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Верес - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 02.03.2025
Верес - Колос. Прогноз и анонс матча ⋉ 02.03.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: Колос
"Верес" вторую часть сезона начал с разгрома одного из лидеров, "Колос" уступил одному из аутсайдеров. Казалось бы, команды в разных кондициях, но все ли так однозначно?
"Верес" - "Колос" 18:00
VBET Лига. 19-й тур
2 марта. Ровно. "Авангард"
Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Верес": последние новости
На прошлых выходных "Верес" сумел стать главной сенсацией тура, крупно обыграв "Кривбасс" (3:0). Как следствие - по его итогам лучшим тренером был признан Олег Шандрук.
"По одному туру рано делать выводы, стали ли мы сильнее. Для нас эта победа очень важна в плане психологии", - сказал Шандрук после преподнесенной сенсации.
На этой неделе состав "Вереса" пополнил уже экс-защитник "Динамо" U-19 Назар Балаба. Ранее к команде тажке присоединился Игорь Харатин, который перешел из стана будущего соперника "народных" - "Колоса".
В лазарете у "Вереса" по-прежнему находится Василий Гакман. С высокой долей вероятности в строй вернется Руслан Степанюк.
Ориентировочный состав: Кожухарь - Куция, Гончаренко, Вовченко, Шевченко - Шарай, Клец, Кучеров, Дахновский - Ходия, Гайдучик.
"Колос": последние новости
"Колос", в свою очередь, впервые за 4 матча в рамках УПЛ проиграл. Причем, во встрече с "Черноморцем" (1:2). Во втором тайме ковалевцы значительно прибавили, но реализовать свои возможности им не удалось.
"Всего не хватило – вдохновения, энергии, желания. Когда есть прострелы в штрафную – тогда туда нужно влетать, я так считаю", - прокомментировал поединок Александр Поздеев.
Сейчас "Колос" имеет столько же очков в турнирной таблице, сколько и находящяяся в зоны стыковых игр "Оболонь". Учитывая потерю ряда футболистов в зимнее трансферное окно, "хлеборобам" надо изрядно постараться, чтобы завершить сезон на безопасной позиции.
На днях "Колос" усилился хавбеком словенского "Приморье" Элиасом Теллесом.
Не сыграет против "Вереса" из-за травмы Артем Гусол.
Ориентировочный состав: Пахолюк – Поправка, Козик, Бондаренко, Цуриков – Демченко, Гагнидзе, Ррапай – Велетень, Алефиренко, Боливар.
"Верес" - "Колос". Последние матчи
"Верес":
- 22.02. Кривбасс - Верес 0:3 (УПЛ)
- 14.02. РФС - Верес 1:0 (Товарищеский матч)
- 11.02. Верес - Меркуря-Чук 2:2 (Товарищеский матч)
- 08.02. Хам-Кам - Верес 2:1 (Товарищеский матч)
- 03.02. Верес - Шкупи 2:4 (Товарищеский матч)
"Колос":
- 21.02. Колос - Черноморец 1:2 (УПЛ)
- 14.02. Колос - Телави 1:3 (Товарищеский матч)
- 14.02. Колос - Меркуря-Чук 0:0 (Товарищеский матч)
- 09.02. Колос - Актобе 1:2 (Товарищеский матч)
- 08.02. Колос - Иберия 1999 1:0 (Товарищеский матч)
Личные встречи
В личных встречах солидное преимущество на стороне "Колоса": девять побед при двух у "Вереса". Вничью завершился лишь один поединок. В прошлом круге, впрочем, выиграли ровненцы - 2:0.
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|19
|14
|5
|0
|40-12
|47
|2
|18
|12
|5
|1
|28-13
|41
|3
|17
|11
|3
|3
|42-15
|36
|4
|17
|9
|4
|4
|22-16
|31
|5
|19
|8
|7
|4
|25-16
|31
|6
|19
|8
|3
|8
|23-23
|27
|7
|18
|5
|8
|5
|21-15
|23
|8
|18
|5
|7
|6
|20-24
|22
|9
|19
|6
|4
|9
|19-27
|22
|10
|17
|7
|1
|9
|19-22
|22
|11
|19
|5
|4
|10
|10-21
|19
|12
|18
|3
|9
|6
|12-14
|18
|13
|19
|4
|6
|9
|11-29
|18
|14
|19
|4
|5
|10
|16-27
|17
|15
|19
|4
|3
|12
|13-27
|15
|16
|17
|1
|6
|10
|12-32
|9
Ставки и коэффициенты
"Верес" - "Колос". Прогноз от UA-Футбол
Несмотря на то, что "Верес" находится в гораздо лучшей форме, списывать "Колос" со счетов нельзя. Команда Поздеева вновь находится близко к зоне вылета и приложит все усилия для улучшения своего положения.
Наш прогноз - тотал больше (2.0) + фора (+1,5) на "Колос" с общим коэффициентом 2,25.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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