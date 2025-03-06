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Заря – Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.03.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Заря" - "Оболонь" в рамках 20-го тура УПЛ
Фото: ФК Оболонь
"Заря" и "Оболонь" удачно начали вторую половину сезона, демонстрируя содержательную игру и хорошие результаты.
УПЛ. 20-й тур
7 марта. Киев. "Динамо им. Лобановского"
"Заря" 18:00 "Оболонь"
Арбитр: Евтухов Дмитрий (Днепр)
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | Видеотрансляция: УПЛ ТВ
Новости "Зари"
"Заря" зимой утвердила в должности главного тренера Младена Бартуловича, который до этого входил в тренерский штаб Коваля и исполнял обязанности главного тренера после его отставки.
Луганчане начали сезон с поражения от "Александрии" 1:2, но по игре подопечные Бартуловича ничем не уступали александрийцам. Во втором матче "черно-белые" уверенно переиграли "Рух", забив в ворота львовян в каждом из таймов. "Заря" моментами демонстрирует интересный футбол и, потенциально, может даже претендовать на еврокубки.
Среди зимних новичков оба матча в старте провел Деян Попара, получили игровые минуты представители юношеской команды - Василец и арендованный у "Динамо" Слесарь.
Недавно президент "Зари" Евгений Геллер впервые за долгое время дал интервью, где выразил поддержку Младену Бартуловичу. В последних 5 матчах у луганцев 3 победы и 10 набранных очков и с такими темпами набора очков действительно можно замахнуться на еврокубки.
Новости "Оболони"
Киевляне вторую половину сезона начали с победы над "Ворсклой" 1:0. Подопечные Шищенко реализовали сомнительный пенальти во втором тайме, а свои ворота оставили в неприкосновенности.
Нулевая ничья с "Полесьем" показала, что "Оболонь" компактно играет в защите, а вот с атакой у "пивоваров" есть проблемы. Прекрасно в этих матчах проявил себя 18-летний голкипер Марченко, который провел 2 сухих матча и совершил несколько эффектных сэйвов в обоих поединках.
Под руководством Шищенко команда набирает очки стабильнее, но все еще находится в зоне переходных матчей. Борьба за выживание будет жаркой, ведь сразу 6 команд с 11 по 16 место находятся в зоне риска.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Зари" нет кадровых потерь, Младен Бартулович может рассчитывать на всех игроков.
Ориентировочный состав "Зари": Сапутин - Тронтель, Джордан, Башич, Жуниньо - Яцык, Попара, Мичин - Слесарь, Будковский, Белоцерковец.
В "Оболони" травмирован Игорь Мединский, все остальные футболисты готовы выйти на поле.
Ориентировочный состав "Оболони": Марченко – Суханов, Дубко, Приймак, Стасюк – Витенчук, Черненко, Груша – Близниченко, Бычек, Ильин.
"Заря" - "Оболонь": статистика личных встреч
- 12.10.24. Оболонь - Заря 2:2 (Товарищеский матч)
- 30.08.24. Оболонь - Заря 0:2(УПЛ)
- 28.04.24. Заря - Оболонь 0:0 (УПЛ)
- 23.03.24. Оболонь - Заря 1:2 (Товарищеский матч)
- 20.10.23. Оболонь – Заря 2:4 (УПЛ)
Команды часто встречаются между собой, в частности, играют товарищеские матчи. За последние 5 матчей "Заря" одержала 3 победы, а еще 2 матча завершились вничью. В матче первого круга луганчане уверенно обыграли киевлян со счетом 2:0.
Последние матчи "Зари"
- 02.03. Заря - Рух 2:0 (УПЛ)
- 23.02. Александрия – Заря 2:1 (УПЛ)
- 13.02. Заря - Динамо Батуми 2:1 (Товарищеский матч)
- 06.02. Санкт-Пельтен - Заря 1:4 (Товарищеский матч)
- 30.01. Заря - Шкендия 2:1 (Товарищеский матч)
Последние матчи "Оболони"
- 28.02. Оболонь - Полесье 0:0 (УПЛ)
- 23.02. Оболонь – Ворскла 1:0 (УПЛ)
- 13.02. Оболонь - Решица 3:0 (Товарищеский матч)
- 11.02.Оболонь - Милсами 2:1 (Товарищеский матч)
- 07.02. Злин - Оболонь 0:1 (Товарищеский матч)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|20
|15
|5
|0
|42-13
|50
|2
|ФК Александрия
|19
|12
|5
|2
|28-16
|41
|3
|Шахтер
|19
|12
|4
|3
|46-16
|40
|4
|Полесье
|20
|9
|7
|4
|28-17
|34
|5
|Кривбасс
|19
|9
|5
|5
|23-19
|32
|6
|Карпаты
|20
|8
|4
|8
|23-23
|28
|7
|Верес
|19
|6
|7
|6
|22-25
|25
|8
|Заря
|18
|8
|1
|9
|21-22
|25
|9
|Рух
|19
|5
|8
|6
|21-17
|23
|10
|ЛНЗ
|20
|6
|4
|10
|20-29
|22
|11
|Левый Берег
|19
|5
|4
|10
|10-21
|19
|12
|Колос
|19
|3
|9
|7
|13-16
|18
|13
|Оболонь
|19
|4
|6
|9
|11-29
|18
|14
|Ворскла
|20
|4
|6
|10
|16-27
|18
|15
|Черноморец
|20
|4
|3
|13
|14-30
|15
|16
|Ингулец
|18
|2
|6
|10
|14-32
|12
"Заря" - "Оболонь": ставки и коэффициенты
"Заря" - "Оболонь": прогноз от UA-Футбол
"Оболонь" удивляет игрой и результатами на старте второй части чемпионата, но надолго ли хватит запала киевлян? Полагаем, что "Заря" лучше укомплектована и должна побеждать своего соперника, поэтому предлагаем поставить на их победу за коэффициент 1,87.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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