Полесье - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.03.2025

В 20-м туре УПЛ "Полесье" будет принимать "Черноморец".

Этот поединок, как и несколько других, в угоду национальной сборной, которая в Испании будет готовиться к стыкам Лиги наций с Бельгией, был вынесен на четверг, 6 марта. Какое количество игроков "Полесья" и "Черноморца" будут вызваны на эти поединки, мы пока что не знаем, так как заявки еще нет. Но так как сборная у нас превыше всего, примем это как данность. Ну а болельщики "Полесья" и "Черноморца", которым матч поставили на 13:00 буднего дня, думаю, войдут в положение.

Но возвращаемся непосредственно к матчу. Если судить по вывеске – команда, которая борется за екрокубки, сыграет с командой, которая отчаянно борется за выживание. Но и тут есть свои нюансы, интриги и подводные камни.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Итак, разбираемся, с чем команды подходят к очному матчу.

"Полесье" (Житомир) – "Черноморец" (Одесса)

VBET Лига. 20-й тур

06 марта, Житомир, стадион "Центральный", 13:00

Арбитр: Денис Шурман (Львовская область)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Полісся - Чорноморець Смотреть трансляцию

"Полесье", последние новости:

"Полесье" уверенно провело зимний период. Команда Ашура съездила на сборы в Турцию и снова подписала несколько дорогостоящих новичков, уступая по зимним тратам, пожалуй, только "Шахтеру". Казалось, все хорошо и даже прекрасно – играй, побеждай, и борись за еврокубки.

Но, как это часто бывает, по игре у "Полесья" Ашура не все так просто. В первых двух весенних турах житомирская команда играли против соперников из подвала турнирной таблицы. Сначала "Полесье" натужно обыграло "Ингулец", все-таки затолкав единственный победный гол, а в прошлом туре так и не смогла сломить сопротивление "Оболони" (0:0).

Казалось бы, не самые лучшие результаты, но команда набрала 4 очка и сравнялась с "Кривбассом", который в первых двух турах и вовсе умудрился проиграть "Вересу" и "Ингульцу" с общим счетом 0:5.

Таким образом, несмотря на пробуксовки в игре, житомирский клуб подтянулся к заветному 4-му месту. А тут еще и игра с кризисным "Черноморцем", которого с точки зрения турнирной борьбы отпускать просто нельзя. Тем более что в концовке чемпионата у команды Ашура календарь будет намного сложнее.

Также в свете матча с "Черноморцем" как не вспомнить слухи о том, что клубы якобы могут договориться о всестороннем сотрудничестве с главенствующим положением "Полесья". Интересно будет посмотреть, как в рамках этого сотрудничества команды будут играть между собой.

По составу – особых проблем у Ашура нет. Более того, вернулся после дисквалификации Сарапий. Из-за перебора желтых не сыграет против "моряков" Лукас Тейлор, но он последние два матча все равно начинал с лавки запасных. Остальное – на усмотрение Ашура.

Ориентировочный состав "Полесья": Волынец, Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Майсурадзе, Таллес, Назаренко, Андриевский, Крушинский, Гуцуляк, Батиста

"Черноморец", последние новости:

"Черноморец" начал весеннюю часть сезона неровно и как-то нервно. Команда сначала на выезде 2:1 обыграла "Колос", а в прошлом туре дома 0:1 уступила "Левому Берегу". Казалось бы, 3 очка в двух матчах, как бля борца за выживание, не так уж и плохо, но ведь и конкуренты не спят. В первых двух турах результаты абсолютно непредсказуемы, а условные аутсайдеры исправно берут очки.

Поэтому "морякам" просто жизненно необходимо цепляться за очки в каждом матче, и в поединке с "Полесьем" в том числе. Конечно, в плане состава "Черноморец" не может тягаться с "волками", но учитывая не самые яркие последние матчи "Полесья", попробовать зацепиться за игру можно.

