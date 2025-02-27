Карпаты – ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.02.2025

"Карпаты" и "ЛНЗ" по-разному начали вторую часть сезона. Львовяне не сумели найти аргументы против "Динамо", а вот черкащане обыграли другую львовскую команду - "Рух". Обе команды амбициозны и строятся на перспективу, потому будет интересно посмотреть за их противостоянием.

УПЛ. 19-й тур

28 февраля. Житомир. "Центральный"

"Карпаты" 18:00 "ЛНЗ"

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

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Новости "Карпат"

"Карпаты" будут принимать "ЛНЗ" в Житомире на стадионе "Центральный". Дело в том, что поле газона "Украины" не пригодно для проведения матчей из-за проблем с системой подогрева.

От команды Лупашко болельщики ожидают результата уже здесь и сейчас после присоединения ряда игроков "Руха". Но не всё так просто в реальной жизни. Несомненно, Сыч, Краснопир, Федор и Квасница усилят команду, но первые двое пропустили матч против "Динамо", Сыч неплохо выглядел справа в защите, а вот Краснопир не реализовал выгодный момент.

Что касается нефутбольных новостей, то появилась информация, что после сборов в Турции во Львов не вернулся заместитель генерального директора по внешним коммуникациям Олег Авдыш. "Карпаты" уже прекратили сотрудничество со специалистом, но на игру команды это вряд ли повлияет.

Новости "ЛНЗ"

"ЛНЗ" затеял перестройку зимой. Назначенный летом Андреас Караско не оправдал ожидания руководства, хотя на старте сезона команда некоторое время ходила среди лидеров. Исправить ситуацию призван Роман Григорчук, у которого не вышло в Азербайджане.

Учитывая масштабную трансферную кампанию летом, в январе "ЛНЗ" усилился точечно. Три игрока пришли свободными агентами: Крушинский и Танковский из "Полесья", Якименко из второй команды "Брюгге". У "Кривбасса" был куплен Александр Драмбаев, который закроет проблемную позицию слева в защите.

Эти трансферы еще должны улучшить ситуацию с лимитом, ведь в первой половине сезона с этим иногда возникали проблемы. Роман Григорчук в целом доволен составом. Теперь интересно посмотреть, выйдет ли у Романа Иосифовича построить в Черкассах "аля-черноморец" образца 2013 года.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В "Карпат" матч против "Динамо" пропустили Кемкин, Квасница и Федор, однако вполне возможно, что они уже смогут сыграть против "ЛНЗ". А вот Владислав Бабогло точно не будет играть из-за дисквалификации. Не сможет Лупашко рассчитывать также на вернувшегося в Бразилию Стенио.

Ориентировочный состав "Карпат": Кинарейкин – Сыч, Стецьков, Педросо, Мирошниченко – Чачуа, Альварес, Бруниньо – Очеретько, Краснопир, Костенко.

У "ЛНЗ" травмирован только Асинор, а дисквалифицированы из-за перебора карт Молло и Яшари.

Ориентировочный состав "ЛНЗ": Кучеренко – Путря, Дайко, Муравский, Драмбаев – Кушниренко, Ноникашвили, Танковский – Топалов, Момо, Эйнел Соареш.

"Карпаты" - "ЛНЗ": статистика личных встреч

26.08.24. ЛНЗ – Карпаты 2:1 (УПЛ)

22.05.24. ЛНЗ – Карпаты 4:1 (Первая лига)

22.04.23. Карпаты – ЛНЗ 1:1 (Первая лига)

27.08.21. ЛНЗ - Карпаты 1:0 (Вторая лига)

Команды за всю историю сыграли 4 поединка, причем во всех профессиональных лигах украинского футбола. "ЛНЗ" имеет преимущество по итогам этих противостояний: 3 победы и одна ничья. Матч первого круга завершился волевой победой черкасской команды, которая первой пропустила в первом тайме, но сумела перевернуть ход поединка во втором.

Последние матчи "Карпат"

23.02. Динамо – Карпаты 2:0 (УПЛ)

13.02. Карпаты – Зимбру 1:1 (Товарищеский матч)

12.02. Карпаты - Полесье 0:3 (Товарищеский матч)

07.02. Карпаты - Динамо Батуми 6:1 (Товарищеский матч)

01.02. Карпаты - Железничар 3:2 (Товарищеский матч)



Последние матчи "ЛНЗ"

22.02. Рух – ЛНЗ 0:1 (УПЛ)

14.02. Лиллестрем - ЛНЗ 2:1 (Товарищеский матч)

13.02. ЛНЗ - Торпедо Кутаиси 1:1 (Товарищеский матч)

08.02. ЛНЗ - Одд 0:3 (Товарищеский матч)

07.02. ЛНЗ - Ольборг 4:2 (Товарищеский матч)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 18 14 4 0 39-11 46 2 ФК Александрия 18 12 5 1 28-13 41 3 Шахтер 17 11 3 3 42-15 36 4 Кривбасс 17 9 4 4 22-16 31 5 Полесье 18 8 6 4 25-16 30 6 Карпаты 18 7 3 8 22-23 24 7 Рух 18 5 8 5 21-15 23 8 Верес 18 5 7 6 20-24 22 9 ЛНЗ 18 6 4 8 19-26 22 10 Заря 17 7 1 9 19-22 22 11 Колос 18 3 9 6 12-14 18 12 Оболонь 18 4 5 9 11-29 17 13 Ворскла 18 4 4 10 15-26 16 14 Левый Берег 18 4 4 10 9-21 16 15 Черноморец 18 4 3 11 13-26 15 16 Ингулец 17 1 6 10 12-32 9

"Карпаты" - "ЛНЗ": ставки и коэффициенты

"Карпаты" - "ЛНЗ": прогноз от UA-Футбол

Обе команды результативны в течение сезона: в матчах "Карпат" и "ЛНЗ" в среднем забивается 2,5 гола. Учитывая, что команды акцентируют внимание на атакующих действиях, считаем, что в матче будет забито 2 или больше голов (ТБ 2) за коэффициент 1,62.