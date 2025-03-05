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Полесье - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.03.2025
Полесье снова играет против одного из аутсайдеров
УПЛ
В 20-м туре УПЛ "Полесье" будет принимать "Черноморец".
Этот поединок, как и несколько других, в угоду национальной сборной, которая в Испании будет готовиться к стыкам Лиги наций с Бельгией, был вынесен на четверг, 6 марта. Какое количество игроков "Полесья" и "Черноморца" будут вызваны на эти поединки, мы пока что не знаем, так как заявки еще нет. Но так как сборная у нас превыше всего, примем это как данность. Ну а болельщики "Полесья" и "Черноморца", которым матч поставили на 13:00 буднего дня, думаю, войдут в положение.
Но возвращаемся непосредственно к матчу. Если судить по вывеске – команда, которая борется за екрокубки, сыграет с командой, которая отчаянно борется за выживание. Но и тут есть свои нюансы, интриги и подводные камни.
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Итак, разбираемся, с чем команды подходят к очному матчу.
"Полесье" (Житомир) – "Черноморец" (Одесса)
VBET Лига. 20-й тур
06 марта, Житомир, стадион "Центральный", 13:00
Арбитр: Денис Шурман (Львовская область)
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Полесье", последние новости:
"Полесье" уверенно провело зимний период. Команда Ашура съездила на сборы в Турцию и снова подписала несколько дорогостоящих новичков, уступая по зимним тратам, пожалуй, только "Шахтеру". Казалось, все хорошо и даже прекрасно – играй, побеждай, и борись за еврокубки.
Но, как это часто бывает, по игре у "Полесья" Ашура не все так просто. В первых двух весенних турах житомирская команда играли против соперников из подвала турнирной таблицы. Сначала "Полесье" натужно обыграло "Ингулец", все-таки затолкав единственный победный гол, а в прошлом туре так и не смогла сломить сопротивление "Оболони" (0:0).
Казалось бы, не самые лучшие результаты, но команда набрала 4 очка и сравнялась с "Кривбассом", который в первых двух турах и вовсе умудрился проиграть "Вересу" и "Ингульцу" с общим счетом 0:5.
Таким образом, несмотря на пробуксовки в игре, житомирский клуб подтянулся к заветному 4-му месту. А тут еще и игра с кризисным "Черноморцем", которого с точки зрения турнирной борьбы отпускать просто нельзя. Тем более что в концовке чемпионата у команды Ашура календарь будет намного сложнее.
Также в свете матча с "Черноморцем" как не вспомнить слухи о том, что клубы якобы могут договориться о всестороннем сотрудничестве с главенствующим положением "Полесья". Интересно будет посмотреть, как в рамках этого сотрудничества команды будут играть между собой.
По составу – особых проблем у Ашура нет. Более того, вернулся после дисквалификации Сарапий. Из-за перебора желтых не сыграет против "моряков" Лукас Тейлор, но он последние два матча все равно начинал с лавки запасных. Остальное – на усмотрение Ашура.
Ориентировочный состав "Полесья": Волынец, Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Майсурадзе, Таллес, Назаренко, Андриевский, Крушинский, Гуцуляк, Батиста
"Черноморец", последние новости:
"Черноморец" начал весеннюю часть сезона неровно и как-то нервно. Команда сначала на выезде 2:1 обыграла "Колос", а в прошлом туре дома 0:1 уступила "Левому Берегу". Казалось бы, 3 очка в двух матчах, как бля борца за выживание, не так уж и плохо, но ведь и конкуренты не спят. В первых двух турах результаты абсолютно непредсказуемы, а условные аутсайдеры исправно берут очки.
Поэтому "морякам" просто жизненно необходимо цепляться за очки в каждом матче, и в поединке с "Полесьем" в том числе. Конечно, в плане состава "Черноморец" не может тягаться с "волками", но учитывая не самые яркие последние матчи "Полесья", попробовать зацепиться за игру можно.
Особого выбора у Бабича на выбор стартового состава нет, но зато на матч нет дисквалифицированных, да и с травмами кажется дело улучшилось.
