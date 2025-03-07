Ингулец – Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 08.03.2025

Обе команды в текущем сезоне пока выполняют разные задачи. Львовяне начинали сезон борцами за еврокубки, но теперь находятся в середине таблицы. "Ингулец" же отчаянно борется за выживание и пока замыкает турнирную таблицу.

УПЛ. 20-й тур

1 марта. Львов. "Арена Львов"

"Ингулец" 15:30 "Рух"

Арбитр: Олег Когут (Тернополь)

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Новости "Ингульца"

"Ингулец" остается явным аутсайдером и главным претендентом на вылет из УПЛ в текущем сезоне. Турнирное положение и кадровая ситуация команды Кобина желает быть лучше. "Ингулец" несколько напоминает "Минай" в прошлом сезоне, учитывая кадровую ситуацию в команде и турнирное положение. Подопечным Любеновича тогда почти удалось спастись, команда даже поднялась из дна турнирной таблицы.

За победу над "Кривбассом" игроки даже получили финансовый бонус. Говорят, что президент команды Александр Поворознюк лично привез премиальные после игры.



На собственном стадионе команада из Петрова до сих пор не может играть, поэтому домашний матч с "Рухом" проходит во Львове. Победа позволит "Ингульцу" сравняться с "Черноморцем", а вот поражение больно ударит по их турнирным перспективам.

Новости "Руха"

Несмотря на все заявления об объединении "Руха" и "Карпат", подопечные Пономарева потеряли только четырех игроков, перешедших в "Карпаты".

Покинув команду ее многолетний генеральный директор Игорь Дедишин, есть проблемы с выплатами зарплат. Возможно, эти два события не связаны, но точно у "Руха" не все идеально. Однако команда будет существовать и дальше, никакого слияния с "Карпатами" не произошло.

Начали вторую часть подопечные Пономарева неудачно. Сначала было домашнее поражение от "ЛНЗ" 0:1. Накануне матча многие игроки основного состава переболели, и находились не в оптимальном состоянии. Неделю назад была неудача в противостоянии с "Зарей" 0:2 и теперь львовянам очень нужны очки, чтобы не опускаться в зону стыковых матчей.



Кадровая ситуация, ориентировочные составы



У "Ингульца" кадровых проблем нет, все игроки готовы выйти на поле.

Ориентировочный состав "Ингульца": Паламарчук - Катрич, Малыш, Дихтярук, Дубилей - Гаджук, Лосенко, Пятов, - Волохатый, Кисленко, Пушкарев.



У "Руха" давно травмирован Сапуга. Другие игроки постепенно восстанавливаются от эпидемии, которая скосила игроков львовян перед стартом второй части УПЛ.

Ориентировочный состав "Руха": ЛедвИй - Слюбик, Дидык, Холод - Лях, Подгурский, Рябов, Роман - Пастух, Карабин, Климчук.

"Ингулец" - "Рух": статистика личных встреч

30.08.24. Рух – Ингулец 5:0 (УПЛ)

08.05.23. Рух – Ингулец 3:0 (УПЛ)

19.04.23. Ингулец - Рух 1:0 (УПЛ)

18.04.21. Ингулец - Рух 0:0 (УПЛ)

08.11.20. Рух – Ингулец 2:2 (УПЛ)

За последние 5 матч "Рух" одержал 2 победы, "Ингулец" - одну, а еще 2 матча завершились вничью. В матче первого круга львовяне разгромили оппонентов со счетом 5:0.

Последние матчи "Ингульца"

02.03. Ингулец – Кривбасс 2:0 (УПЛ)

22.02. Ингулец - Полесье 0:1 (УПЛ)

13.02. Ингулец – Кудровка 1:1 (Товарищеский матч)

31.01. Металлист 1925 – Ингулец 1:0 (Товарищеский матч)

24.01. Ингулец – Металлург 0:3 (Товарищеский матч)

Последние матчи "Руха"

02.03. Заря - Рух 2:0 (УПЛ)

22.02. Рух – ЛНЗ 0:1 (УПЛ)

12.02. Триглав - Рух 2:2 (Товарищеский матч)

08.02. Рух - Штурм 3:0 (Товарищеский матч)

07.02. Амштеттен - Рух 1:3 (Товарищеский матч)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 20 15 5 0 42-13 50 2 ФК Александрия 20 13 5 2 29-16 44 3 Шахтер 19 12 4 3 46-16 40 4 Полесье 20 9 7 4 28-17 34 5 Кривбасс 19 9 5 5 23-19 32 6 Заря 19 9 1 9 23-23 28 7 Карпаты 20 8 4 8 23-23 28 8 Верес 20 6 7 7 22-27 25 9 Рух 19 5 8 6 21-17 23 10 Левый Берег 20 6 4 10 12-21 22 11 ЛНЗ 20 6 4 10 20-29 22 12 Колос 20 3 9 8 13-17 18 13 Оболонь 20 4 6 10 12-31 18 14 Ворскла 20 4 6 10 16-27 18 15 Черноморец 20 4 3 13 14-30 15 16 Ингулец 18 2 6 10 14-32 12

"Ингулец" - "Рух": ставки и коэффициенты

"Ингулец" - "Рух": прогноз от UA-Футбол

"Рух" выглядит фаворитом встречи, но команда Кобина может преподнести сюрприз, как это было в матче с "Кривбассом". Обе команды испытывают проблемы в атаке, а вот в защите играют компактно. Считаем, что в матче будет забито менее 3 голов (ТМ 2,5) за коэффициент 1,73.