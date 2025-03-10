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Александрия - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.03.2025
Команда Ротаня в погоне за 2-м местом
fco.com.ua
УАФ с УПЛ с вселенской мудростью и ради подготовки сборной Украины к стыкам Лиги наций с Бельгией снова перенесла половину матчей тура на средину недели, при этом умудрившись впихнуть четыре поединка на один день, причем все – на вторник.
И в одном из этих матчей вторника "Александрия" (из которой в сборную поедет только Калюжній) будет принимать "Оболонь" (в составе которой сборников и вовсе нет).
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Матч сам по себе должен быть интересный. "Александрия" даже после крупного поражения "Шахтеру" продолжает себя чувствовать уверенно, да и "Оболонь" весной набрала приличные обороты.
Что ж, разбираемся с чем, команды подходят к очному матчу.
ФК "Александрия" – "Оболонь" (Киев)
VBET Лига. 21-й тур
11 марта, Александрия, стадион "Ника", 13:00
Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Александрия", последние новости:
"Александрия", которая занимает 2-е место в турнирной таблице, весной смотрится вполне уверенно. В позапрошлом туре команда Ротаня со счетом 0:3 проиграла "Шахтеру", хотя счет того матча совсем не по игре – "горожане" просто расклеились в концовке после первого пропущенного, а до этого на поле была вполне равная игра.
Но что интересно, это поражение, которое должно было стать болезненным для "Александрии", но уже в следующем туре "горожане" уверенно одолели "Колос", и только благодаря Пахолюку ковалевцы пропустили только один гол.
Ну и в свете победы над "Колосом" очередной подарок "Александрии" преподнес "Шахтер", который не смог обыграть "Кривбасс" и теперь отставание "горняков" от "горожан" снова увеличилось до 4-х очков.
Что бы не говорили в "Александрии" (а говорили плавно и обтекаемо) о задачах на сезон, по мере наката чемпионата на финиш соблазн становится все больше и больше. Нет, в борьбу за чемпионство от "Александрии" вряд ли кто верит, а вот отцепить "Шахтер" от 2-го места – это лакомый, и вполне сладкий и большой кусок пирога. И в "Александрии" это тоже понимают.
Интересно, что "Александрия" продолжает усиливать состав. Не так давно "горожане" подписали Владимира Шепелева, который уже успел забить в матче с "Колосом", и сейчас работают над трансфером еще оддого игрока "Динамо", К команде в ближайшие дни должен присоединиться Сергей Булеца, причем на постоянной основе.
В целом же, у "горожан" все более-менее стабильно. На "Оболонь" готовится выйти оптимальный состав (дисквалификаций и травм нет), ив этом матче команда явно будет намерена взять три очка, играя с позиции силы.
Ориентировочный состав "Александрии": Ермаков, Мартынюк, Шабанов, Кампос, Кравченко, Калюжный, Шепелев, Мишнев, Цара, Безерра, Филиппов
"Оболонь", последние новости:
"Оболонь" весной выглядит также вполне уверенно. В первых двух матчах команда Шищенко взяла четыре очка, вот только в прошлом туре проиграла "Заре" (1:2), у которой раззабивался Мичин. Но и по п мат чу с луганчанами "пивовары" не выглядели безнадежно.
В итоге, киевляне подтянулись на 12-е, "переходное" место в таблице и могут смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом.
Конечно, "Александрия" не тот соперник, перед матчем с которым можно говорить, что "Оболонь" может рассчитывать на очки, но то что киевляне упрутся – неоспоримый факт. Тем более что в первом круге команды сыграли вничью 0:0.
“Обоюдно была грубая игра, эмоции. Хочется, чтобы арбитр справлялся с этими ситуациями. Может игра выйти из-под контроля. Все хотели победить. Это футбол, единоборства, жесткость. Боевой матч был. Случайным был первый мяч, такой "шальной", а второй – трудовой гол Мичина. Качественное исполнение. Не наиграли мы на поражение и по такой игре хотелось набрать очки".
Смотрели "Александрию – можно играть, можно набирать очки, поэтому будем готовиться" - говорил после матча с "Зарей" главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко.
