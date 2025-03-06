Заря – Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.03.2025

"Заря" и "Оболонь" удачно начали вторую половину сезона, демонстрируя содержательную игру и хорошие результаты.

УПЛ. 20-й тур

7 марта. Киев. "Динамо им. Лобановского"

"Заря" 18:00 "Оболонь"

Арбитр: Евтухов Дмитрий (Днепр)

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Новости "Зари"

"Заря" зимой утвердила в должности главного тренера Младена Бартуловича, который до этого входил в тренерский штаб Коваля и исполнял обязанности главного тренера после его отставки.

Луганчане начали сезон с поражения от "Александрии" 1:2, но по игре подопечные Бартуловича ничем не уступали александрийцам. Во втором матче "черно-белые" уверенно переиграли "Рух", забив в ворота львовян в каждом из таймов. "Заря" моментами демонстрирует интересный футбол и, потенциально, может даже претендовать на еврокубки.

Среди зимних новичков оба матча в старте провел Деян Попара, получили игровые минуты представители юношеской команды - Василец и арендованный у "Динамо" Слесарь.

Недавно президент "Зари" Евгений Геллер впервые за долгое время дал интервью, где выразил поддержку Младену Бартуловичу. В последних 5 матчах у луганцев 3 победы и 10 набранных очков и с такими темпами набора очков действительно можно замахнуться на еврокубки.

Новости "Оболони"

Киевляне вторую половину сезона начали с победы над "Ворсклой" 1:0. Подопечные Шищенко реализовали сомнительный пенальти во втором тайме, а свои ворота оставили в неприкосновенности.

Нулевая ничья с "Полесьем" показала, что "Оболонь" компактно играет в защите, а вот с атакой у "пивоваров" есть проблемы. Прекрасно в этих матчах проявил себя 18-летний голкипер Марченко, который провел 2 сухих матча и совершил несколько эффектных сэйвов в обоих поединках.

Под руководством Шищенко команда набирает очки стабильнее, но все еще находится в зоне переходных матчей. Борьба за выживание будет жаркой, ведь сразу 6 команд с 11 по 16 место находятся в зоне риска.



Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Зари" нет кадровых потерь, Младен Бартулович может рассчитывать на всех игроков.

Ориентировочный состав "Зари": Сапутин - Тронтель, Джордан, Башич, Жуниньо - Яцык, Попара, Мичин - Слесарь, Будковский, Белоцерковец.

В "Оболони" травмирован Игорь Мединский, все остальные футболисты готовы выйти на поле.

Ориентировочный состав "Оболони": Марченко – Суханов, Дубко, Приймак, Стасюк – Витенчук, Черненко, Груша – Близниченко, Бычек, Ильин.

"Заря" - "Оболонь": статистика личных встреч

12.10.24. Оболонь - Заря 2:2 (Товарищеский матч)

30.08.24. Оболонь - Заря 0:2(УПЛ)

28.04.24. Заря - Оболонь 0:0 (УПЛ)

23.03.24. Оболонь - Заря 1:2 (Товарищеский матч)

20.10.23. Оболонь – Заря 2:4 (УПЛ)

Команды часто встречаются между собой, в частности, играют товарищеские матчи. За последние 5 матчей "Заря" одержала 3 победы, а еще 2 матча завершились вничью. В матче первого круга луганчане уверенно обыграли киевлян со счетом 2:0.

Последние матчи "Зари"

02.03. Заря - Рух 2:0 (УПЛ)

23.02. Александрия – Заря 2:1 (УПЛ)

13.02. Заря - Динамо Батуми 2:1 (Товарищеский матч)

06.02. Санкт-Пельтен - Заря 1:4 (Товарищеский матч)

30.01. Заря - Шкендия 2:1 (Товарищеский матч)

Последние матчи "Оболони"

28.02. Оболонь - Полесье 0:0 (УПЛ)

23.02. Оболонь – Ворскла 1:0 (УПЛ)

13.02. Оболонь - Решица 3:0 (Товарищеский матч)

11.02.Оболонь - Милсами 2:1 (Товарищеский матч)

07.02. Злин - Оболонь 0:1 (Товарищеский матч)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 20 15 5 0 42-13 50 2 ФК Александрия 19 12 5 2 28-16 41 3 Шахтер 19 12 4 3 46-16 40 4 Полесье 20 9 7 4 28-17 34 5 Кривбасс 19 9 5 5 23-19 32 6 Карпаты 20 8 4 8 23-23 28 7 Верес 19 6 7 6 22-25 25 8 Заря 18 8 1 9 21-22 25 9 Рух 19 5 8 6 21-17 23 10 ЛНЗ 20 6 4 10 20-29 22 11 Левый Берег 19 5 4 10 10-21 19 12 Колос 19 3 9 7 13-16 18 13 Оболонь 19 4 6 9 11-29 18 14 Ворскла 20 4 6 10 16-27 18 15 Черноморец 20 4 3 13 14-30 15 16 Ингулец 18 2 6 10 14-32 12

"Заря" - "Оболонь": ставки и коэффициенты

"Заря" - "Оболонь": прогноз от UA-Футбол

"Оболонь" удивляет игрой и результатами на старте второй части чемпионата, но надолго ли хватит запала киевлян? Полагаем, что "Заря" лучше укомплектована и должна побеждать своего соперника, поэтому предлагаем поставить на их победу за коэффициент 1,87.