Александрия - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.02.2025

Вторая половина сезона для "Александрии" обещает стать большим испытанием.

По итогам первой части кампании подопечные Руслана Ротаня умудрились финишировать на второй строчке чемпионата. Теперешняя цель - доказать, что этот результат не был случайностью.

Первым тестом после возвращения УПЛ для "желто-черных" станет игра с луганской "Зарей".

"Александрия" - "Заря" 15:30

VBET Лига. 18-й тур

23 февраля. Александрия. "Ника"

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

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"Александрия": последние новости

В декабре прошлого года "Александрия" потеряла очки в трех матчах подряд, из-за чего спустя долгое время отдалилась от вершины таблицы УПЛ. Во многом именно следующие два поединка против "Зари" и "Шахтера" определят потенциал коллектива из Кировоградской области продолжать бороться за золотые медали.

В целом, "Александрия" весьма успешно проводит зимнее трансферное окно. Несмотря на множество слухов, связанных с потенциальным уходом Калюжного, клуб, по-видимому, сумеет удержать одного из своих лидеров до конца сезона.

Помимо этого, "желто-черные" усилились уже бывшими игроками "Динамо" Шепелевым, Болем, а также двумя легионерами - албанцем Карой и французом Ндикой. В то же время, в качестве свободных агентов покинули команду Костышин, Плакса и Погорелый.

В течение межсезонья "Александрия" провела 11 контрольных матчей в Турции. В них подопечные Руслана Ротаня одержали 5 побед, дважды сыграл вничью и потерпел 4 поражения.

Из-за повреждений не примут участия во встрече с "Зарей" Джевани, Шостак и новичок Боль.

Ориентировочный состав: Ермаков, Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Ковалец, Шепелев, Безерра, Беляев, Филиппов.

"Заря": последние новости

"Заря", в отличие от "Александрии", перед зимней паузой наоборот намного улучшила свое турнирное положение и оторвалась от зоны стыковых матчей на шесть очков.

На днях в луганском клубе презентовали двух новичков (Белоцерковца и Попару), а также сообщили о снятии трансферного бана.

В 7-и турецких спаррингах "Заря" трижды победила, столько же раз проиграла и единожды разошлась с соперником миром.

"В целом на сборах первые матчи тяжело давались, потому что мы больше работали над физической подготовкой. И мы выходили на поединки под большими нагрузками. А потом мы немножко отдохнули и начали более детально к спаррингам готовиться. И это начало давать свои плоды. Мы очень много работы провели в тактическом плане. Мы проанализировали первый круг и поняли, что нам надо добавлять в тактическом плане", - сказал главный тренер "мужиков" Младен Бартулович.

Покинули зимой "Зарю" такие игроки, как Захеди, Ндур, Бенито, Нваезе и Гусев.

Ориентировочный состав: Турбаевский, Тронтель, Джордан, Башич, Жуниор, Попара, Вантух, Яцык, Мичин, Белоцерковец, Супряга.

"Александрия" - "Заря". Последние матчи

"Александрия":

15.02. "Александрия" - "Рига" 1:3

12.02. "Александрия" - "Сабуртало" 3:1

12.02. "Александрия" - "Петрокуб" 2:2

08.02. "Александрия" - "Лиепая" 2:3

08.02. "Александрия" - "Фрайберг" 4:0

"Заря":

13.02. "Заря" - "Динамо" Батуми 2:1

10.02. "Заря" - "Адмира" 0:0

06.02. "Санкт-Пельтен" - "Заря" 1:4

30.01. "Заря" - "Шкендия" 2:1

29.01. "Медзь" - "Заря" 2:1

Личные встречи

За всю историю существования команды провели 39 очных игр. 13 раз победу праздновала "Александрия", 15 - "Заря" и ещё 11 матчей были сыграны вничью.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 17 13 4 0 37-11 43 2 ФК Александрия 17 11 5 1 26-12 38 3 Шахтер 16 10 3 3 41-15 33 4 Кривбасс 17 9 4 4 22-16 31 5 Полесье 18 8 6 4 25-16 30 6 Карпаты 17 7 3 7 22-21 24 7 Рух 17 5 8 4 21-14 23 8 Верес 18 5 7 6 20-24 22 9 Заря 16 7 1 8 18-20 22 10 ЛНЗ 17 5 4 8 18-26 19 11 Колос 18 3 9 6 12-14 18 12 Ворскла 17 4 4 9 15-25 16 13 Левый Берег 17 4 4 9 9-20 16 14 Черноморец 18 4 3 11 13-26 15 15 Оболонь 17 3 5 9 10-29 14 16 Ингулец 17 1 6 10 12-32 9

Ставки и коэффициенты

"Александрия" - "Заря". Прогноз от UA-Футбол

Фаворитом встречи является "Александрия". Коллектив Ротаня лучше усилил состав, успешнее отыграл спарринги, плюс нельзя сбрасывать со счетов фактор домашнего стадиона.

Наш прогноз - победа "Александрии" и индивидуальный тотал "Зари" меньше (1.0) с общим коэффициентом 2,64.