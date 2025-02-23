Шахтер - Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.02.2025

Безусловно, "горняки" считаются явными фаворитами этого противостояния. Тем не менее, в игре первого круга им было очень непросто. Смогут ли и на этот раз киевляне навязать борьбу именитому сопернику?

УПЛ. 18-й тур

24.02.2025. 18:00. Львов. "Арена Львов"

"Шахтер" - "Левый Берег"

Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол>> | Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Шахтер - Левый Берег Смотреть трансляцию

"Шахтер": последние новости

У подопечных Марино Пушича есть существенное преимущество, ведь "горняки" уже сыграли две официальные игры в 2025 году. "Шахтер" в Лиге чемпионов переиграл "Брест“ и уступил "Боруссии“. С игровым тонусом у них проблем нет. "Шахтер" также сыграл шесть контрольных матчей: пять побед и одна ничья. С лучшей стороны себя в матчах Лиги чемпионов проявил Кевин, которого уже сейчас можно считать лидером команды.

В это межсезонье немало трансферных новостей было из расположения "Шахтера". Покинули команду Степаненко, Сикан, Зубков. Среди новичков стоит отметить подписание центрального защитника Арройо и нападающего Кауана Элиаса. Особые надежды в клубе возлагают на Элиаса, который уже успел забить в контрольном матче против РФШ. Это техничный футболист, который хорошо себя чувствует в штрафной, но может атаковать также из глубины.

На последних тренировках тренерский штаб "горняков" основное внимание посвятил тактическим и игровым упражнениям, которые по интенсивности были максимально приближены к матчевым условиям.

"Левый Берег": последние новости

Новичок УПЛ провел очень неплохую селекцию в это зимнее межсезонье. Клуб смог подписать опытного хавбека Шастала и нападающего Андрея Ризныка, который в первой части сезона с лучшей стороны проявил себя в Первой лиге в составе тернопольской "Нивы". Также отметим подписание голкипера Караващенко и бразильского полузащитника Диего. Покинул команду капитан Андрей Спиваков. В последнее время Андрей проигрывал конкуренцию в центре поля. Также можно отметить потерю Дударенко.

В первой части сезона у "Левого Берега" были существенные проблемы в атаке. Это единственная команда в УПЛ, которая забила меньше десяти голов. Нестабильно играют наиболее одаренные вингеры и нападающие киевлян. Над игрой в заключительной трети поля киевляне больше всего работали во время сборов. Такая работа принесла свои результаты. "Левый берег" забивал во всех своих контрольных матчах. Среди спаррингов прежде всего стоит отметить победу над "Шерифом" - 1:0. Лучшим бомбардиром зимних сборов стал новичок "Левого Берега" Диего. На счету бразильца - три забитых мяча.

Последние матчи команд

"Шахтер"

"Шахтер" - "Дила“ 2:0

"Шахтер" - РФШ 3:1

"Шахтер" - "Зимбру“ 3:0

"Шахтер" - "Боруссия“ 1:3

"Шахтер" - "Брест“ 2:0

"Левый Берег"

"Левый Берег" - "Шериф“ 1:0

"Левый Берег" - "Колхети 1913“ 1:2

"Левый Берег" - "Самгурали“ 1:2

"Левый Берег" - "Фратрия“ 3:0

"Левый Берег" - "Металлист 1925“ 3:0

Личные встречи

Команды между собой сыграли всего одну игру. В первом круге в Киеве минимально победил "Шахтер" - 1:0. Три очка команде принес Даниил Сикан.

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч от UA-Футбол

"Шахтер" должен набирать три очка, ведь подопечным Пушича уже некуда отступать. Тем не менее, легкой прогулки вряд ли стоит ожидать. "Левый Берег" может навязать борьбу, но рассчитывать на положительный результат киевлянам будет непросто. У "горняков" существенное преимущество в игровом тонусе и во второй половине встречи это может сыграть ключевую роль. Ожидаем, что именно во втором тайме у "Шахтера" будет существенное преимущество. Прогноз - индивидуальный тотал "Шахтера" во втором тайме больше 1.5 (1.94).