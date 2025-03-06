Колос - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.03.2025

В гости к "Колосу" приедет команда, которая в нынешнем сезоне борется даже за чемпионство. Подопечных Руслана Ротаня устроит лишь победа, но смогут ли они справиться с психологическим давлением и достичь желаемого результата?

"Колос" 15:30 "Александрия"

VBET Лига. 19-й тур

7 марта. "Колос". Ковалевка

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

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"Колос": последние новости

Коллектив с Ковалевки неудачно начал весеннюю часть сезона. "Колос" проиграл два матча подряд и опустился на двенадцатое место. Безусловно, такие результаты не устраивают ковалевский клуб. В прошлом туре все шло к тому, что "Колос" на выезде сыграет вничью с "Вересом", но на 90+6 минуте пропустили с пенальти. Анастасия Романюк сначала не отреагировала на эпизод, но позже пошла смотреть VAR и назначила пенальти. Можно спорить с решением арбитра, но Стефан Владой не имеет права так играть. Новичок "Колоса" своими неосторожными действиями отобрал у команды ничью. Подопечные Поздеева играли неплохо, но результат на табло. Защитник Владой испортил все.

Эпизод с пенальти прокомментировал главный тренер "Колоса" Поздеев. - "По эпизоду с пенальти - у меня есть претензия только к своему футболисту. Я не понимаю, как на последней минуте, стоя на прямых ногах, можно ждать пока мяч к тебе прилетит. Нужно самому идти на мяч и выбивать его подальше. Мы на ровном месте подарили сопернику три зачетных балла. И это меня расстраивает".

Ситуация в турнирной таблице для коллектива из Ковалевки непростая. Если "Колос" не хочет играть переходные матчи, то стоит набирать очки.

Ориентировочный состав: Пахолюк - Владой, Красничи, Бондаренко, Козик - Демченко, Гагнидзе, Ррапай - Третьяков, Алефиренко, Ковталюк

"Александрия": последние новости

Подопечные Руслана Ротаня достойно играли против "Шахтера", но после 75-й минуты пропустили трижды. Таким образом, "Александрия" уступила 0:3 и потеряла сверхважные очки в борьбе не только за первое место, но и за второе место. Может ли Руслан Ротань упрекнуть своих футболистов? Безусловно, после каждого матча у тренера есть претензии, но провальной эту игру для "Александрии" точно нельзя назвать. В заключительной трети поля можно было сыграть более качественно, ведь почти ничего не создали подопечные Ротаня. Тем не менее, в защите большую часть матча футболисты "Александрии" играли неплохо. Есть вопросы к Шабанову, который неоднократно терял концентрацию и ошибался. Выше головы пригнуть опытный защитник не может. Команда Руслана Ротаня выглядела очень прилично и монолитно. Однако, в завершающей стадии этой игры все решило индивидуальное мастерство исполнителей.

Стоит также отметить, что не смогли сыграть на свой максимум легионеры "Александрии". Новичок "горожан" Тео Ндика вышел на последние минуты, но в моменте со вторым голом к нему есть вопросы. Заметно, что легионер пока не влился в новый коллектив.

Ориентировочный состав: Ермаков - Мартынюк, Шабанов, Кампос, Кравченко - Калюжный - Теди Цара, Шепелев, Мишнев, Безерра - Филиппов

Последние матчи команд

"Колос"

02.03. "Верес" - "Колос" 2:1 (УПЛ)

21.02. Колос - Черноморец 1:2 (УПЛ)

14.02. Колос - Телави 1:3 (Товарищеский матч)

14.02. Колос - Меркурий-Чук 0:0 (Товарищеский матч)

09.02. Колос - Актобе 1:2 (Товарищеский матч)

"Александрия"

01.03. "Шахтер" - "Александрия" 3:0 (УПЛ)

23.02. "Александрия" - "Заря" 2:1 (УПЛ)

15.02. "Александрия" - "Рига" 1:3 (Товарищеский матч)

12.02. "Александрия" - "Иберия 1999" 3:1 (Товарищеский матч)

12.02. "Александрия" - "Петрокуб" 2:2 (Товарищеский матч)

Личные встречи

Команды между собой сыграли 14-ть матчей: 5 побед "Колоса", 5 побед "Александрии" и 4 ничьи. В первом круге в "Александрии" победили хозяева поля - 2:1.

Факты и цифры

"Колос" может одержать 50-ю победу в УПЛ;

"Колос" при Александре Поздееве может 10-й раз сыграть вничью в УПЛ;

"Александрия" может одержать 120-ю победу в УПЛ;

Пропускная серия "Александрии" длится в чемпионате 4 игры - 8 голов.

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч от UA-Футбол

Букмекеры считают очевидными фаворитами противостояния гостей. Учитывая турнирное положение с этим можно согласиться, но не стоит недооценивать подопечных Поздеева. "Колос" дома может создать существенные проблемы любому. Легко "Александрии" точно не будет, но если они хотят оставаться в борьбе за лидерство, то должны побеждать. Большого количества голов в этом матче не ожидаем, но считаем, что гости все же выиграют. Прогноз - победа "Александрии" (1.75).