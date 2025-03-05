Шахтер - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 6.03.2025

Имеем дело с центральным поединком 20-го тура родной УПЛ. Встреча действующего чемпиона и бронзового призера по итогам прошлой кампании. Противостояние двух лидеров текущего первенства. Да и еще много других эпитетов. Как вы поняли, речь идет о поединке донецкого "Шахтера" и криворожского "Кривбасса".

Примечательно, что в первом круге команды Марино Пушича и Юрия Вернидуба свой матч так и не доиграли - из-за воздушной тревоги в Кривом Роге.

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20-й тур УПЛ сезона 2024/25

Четверг, 6-е марта

Львов, "Арена Львов"

Арбитр: Деревинский Алексей

Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ (MEGOGO)

"Шахтер": последние новости

"Шахтер" методично, по своему традиционному весеннему темпу, понемногу набирает обороты. И если в первом матче после зимней паузы с "Левым Берегом" было немного тяжеловато, что вылилось лишь в минимальную домашнюю победу над "аистами". То в предыдущем туре, как показал второй тайм поединка со значительно более сильной "Александрией", с возвращением в состав Георгия Судакова дела стали идти значительно лучше.

10-й номер впервые вышел после травмы и оформил в игре против "горожан" победный дубль. Однако, не это самое главное. Главный актив "горняков" вернул своей команде и партнерам восстановить значительную долю креатива в атакующей фазе, наладив кардинальным образом игру в центре поле и помог с продвижением мяча.

Поэтому, можно с уверенностью заявить, что действующий чемпион выходит на свой курс и ритм. И честно говоря, при всем уважении, трудно назвать причины или факторы, за счет которых этот яркий, но одновременно чрезвычайно в последнее время кризисный "Кривбасс" может не то, что обыграть, а хотя бы отобрать очки у дончан.

"Соперники приехали сюда сыграть вничью - это можно было увидеть сразу. Они не намеревались атаковать, стремились прессинговать, не играли открыто. Было очень важно не вести слишком открытую игру, чтобы не получить контратаки. Думаю, мы не создали много моментов, обе команды тактически играли друг против друга в первом тайме, не позволяли друг другу создавать большое количество моментов, нейтрализуя атаки, хотя я считаю, что мы имели лучшие моменты в первом тайме, но их было недостаточно. Было очень важно оставаться стабильными и не пропустить, ведь потом могли бы ждать и снова и снова контратаковать. Я этого больше не допущу. Только одна команда действительно хотела играть и побеждать - это мы. Мы заслужили эту победу, потому что имели лучшие возможности. Мы сделали выводы из выездного матча с "Александрией", который был одним из лучших для нас до этого момента. Знаете, каким был результат? 3:4. Мы играли прекрасно, но проиграли. Однако никто не помнит, что мы играли великолепно, помнят только то, что мы уступили", - так боснийский коуч "Шахтера" прокомментировал домашний триумф в матче с "горожанами".

По сути в игре с "Александрией" Руслана Ротаня "горняки" продемонстрировали свои абмиции и в определенном смысле чемпионский характер. Если дончане действительно хотят навязать в полной мере конкуренцию первому в таблице киевскому "Динамо" и нивелировать отставание от "бело-синих", нужно только добавлять - от тура к туру.

Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Винисиус Тобиас, Назарина, Кевин, Крыськив, Судаков, Швед, Эгиналду.

"Кривбасс": последние новости

Команда Юрия Вернидуба вошла во вторую часть украинского первенства, мягко говоря, ужасно. Причем проиграл "Кривбасс" двум командам из нижней части турнирной таблицы. В частности, в первом туре после зимней спячки криворожане сенсационно уступили для ровенского "Вереса" под руководством Олега Шандрука - 0:3. И пусть по факту этот "домашний" для криворожского коллектива поединок проходил на ровенском "Авангарде", но по игре подопечные Вернидуба выглядели максимально блекло и безыдейно.

В свою очередь, в предыдущем туре национального чемпионата произошла еще большая сенсация со знаком минус с участием бронзового призера прошлогодней кампании. "Кривбасс", уже несмотря на гостевой для себя статус встречи, сыграл против аутсайдера в лице "Ингульца" на родном для себя стадионе "Горняк". И вновь потерпел фиаско... Со счетом 0:2 для последней (!) команды чемпионата. После того спарринга наставник криворожан разнес своих футболистов.

