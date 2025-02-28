Ингулец – Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.03.2025

Обе команды в текущем сезоне выполняют разные задачи. Криворожцы борются за еврокубки и имеют хорошие шансы сыграть там и в следующем сезоне. "Ингулец" борется за выживание и пока эта борьба не очень успешна.

УПЛ. 19-й тур

1 марта. Кривой Рог. "Горняк"

"Ингулец" 13:00 "Кривбасс"

Арбитр: Сергей Задиран (Киевская область)

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Новости "Ингульца"

"Ингулец" - явный аутсайдер и главный претендент на вылет из УПЛ. В прошлом сезоне команда, которую возглавлял Лупашко, уверенно выиграла Первую лигу, опередив "Карпаты". Именно львовяне переманили главного тренера, а команду из Петрова возглавил Василий Кобин.

Еще осенью после нескольких невнятных матчей Кобин отправил пять опытных игроков в дубль. Зимой Виливальд вернулся в "Кривбасс", Белоцерковец пополнил состав луганской "Зари", а Шершень - "Кудровки".

Команада с Петрового также пополнила свой состав зимой новыми игроками: Александр Жовтенко ("Мариуполь"), Виталий Фарасеенко ("Буковина"), Андрей Меленчук ("Реал Фарма") и Александр Дихтярук ("Кремень"). Усиление пока количественное, но станет ли оно качественным увидим очень скоро.

Не дают мотивации игрокам "Ингульца" финансовые проблемы, когда они получают лишь какую-то часть зарплаты по решению Поворознюка. Пока нет разрешения играть на своем стадионе, поэтому фактически команда играет все матчи на выезде. Весь этот комплекс проблем не дает оптимизма, но Кобин заявил, что сделает все, чтобы команда осталась в элите.

Новости "Кривбасса"

"Кривбасс" в формально домашнем матче прошлого тура разгромно уступил "Верес". Вернидуб после матча жаловался, что выпало центральное звено команды, ведь Бизамана покинул команду, а Вакулко и Твердохлеб заболели накануне.

"Ингулец" будет принимать "Кривбасс" в Кривом Роге, ведь пока не получил разрешение выступать на собственной арене. Криворожцы неделю назад свой формально домашний матч проводили в Ровно, ведь газон на стадионе "Горняк" в Кривом Роге еще не был пригоден для игры в футбол. Прошла неделя и, вроде бы, играть на ней уже можно.

После поражения "Вересу" "Кривбасс" отстает от "Шахтера" уже на 5 очков. Но криворожцам нужно уже больше оглядываться назад, ведь "Полесье" уже сравнялось с ними по очкам. У команды Вернидуба еще есть два матча в запасе, один из которых - недоигранный с "Шахтером".



Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Кривбасса" до сих пор травмирован Владимир Якимец, из-за дисквалификации не будет играть Бандейра. Непонятно, в каком состоянии Твердохлеб и Вакулко, но их выход на поле очень поможет криворожцам

Ориентировочный состав "Кривбасса": Маханьков – Понедельник, Романчук, Виливальд, Дибанго – Илич, Шевченко, Твердохлеб – Кузык, Соса, Микитишин.

У "Ингульца" травмирован Виталий Дубилей, другие игроки доступны для Кобина.

Ориентировочный состав "Ингульца": Паламарчук - Бенедюк, Катрич, Малыш, Жовтенко - Лосенко, Пятов, Сад - Волохатый, Могильный, Пушкарев.

"Ингулец" - "Кривбасс": статистика личных встреч

25.08.24. Кривбасс – Ингулец 1:1 (УПЛ)

28.06.24. Кривбасс - Ингулец 3:1 (Товарищеский матч)

04.05.23. Ингулец – Кривбасс 0:0 (УПЛ)

24.10.22. Кривбасс – Ингулец 2:1 (УПЛ)

17.07.22. Кривбасс - Ингулец 0:1 (Товарищеский матч)

За последние 5 матч "Кривбасс" одержал 2 победы, "Ингулец" - одну, а еще 2 матча завершились вничью. Матч первого круга завершился вничью 1:1.

Последние матчи "Ингульца"

22.02. Ингулец - Полесье 0:1 (УПЛ)

13.02. Ингулец – Кудровка 1:1 (Товарищеский матч)

31.01. Металлист 1925 – Ингулец 1:0 (Товарищеский матч)

24.01. Ингулец – Металлург 0:3 (Товарищеский матч)

18.01. Колос" - "Ингулец" 1:2 (Товарищеский матч)

Последние матчи "Кривбасса"

22.02. Кривбасс - Верес 0:3 (УПЛ)

12.02. Согндал - Кривбасс 2:2 (Товарищеский матч)

09.02. Кривбасс - Левадия 4:1 (Товарищеский матч)

07.02. Раннерс - Кривбасс 5:1 (Товарищеский матч)

06.02. Эребу - Кривбасс 1:2 (Товарищеский матч)



Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 18 14 4 0 39-11 46 2 ФК Александрия 18 12 5 1 28-13 41 3 Шахтер 17 11 3 3 42-15 36 4 Кривбасс 17 9 4 4 22-16 31 5 Полесье 19 8 7 4 25-16 31 6 Карпаты 18 7 3 8 22-23 24 7 Рух 18 5 8 5 21-15 23 8 Верес 18 5 7 6 20-24 22 9 ЛНЗ 18 6 4 8 19-26 22 10 Заря 17 7 1 9 19-22 22 11 Колос 18 3 9 6 12-14 18 12 Оболонь 19 4 6 9 11-29 18 13 Ворскла 18 4 4 10 15-26 16 14 Левый Берег 18 4 4 10 9-21 16 15 Черноморец 18 4 3 11 13-26 15 16 Ингулец 17 1 6 10 12-32 9

"Ингулец" - "Кривбасс": ставки и коэффициенты

"Ингулец" - "Кривбасс": прогноз от UA-Футбол

"Кривбасс" выглядит фаворитом встречи и должен побеждать, но команда Кобина компактно играет в защите и вряд ли много пропустит. Считаем, что в матче будет забито не больше 3 голов (ТМ 3) за коэффициент 1,64.