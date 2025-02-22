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Александрия - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.02.2025
Александрия - Заря: Прогноз и анонс матча ⋉ 23.02.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Вторая половина сезона для "Александрии" обещает стать большим испытанием.
По итогам первой части кампании подопечные Руслана Ротаня умудрились финишировать на второй строчке чемпионата. Теперешняя цель - доказать, что этот результат не был случайностью.
Первым тестом после возвращения УПЛ для "желто-черных" станет игра с луганской "Зарей".
"Александрия" - "Заря" 15:30
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23 февраля. Александрия. "Ника"
Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Александрия": последние новости
В декабре прошлого года "Александрия" потеряла очки в трех матчах подряд, из-за чего спустя долгое время отдалилась от вершины таблицы УПЛ. Во многом именно следующие два поединка против "Зари" и "Шахтера" определят потенциал коллектива из Кировоградской области продолжать бороться за золотые медали.
В целом, "Александрия" весьма успешно проводит зимнее трансферное окно. Несмотря на множество слухов, связанных с потенциальным уходом Калюжного, клуб, по-видимому, сумеет удержать одного из своих лидеров до конца сезона.
Помимо этого, "желто-черные" усилились уже бывшими игроками "Динамо" Шепелевым, Болем, а также двумя легионерами - албанцем Карой и французом Ндикой. В то же время, в качестве свободных агентов покинули команду Костышин, Плакса и Погорелый.
В течение межсезонья "Александрия" провела 11 контрольных матчей в Турции. В них подопечные Руслана Ротаня одержали 5 побед, дважды сыграл вничью и потерпел 4 поражения.
Из-за повреждений не примут участия во встрече с "Зарей" Джевани, Шостак и новичок Боль.
Ориентировочный состав: Ермаков, Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Ковалец, Шепелев, Безерра, Беляев, Филиппов.
"Заря": последние новости
"Заря", в отличие от "Александрии", перед зимней паузой наоборот намного улучшила свое турнирное положение и оторвалась от зоны стыковых матчей на шесть очков.
На днях в луганском клубе презентовали двух новичков (Белоцерковца и Попару), а также сообщили о снятии трансферного бана.
В 7-и турецких спаррингах "Заря" трижды победила, столько же раз проиграла и единожды разошлась с соперником миром.
"В целом на сборах первые матчи тяжело давались, потому что мы больше работали над физической подготовкой. И мы выходили на поединки под большими нагрузками. А потом мы немножко отдохнули и начали более детально к спаррингам готовиться. И это начало давать свои плоды. Мы очень много работы провели в тактическом плане. Мы проанализировали первый круг и поняли, что нам надо добавлять в тактическом плане", - сказал главный тренер "мужиков" Младен Бартулович.
Покинули зимой "Зарю" такие игроки, как Захеди, Ндур, Бенито, Нваезе и Гусев.
Ориентировочный состав: Турбаевский, Тронтель, Джордан, Башич, Жуниор, Попара, Вантух, Яцык, Мичин, Белоцерковец, Супряга.
"Александрия" - "Заря". Последние матчи
"Александрия":
- 15.02. "Александрия" - "Рига" 1:3
- 12.02. "Александрия" - "Сабуртало" 3:1
- 12.02. "Александрия" - "Петрокуб" 2:2
- 08.02. "Александрия" - "Лиепая" 2:3
- 08.02. "Александрия" - "Фрайберг" 4:0
"Заря":
- 13.02. "Заря" - "Динамо" Батуми 2:1
- 10.02. "Заря" - "Адмира" 0:0
- 06.02. "Санкт-Пельтен" - "Заря" 1:4
- 30.01. "Заря" - "Шкендия" 2:1
- 29.01. "Медзь" - "Заря" 2:1
Личные встречи
За всю историю существования команды провели 39 очных игр. 13 раз победу праздновала "Александрия", 15 - "Заря" и ещё 11 матчей были сыграны вничью.
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|17
|13
|4
|0
|37-11
|43
|2
|17
|11
|5
|1
|26-12
|38
|3
|16
|10
|3
|3
|41-15
|33
|4
|17
|9
|4
|4
|22-16
|31
|5
|18
|8
|6
|4
|25-16
|30
|6
|17
|7
|3
|7
|22-21
|24
|7
|17
|5
|8
|4
|21-14
|23
|8
|18
|5
|7
|6
|20-24
|22
|9
|16
|7
|1
|8
|18-20
|22
|10
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|11
|18
|3
|9
|6
|12-14
|18
|12
|17
|4
|4
|9
|15-25
|16
|13
|17
|4
|4
|9
|9-20
|16
|14
|18
|4
|3
|11
|13-26
|15
|15
|17
|3
|5
|9
|10-29
|14
|16
|17
|1
|6
|10
|12-32
|9
Ставки и коэффициенты
"Александрия" - "Заря". Прогноз от UA-Футбол
Фаворитом встречи является "Александрия". Коллектив Ротаня лучше усилил состав, успешнее отыграл спарринги, плюс нельзя сбрасывать со счетов фактор домашнего стадиона.
Наш прогноз - победа "Александрии" и индивидуальный тотал "Зари" меньше (1.0) с общим коэффициентом 2,64.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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