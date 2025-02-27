Ворскла - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.02.2025

В Киеве в номинальном домашнем матче 19-го тура УПЛ "Ворскла" будет принимать "Динамо". Полтавчане не смогли сыграть дома из-за неготовности газона на стадионе "им. Бутовского". Смогут ли подопечные Максимова сотворить сенсацию?

УПЛ. 19-й тур

28.02.2025. 15:30. Киев. "Динамо им. Лобановского"

"Ворскла" - "Динамо"

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"Ворскла": последние новости

Полтавчане неудачно начали вторую часть сезона. Подопечные Юрия Максимова на выезде минимально уступили "Оболони". Нельзя сказать, что "Ворскла" заслуживала поражения, но и на победу не наиграли. В первой половине встречи футболисты полтавской команды больше создавали моментов, но подвела реализация. После перерыва не хватало конструктива в заключительной трети поля. Новички "Ворсклы" ничем особенным не запомнились. У Авдыли был момент, но переиграть голкипера он не смог. Главный тренер Юрий Максимов на 79-й минуте за чрезмерные эмоции в сторону официальных лиц матча был удален из технической зоны.

Игроки полтавской команды остались недовольны действиями арбитра, но результат на табло. Для того чтобы набирать очки надо забивать. С этим у "Ворсклы" остаются проблемы. Безусловно, против "Динамо" будет непросто зацепиться за очки, но проявить характер необходимо.

Ориентировочный состав: Исенко - Крупский, Павлюк, Бацула, Пердута - Кане, Малыш, Скляр, Мякушко - Авдили, Салабай

"Динамо": последние новости

Киевляне стартовали во второй части сезона УПЛ с победы над "Карпатами" - 2:0. Подопечные Александра Шовковского произвели приятное впечатление своей игрой. Футболисты "Динамо" доминировали и могли еще до перерыва снимать все вопросы о победителе, но решили все вопросы во втором тайме. С лучшей стороны себя проявили Ванат, Вивчаренко, Ярмоленко. Понравился своей уверенностью молодой защитник Тарас Михавко, который сыграл максимально надежно. "Динамо" не проигрывает в УПЛ уже 20-ть матчей подряд. Безусловно, бывают непростые матчи, но против "Карпаты" киевляне сыграли уверенно. Работы у Нещерета в этой игре почти не было. Динамовцы хладнокровно меняли темп и пользовались ошибками соперников.

Своими впечатлениями от победы поделился Александр Шовковский. - "Мы понимали, что соперник был функционально готовым к игре, ведь провел работу на зимних сборах. Все готовились к возобновлению чемпионата и знали, что будут сюрпризы. Первый тур после возобновления сезона это показал. Результаты "Вереса" и "Черноморца"... Мы ожидали, что будет непростая игра, но еще в первом тайме создали достаточно моментов, чтобы чувствовать себя комфортно во втором тайме".

Ориентировочный состав: Нещерет - Тымчик, Попов, Михавко, Вивчаренко - Буяльский, Михайленко, Пихаленок - Ярмоленко, Ванат, Кабаев

Последние матчи команд

"Ворскла"

23.02. "Ворскла" - "Оболонь" 0:1

14.02. "Ворскла" - "Динамо" Батуми 2:0

05.02. "Ворскла" - "Арджеш" 1:2

29.01. "Ворскла" - "Андижан" 3:4

23.01. "Ворскла" - "Малишева" 2:3

"Динамо"

23.02. "Динамо" - "Карпаты" 2:0

16.02. "Динамо" - "Петрокуб" 1:0

16.02. "Динамо" - РФШ 0:1

10.02. "Динамо" - Эсбьерг 2:0

06.02. "Динамо" - "Шкендия" 3:2

Личные встречи

Команды между собой в УПЛ сыграли 58 матчей: 44 победы "Динамо", 9 ничьих и 5 побед "Ворсклы". В матче первого круга киевляне победили 3:1.

Факты и цифры

Беспроигрышная серия "Динамо" длится в УПЛ 20 игр: 16 побед и 4 ничьи;

"Динамо" на своем поле не проигрывает в УПЛ на протяжении 21 игры: 18 побед и 3 ничьи;

"Ворскла" может пропустить 1000-й гол в УПЛ (еще 1 мяч);

Безничейная серия "Ворсклы" продолжается в чемпионате 7 игр: 2 победы и 5 поражений.

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч от UA-Футбол

Безусловно, киевляне считаются фаворитами этого противостояния. Сейчас "Ворскла" своими результатами и игрой не впечатляют. Если "Динамо" сыграет в свой футбол, то подопечные Шовковского наберут три очка. Смогут ли полтавчане навязать борьбу и продемонстрировать конкурентный футбол? Кадровый потенциал у "Ворсклы" неплохой, но к игре остается очень много вопросов. "Динамо" должно выигрывать, но забить номинальные хозяева могут. Прогноз - обе команды забьют (2.46).