Из кадровых проблем "пивоваров" - дисквалификация за перебор желтых у Руслана Черненко. Также из-за болезни пропускали матч с "Зарей" Марченко, Бычек и Тарануха, и не факт, что они сыграют против "Александрии".
Ориентировочный состав "Оболони": Федоривский, Стасюк, Приймак, Дубко, Витенчук, Близниченко, Ломницкий, Груша, Ильин, Устименко
Турнирная таблица
Несмотря на поражение от "Шахтера", "Александрия" сохраняет интригу в борьбе за второе место. "Горняки" неделю назад не смогли обыграть "Кривбасс", что позволило снова увеличить расстояние между командами до четырех очков. Думаю, в "Александрии" прекрасно понимают, что борьба за чемпионство с "Динамо" эфемерна, а вот отцепить "Шахтер" от 2-го места… Почему нет, попробовать можно, тем более что и сами "горняки" дарят эти шансы.
"Оболонь" в первых трех весенних турах взяла четыре очка и подтянулась на 13-е место в таблице. И в подвале таблицы плотность сейчас такова, что каждые три очка, или даже одно, могут поднять команду на 2-3 места в таблице. Как и поражение может также и опустить вниз на те же позиции.
Сейчас, весной, борьба обостряется как вверху таблицы, так и внизу. И это не может не радовать и не додавать интриги чемпионату в целом.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|20
|15
|5
|0
|42-13
|50
|2
|ФК Александрия
|20
|13
|5
|2
|29-16
|44
|3
|Шахтер
|19
|12
|4
|3
|46-16
|40
|4
|Полесье
|20
|9
|7
|4
|28-17
|34
|5
|Кривбасс
|19
|9
|5
|5
|23-19
|32
|6
|Заря
|19
|9
|1
|9
|23-23
|28
|7
|Карпаты
|20
|8
|4
|8
|23-23
|28
|8
|Рух
|20
|6
|8
|6
|22-17
|26
|9
|Верес
|20
|6
|7
|7
|22-27
|25
|10
|Левый Берег
|20
|6
|4
|10
|12-21
|22
|11
|ЛНЗ
|20
|6
|4
|10
|20-29
|22
|12
|Колос
|20
|3
|9
|8
|13-17
|18
|13
|Оболонь
|20
|4
|6
|10
|12-31
|18
|14
|Ворскла
|20
|4
|6
|10
|16-27
|18
|15
|Черноморец
|20
|4
|3
|13
|14-30
|15
|16
|Ингулец
|19
|2
|6
|11
|14-33
|12
Последние матчи
В шести последних матчах у "Александрии" 3 победы, 1 ничья и 2 поражения с разницей мячей 9:10.
- "Александрия" – "Петрокуб" 2:2
- "Александрия" – "Иберия" 3:1
- "Александрия" – "Рига" 1:3
- "Александрия" – "Заря" 2:1
- "Шахтер" – "Александрия" 3:0
- "Колос" – "Александрия" 0:1
"Оболонь" в последних шести матчах одержала 4 победы, 1 поединок сыграла вничью и 1 матч проиграла с разницей мячей 8:3.
- "Оболонь" – "Злин" 1:0
- "Оболонь" – "Милсами" 2:1
- "Оболонь" – "Решица" 3:0
- "Оболонь" – "Ворскла" 1:0
- "Оболонь" – "Полесье" 0:0
- "Заря" – "Оболонь" 2:1
В матче первого круга в Киеве команды расписали безголевую ничью 0:0.
"Александрия" – "Оболонь": ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Александрия" – "Оболонь" от UA-Футбол
Букмекеры видят фаворитом "Александрию", что вполне прогнозируемо. На победу "хозяев" дают 1.37. И это, пожалуй, реальный коэффициент без особого риска.
Также с учетом кадровых проблем "Оболони", можно рассмотреть тоталы.
Мы же несколько рискнем, и сделаем прогноз, что "Александрия" выиграет всухую.
Прогноз UA-Футбол: Победа "Александрии" всухую за 1.78.
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.
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