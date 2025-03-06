Левый Берег - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.03.2025

"Верес" в 2025 году еще не терял очки. Смогут ли подопечные Первака прервать эту серию и улучшить свое турнирное положение? Можно не сомневаться, что нас ожидает интересный и непредсказуемый матч.

УПЛ. 20-й тур

07.03.2025. 13:00. Киевская обл. "Арена Левый Берег"

"Левый Берег" - "Верес"

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"Левый Берег": последние новости

В прошлом туре киевляне в стратегически важном матче минимально переиграли "Черноморец". Три очка "Левому Берегу" принес новичок Дмитрий Шастал. Эта победа позволила команде подняться из зоны переходных матчей, но вся борьба еще впереди. После гола подопечные Первака отдали инициативу и могли упускать победу, но выдержали натиск соперников. "Левый Берег" не играет в яркий футбол, команда не создает ряд моментов, но удается добиваться результата. У киевлян все же остается проблемы с конструктивом в заключительной трети поля. Над этим подопечные Первака работали зимой, но существенных изменений в качестве игры пока не произошло. Однако, сейчас у "Левого Берега" есть такой футболист как Шастал, который может решать судьбу матча.

- "Игра была боевой, принципиальной и стратегически важной, - говорит Виталий Первак, - Справедливым результатом была бы ничья, но побеждает тот, кто забивает. Хочу поздравить болельщиков и футболистов с победой. Перед игрой мы потеряли Караващенко, Астахова, Ивана Когута. К тому же, до сих пор в лазарете Самар и Якимов. Непростая кадровая ситуация, поэтому в тактическом плане пришлось готовиться иначе. Главное, что у нас есть необходимая обойма футболистов. Каждый футболист знает, что ему делать на той или иной позиции, - резюмировал тренер киевлян".

Ориентировочный состав: Механив - Сидней, Шаповал, Семенов, Соколов - Банада, Дедух, Косовский - Синица, Шастал, Сухоручко

"Верес": последние новости

Подопечные Шандрука очень неожиданно хорошо начали весеннюю часть сезона. "Верес" переиграл "Кривбасс“ и "Колос“. В прошлом туре все шло к тому, что ровенский коллектив сыграет вничью, но на 90+6 минуте арбитр назначил пенальти в ворота "Колоса". Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Харатин. Вертикальный и организованный футбол помогает "Вересу" набирать очки. Стоит отметить качественный выход из защиты в атаку в исполнении подопечных Шандрука. Именно Шандрук претендует на роль лучшего тренер УПЛ по состоянию на сейчас. Удачные результаты позволили "Вересу" подняться аж на седьмое место. Возможно, пришло время побороться даже за топ-5?

Тренерский штаб в прошлом туре не мог рассчитывать на Луана. Он еще в Турции получил микроповреждение и он буквально за день до игры снова почувствовал боль. Руслан Степанюк лишь недавно вернулся к тренировкам после болезни и пока не может играть весь матч. К тому же, из-за дисквалификации матч с "Левый Берегом" будет пропускать основной защитник Роман Гончаренко.

Ориентировочный состав: Кожухар - Куция, Чечер, Вовченко, Шевченко - Шарай, Харатин, Кучеров, Дахновский - Годя, Гайдучик

Последние матчи команд

"Левый Берег"

"Черноморец" - "Левый Берег“ 0:1

"Левый Берег" - "Шахтер“ 0:1

"Левый Берег" - "Шериф“ 1:0

"Левый Берег" - "Колхети 1913“ 1:2

"Левый Берег" - "Самгурали“ 1:2

"Верес"

02.03. "Верес" - "Колос" 2:1 (УПЛ)

22.02. Кривбасс - Верес 0:3 (УПЛ)

14.02. РФШ - Верес 1:0 (Товарищеский матч)

11.02. Верес - Меркуря-Чук 2:2 (Товарищеский матч)

08.02. Хам-Кам - Верес 2:1 (Товарищеский матч)

Личные встречи

Команды между собой встречались лишь однажды. В первом круге довольно неожиданно "Левый Берег" в Ровно без проблем переиграл "Верес" - 3:1. Три гола подопечные Первака забили после перерыва.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 19 14 5 0 40-12 47 2 ФК Александрия 19 12 5 2 28-16 41 3 Шахтер 18 12 3 3 45-15 39 4 Кривбасс 18 9 4 5 22-18 31 5 Полесье 19 8 7 4 25-16 31 6 Карпаты 19 8 3 8 23-23 27 7 Верес 19 6 7 6 22-25 25 8 Заря 18 8 1 9 21-22 25 9 Рух 19 5 8 6 21-17 23 10 ЛНЗ 19 6 4 9 19-27 22 11 Левый Берег 19 5 4 10 10-21 19 12 Колос 19 3 9 7 13-16 18 13 Оболонь 19 4 6 9 11-29 18 14 Ворскла 19 4 5 10 16-27 17 15 Черноморец 19 4 3 12 13-27 15 16 Ингулец 18 2 6 10 14-32 12

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч от UA-Футбол

Букмекеры не могут отдать кому-то существенное преимущество. Однако, все же больше шансов на победу имеет ровенский коллектив. "Верес" играет в последнее время уверенно. К тому же, подопечные Шандрука будут пытаться реабилитироваться за поражение в первом круге. Против киевлян легко точно не будет, но свой шанс коллектив из Ровно должен найти. Прогноз - победа "Вереса" с форой 0 (1.83).