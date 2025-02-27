Оболонь - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.02.2025

В 19-м туре УПЛ "Оболонь" в Киеве будет принимать "Полесье". Казалось бы, не самый интересный в плане вывески матч – команда, которая борется за выживание, примет команду, которая борется за еврокубки.

Но в украинском футболе всегда можно найти интересный подтекст. И первый в нашем случае – "пивоваров" сейчас возглавляет Сергей Шищенко, который в конце прошлого сезона возглавлял житомирскую команду, все-таки вывел ее еврокубки, но потом все-таки уступил место Имаду Ашуру.

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Да и неделю назад обе команды начали весеннюю часть сезона с побед, так что должно быть интересно и в игровом плане.

Итак, пробуем разобраться, с чем команды подходят к очному матчу.

"Оболонь" (Киев) – "Полесье" (Житомир)

VBET Лига. 19-й тур

28 февраля, Оболонь, стадион "Оболонь Арена", 13:00

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Оболонь", последние новости:

Итак, главная интрига и мотивация от "Оболони" - конечно же Сергей Шищенко. Коуч не один год отдал именно "Полесью", а в концовке прошлого сезона был призван спасать (правда, в статусе исполняющего обязанности) первую команду после затяжной серии неудачных результатов. И казалось – спас. Набрал 17 очков в последних 8 турах, обыграл в последнем матче "Шахтер", и все-таки протолкнул команду в Лигу конференций, заняв итоговое 5-е место.

Впрочем, руководство искала от хорошего лучшего, и летом на место главного тренера был приглашен Имад Ашур. Ну а Шищенко в начале сентября принял "Оболонь".

Таким образом, это будет первая встреча Шищенко с Ашуром и своей бывшей командой. И отличный шанс доказать, было ли ошибочным решение руководства житомирского клуба не оставлять у руля Сергея Юрьевича.

Зимние сборы киевская команда провела неплохо – съездили в Турцию, поиграли спарринги, подготовились. Новичков в команде немного, но они есть. И при этом не должны помешать сыгранности и боевитости состава.

В первом осеннем матче "пивовары" в присущей, не самой интересной с обоих сторон игре вырвали минимальную победу над "Ворсклой". Вырвали за счет пенальти. Можно сколько угодно спорить, был он там или нет, но победа засчитана, а три очка в копилке.

Мотивация на "Полесье" у киевлян должна быть отличная, настроение после победы над полтавчанами – не хуже. Так что, "пивовары" в весеннюю часть сезона входят на позитиве.

По составу? Против "Ворсклы" место в воротах неожиданно занял 18-летний Марченко. И отыграл на редкость уверенно. Так что нет причин менять его на Федоривского.

Также коуч "пивоваров" перед рестартом сезона жаловался, что нескол ько игроков переболели, но к матчу с "Полесьем" должны были успеть восстановиться.

Также интересно, кто выйдет на острие атаки. Устименко – главное зимнее подписание клуба, в матче против "Ворсклы" вышел на замену во втором тайме. А еще есть Бычек и Тарануха.

В обороне не исключен вариант игры в пять защитников. "Полесье" - не "Ворскла", поэтому не исключен вариант игры от обороны. Но это только предположения, а там уже посмотрим.

Ориентировочный состав "Оболони": Марченко, Стасюк, Приймак, Курко, Дубко, Суханов, Витенчук, Ильин, Черненко, Близниченко, Устименко

"Полесье", последние новости:

"Полесье" качественно провело зимнее межсезонье, а если говорить о трансферах – так и вовсе по богатому, подписав очередную порцию дорогостоящих новичков.

В атаку житомирская команда за 1.75 млн. евро подписала Батишту, который прогнозируется основным центрфорвардом. Три игрока пришли в центр поля – Юсефи, Битон и Андриевский. Справа есть Майсурадзе и подписан Хадрой. Также на замену Макуана, который продолжает бузить, подписан вингер Гонсалвеш. Новичок на перспективу - 19-летний бразильский голкипер Нунеш, который будет играть за юношескую команду.

Другими словами – в клубе все хорошо и стабильно, а по меркам УПЛ еще и очень даже денежно. Чего нельзя сказать об игре. По крайней мере, если судить по матчу с "Ингульцом".

