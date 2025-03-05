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Ворскла - Карпаты. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.03.2025
Ворскла - Карпаты. Прогноз и анонс матча ⋉ 06.03.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Карпати
Полтавчане возвращаются на родной стадион и сыграют против львовский "Карпат". Смогут ли подопечные Максимова впервые в 2025 году победить и улучшить свое турнирное положение?
УПЛ. 20-й тур
06.03.2025. 13:00. Полтава. Стадион "им. Бутовского"
"Ворскла" - "Карпаты"
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"Ворскла": последние новости
Полтавчане в прошлом туре сенсационно сыграли вничью с "Динамо". Подопечные Максимова могли даже побеждать, но от больших проблем киевлян спас Нещерет. Это был один из лучших матчей "Ворсклы" за последнее время. Команда не только качественно оборонялась, но и смело играла в атаке. Стоит отметить Илью Крупского, который своими навесами создал немало проблем защитникам киевлян. Полтавчане играли в футбол, а не отбивались. К тому же, футболистам "Ворсклы" удалось выполнить тренерские установки. Заслуживает положительных отзывов также тренерский штаб Юрия Максимова. Максимов из-за дисквалификации пока не может присутствовать на тренерской скамье. Тем не менее, Максимов вносил коррективы в игру. Установка на игру проходила в гостинице, а во время матча коммуникация с ним была с помощью телефона.
Турнирное положение у "Ворсклы" сложное. Команда занимает 14-е место и должна набирать очки для того, чтобы избежать переходных матчей. Последний раз в чемпионате полтавчане побеждали еще в конце ноября в матче с ЛНЗ (2:0).
У хозяев будет существенная потеря, ведь из-за дисквалификации не сможет сыграть основной опорный полузащитник Александр Скляр.
Ориентировочный состав: Исенко - Крупский, Павлюк, Бацула, Пердута - Кане, Малыш, Челядин, Салабай - Авдили, Кулач
"Карпаты": последние новости
Львовяне в прошлом туре проявили характер и в меньшинстве смогли вырвать победу над ЛНЗ. Подвел свою команду полузащитник Альварес, который еще в первом тайме получил две желтые карточки. Несмотря на численное меньшинство, "зелено-белые" после удаления начали действовать смелее и агрессивнее в атаке. Во второй половине встречи подопечные Лупашко продолжили гнуть свою линию и достигли своего на 74-й минуте. Одиннадцатиметровый реализовал Бруниньо. Важнейшая победа для львовян. В матче против "Динамо" "львы" не смогли сыграть в свой футбол, а здесь даже в меньшинстве давили на соперника и создавали моменты. Безусловно, такая победа должна добавить команде уверенности в собственных силах.
Клуб бразильской Серии B арендовал вингера "Карпат" до конца года. "Америка" обладает правом выкупа футболиста.
- "Прежде всего очень важно, что в перерыве мы разговаривали с ребятами: что и как мы хотим, как добывать эту победу, благодаря чему. Нацеленность на ворота соперника даже, когда мы играли вдесятером - важно. Также отмечу, что мы не поддались на провокации, симуляции, мы продолжали играть на мяче, создавать опасность - это большой шаг вперед. Можно было выиграть эту игру, выбивать мячи, затолкать или дальним ударом непонятным... А этот результат закономерен и мы играли против качественного соперника, - сказал после матча Владислав Лупашко".
Ориентировочный состав: Кинарейкин, Мирошниченко, Бабогло, Жан Педрозу, Сыч, Шах, Чачуа, Бруниньо, Пидлепенец, Очеретько, Краснопир
Последние матчи команд
"Ворскла"
28.02. "Ворскла" - "Динамо" 1:1
23.02. "Ворскла" - "Оболонь" 0:1
14.02. "Ворскла" - "Динамо" Батуми 2:0
05.02. "Ворскла" - "Арджеш" 1:2
29.01. "Ворскла" - "Андижан" 3:4
"Карпаты"
28.02. "Карпаты" - ЛНЗ 1:0 (УПЛ)
23.02. Динамо - Карпаты 2:0 (УПЛ)
13.02. Карпаты - Зимбру 1:1 (Товарищеский матч)
12.02. Карпаты - Полесье 0:3 (Товарищеский матч)
07.02. Карпаты - Динамо Батуми 6:1 (Товарищеский матч)
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|19
|14
|5
|0
|40-12
|47
|2
|ФК Александрия
|19
|12
|5
|2
|28-16
|41
|3
|Шахтер
|18
|12
|3
|3
|45-15
|39
|4
|Кривбасс
|18
|9
|4
|5
|22-18
|31
|5
|Полесье
|19
|8
|7
|4
|25-16
|31
|6
|Карпаты
|19
|8
|3
|8
|23-23
|27
|7
|Верес
|19
|6
|7
|6
|22-25
|25
|8
|Заря
|18
|8
|1
|9
|21-22
|25
|9
|Рух
|19
|5
|8
|6
|21-17
|23
|10
|ЛНЗ
|19
|6
|4
|9
|19-27
|22
|11
|Левый Берег
|19
|5
|4
|10
|10-21
|19
|12
|Колос
|19
|3
|9
|7
|13-16
|18
|13
|Оболонь
|19
|4
|6
|9
|11-29
|18
|14
|Ворскла
|19
|4
|5
|10
|16-27
|17
|15
|Черноморец
|19
|4
|3
|12
|13-27
|15
|16
|Ингулец
|18
|2
|6
|10
|14-32
|12
Факты и цифры
- "Ворскла" пропускает рекордный 1000-й (!) гол в истории чемпионата Украины;
- 10-й матч "Карпат" в УПЛ в статусе хозяев поля: +6=2-2 мячи 17-7;
- Владислав Лупашко у руля разных клубов на топ-уровне одержал 10-ю победу: 8-ю - в УПЛ и 2 - в Кубке;
- Прервалась безничейная серия "Ворсклы", которая до этого длилась семь матчей подряд.
Ставка и коэффициенты
Прогноз на матч от UA-Футбол
Букмекеры отдают предпочтение гостям, но после игры с "Динамо" точно не стоит недооценивать полтавчан. Подопечные Максимова сейчас должны набирать очки, поэтому сделают все для того, чтобы хотя бы не проиграть. "Карпаты" в прошлом туре понравились, но смогут ли „львы“ сыграть стабильно? Ожидаем конкурентный футбол, в котором сложно кому-то отдать предпочтение. Прогноз - обе команды забьют (2.03).
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