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Александрия - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.02.2025

Украина

Александрия - Заря: Прогноз и анонс матча ⋉ 23.02.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Александрия - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.02.2025

Фото: Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая половина сезона для "Александрии" обещает стать большим испытанием.

По итогам первой части кампании подопечные Руслана Ротаня умудрились финишировать на второй строчке чемпионата. Теперешняя цель - доказать, что этот результат не был случайностью.

Первым тестом после возвращения УПЛ для "желто-черных" станет игра с луганской "Зарей".

Содержание

"Александрия" - "Заря" 15:30

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23 февраля. Александрия. "Ника"

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

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Трансляція матчу Олександрія - Зоря
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"Александрия": последние новости

В декабре прошлого года "Александрия" потеряла очки в трех матчах подряд, из-за чего спустя долгое время отдалилась от вершины таблицы УПЛ. Во многом именно следующие два поединка против "Зари" и "Шахтера" определят потенциал коллектива из Кировоградской области продолжать бороться за золотые медали.

В целом, "Александрия" весьма успешно проводит зимнее трансферное окно. Несмотря на множество слухов, связанных с потенциальным уходом Калюжного, клуб, по-видимому, сумеет удержать одного из своих лидеров до конца сезона.

Помимо этого, "желто-черные" усилились уже бывшими игроками "Динамо" Шепелевым, Болем, а также двумя легионерами - албанцем Карой и французом Ндикой. В то же время, в качестве свободных агентов покинули команду Костышин, Плакса и Погорелый.

В течение межсезонья "Александрия" провела 11 контрольных матчей в Турции. В них подопечные Руслана Ротаня одержали 5 побед, дважды сыграл вничью и потерпел 4 поражения.

Из-за повреждений не примут участия во встрече с "Зарей" Джевани, Шостак и новичок Боль.

Ориентировочный состав: Ермаков, Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Ковалец, Шепелев, Безерра, Беляев, Филиппов.

"Заря": последние новости

"Заря", в отличие от "Александрии", перед зимней паузой наоборот намного улучшила свое турнирное положение и оторвалась от зоны стыковых матчей на шесть очков.

На днях в луганском клубе презентовали двух новичков (Белоцерковца и Попару), а также сообщили о снятии трансферного бана.

В 7-и турецких спаррингах "Заря" трижды победила, столько же раз проиграла и единожды разошлась с соперником миром.

"В целом на сборах первые матчи тяжело давались, потому что мы больше работали над физической подготовкой. И мы выходили на поединки под большими нагрузками. А потом мы немножко отдохнули и начали более детально к спаррингам готовиться. И это начало давать свои плоды. Мы очень много работы провели в тактическом плане. Мы проанализировали первый круг и поняли, что нам надо добавлять в тактическом плане", - сказал главный тренер "мужиков" Младен Бартулович.

Покинули зимой "Зарю" такие игроки, как Захеди, Ндур, Бенито, Нваезе и Гусев.

Ориентировочный состав: Турбаевский, Тронтель, Джордан, Башич, Жуниор, Попара, Вантух, Яцык, Мичин, Белоцерковец, Супряга.

"Александрия" - "Заря". Последние матчи

"Александрия":

  • 15.02. "Александрия" - "Рига" 1:3
  • 12.02. "Александрия" - "Сабуртало" 3:1
  • 12.02. "Александрия" - "Петрокуб" 2:2
  • 08.02. "Александрия" - "Лиепая" 2:3
  • 08.02. "Александрия" - "Фрайберг" 4:0

"Заря":

  • 13.02. "Заря" - "Динамо" Батуми 2:1
  • 10.02. "Заря" - "Адмира" 0:0
  • 06.02. "Санкт-Пельтен" - "Заря" 1:4
  • 30.01. "Заря" - "Шкендия" 2:1
  • 29.01. "Медзь" - "Заря" 2:1

Личные встречи

За всю историю существования команды провели 39 очных игр. 13 раз победу праздновала "Александрия", 15 - "Заря" и ещё 11 матчей были сыграны вничью.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Александрия - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.02.2025 - изображение 4Динамо

 17 13 4 0 37-11 43
2

Александрия - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.02.2025 - изображение 5ФК Александрия

 17 11 5 1 26-12 38
3

Александрия - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.02.2025 - изображение 6Шахтер

 16 10 3 3 41-15 33
4

Александрия - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.02.2025 - изображение 7Кривбасс

 17 9 4 4 22-16 31
5

Александрия - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.02.2025 - изображение 8Полесье

 18 8 6 4 25-16 30
6

Александрия - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.02.2025 - изображение 9Карпаты

 17 7 3 7 22-21 24
7

Александрия - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.02.2025 - изображение 10Рух

 17 5 8 4 21-14 23
8

Александрия - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.02.2025 - изображение 11Верес

 18 5 7 6 20-24 22
9

Александрия - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.02.2025 - изображение 12Заря

 16 7 1 8 18-20 22
10

Александрия - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.02.2025 - изображение 13ЛНЗ

 17 5 4 8 18-26 19
11

Александрия - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.02.2025 - изображение 14Колос

 18 3 9 6 12-14 18
12

Александрия - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.02.2025 - изображение 15Ворскла

 17 4 4 9 15-25 16
13

Александрия - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.02.2025 - изображение 16Левый Берег

 17 4 4 9 9-20 16
14

Александрия - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.02.2025 - изображение 17Черноморец

 18 4 3 11 13-26 15
15

Александрия - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.02.2025 - изображение 18Оболонь

 17 3 5 9 10-29 14
16

Александрия - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.02.2025 - изображение 19Ингулец

 17 1 6 10 12-32 9

Ставки и коэффициенты

Favbet
1.85
3.50
4.65
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"Александрия" - "Заря". Прогноз от UA-Футбол

Фаворитом встречи является "Александрия". Коллектив Ротаня лучше усилил состав, успешнее отыграл спарринги, плюс нельзя сбрасывать со счетов фактор домашнего стадиона.

Наш прогноз - победа "Александрии" и индивидуальный тотал "Зари" меньше (1.0) с общим коэффициентом 2,64.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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