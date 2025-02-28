Шахтер - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1.03.2025

Без всякого преуменьшения, противостояние "горняков" и "горожан" выступает как центральный поединок не только уик-энда, но и всего 19-го в украинском первенстве.

Кто бы мог подумать в начале этой кампании, что по состоянию на второй круг мы будем говорить о наших героях именно как о второй и третьей командах УПЛ. При этом действующий чемпион Украины в лице донецкого "Шахтера" выступает здесь как раз как третья команда и в частности отстает от банды Руслана Ротаня сразу на 5 зачетных баллов. С другой стороны, у дончан есть еще шанс в запасе.

В первой части этого сезона, в конце лета 2024-го года, в Александрии подопечные Ротаня и Пушича выдали настоящий голевой триллер. Примечательно, что до 25-й минуты того матча "Шахтер" имел двойное преимущество в счете, однако в итоге расслабился, посыпался и позволил своему сопернику оформить победный камбэк - 4:3.

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19-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 1-е марта

Львов, "Арена Львов"

Арбитр: Балакин Николай

Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ (MEGOGO)

"Шахтер": последние новости

Команда Марино Пушича вкатилась во вторую часть УПЛ, мягко говоря, тяжеловато. Только 1:0 и минимальная победа над аутсайдером в лице "Левого Берега". И то, поразить ворота "аистов" подопечным боснийского специалиста удалось лишь в последней трети той встречи. В частности, три очка действующему чемпиону принес точный удар Марьяна Шведа.

Из позитива: в том матче за первую команду "горняков" успел дебютировать дорогостоящий новичок. Речь, конечно, идет о 18-летнем бразильском нападающем Кауане Элиасе. Хотя, и что-то конкретное продемонстрировать латиноамериканец в противостоянии с киевлянами в полной мере не сумел. Все-таки необходимо пройти период адаптации под взрослый футбол мужиков на полях УПЛ и требования донецкого клуба.

"Как и каждому новому молодому игроку, конечно, ему нужно время на адаптацию, чтобы привыкнуть к тому стилю игры, который мы пропагандируем, к интенсивности тренировок, которые предлагаются, к нашему видению футбола. Как мы могли все увидеть сегодня, он действительно опасный игрок, особенно внутри штрафной площади. Он может создать много опасности для оппонентов. Конечно, мы стараемся его постепенно интегрировать в наш стиль игры", - так коуч "Шахтера" прокомментировал дебют бразильского юниора.

В общем, игра и подходы "Шахтера" все еще вызывают немало вопросов. Высокий класс и подбор исполнителей - это безусловно у донецкого коллектива есть. Этого не отнимешь. Но вот четкой структуры и стабильности очень не хватает. Невероятно яркие игровые отрезки сменяются откровенно блеклыми. Часто в матчах УПЛ складывается впечатление, что "Шахтер" создает проблемы сам себе.

И это настораживает. Особенно, в роли следующего твоего соперника выступает крепкая "Александрия", которая к тому же идет выше тебя в таблице чемпионата Украины. Более того, "Александрия" Руслана Ротаня, которая тебя уже наказала в этой кампании - как раз за ту же халатность и неорганизованность. Только в этом случае все будет еще напряженнее. "Горожане" обросли мышцами и набрались опыта, а турнирное положение как никогда давит на команду Пушича. Результат для "горняков" сейчас в вершине угла. Хотя, и о стилистике игры руководство "Шахтера" вряд ли забывает, хех...

Ключевой же кадровой проблемой для донецкого "Шахтера" (как и скорее всего для сборной Украины в предстоящем поединке против национальной команды Бельгии) пока является отсутствие Георгия Судакова. Креативный мозг "горняков" получил травму. Его отсутствие очень ярко было заметно в матче против одного из аутсайдеров - в прошлом туре УПЛ против "Левого Берега" Виталия Первака. Без своего 10-го номера дончанам было очень сложно связывать игру между линиями, даже против значительно более слабых "аистов". Успеет ли восстановиться 22-летний хавбек - вопрос открытый.

"Конечно, сейчас чемпионат набирает обороты, и мы не можем позволить себе, чтобы наши ведущие игроки были так долго вне игры, особенно игроки такого уровня, как Марлон и Судаков. Но посмотрим", - Марино Пушич поделился мыслями на счет кадровой ситуации.

Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Крыськив, Бондаренко, Педриньо, Швед, Элиас, Кевин.

"Александрия": последние новости

"Александрия" в это зимнее окно хоть и не проводила масштабную трансферную кампанию или перестройку команды (здесь возникает абсолютно логичный вопрос - а зачем?), но сделала несколько точечных и очень нужных усилений. В центр поля на правах свободного агента из киевского "Динамо" был выписан опытный по меркам УПЛ Владимир Шепелев. Также защитный ростер "горожан" пополнил 22-летний воспитанник динамовцев Антон Боль.