Нет, в поединке с командой Кобина "Полесье" естественно владело инициативой, но вот с созиданием моментов у житомирцев были большие проблемы. Фактически, судьбу матча решила одна атака "Полесья", в которой поучаствовал Назаренко, который начинал матч на скамейке запасных. В итоге – победа 1:0, но на это ли рассчитывали болельщики Житомира в матче с записным аутсайдером, который уже сейчас стоит на вылет?

Возвращаясь к матчу с "Оболонью" - интересно, выйдет ли с первых минут Назаренко. Из-за перебора желтых пропустит поединок Сарапий. Впрочем, его есть кем заменить. К примеру, было бы интересно увидеть Бескоровайного, который пропустил девять месяцев из-за травмы, но в середине февраля вернулся в общую группу.

Ну и в концовке еще раз нужно упомянуть, что Ашур должен понимать, насколько этот матч будет принципиальным для Шищенко. И правильно настроить своих житомирских звезд на то, что просто так "пивовары" очки не отдадут.

Ориентировочный состав "Полесья": Волынец, Майсурадзе, Чоботенко, Бескоровайный, Михайличенко, Крушинский, Андриевский, Назаренко, Гуцуляк, Йосефи, Батишта

Турнирная таблица

"Оболонь" после победы над "Ворсклой" обошла полтавчан, поднялась из зоны переходных матчей, и теперь занимает в турнирной таблице 12-е место, имея в активе 17 очков. Впрочем, как это ни банально, но расслабляться "пивоварам" еще рано, потому что плотность в подвале таблице очень большая и команды могут меняться местами после каждого тура.

"Полесье" после победы над "Ингульцом" сохраняет 5-ю позицию, имея в активе 30 баллов и продолжая свою гонку за еврокубками. А учитывая поражение "Кривбасса", отрыв от криворожцев сократился до одного очка. В любом случае, чтобы продолжать свою гонку, "Полесье" обязано брать 3 очка с командами уровня "Оболони". Все это понимают, и Ашур – в первую очередь.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 18 14 4 0 39-11 46 2 ФК Александрия 18 12 5 1 28-13 41 3 Шахтер 16 10 3 3 41-15 33 4 Кривбасс 17 9 4 4 22-16 31 5 Полесье 18 8 6 4 25-16 30 6 Карпаты 18 7 3 8 22-23 24 7 Рух 18 5 8 5 21-15 23 8 Верес 18 5 7 6 20-24 22 9 ЛНЗ 18 6 4 8 19-26 22 10 Заря 17 7 1 9 19-22 22 11 Колос 18 3 9 6 12-14 18 12 Оболонь 18 4 5 9 11-29 17 13 Ворскла 18 4 4 10 15-26 16 14 Левый Берег 17 4 4 9 9-20 16 15 Черноморец 18 4 3 11 13-26 15 16 Ингулец 17 1 6 10 12-32 9

Последние матчи

В шести последних матчах у "Оболони" 5 побед и 1 поражение с разницей мячей 11:8.

"Оболонь" - "Висла" 3:2

"Оболонь" - СК "Рапид-2" 1:5

"Оболонь" - "Злин" 1:0

"Оболонь" - "Милсами" 2:1

"Оболонь" - "Решица" 3:0

"Оболонь" - "Ворскла" 1:0

"Полесье" в последних шести матчах одержало 3 победы и 3 поединка проиграло с разницей мячей 16:4.

"Полесье" – "Балкани" 3:0

"Полесье" – "Динамо" Батуми 5:0

"Полесье" – "Арка" 2:3

"Полесье" – "Балти" 2:1

"Полесье" – "Карпаты" 3:0

"Ингулец" – "Полесье" 0:1

В матче первого круга в Житомире "Полесье" разгромило "Оболонь" 4:0.

"Оболонь" – "Полесье": ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Оболонь" – "Полесье" от UA-Футбол

Конечно, "Полесье" фаворит в нашем матче. О чем говорят и вполне "рабочие" коэффициенты букмекеров. Но и "Оболонь" точно просто так поединок не отдаст. Матч прогнозируется боевой, да еще и не при лучшей погоде – температуру синоптики обещают плюсовую, но при ветре.

Как вариант – можно рассмотреть фору на "Оболонь", ну или нижние тоталы.

Прогноз UA-Футбол: Тотал первого тайма меньше 1.0 за 1.59

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.