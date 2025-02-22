Динамо - Карпаты. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.02.2025

Битва команд из верхней части турнирной таблицы, центральный поединок тура или же футбольное противостояние Киева и Львова. Все эти характеристики описывают матч между киевским "Динамо" Александра Шовковского и львовских "Карпат" Владислава Лупашко.

Первая встреча между этими коллективами в начале текущей кампании украинского первенства прошла в городе Льва и осталась именно за "бело-синими". На этот же раз уже динамовцы выступят в качестве хозяина.

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18-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 23-е февраля

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Арбитр: Балакин Николай

Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТБ (MEGOGO), 2+2

"Динамо": последние новости

В общей концепции и подходах киевлян практически ничего не изменилось, по сравнению с концовкой прошлого календарного года. Разве что, в конце концов, "Динамо" сумело хотя бы как-то исправиться на евроарене. В частности, "бело-синие", усилиями своего ветерана Андрея Ярмоленко, сначала вырвали первый зачетный балл в Стамбуле в матче против турецкого "Галатасарая" (3:3), а в заключительном туре обновленного формата группового этапа Лиги Европы получили и дебютную победу - минимально обыграв латвийский РФШ (1:0).

Да, конечно, команду покинул опытный Бущан. Однако, есть же молодой Нещерет, который уже давно заждался места в основе. Поэтому, проблем с вратарской линией у столичного коллектива не должно быть. В то же время, глубина ростера команды Александра Шовковского ощутимо просела. Киев покинул, хоть и не основные, но опытные хавбеки. Речь идет об Александре Андриевском и Владимире Шепелеве. И по нашему мнению, в контексте борьбы за чемпионство эти потери являются более существенными чем уход Георгия.

"У нас в команде есть около 30 игроков, и все они являются игроками основного состава. Также есть 11 игроков стартового состава, которые начинают каждый отдельный матч со стартовых минут. И ни одному из футболистов не гарантировано место в стартовом составе. Они понимают это и уже привыкли к тому, что есть определенная ротация, и они должны чувствовать себя частью команды. Если мы говорим непосредственно о вратарях, то здесь ситуация несколько иная, поскольку голкиперам важно постоянно играть, но, опять же, готовы все, чтобы при любой выйти на поле. И я доволен их действиями в тренировочном процессе", - рассказал наставник "Динамо" после ухода из команды 30-летнего Бущана.

А вот на замену им "Динамо" никого не приобрело. Из аренд вернулись легионеры Витиньо, Жерсон Родригес и Бенито. Однако, они же сразу отправились в новое временное путешествие.

Что касается подготовки в рамках зимних тренировочных сборов, то "Динамо" в перемешку с матчами второго по рангу еврокубка провело еще 11 контрольных спаррингов. Из них подопечные Шовковского выиграли аж 9 поединков. Серьезный показатель, ничего не скажешь.

В целом же, нужно констатировать, что это все то же "Динамо" СаШо. Со своими сильными сторонами и проблемами. Столичный коллектив точно не стал сильнее, но и слабее по сути тоже. Запаса прочности все еще должно с головой хватать, чтобы обыгрывать команды, которые идут за пределами топ-4 УПЛ.

Ориентировочный состав "Динамо": Нещерет, Вивчаренко, Попов, Михавко, Тымчик, Пихаленок, Рубчинский, Шапаренко, Кабаев, Ванат, Ярмоленко.

"Карпаты": последние новости

В отличие от "Динамо", львовский клуб провел довольно серьезную и масштабную работу на трансферном рынке. В частности, "Карпаты" воспользовались предстоящим "слиянием" с "Рухом" и переманили сразу нескольких ключевых исполнителей "желто-черных".

Прежде всего, речь идет о представителях атакующей линии - Илья Квасница, Олег Федор и Игорь Краснопир. В целом же, ростер "Карпат" претерпел существенные изменения. Всех исполнителей и не перечислить. По данным аналитического портала Transfermarkt, учитывая все арендные соглашения и подписания свободных агентов, "Карпаты" этой зимой покинуло шесть футболистов, а пополнили ряды львовян сразу 9 игроков. Среди них есть и латиноамериканские легионеры, и довольно опытные бойцы по меркам УПЛ.

Поэтому, команда Владислава Лупашко точно обросла новыми кадровыми мышцами за эту зиму. Другой вопрос, как коучу "львов" удастся интегрировать новичков в свою концепцию и видение футбола. Потому что, несмотря на все эти усиления, на бумаге и особенно в контексте сыгранности "Карпаты" все еще выглядят значительно слабее того же "Динамо".

В рамках зимних сборов "Карпаты" провели семь товарищеских игр против различных соперников, из которых выиграли только три.

"Для мене був дуже корисний цей збір. Це такий неоціненний досвід, який можна отримати, не купити його, не десь узяти, а тільки якщо ти сам пройшов через нього. Але в цілому я вважаю, що досить продуктивно провели збори. Якщо враховувати наши фітнес-показники, то ми бачимо, що команда 2 дні зіграли 90 хвилин, кожен гравець мав рівнозначний час – і ми бачили, що гравці більш-менш витримували цей темп. Наші цифри кажуть про те, що команда в гарному фізичному стані", - так наставник "Карпат" підбив підсумки тренувальних зборів.

Ориентировочный состав "Карпат": Кемкин, Жан Педрозу, Стецков, Бабогло, Сыч, Альварес, Чачуа, Федор, Бруниньо, Шах, Краснопир.

"Динамо" - "Карпаты" . Личные встречи

Киевляне и львовяне имеют чрезвычайно богатую историю очных противостояний. Чего только не было за 76 официальных поединков... Всего и не вспомнишь, хех. Абсолютно ожидаемо, что статистическое преимущество в этой паре за победа с огромным отрывом именно за динамовцами. В свою очередь, "львам" лишь 7 раз удалось обыграть столичную команду.

Статистика очных поединков:

Победы: 49:7

49:7 Забитые мячи: 137:55

137:55 В среднем голов за матч: 1.80 - 0.72

1.80 - 0.72 Самая большая победа: 5:0 - 1:3

"Динамо" - "Карпаты" . Последние официальные матчи

"Динамо":

"Карпаты":

Турнирное положение команд

Как было уже сказано выше, имеем дело с представителями верхней части турнирной таблицы. "Динамо" имеет в своем активе 43 зачетных балла и является лидером украинского первенства. Ну а "Карпаты" замыкают топ-6 с 24-мя очками.

"Динамо" - "Карпаты" . Ставка и коэффициенты

"Динамо" - "Карпаты" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа киевлян - 3:1. Ожидаемо, что лидер первенства и является фаворитом противостояния. Особенно, когда речь идет о домашнем матче первой команды чемпионата. Несмотря на зимние усиления "Карпатам" будет очень сложно. Подопечным Владислава Лупашко необходимо прыгнуть выше головы, чтобы забрать очки в украинской столице.