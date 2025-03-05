Ворскла - Карпаты. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.03.2025

Полтавчане возвращаются на родной стадион и сыграют против львовский "Карпат". Смогут ли подопечные Максимова впервые в 2025 году победить и улучшить свое турнирное положение?

УПЛ. 20-й тур

06.03.2025. 13:00. Полтава. Стадион "им. Бутовского"

"Ворскла" - "Карпаты"

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"Ворскла": последние новости

Полтавчане в прошлом туре сенсационно сыграли вничью с "Динамо". Подопечные Максимова могли даже побеждать, но от больших проблем киевлян спас Нещерет. Это был один из лучших матчей "Ворсклы" за последнее время. Команда не только качественно оборонялась, но и смело играла в атаке. Стоит отметить Илью Крупского, который своими навесами создал немало проблем защитникам киевлян. Полтавчане играли в футбол, а не отбивались. К тому же, футболистам "Ворсклы" удалось выполнить тренерские установки. Заслуживает положительных отзывов также тренерский штаб Юрия Максимова. Максимов из-за дисквалификации пока не может присутствовать на тренерской скамье. Тем не менее, Максимов вносил коррективы в игру. Установка на игру проходила в гостинице, а во время матча коммуникация с ним была с помощью телефона.

Турнирное положение у "Ворсклы" сложное. Команда занимает 14-е место и должна набирать очки для того, чтобы избежать переходных матчей. Последний раз в чемпионате полтавчане побеждали еще в конце ноября в матче с ЛНЗ (2:0).

У хозяев будет существенная потеря, ведь из-за дисквалификации не сможет сыграть основной опорный полузащитник Александр Скляр.

Ориентировочный состав: Исенко - Крупский, Павлюк, Бацула, Пердута - Кане, Малыш, Челядин, Салабай - Авдили, Кулач

"Карпаты": последние новости

Львовяне в прошлом туре проявили характер и в меньшинстве смогли вырвать победу над ЛНЗ. Подвел свою команду полузащитник Альварес, который еще в первом тайме получил две желтые карточки. Несмотря на численное меньшинство, "зелено-белые" после удаления начали действовать смелее и агрессивнее в атаке. Во второй половине встречи подопечные Лупашко продолжили гнуть свою линию и достигли своего на 74-й минуте. Одиннадцатиметровый реализовал Бруниньо. Важнейшая победа для львовян. В матче против "Динамо" "львы" не смогли сыграть в свой футбол, а здесь даже в меньшинстве давили на соперника и создавали моменты. Безусловно, такая победа должна добавить команде уверенности в собственных силах.

Клуб бразильской Серии B арендовал вингера "Карпат" до конца года. "Америка" обладает правом выкупа футболиста.

- "Прежде всего очень важно, что в перерыве мы разговаривали с ребятами: что и как мы хотим, как добывать эту победу, благодаря чему. Нацеленность на ворота соперника даже, когда мы играли вдесятером - важно. Также отмечу, что мы не поддались на провокации, симуляции, мы продолжали играть на мяче, создавать опасность - это большой шаг вперед. Можно было выиграть эту игру, выбивать мячи, затолкать или дальним ударом непонятным... А этот результат закономерен и мы играли против качественного соперника, - сказал после матча Владислав Лупашко".

Ориентировочный состав: Кинарейкин, Мирошниченко, Бабогло, Жан Педрозу, Сыч, Шах, Чачуа, Бруниньо, Пидлепенец, Очеретько, Краснопир

Последние матчи команд

"Ворскла"

28.02. "Ворскла" - "Динамо" 1:1

23.02. "Ворскла" - "Оболонь" 0:1

14.02. "Ворскла" - "Динамо" Батуми 2:0

05.02. "Ворскла" - "Арджеш" 1:2

29.01. "Ворскла" - "Андижан" 3:4

"Карпаты"

28.02. "Карпаты" - ЛНЗ 1:0 (УПЛ)

23.02. Динамо - Карпаты 2:0 (УПЛ)

13.02. Карпаты - Зимбру 1:1 (Товарищеский матч)

12.02. Карпаты - Полесье 0:3 (Товарищеский матч)

07.02. Карпаты - Динамо Батуми 6:1 (Товарищеский матч)

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 19 14 5 0 40-12 47 2 ФК Александрия 19 12 5 2 28-16 41 3 Шахтер 18 12 3 3 45-15 39 4 Кривбасс 18 9 4 5 22-18 31 5 Полесье 19 8 7 4 25-16 31 6 Карпаты 19 8 3 8 23-23 27 7 Верес 19 6 7 6 22-25 25 8 Заря 18 8 1 9 21-22 25 9 Рух 19 5 8 6 21-17 23 10 ЛНЗ 19 6 4 9 19-27 22 11 Левый Берег 19 5 4 10 10-21 19 12 Колос 19 3 9 7 13-16 18 13 Оболонь 19 4 6 9 11-29 18 14 Ворскла 19 4 5 10 16-27 17 15 Черноморец 19 4 3 12 13-27 15 16 Ингулец 18 2 6 10 14-32 12

Факты и цифры

"Ворскла" пропускает рекордный 1000-й (!) гол в истории чемпионата Украины;

10-й матч "Карпат" в УПЛ в статусе хозяев поля: +6=2-2 мячи 17-7;

Владислав Лупашко у руля разных клубов на топ-уровне одержал 10-ю победу: 8-ю - в УПЛ и 2 - в Кубке;

Прервалась безничейная серия "Ворсклы", которая до этого длилась семь матчей подряд.

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч от UA-Футбол

Букмекеры отдают предпочтение гостям, но после игры с "Динамо" точно не стоит недооценивать полтавчан. Подопечные Максимова сейчас должны набирать очки, поэтому сделают все для того, чтобы хотя бы не проиграть. "Карпаты" в прошлом туре понравились, но смогут ли „львы“ сыграть стабильно? Ожидаем конкурентный футбол, в котором сложно кому-то отдать предпочтение. Прогноз - обе команды забьют (2.03).