Динамо -Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.03.2025

На стадионе "Динамо" сыграют центральный матч всего 21-го тура УПЛ. "Динамо" будет принимать "Зарю“. У луганского коллектива существенные кадровые потери накануне этого противостояния, но недооценивать "Зарю" точно не стоит".

УПЛ. 21-й тур

11 марта. Киев. "Динамо им. Лобановского"

"Динамо" 15:30 "Заря"

Видеотрансляция - УПЛ ТВ, 2+2

Текстовая трансляция - UA-Футбол

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"Динамо": последние новости

Подопечные Александра Шовковского в Черкассах были близки к тому, чтобы второй тур подряд сыграть вничью. Однако, автогол Путри на 89-й минуте помог киевлянам вырвать три очка. В первом тайме было тотальное преимущество "Динамо", но после перерыва все перевернулось с ног на голову. Футболисты черкасского коллектива существенно прибавили в активности и сравняли счет. В таких проблемах подопечные Шовковского могут винить только себя, ведь надо было закрывать игру еще в первом тайме и не доводить все до нервной концовки. Стоит отметить замены тренерского штаба киевлян, ведь Пихаленок, Герреро и Бражко существенно оживили игру "Динамо" в конце противостояния.

Сверхважные три очка позволили "Динамо" укрепить свое лидерство. К тому же, "Шахтер" в прошлом туре не смог выиграть. Беспроигрышная серия киевлян длится в УПЛ 22 матча: 17 побед и 5 ничьих. После победы над ЛНЗ стало известно, что подписал контракт с киевским клубом Валерий Лучкевич. Это важный трансфер, ведь травмирован Александр Тымчик. В прошлом туре из-за повреждения не смог сыграть Волошин, но возможно, уже во вторник мы его увидим на поле. А вот Пихаленок получил травму и не сыграет против "Зари".

Ориентировочный состав: Нещерет - Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко - Михайленко, Шапаренко, Буяльский - Ярмоленко, Ванат, Кабаев

"Заря": последние новости

С хорошим настроением готовятся к игре с "Динамо" футболисты луганского коллектива. "Заря" выиграла два матча подряд и поднялась уже на шестое место. В прошлом туре дубль Мичина принес команде Бартуловича три очка. Безусловно, игру нельзя назвать идеальной, но результат на табло. Слишком много дают создавать соперникам футболисты "Зари" у своих ворот. Пока Сапутин в большинстве эпизодов спасает, но если так продолжать играть, то можно получить существенные проблемы. Также не все так хорошо у команды в заключительной трети поля. Моментов футболисты луганского коллектива создают немного. В пятницу из-за болезни не смог сыграть с первых минут Будковский, но к матчу во вторник он должен быть готов.

У тренерского штаба "Зари" большие кадровые потери, ведь не смогут сыграть арендованные. Это Александр Яцык, Владислав Супряга, Артем Слесар и Игорь Горбач. Потери более чем существенные и полноценно заменить этих игроков не удастся.

Ориентировочный состав: Сапутин - Тронтель, Джордан, Башич, Жуниньо - Мичин, Попара, Дрышлюк - Белоцерковец, Будковский, Василец

Последние матчи команд

"Динамо"

06.03. ЛНЗ - Динамо 1:2 (УПЛ)

28.02. Ворскла - Динамо 1:1 (УПЛ)

23.02. Динамо - Карпаты 2:0 (УПЛ)

16.02. Динамо - Петрокуб 1:0 (Товарищеский матч)

16.02. РФШ - Динамо 0:1 (Товарищеский матч)

"Заря"

07.03. "Заря" - "Оболонь" 2:1 (УПЛ)

02.03. Заря - Рух 2:0 (УПЛ)

23.02. Александрия - Заря 2:1 (УПЛ)

13.02. Заря - Динамо Батуми 2:1 (Товарищеский матч)

06.02. Санкт-Пельтен - Заря 1:4 (Товарищеский матч)

Личные встречи

Команды между собой в УПЛ сыграли 55 матчей: 35 побед "Динамо", 7 побед "Зари" и 13 ничьих. В первом круге киевляне победили со счетом 2:0.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 20 15 5 0 42-13 50 2 ФК Александрия 20 13 5 2 29-16 44 3 Шахтер 19 12 4 3 46-16 40 4 Полесье 20 9 7 4 28-17 34 5 Кривбасс 19 9 5 5 23-19 32 6 Заря 19 9 1 9 23-23 28 7 Карпаты 20 8 4 8 23-23 28 8 Рух 20 6 8 6 22-17 26 9 Верес 20 6 7 7 22-27 25 10 Левый Берег 20 6 4 10 12-21 22 11 ЛНЗ 20 6 4 10 20-29 22 12 Колос 20 3 9 8 13-17 18 13 Оболонь 20 4 6 10 12-31 18 14 Ворскла 20 4 6 10 16-27 18 15 Черноморец 20 4 3 13 14-30 15 16 Ингулец 19 2 6 11 14-33 12

Факты и цифры

Беспроигрышная серия "Динамо" длится в УПЛ 22 матча: 17 побед и 5 ничьих;

Второй дубль в УПЛ оформляет Петар Мичин, который становится автором 30-го домашнего дубля Зари;

Наиболее корректная команда чемпионата: "Динамо" (21 желтая) - 21 очко;

"Заря" в прошлом туре одержала свою 250 победу в элитном дивизионе.

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч от UA-Футбол

Букмекеры вообще не верят в луганскую "Зарю". Безусловно, у команды Бартуловича существенные кадровые потери, но недооценивать этого соперника точно не стоит. К тому же, "Динамо" в последних матчах не демонстрирует чемпионского футбола. Киевляне действительно считаются фаворитами этого противостояния, но легко хозяевам не должно быть. У "Зари" есть все шансы для того, чтобы сделать этот матч конкурентным и интересным. Прогноз - индивидуальный тотал "Зари" больше 0.5 (2.32).