"Уступили во втором матче подряд. Проиграли сопернику, против которого должны были брать "свои" баллы и двигаться вперед. С такой игрой, отношением и реализацией трудно что-то комментировать. Самое главное это перетерпеть. Мы сейчас вернулись, такое впечатление, на начало сезона 2022/23. Никто не складывает рук, будем дальше тренироваться и играть. Ребята должны понять, что надо выходить и играть так, как во втором тайме, весь матч. Некоторые футболисты думают, что они выходят не играть, а "поиграть". Вот и "поиграли" сегодня". Как мы хотим забить, если наш нападающий не может забить с 3 метров. И имеет еще моменты, и все равно не можем забить. Впереди игра против "Шахтера". Будем готовиться, чтобы достойно выглядеть. И не просто играть, а брать очки, ведь достаточно уже неудачных результатов", - рассказал Вернидуб после игры с командой Василия Кобина.

В "Кривбассе" однозначно сейчас царит кризис и определенный даже хаос. Кажется, что за зиму криворожане потеряли все линии сыгранности и взаимодействия между собой, и видят друг друга впервые. Сейчас можно с четкой уверенностью заявить, что "Кривбасс" окончательно "отклеился" от первой тройки УПЛ и будет вести борьбу за топ-4. Все же до третьего "Шахтера" аж 8 очков. А снизу уже поджимает житомирское "Полесье". И хоть у "Кривбасса" над "волками" есть преимущество в один несыгранный матч - в графе зачетных баллов у этих клубов абсолютный паритет.

Что точно, так это то, что Юрию Николаевичу в срочном и безотлагательном порядке нужно что-то менять. Иначе этот, на первый взгляд, временный кризис может перерасти в сплошную катастрофу...

Ориентировочный состав "Кривбасса": Маханьков, Понедельник, Виливальд, Романчук, Дибанго, Илич, Хомченовский, Аморозо, Кузык, Соса, Задерака.

"Шахтер" - "Кривбасс" . Личные встречи

Без всяких сюрпризов, "Шахтер" имеет тотальное статистическое преимущество в противостояниях с "Кривбассом". У донецкой команды 37 побед, а криворожского коллектива - только 6. "Горняки" и криворожане 46 раз пересекались на футбольном поле в рамках УПЛ, 7 раз - в национальном Кубке и еще дважды - в Первой лиге времен УССР.

Статистика очных поединков:

Победы: 37:6

37:6 Забитые мячи: 119:36

119:36 В середньому голов за матч: 2.16 - 0.65

2.16 - 0.65 Самая большая победа: 6:0 - 0:1

"Шахтер" - "Кривбасс" . Последние официальные матчи

"Шахтер":

"Кривбасс":

Турнирное положение команд

Имеем дело с двумя лидерами и представителя топ-4 УПЛ. Однако, такими разными. И хотя оба коллектива имеют по матчу в своих запасах, разница между донецкой и криворожской командами составляет 8 очков. Тем не менее, пока четко понятно, что клубы будут бороться за разные турнирные цели и задачи.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 19 14 5 0 40-12 47 2 ФК Александрия 19 12 5 2 28-16 41 3 Шахтер 18 12 3 3 45-15 39 4 Кривбасс 18 9 4 5 22-18 31 5 Полесье 19 8 7 4 25-16 31 6 Карпаты 19 8 3 8 23-23 27 7 Верес 19 6 7 6 22-25 25 8 Заря 18 8 1 9 21-22 25 9 Рух 19 5 8 6 21-17 23 10 ЛНЗ 19 6 4 9 19-27 22 11 Левый Берег 19 5 4 10 10-21 19 12 Колос 19 3 9 7 13-16 18 13 Оболонь 19 4 6 9 11-29 18 14 Ворскла 19 4 5 10 16-27 17 15 Черноморец 19 4 3 12 13-27 15 16 Ингулец 18 2 6 10 14-32 12

"Шахтер" - "Кривбасс" . Ставка и коэффициенты

"Шахтер" - "Кривбасс" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "горняков" - 3:0. Абсолютно все в этой паре говорит в пользу дончан. Текущие результаты, игровая форма и тонус, возвращение после травм лидеров, микроклимат и домашний статус противостояния. Это и непосредственно подтверждают букмекеры. "Шахтер" выглядит банально сильнее и солиднее по кадровому подбору, и индивидуальному уровню мастерства своих исполнителей.