Особого выбора у Бабича на выбор стартового состава нет, но зато на матч нет дисквалифицированных, да и с травмами кажется дело улучшилось.

Также команде должен добавить мотивации тот факт, что игрокам вроде как выплатили премиальные за победу над "Колосом", причем вполне неплохие, по меркам клуба, который продолжает барахтаться в долгах.

В целом же, можно предположить, что "моряки" против "Полесья" будут играть от обороны, что вполне логично в нынешнем положении команды.

Ориентировочный состав "Черноморца": Рудько, Раян, Кратов, Скиба, Кисиль, Янаков, Шпорн, Габелок, Ермаков, Мустафаев, Хобленко

Турнирная таблица

Турнирная таблица у нас после двух весенних туров абсолютно непредсказуемая. Вернее, непредсказуемые результаты, хотя сдвигов в таблице не так уж и много.

"Черноморец" набрал 3 очка в двух турах, но продолжает находиться в зоне вылета, занимая 15-е место с 15-ю очками. Все потому что конкуренты в борьбе за выживание также активно брали очки.

"Полесье" своей весенней игрой не очень впечатляет, но в двух матчах с аутсайдерами таки набрало 4 очка. И сравнялось по очкам с "Кривбассом", который умудрился и вовсе два своих весенних матча проиграть. У "Полесья", как и у "Кривбасса", сейчас по 31 очку, но команда Ашура находится ниже (на 5-м месте) по дополнительным параметрам. "Кривбассу", кстати, в этом туре играть с "Шахтером", так что у "Полесья" есть замечательный шанс выбраться на чистое 4-е еврокубковое место.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 19 14 5 0 40-12 47 2 ФК Александрия 19 12 5 2 28-16 41 3 Шахтер 18 12 3 3 45-15 39 4 Кривбасс 18 9 4 5 22-18 31 5 Полесье 19 8 7 4 25-16 31 6 Карпаты 19 8 3 8 23-23 27 7 Верес 19 6 7 6 22-25 25 8 Заря 18 8 1 9 21-22 25 9 Рух 19 5 8 6 21-17 23 10 ЛНЗ 19 6 4 9 19-27 22 11 Левый Берег 19 5 4 10 10-21 19 12 Колос 19 3 9 7 13-16 18 13 Оболонь 19 4 6 9 11-29 18 14 Ворскла 19 4 5 10 16-27 17 15 Черноморец 19 4 3 12 13-27 15 16 Ингулец 18 2 6 10 14-32 12

Последние матчи

В шести последних матчах у "Полесья" 4 победы, 1 ничья и 1 поражение с разницей мячей 13:4.

"Полесье" – "Динамо" Батуми 5:0

"Полесье" – "Арка" 2:3

"Полесье" – "Балти" 2:1

"Полесье" – "Карпаты" 3:0

"Ингулец" – "Полесье" 0:1

"Оболонь" – "Полесье" 0:0

"Черноморец" в последних шести матчах одержал 2 победы, 2 поединка сыграл вничью и 2 матча проиграл с разницей мячей 8:8.

"Черноморец" – "Чиксереда" 1:1

"Черноморец" – "Бельцы" 3:0

"Черноморец" – "Узген" 1:4

"Черноморец" – "Дила" 1:1

"Колос" – "Черноморец" 1:2

"Черноморец" – "Левый Берег" 0:1

В матче первого круга в Одессе "Полесье" разгромило "Черноморец" со счетом 4:1.

"Полесье" – "Черноморец": ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Полесье" – "Черноморец" от UA-Футбол

Конечно, "Полесье" фаворит. С этим согласны и букмекеры, который дают коэффициент 1.4 на победу хозяев.

Кому такой коэффициент маленький, можно подумать о верхних тоталах. Все-таки атакующий потенциал хозяев хорош и когда-то выстрелить команда должна. Так почему не в матче с "Черноморцем"? Для этого есть все условия.

Прогноз UA-Футбол: Индивидуальный тотал "Полесья" больше 1.5 за 1.61.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.