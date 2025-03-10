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Динамо -Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.03.2025
Динамо - Заря: Прогноз и анонс матча ⋉ 11.03.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Зоря
На стадионе "Динамо" сыграют центральный матч всего 21-го тура УПЛ. "Динамо" будет принимать "Зарю“. У луганского коллектива существенные кадровые потери накануне этого противостояния, но недооценивать "Зарю" точно не стоит".
УПЛ. 21-й тур
11 марта. Киев. "Динамо им. Лобановского"
"Динамо" 15:30 "Заря"
Видеотрансляция - УПЛ ТВ, 2+2
Текстовая трансляция - UA-Футбол
"Динамо": последние новости
Подопечные Александра Шовковского в Черкассах были близки к тому, чтобы второй тур подряд сыграть вничью. Однако, автогол Путри на 89-й минуте помог киевлянам вырвать три очка. В первом тайме было тотальное преимущество "Динамо", но после перерыва все перевернулось с ног на голову. Футболисты черкасского коллектива существенно прибавили в активности и сравняли счет. В таких проблемах подопечные Шовковского могут винить только себя, ведь надо было закрывать игру еще в первом тайме и не доводить все до нервной концовки. Стоит отметить замены тренерского штаба киевлян, ведь Пихаленок, Герреро и Бражко существенно оживили игру "Динамо" в конце противостояния.
Сверхважные три очка позволили "Динамо" укрепить свое лидерство. К тому же, "Шахтер" в прошлом туре не смог выиграть. Беспроигрышная серия киевлян длится в УПЛ 22 матча: 17 побед и 5 ничьих. После победы над ЛНЗ стало известно, что подписал контракт с киевским клубом Валерий Лучкевич. Это важный трансфер, ведь травмирован Александр Тымчик. В прошлом туре из-за повреждения не смог сыграть Волошин, но возможно, уже во вторник мы его увидим на поле. А вот Пихаленок получил травму и не сыграет против "Зари".
Ориентировочный состав: Нещерет - Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко - Михайленко, Шапаренко, Буяльский - Ярмоленко, Ванат, Кабаев
"Заря": последние новости
С хорошим настроением готовятся к игре с "Динамо" футболисты луганского коллектива. "Заря" выиграла два матча подряд и поднялась уже на шестое место. В прошлом туре дубль Мичина принес команде Бартуловича три очка. Безусловно, игру нельзя назвать идеальной, но результат на табло. Слишком много дают создавать соперникам футболисты "Зари" у своих ворот. Пока Сапутин в большинстве эпизодов спасает, но если так продолжать играть, то можно получить существенные проблемы. Также не все так хорошо у команды в заключительной трети поля. Моментов футболисты луганского коллектива создают немного. В пятницу из-за болезни не смог сыграть с первых минут Будковский, но к матчу во вторник он должен быть готов.
У тренерского штаба "Зари" большие кадровые потери, ведь не смогут сыграть арендованные. Это Александр Яцык, Владислав Супряга, Артем Слесар и Игорь Горбач. Потери более чем существенные и полноценно заменить этих игроков не удастся.
Ориентировочный состав: Сапутин - Тронтель, Джордан, Башич, Жуниньо - Мичин, Попара, Дрышлюк - Белоцерковец, Будковский, Василец
Последние матчи команд
"Динамо"
06.03. ЛНЗ - Динамо 1:2 (УПЛ)
28.02. Ворскла - Динамо 1:1 (УПЛ)
23.02. Динамо - Карпаты 2:0 (УПЛ)
16.02. Динамо - Петрокуб 1:0 (Товарищеский матч)
16.02. РФШ - Динамо 0:1 (Товарищеский матч)
"Заря"
07.03. "Заря" - "Оболонь" 2:1 (УПЛ)
02.03. Заря - Рух 2:0 (УПЛ)
23.02. Александрия - Заря 2:1 (УПЛ)
13.02. Заря - Динамо Батуми 2:1 (Товарищеский матч)
06.02. Санкт-Пельтен - Заря 1:4 (Товарищеский матч)
Личные встречи
Команды между собой в УПЛ сыграли 55 матчей: 35 побед "Динамо", 7 побед "Зари" и 13 ничьих. В первом круге киевляне победили со счетом 2:0.
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|20
|15
|5
|0
|42-13
|50
|2
|ФК Александрия
|20
|13
|5
|2
|29-16
|44
|3
|Шахтер
|19
|12
|4
|3
|46-16
|40
|4
|Полесье
|20
|9
|7
|4
|28-17
|34
|5
|Кривбасс
|19
|9
|5
|5
|23-19
|32
|6
|Заря
|19
|9
|1
|9
|23-23
|28
|7
|Карпаты
|20
|8
|4
|8
|23-23
|28
|8
|Рух
|20
|6
|8
|6
|22-17
|26
|9
|Верес
|20
|6
|7
|7
|22-27
|25
|10
|Левый Берег
|20
|6
|4
|10
|12-21
|22
|11
|ЛНЗ
|20
|6
|4
|10
|20-29
|22
|12
|Колос
|20
|3
|9
|8
|13-17
|18
|13
|Оболонь
|20
|4
|6
|10
|12-31
|18
|14
|Ворскла
|20
|4
|6
|10
|16-27
|18
|15
|Черноморец
|20
|4
|3
|13
|14-30
|15
|16
|Ингулец
|19
|2
|6
|11
|14-33
|12
Факты и цифры
- Беспроигрышная серия "Динамо" длится в УПЛ 22 матча: 17 побед и 5 ничьих;
- Второй дубль в УПЛ оформляет Петар Мичин, который становится автором 30-го домашнего дубля Зари;
- Наиболее корректная команда чемпионата: "Динамо" (21 желтая) - 21 очко;
- "Заря" в прошлом туре одержала свою 250 победу в элитном дивизионе.
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч от UA-Футбол
Букмекеры вообще не верят в луганскую "Зарю". Безусловно, у команды Бартуловича существенные кадровые потери, но недооценивать этого соперника точно не стоит. К тому же, "Динамо" в последних матчах не демонстрирует чемпионского футбола. Киевляне действительно считаются фаворитами этого противостояния, но легко хозяевам не должно быть. У "Зари" есть все шансы для того, чтобы сделать этот матч конкурентным и интересным. Прогноз - индивидуальный тотал "Зари" больше 0.5 (2.32).
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