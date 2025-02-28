Черноморец - Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.03.2025

Интересное противостояние конкурентов в борьбе за выживание нас ожидает в Одессе. Соперников отделяет всего одно очко, поэтому важность результата переоценить сложно.

УПЛ. 19-й тур

01.03.2025. 15:30. Одесса. "Черноморец"

"Черноморец" - "Левый Берег"

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"Черноморец": последние новости

Одесситы неделю назад порадовали собственных болельщиков. Мало кто надеялся, но "Черноморец" на выезде смог переиграть "Колос" - 2:1. Подопечные Александра Бабича уже на второй минуте пропустили, но проявили характер и забили дважды. Стоит отметить игру "моряков" в атаке. Безусловно, не всегда удавалось довести атаки до логического завершения, но главное, что моменты создавали. "Черноморец" в целом заслуженно победил и смог покинуть зону прямого вылета. Среди позитива - достаточно неплохая игра в атаке, но над завершением еще стоит немало работать.

На этой неделе стало известно, что к одесситам на правах аренды присоединился 20-летний вингер донецкого "Шахтера" из Таджикистана Хусрав Тоиров. Отметим, что Тоиров провел с одесским клубом зимний сбор. Это очень неплохой трасфер, который должен пойти команде на пользу.

Вот что сказал Александр Бабич после победы в прошлом туре. - "В целом я доволен тем, что мы проявили характер, после 0:1 сделали камбэк. Я очень благодарен ребятам. Приятно побеждать в 1-м туре после зимней паузы, а на выезде побеждать - вдвойне приятнее".

Ориентировочный состав: Рудько - Кисель, Скиба, Кратов, Райан - Шпорн, Габелок, Ермаков - Мустафаев, Безбородько, Попов

"Левый Берег": последние новости

Киевляне в понедельник уступили "Шахтеру" (0:1), но эту игру они могут занести себе в актив. Особенно понравилась игра подопечных Виталия Первака в первой половине встречи. До перерыва киевляне не только отбивались, но и создавали моменты за счет качественных контратак. Футболисты "Левого Берега" могли даже открывать счет, но не повезло. Во второй половине встречи уже было непросто и как следствие они проиграли. Стоит отметить надежную игру опытного голкипера Механива, который немало спасал свою команду. Также достаточно неплохо влился в коллектив новичок Дмитрий Шастал.

Проблемы с игрой в атаке у киевлян присутствуют и интересно будет понаблюдать как будет играть "Левый Берег" против своего прямого конкурента. Смогут ли подопечные Первака действовать с позиции силы? В конце встречи с "Шахтером" вышел нападающий Андрей Ризнык, но он ничем не смог запомниться.

Ориентировочный состав: Механив - Сиднев, Шаповал, Семенов, Астахов - И. Когут, М. Когут, Синица, Дедух, Шастал - Сухоручко

Последние матчи команд

"Левый берег"

"Левый Берег" - "Шахтер“ 0:1

"Левый Берег" - "Шериф“ 1:0

"Левый Берег" - "Колхети 1913“ 1:2

"Левый Берег" - "Самгурали“ 1:2

"Левый Берег" - "Фратрия“ 3:0

"Черноморец"

"Колос" - "Черноморец“ 1:2

"Черноморец" - "Бельцы“ 3:0

"Черноморец" - "Меркуря Чук“ 1:1

"Черноморец" - "Колхети 1913“ 3:4

"Черноморец" - "Фратрия“ 2:1

Личные встречи

Команды между собой сыграли две встречи. В Кубке Украины победил "Черноморец", а в матче первого круга УПЛ торжествовал "Левый Берег".

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 18 14 4 0 39-11 46 2 ФК Александрия 18 12 5 1 28-13 41 3 Шахтер 17 11 3 3 42-15 36 4 Кривбасс 17 9 4 4 22-16 31 5 Полесье 18 8 6 4 25-16 30 6 Карпаты 18 7 3 8 22-23 24 7 Рух 18 5 8 5 21-15 23 8 Верес 18 5 7 6 20-24 22 9 ЛНЗ 18 6 4 8 19-26 22 10 Заря 17 7 1 9 19-22 22 11 Колос 18 3 9 6 12-14 18 12 Оболонь 18 4 5 9 11-29 17 13 Ворскла 18 4 4 10 15-26 16 14 Левый Берег 18 4 4 10 9-21 16 15 Черноморец 18 4 3 11 13-26 15 16 Ингулец 17 1 6 10 12-32 9

Факты и цифры

"Левый Берег" в прошлом туре потерпел десятое поражение в чемпионате;

Кирилл Попов становится автором 900-го гола "Черноморца" в чемпионате Украины;

Безничейная гостевая серия "Левого Берега" в чемпионате продолжается 4 игры: победа и 3 поражения;

Игроки "Черноморца" впервые с начала чемпионата забили больше гола за матч.

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч от UA-Футбол

Хозяева считаются фаворитами этого противостояния, но точно не стоит недооценивать киевлян. "Левый Берег" продемонстрировал, что против этой команды легко никому не будет. Ожидаем, что будет много борьбы, но не ожидаем много голов. У гостей есть все шансы зацепиться за результат, если они сыграют в таком же стиле как в первой половине встречи против "Шахтера". Прогноз - "Левый Берег" не проиграет (1.76).