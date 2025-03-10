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Динамо -Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.03.2025

Украина

Динамо - Заря: Прогноз и анонс матча ⋉ 11.03.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Динамо -Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.03.2025

Фото: ФК Зоря

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

На стадионе "Динамо" сыграют центральный матч всего 21-го тура УПЛ. "Динамо" будет принимать "Зарю“. У луганского коллектива существенные кадровые потери накануне этого противостояния, но недооценивать "Зарю" точно не стоит".

УПЛ. 21-й тур

11 марта. Киев. "Динамо им. Лобановского"

"Динамо" 15:30 "Заря"

Видеотрансляция - УПЛ ТВ, 2+2

Текстовая трансляция - UA-Футбол

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Трансляция матча Динамо - Заря
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"Динамо": последние новости

Подопечные Александра Шовковского в Черкассах были близки к тому, чтобы второй тур подряд сыграть вничью. Однако, автогол Путри на 89-й минуте помог киевлянам вырвать три очка. В первом тайме было тотальное преимущество "Динамо", но после перерыва все перевернулось с ног на голову. Футболисты черкасского коллектива существенно прибавили в активности и сравняли счет. В таких проблемах подопечные Шовковского могут винить только себя, ведь надо было закрывать игру еще в первом тайме и не доводить все до нервной концовки. Стоит отметить замены тренерского штаба киевлян, ведь Пихаленок, Герреро и Бражко существенно оживили игру "Динамо" в конце противостояния.

Сверхважные три очка позволили "Динамо" укрепить свое лидерство. К тому же, "Шахтер" в прошлом туре не смог выиграть. Беспроигрышная серия киевлян длится в УПЛ 22 матча: 17 побед и 5 ничьих. После победы над ЛНЗ стало известно, что подписал контракт с киевским клубом Валерий Лучкевич. Это важный трансфер, ведь травмирован Александр Тымчик. В прошлом туре из-за повреждения не смог сыграть Волошин, но возможно, уже во вторник мы его увидим на поле. А вот Пихаленок получил травму и не сыграет против "Зари".

Ориентировочный состав: Нещерет - Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко - Михайленко, Шапаренко, Буяльский - Ярмоленко, Ванат, Кабаев

"Заря": последние новости

С хорошим настроением готовятся к игре с "Динамо" футболисты луганского коллектива. "Заря" выиграла два матча подряд и поднялась уже на шестое место. В прошлом туре дубль Мичина принес команде Бартуловича три очка. Безусловно, игру нельзя назвать идеальной, но результат на табло. Слишком много дают создавать соперникам футболисты "Зари" у своих ворот. Пока Сапутин в большинстве эпизодов спасает, но если так продолжать играть, то можно получить существенные проблемы. Также не все так хорошо у команды в заключительной трети поля. Моментов футболисты луганского коллектива создают немного. В пятницу из-за болезни не смог сыграть с первых минут Будковский, но к матчу во вторник он должен быть готов.

У тренерского штаба "Зари" большие кадровые потери, ведь не смогут сыграть арендованные. Это Александр Яцык, Владислав Супряга, Артем Слесар и Игорь Горбач. Потери более чем существенные и полноценно заменить этих игроков не удастся.

Ориентировочный состав: Сапутин - Тронтель, Джордан, Башич, Жуниньо - Мичин, Попара, Дрышлюк - Белоцерковец, Будковский, Василец

Последние матчи команд

"Динамо"

06.03. ЛНЗ - Динамо 1:2 (УПЛ)
28.02. Ворскла - Динамо 1:1 (УПЛ)
23.02. Динамо - Карпаты 2:0 (УПЛ)
16.02. Динамо - Петрокуб 1:0 (Товарищеский матч)
16.02. РФШ - Динамо 0:1 (Товарищеский матч)

"Заря"

07.03. "Заря" - "Оболонь" 2:1 (УПЛ)
02.03. Заря - Рух 2:0 (УПЛ)
23.02. Александрия - Заря 2:1 (УПЛ)
13.02. Заря - Динамо Батуми 2:1 (Товарищеский матч)
06.02. Санкт-Пельтен - Заря 1:4 (Товарищеский матч)

Личные встречи

Команды между собой в УПЛ сыграли 55 матчей: 35 побед "Динамо", 7 побед "Зари" и 13 ничьих. В первом круге киевляне победили со счетом 2:0.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 20 15 5 0 42-13 50
2 ФК Александрия ФК Александрия 20 13 5 2 29-16 44
3 Шахтер Шахтер 19 12 4 3 46-16 40
4 Полесье Полесье 20 9 7 4 28-17 34
5 Кривбасс Кривбасс 19 9 5 5 23-19 32
6 Заря Заря 19 9 1 9 23-23 28
7 Карпаты Карпаты 20 8 4 8 23-23 28
8 Рух Рух 20 6 8 6 22-17 26
9 Верес Верес 20 6 7 7 22-27 25
10 Левый Берег Левый Берег 20 6 4 10 12-21 22
11 ЛНЗ ЛНЗ 20 6 4 10 20-29 22
12 Колос Колос 20 3 9 8 13-17 18
13 Оболонь Оболонь 20 4 6 10 12-31 18
14 Ворскла Ворскла 20 4 6 10 16-27 18
15 Черноморец Черноморец 20 4 3 13 14-30 15
16 Ингулец Ингулец 19 2 6 11 14-33 12

Факты и цифры

  • Беспроигрышная серия "Динамо" длится в УПЛ 22 матча: 17 побед и 5 ничьих;
  • Второй дубль в УПЛ оформляет Петар Мичин, который становится автором 30-го домашнего дубля Зари;
  • Наиболее корректная команда чемпионата: "Динамо" (21 желтая) - 21 очко;
  • "Заря" в прошлом туре одержала свою 250 победу в элитном дивизионе.

Ставки и коэффициенты

Favbet
1.30
5.40
11.50
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Прогноз на матч от UA-Футбол

Букмекеры вообще не верят в луганскую "Зарю". Безусловно, у команды Бартуловича существенные кадровые потери, но недооценивать этого соперника точно не стоит. К тому же, "Динамо" в последних матчах не демонстрирует чемпионского футбола. Киевляне действительно считаются фаворитами этого противостояния, но легко хозяевам не должно быть. У "Зари" есть все шансы для того, чтобы сделать этот матч конкурентным и интересным. Прогноз - индивидуальный тотал "Зари" больше 0.5 (2.32).

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1 голосов
Комментарии
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
10.03.2025 в 12:29
Чекаємо на хорошу гру від обох команд. Динамо переможе.
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Комментарии 2
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
10.03.2025 в 12:29
Чекаємо на хорошу гру від обох команд. Динамо переможе.
Ответить
1
2
avatar
Manowar (Харьков)
10.03.2025 в 12:06
0-3
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0
1

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