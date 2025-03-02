Верес - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 02.03.2025

"Верес" вторую часть сезона начал с разгрома одного из лидеров, "Колос" уступил одному из аутсайдеров. Казалось бы, команды в разных кондициях, но все ли так однозначно?

"Верес" - "Колос" 18:00

VBET Лига. 19-й тур

2 марта. Ровно. "Авангард"

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

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"Верес": последние новости

На прошлых выходных "Верес" сумел стать главной сенсацией тура, крупно обыграв "Кривбасс" (3:0). Как следствие - по его итогам лучшим тренером был признан Олег Шандрук.

"По одному туру рано делать выводы, стали ли мы сильнее. Для нас эта победа очень важна в плане психологии", - сказал Шандрук после преподнесенной сенсации.

На этой неделе состав "Вереса" пополнил уже экс-защитник "Динамо" U-19 Назар Балаба. Ранее к команде тажке присоединился Игорь Харатин, который перешел из стана будущего соперника "народных" - "Колоса".

В лазарете у "Вереса" по-прежнему находится Василий Гакман. С высокой долей вероятности в строй вернется Руслан Степанюк.

Ориентировочный состав: Кожухарь - Куция, Гончаренко, Вовченко, Шевченко - Шарай, Клец, Кучеров, Дахновский - Ходия, Гайдучик.

"Колос": последние новости

"Колос", в свою очередь, впервые за 4 матча в рамках УПЛ проиграл. Причем, во встрече с "Черноморцем" (1:2). Во втором тайме ковалевцы значительно прибавили, но реализовать свои возможности им не удалось.

"Всего не хватило – вдохновения, энергии, желания. Когда есть прострелы в штрафную – тогда туда нужно влетать, я так считаю", - прокомментировал поединок Александр Поздеев.

Сейчас "Колос" имеет столько же очков в турнирной таблице, сколько и находящяяся в зоны стыковых игр "Оболонь". Учитывая потерю ряда футболистов в зимнее трансферное окно, "хлеборобам" надо изрядно постараться, чтобы завершить сезон на безопасной позиции.

На днях "Колос" усилился хавбеком словенского "Приморье" Элиасом Теллесом.

Не сыграет против "Вереса" из-за травмы Артем Гусол.

Ориентировочный состав: Пахолюк – Поправка, Козик, Бондаренко, Цуриков – Демченко, Гагнидзе, Ррапай – Велетень, Алефиренко, Боливар.

"Верес" - "Колос". Последние матчи

"Верес":

22.02. Кривбасс - Верес 0:3 (УПЛ)

14.02. РФС - Верес 1:0 (Товарищеский матч)

11.02. Верес - Меркуря-Чук 2:2 (Товарищеский матч)

08.02. Хам-Кам - Верес 2:1 (Товарищеский матч)

03.02. Верес - Шкупи 2:4 (Товарищеский матч)

"Колос":

21.02. Колос - Черноморец 1:2 (УПЛ)

14.02. Колос - Телави 1:3 (Товарищеский матч)

14.02. Колос - Меркуря-Чук 0:0 (Товарищеский матч)

09.02. Колос - Актобе 1:2 (Товарищеский матч)

08.02. Колос - Иберия 1999 1:0 (Товарищеский матч)

Личные встречи

В личных встречах солидное преимущество на стороне "Колоса": девять побед при двух у "Вереса". Вничью завершился лишь один поединок. В прошлом круге, впрочем, выиграли ровненцы - 2:0.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 19 14 5 0 40-12 47 2 ФК Александрия 18 12 5 1 28-13 41 3 Шахтер 17 11 3 3 42-15 36 4 Кривбасс 17 9 4 4 22-16 31 5 Полесье 19 8 7 4 25-16 31 6 Карпаты 19 8 3 8 23-23 27 7 Рух 18 5 8 5 21-15 23 8 Верес 18 5 7 6 20-24 22 9 ЛНЗ 19 6 4 9 19-27 22 10 Заря 17 7 1 9 19-22 22 11 Левый Берег 19 5 4 10 10-21 19 12 Колос 18 3 9 6 12-14 18 13 Оболонь 19 4 6 9 11-29 18 14 Ворскла 19 4 5 10 16-27 17 15 Черноморец 19 4 3 12 13-27 15 16 Ингулец 17 1 6 10 12-32 9

Ставки и коэффициенты

"Верес" - "Колос". Прогноз от UA-Футбол

Несмотря на то, что "Верес" находится в гораздо лучшей форме, списывать "Колос" со счетов нельзя. Команда Поздеева вновь находится близко к зоне вылета и приложит все усилия для улучшения своего положения.

Наш прогноз - тотал больше (2.0) + фора (+1,5) на "Колос" с общим коэффициентом 2,25.