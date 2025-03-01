Заря - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 2.03.2025

Предпоследним поединком 19-го тура родной УПЛ станет противостояние луганской и львовской команд. На данном этапе, в контексте матча "Зари" и "Руха" мы говорим о встрече двух середняков. При этом, подопечные Младена Бартуловича и Виталия Пономарева начали вторую часть национального чемпионата с поражений. В свою очередь летом - в первом матче этих коллективов в текущей кампании победу одержали именно "желто-черные" (со счетом 3:0).

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19-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 2-е марта

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Арбитр: Панчишин Дмитрий

Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ (MEGOGO)

"Заря": последние новости

В это межсезонье "Заря" не претерпела фундаментальных изменений в контексте ростера, однако несколько точных усилений руководство луганского клуба все же провело. Речь идет о трансфере боснийца Дяна Попара, подписании на правах свободного агента Владимира Белоцерковца и аренде 19-летнего хавбека "Динамо" Максима Васильца. Также вернулось несколько исполнителей из аренд. Хотя и глобальной картины это не изменило для команды Младена Бартуловича.

В прошлом туре "Заря" встречалась с одним из лидеров украинского первенства - пока второй командой в турнирной таблице. В матче против "Александрии" Руслана Ротаня луганчане, усилиями Романа Вантуха, в конце первого тайма открыли счет. Однако, уже на самом старте второй половины того противостояния, дубль нападающего "горожан" Александра Филиппова все перевернул. Хоть и не без судейских скандалов, но все же в Александрии было зафиксировано именно поражение команды хорватского коуча.

"По моему мнению, игра была равная. Это уже обидное поражение. Мы пропустили необязательные мячи. Первый из них, до перерыва, был ключевым. Если бы мы вышли на второй тайм со счетом 1:0 в нашу пользу, была бы совсем другая игра. Можно сказать, что через две минуты снова пропустили и проиграли. Однако после того, как начали проигрывать, мне понравилась реакция игроков. Они начали действовать активнее. Немного не хватило для того, чтобы забить. По моему мнению, на 67-й минуте был чистый пенальти, когда сфолили против Вакулы. Это, почему-то, никто не видел: ни главный арбитр, ни судьи ВАР", - рассказал Бартулович после игры с "Александрией".

В целом же, поединок против подопечных Ротаня не является показательным для "Зари". У луганчан все более-менее стабильно. Различные результаты меняются с определенной периодичностью. Впрочем, при немного лучшей организации и структуре, есть четкое ощущение, что этот состав "Зари" может прыгнуть выше. И поединок с довольно кризисным "Рухом" призван ответить на этот вопрос.

Ориентировочный состав "Зари": Сапутин, Вантух, Башич, Джордан, Тронтель, Вакула, Мичин, Белоцерковец, Попара, Яцык, Будковский.

"Рух": последние новости

Понеся серьезные кадровые потери, "Рух" вернулся на поля УПЛ из зимней спячки, мягко говоря, не очень уверенно. В частности, речь идет об уходе ключевых атакующих игроков. В стан прямого конкурента в лице львовских "Карпат" перебрались сразу четверо футболистов "Руха": Краснопир, Федор, Сыч и Квасница.

И хотя тренировочные сборы банда Виталия Пономарева провела очень солидно - 5 побед и ни одного поражения за 9 контрольных спаррингов. Однако, вкатиться в официальные матчи удалось тяжеловато. Против черкасского ЛНЗ (под руководством нового наставника - Романа Григорчука) в предыдущем туре львовяне выглядели слишком блекло и бездейственно. Как итог: минимальное поражение и 0 (ноль!) ударов в створ ворот черкасцев за все 90 минут! С другой стороны, справедливости ради, нужно также отметить, что отрицательный результат того матча не в последнюю очередь был обусловлен болезнью в состоянии львовской команды, которая постигла сразу нескольких исполнителей "Руха" накануне того противостояния.

"Болезнь повлияла на состояние ребят. После гриппа организм человека истощен и нужно время, чтобы восстановиться и вернуть оптимальные кондиции. Почти все игроки основного состава за последнюю неделю успели переболеть: Климчук, Слюбик, Горин из-за этого не мог играть, Карабин, Пидгурский, Клайвер, Дидык и другие футболисты. Результат игры закономерен, хотя второй тайм "Рух" провел достаточно неплохо - мы имели преимущество и могли вырвать ничью. По моему мнению, мы доминировали во второй половине игры, но нам не хватило последнего удара. Думаю, если бы команда была функционально готовой, то результат и игра были бы совсем другими", - рассказал наставник "Руха" после поражения от ЛНЗ.

Сразу после того домашнего поражения в работу включилась скаутская служба львовского клуба. Нужно же усиливать атакующую линию, это максимально очевидно. Как-никак многообразие "креатива", точнее его абсолютное отсутствие в игре с ЛНЗ "намекала" на подобные решения. В частности, на правах свободного агента был подписан воспитанник турецкого "Галатасарая" - 19-летний левый вингер Бекназ Алмазбеков.

Также после игры с ЛНЗ претерпел изменения и руководящий состав львовян. Клуб покинул генеральный директор Игорь Дедышин. "Рух" однозначно стоит на пороге фундаментальных изменений. Особенно, учитывая все эти новости о "слиянии" с "Карпатами". И есть четкое ощущение, что эти новые тенденции самым прямым образом отразятся и на рисунке игры львовян.

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Роман, Слюсар, Холод, Лях, Пидгурский, Дидык, Эдсон, Тлумак, Климчук, Карабин.

"Заря" - "Рух" . Личные встречи

8 раз наши команды встречались под эгидой УПЛ, еще однажды - в рамках национального Кубка. Общее статистическое преимущество в этих очных поединках именно на стороне "Зари".

Статистика очных поединков:

Победы: 4:3

4:3 Забитые мячи: 14:9

14:9 В среднем голов за матч: 1.56 - 1.00

1.56 - 1.00 Самая большая победа: 4:0 - 0:3

"Заря" - "Рух" . Последние официальные матчи

"Заря":

"Рух":

Турнирное положение команд

Хоть и наши команды являются представителя разных частей турнирной таблицы, однако разница в контексте заработанных баллов составляет лишь одно очко. Поэтому, победа одной из сторон может перевернуть текущую ситуацию "с ног на голову".

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 19 14 5 0 40-12 47 2 ФК Александрия 18 12 5 1 28-13 41 3 Шахтер 17 11 3 3 42-15 36 4 Кривбасс 17 9 4 4 22-16 31 5 Полесье 19 8 7 4 25-16 31 6 Карпаты 19 8 3 8 23-23 27 7 Рух 18 5 8 5 21-15 23 8 Верес 18 5 7 6 20-24 22 9 ЛНЗ 19 6 4 9 19-27 22 10 Заря 17 7 1 9 19-22 22 11 Колос 18 3 9 6 12-14 18 12 Оболонь 19 4 6 9 11-29 18 13 Ворскла 19 4 5 10 16-27 17 14 Левый Берег 18 4 4 10 9-21 16 15 Черноморец 18 4 3 11 13-26 15 16 Ингулец 17 1 6 10 12-32 9

"Заря" - "Рух" . Ставка и коэффициенты

"Заря" - "Рух" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья - 1:1. Шансы команд на триумф примерно равны. Даже несмотря на формально "домашний" статус поединка для луганчан. Такого же мнения букмекеры. Игра обещает быть чрезвычайно вязкой и с большим количеством физических стыков. Поэтому, поставим на боевую ничью. А добыть положительный результат сумеет тот, кто проявит больше желания.