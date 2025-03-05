ЛНЗ – Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.03.2025

"ЛНЗ" в первом домашнем поединке 2025 года будет принимать "Динамо". Обе команды неудачно сыграли накануне, поэтому будут мотивированы реабилитироваться перед собственными болельщиками.

УПЛ. 20-й тур

6 марта. Мариуполь. "Центральный стадион"

"ЛНЗ" 15:30 "Динамо"

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)

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Новости "ЛНЗ"

Волей календаря "ЛНЗ" должен был начинать туры после зимнего перерыва во Львове, но газон стадиона "Украина" оказался не готов к матчам, поэтому игра с "Карпатами" состоялась в Житомире.

Матчи со львовскими командами принесли диаметрально противоположные результаты. "Рух" черкащанам удалось победить благодаря единственному голу Вячеслава Танковского, а вот "Карпатам" подопечные Григорчука уступили, играя с 29-й минуты в большинстве. Игроки "ЛНЗ" при численном преимуществе не использовали ряд голевых моментов, а львовяне своим шансом воспользовались. Ко всем проблемам удаление уже после финального свистка заработал Кушниренко.

Среди зимних новичков оба матча в старте начинали Танковский, Кушниренко и Драмбаев, а вот 19-летний Александр Якименко брался скорее на перспективу, потому еще не дебютировал за черкасскую команду.

Григорчук строит команду под свое видение, поэтому ожидать мгновенного результата от "ЛНЗ" не стоит. "Черноморец" Романа Иосифовича всегда хорошо играл против "Динамо" и часто отбирал очки, поэтому будет интересно, как с этой задачей справится черкасская команда.



Новости "Динамо"

Киевляне вторую половину сезона начали с уверенной победы над амбициозными "Карпатами" 2:0. Подопечные Шовковского доминировали весь поединок и закономерно одержали победу.

А вот в поединке с Ворсклой что-то сломалось в киевском механизме. "Бело-синие" формально выездной поединок играли на стадионе "Динамо", ведь арена в Полтаве не могла принять матч из-за непригодности газона. Киевляне быстро повели в счете усилиями Буяльского, но больше до конца матча не создали голевых моментов. Не зря Юрий Максимов говорил, что его команда не завоевала ничью, а потеряла победу. Полтавчане во втором тайме сравняли счет и могли выйти вперед.

Потерей очков киевлян мгновенно воспользовался "Шахтер", обыгравший "Александрию" и сокративший отставание от киевлян до 8 очков при одной игре в запасе. Таким образом, потенциальное преимущество в 5 очков уже не выглядит таким уверенным, как это было раньше. "Динамо" обязательно нужно побеждать.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "ЛНЗ" травмирован только Ассинор, а дисквалифицирован из-за удаления Кушниренко. После дисквалификаций возвращаются Молло и Яшари.

Ориентировочный состав "ЛНЗ": Кучеренко – Путря, Дайко, Муравский, Драмбаев – Яшари, Танковский, Тиль – Молло, Момо, Эйнел Соареш.

У "Динамо" дисквалификацию отбыл Попов, который вернется в центр защиты, постепенно набирают форму после травм Бражко и Шапаренко, но в основе они еще не выйдут.

Ориентировочный состав "Динамо": Нещерет - Тимчик, Попов, Михавко, Дубинчак - Михайленко, Пихаленок, Буяльский - Ярмоленко, Ванат, Кабаев.

"ЛНЗ" - "Динамо": статистика личных встреч

01.09.24. Динамо – ЛНЗ 1:0 (УПЛ)

08.04.24. Динамо – ЛНЗ 1:1 (УПЛ)

23.09.23. ЛНЗ – Динамо 2:4 (УПЛ)

Команды за всю историю сыграли между собой 3 поединка. "Динамо" в минувшем сезоне потеряло очки с "ЛНЗ", сыграв вничью 1:1. Возможно, именно эта потеря стоила киевлянам чемпионства, ведь "Шахтер" в итоге опередил "бело-синих" всего на 2 очка. Матч первого круга текущего сезона завершился минимальной победой "Динамо" благодаря голу с пенальти Ярмоленко.

Последние матчи "ЛНЗ"

28.02. Карпаты – ЛНЗ 1:0 (УПЛ)

22.02. Рух – ЛНЗ 0:1 (УПЛ)

14.02. Лиллестрем - ЛНЗ 2:1 (Товарищеский матч)

13.02. ЛНЗ - Торпедо Кутаиси 1:1 (Товарищеский матч)

08.02. ЛНЗ - Одд 0:3 (Товарищеский матч)

Последние матчи "Динамо"

28.02. Ворскла – Динамо 1:1 (УПЛ)

23.02. Динамо – Карпаты 2:0 (УПЛ)

16.02. Динамо - Петрокуб 1:0 (Товарищеский матч)

16.02. РФС – Динамо 0:1 (Товарищеский матч)

10.02. Динамо - Эсбьерг 2:0 (Товарищеский матч)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 19 14 5 0 40-12 47 2 ФК Александрия 19 12 5 2 28-16 41 3 Шахтер 18 12 3 3 45-15 39 4 Кривбасс 18 9 4 5 22-18 31 5 Полесье 19 8 7 4 25-16 31 6 Карпаты 19 8 3 8 23-23 27 7 Верес 19 6 7 6 22-25 25 8 Заря 18 8 1 9 21-22 25 9 Рух 19 5 8 6 21-17 23 10 ЛНЗ 19 6 4 9 19-27 22 11 Левый Берег 19 5 4 10 10-21 19 12 Колос 19 3 9 7 13-16 18 13 Оболонь 19 4 6 9 11-29 18 14 Ворскла 19 4 5 10 16-27 17 15 Черноморец 19 4 3 12 13-27 15 16 Ингулец 18 2 6 10 14-32 12

"ЛНЗ" - "Динамо": ставки и коэффициенты

"ЛНЗ" - "Динамо": прогноз от UA-Футбол

"Динамо" является фаворитом встречи, но команды Григорчука всегда давали бой киевлянам. Полагаем, что матч не будет результативным, поэтому предлагаем поставить, что в матче будет забито не больше 3 голов (ТМ 3) за коэффициент 1,6.