Также команде должен добавить мотивации тот факт, что игрокам вроде как выплатили премиальные за победу над "Колосом", причем вполне неплохие, по меркам клуба, который продолжает барахтаться в долгах.
В целом же, можно предположить, что "моряки" против "Полесья" будут играть от обороны, что вполне логично в нынешнем положении команды.
Ориентировочный состав "Черноморца": Рудько, Раян, Кратов, Скиба, Кисиль, Янаков, Шпорн, Габелок, Ермаков, Мустафаев, Хобленко
Турнирная таблица
Турнирная таблица у нас после двух весенних туров абсолютно непредсказуемая. Вернее, непредсказуемые результаты, хотя сдвигов в таблице не так уж и много.
"Черноморец" набрал 3 очка в двух турах, но продолжает находиться в зоне вылета, занимая 15-е место с 15-ю очками. Все потому что конкуренты в борьбе за выживание также активно брали очки.
"Полесье" своей весенней игрой не очень впечатляет, но в двух матчах с аутсайдерами таки набрало 4 очка. И сравнялось по очкам с "Кривбассом", который умудрился и вовсе два своих весенних матча проиграть. У "Полесья", как и у "Кривбасса", сейчас по 31 очку, но команда Ашура находится ниже (на 5-м месте) по дополнительным параметрам. "Кривбассу", кстати, в этом туре играть с "Шахтером", так что у "Полесья" есть замечательный шанс выбраться на чистое 4-е еврокубковое место.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|19
|14
|5
|0
|40-12
|47
|2
|ФК Александрия
|19
|12
|5
|2
|28-16
|41
|3
|Шахтер
|18
|12
|3
|3
|45-15
|39
|4
|Кривбасс
|18
|9
|4
|5
|22-18
|31
|5
|Полесье
|19
|8
|7
|4
|25-16
|31
|6
|Карпаты
|19
|8
|3
|8
|23-23
|27
|7
|Верес
|19
|6
|7
|6
|22-25
|25
|8
|Заря
|18
|8
|1
|9
|21-22
|25
|9
|Рух
|19
|5
|8
|6
|21-17
|23
|10
|ЛНЗ
|19
|6
|4
|9
|19-27
|22
|11
|Левый Берег
|19
|5
|4
|10
|10-21
|19
|12
|Колос
|19
|3
|9
|7
|13-16
|18
|13
|Оболонь
|19
|4
|6
|9
|11-29
|18
|14
|Ворскла
|19
|4
|5
|10
|16-27
|17
|15
|Черноморец
|19
|4
|3
|12
|13-27
|15
|16
|Ингулец
|18
|2
|6
|10
|14-32
|12
Последние матчи
В шести последних матчах у "Полесья" 4 победы, 1 ничья и 1 поражение с разницей мячей 13:4.
- "Полесье" – "Динамо" Батуми 5:0
- "Полесье" – "Арка" 2:3
- "Полесье" – "Балти" 2:1
- "Полесье" – "Карпаты" 3:0
- "Ингулец" – "Полесье" 0:1
- "Оболонь" – "Полесье" 0:0
"Черноморец" в последних шести матчах одержал 2 победы, 2 поединка сыграл вничью и 2 матча проиграл с разницей мячей 8:8.
- "Черноморец" – "Чиксереда" 1:1
- "Черноморец" – "Бельцы" 3:0
- "Черноморец" – "Узген" 1:4
- "Черноморец" – "Дила" 1:1
- "Колос" – "Черноморец" 1:2
- "Черноморец" – "Левый Берег" 0:1
В матче первого круга в Одессе "Полесье" разгромило "Черноморец" со счетом 4:1.
"Полесье" – "Черноморец": ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Полесье" – "Черноморец" от UA-Футбол
Конечно, "Полесье" фаворит. С этим согласны и букмекеры, который дают коэффициент 1.4 на победу хозяев.
Кому такой коэффициент маленький, можно подумать о верхних тоталах. Все-таки атакующий потенциал хозяев хорош и когда-то выстрелить команда должна. Так почему не в матче с "Черноморцем"? Для этого есть все условия.
Прогноз UA-Футбол: Индивидуальный тотал "Полесья" больше 1.5 за 1.61.
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.
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