К тому же к "Александрии" присоединились два легионера: француз Тео Ндика и албанец Теди Цара. За последнего, кстати, заплатили реальные деньги - по разным источникам в районе 200 тысяч евро. Цара уже успел дебютировать за "горожан" - в поединке предыдущего тура против луганской "Зари". В частности, Теди 24-летний Теди вышел в старте против луганчан и отыграл 71 минуту.

Ту встречу против команды Младена Бартуловича подопечные Руслана Ротаня выиграли, хотя и первыми пропустили. Счет под занавес первого тайма выкрикнул бывший защитник "Александрии" Роман Вантух, однако в начале второй половины игру перевернул в итоге победный дубль Александра Филиппова.

Впрочем, привкус от победы для "Александрии" испортили судейские скандалы после матча. Впрочем, победителей не судят, а три важных очка в контексте гонки за чемпионство и место в еврокубках есть. И это самое главное на данном этапе для "Александрии".

"Я очень доволен ребятами, они выдержали и перевернули игру. Команда отреагировала на гол соперника и победила в сложном матче. Новички молодцы молодцы. Они, как и вся команда, отработали очень хорошо. Они интегрируются в команду. С каждой тренировкой, с каждой игрой они будут прибавлять. Это качественные футболисты, поэтому мы довольны нашими покупками. Они помогут нам идти к нашей цели", - так главный тренер "Александрии" прокомментировал домашний триумф в игре с луганской "Зарей".

"Александрия" однозначно знает свои сильные стороны и максимально пытается косметически скрывать слабые. Поединок против "Шахтера" станет в определенном смысле для "горожан" хрестоматийным и призван дать ответ на вопрос - на что все-таки способна эта банда Ротаня. Однажды подловить "горняков" на их ошибках уже удалось.

Ориентировочный состав "Александрии": Ермаков, Кравченко, Кампос, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Безерра, Мишнев, Шепелев, Теди Цара, Филиппов.

"Шахтер" - "Александрия" . Личные встречи

Вряд ли для кого-то будет сюрпризом, что статистическое преимущество в этих очных дуэлях имеет именно сторона дончан. Безумные 25 побед у "горняков" против лишь 4-х в активе "горожан". 31 поединок команды сыграли в рамках украинского первенства, еще 5 - под эгидой национального Кубка.

Статистика очных поединков:

Победы: 25:4

25:4 Забитые мячи: 69:34

69:34 В середньому голов за матч: 1.92 - 0.94

1.92 - 0.94 Самая большая победа: 5:0 - 0:2

"Шахтер" - "Александрия" . Последние официальные матчи

"Шахтер":

"Александрия":

Турнирное положение команд

Как было сказано уже выше, имеем дело с двумя лидерами. Разница между коллективами в турнирной таблице составляет 5 зачетных баллов. При этом "горожане" сыграли на один поединок больше - поэтому у "горняков" есть еще матч и потенциальные три очка в запасе.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 18 14 4 0 39-11 46 2 ФК Александрия 18 12 5 1 28-13 41 3 Шахтер 17 11 3 3 42-15 36 4 Кривбасс 17 9 4 4 22-16 31 5 Полесье 18 8 6 4 25-16 30 6 Карпаты 18 7 3 8 22-23 24 7 Рух 18 5 8 5 21-15 23 8 Верес 18 5 7 6 20-24 22 9 ЛНЗ 18 6 4 8 19-26 22 10 Заря 17 7 1 9 19-22 22 11 Колос 18 3 9 6 12-14 18 12 Оболонь 18 4 5 9 11-29 17 13 Ворскла 18 4 4 10 15-26 16 14 Левый Берег 18 4 4 10 9-21 16 15 Черноморец 18 4 3 11 13-26 15 16 Ингулец 17 1 6 10 12-32 9

"Шахтер" - "Александрия" . Ставка и коэффициенты

"Шахтер" - "Александрия" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "горняков" - 2:1. Безусловно, особенно учитывая номинально домашний статус поединка для "горняков" и учитывая подбор исполнителей, именно команда боснийского специалиста является фаворитом этого поединка. Впрочем, ожидать дончанам легкой прогулки точно не стоит. Недооценка оппонента в этом случае может быть критической, даже смертельной. Особенно, зная сколько стоит на кону - по сути дальнейшее участие в чемпионской гонке.

Более того, характер у банды Руслана Ротаня точно есть. Что в частности "горожане" доказали в прошлом туре против луганской "Зари". Да и в упомянутом в начале материала победном поединке против того же "Шахтера" - в первом круге этой кампании.