выглядит фаворитом встречи. Полагаем, что подопечные Вернидуба должны побеждать за коэффициент 2,08.